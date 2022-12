Erklärvideos erstellen, um den Umsatz im E-Commerce steigern. So geht´s.

Wenn Sie Verkäufe und Umsatz auf Ihrer E-Commerce-Plattform steigern wollen, könnte das es das richtige Mittel sein, Erklärvideos zu erstellen. Denn es kann ermüdend sein, die Leidenschaft für seine Lieblingsprodukte zu erklären. Einfach nur 15 Aufzählungspunkte für jedes Produkt aneinander zu reihen ist nicht nur langweilig, es produziert auch einen Exzess von Wiederholungen, der Kunden in die Flucht schlägt.

Wenn Sie sich mit Techniken zur Optimierung von Webseiten auskennen, sind Sie vielleicht ein bisschen misstrauisch gegenüber Marketing-Videos. Sicher, 90% der Nutzer sagen, dass Videos ihnen bei Entscheidungsprozessen geholfen haben, aber Sie mussten diese Videos nicht machen. Wenn Sie nicht viel Erfahrung mit Video-Produktion oder Video-Hosting-Webseiten haben, sind Sie vielleicht noch ein bisschen zurückhaltend damit, Videos auf Ihre E-Commerce-Plattform zu stellen. Keine Angst! Heute gehen wir die Möglichkeiten durch, wie der Einsatz von Videos die Verkaufszahlen auf Ihrer E-Commerce-Plattform steigern können. Wenn Sie danach sofort loslegen wollen, finden Sie hier Softwarepakete, mit denen Sie Erklärvideos erstellen können.

Aufmerksamkeit erregen

Videos erzeugen ein ganz bestimmtes Interesse, das die Blicke der Nutzenden auf sich zieht, während sie gleichzeitig noch den Überblick in Ihrem Online-Shop verbessern können. Beispiel: Während ein kompakter Textblock eher weniger dazu geeignet ist Interesse zu wecken, ist ein prominent platziertes Video in der Lage, Ihren Online-Shop interessanter zu gestalten und eine Botschaft über Ihre Produkte zu vermitteln.

Während Videos kreativ, lustig und frech sein können, sollten sie vor allem Ihren Online-Shop nach vorne bringen und mehr Umsatz generieren. Und auch wenn Ihr Content auch zweifelsohne gut genug ist, kann ein Video das „gewisse Etwas“ sein, das ihn in die nächste Dimension katapultiert. Ihre Produkte kennenzulernen, sollte ein aufregender und intuitiver Prozess für Ihre Kunden sein und ein Video kann das in die Tat umsetzen. Außerdem gibt es nichts unterhaltsameres, als sich eine Geschichte erzählen zu lassen. Wir leben seit jeher für gute Storys und haben uns schon vor tausenden von Jahren um das Feuer herum versammelt, um sie anzuhören. Ihr Shop, bzw. das Video ist nun dieses Lagerfeuer, an dem sich Ihre User wärmen und erfreuen können sollen.

Der Kunde muss das Produkt verstehen

Videos sind lebendig, weil sie dem Kunden Klarheit über das Produkt verschaffen. Ich bin sicher, dass Sie ein tolles Produkt anbieten, aber immer wenn es um Produkte besonderer Herkunft oder mit besonderen Funktionen geht, kann es schwierig werden, den Kunden über unendliche Textmengen zu informieren. Videos können dann einfach eleganter und effizienter Wissen & Informationen vermitteln.

Der Spaß-Faktor: Seit dem Jahr 2000 ist die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von 12 auf 5 Minuten zurückgegangen. Wenn Sie das im Kopf behalten, solltest Sie versuchen, Ihren Kunden innerhalb einer ziemlich kurzen Zeit von Ihren Produkten zu überzeugen. Wenn Sie komplexe, ellenlange Texte benutzen, um Ihre Produkte zu erklären, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr potenzieller Kunde gelangweilt ist, bevor er alles gelesen hat. Ein kurzes Video einzubinden, erlaubt dem Kunden die notwendige Information innerhalb seiner Aufmerksamkeitsspanne zu verdauen.

Und selbst wenn Ihr Produkt eher einfach strukturiert ist, kann es sein, dass der Kunde nicht versteht, wie man es benutzt. Machen Sie ein Erklärvideo, das jede IKEA-Bedienungsanleitung in die Tasche steckt. Andere Kunden zu sehen, wie sie Ihr Produkt benutzen macht es wahrscheinlicher, dass der Zuschauer es kauft. Tatsächlich ist es bis zu 64% wahrscheinlicher, dass ein Kunde ein Produkt kauft, nachdem er ein Video gesehen hat. Ein Wert, den Sie nicht außer Acht lassen sollten.

Die harten Fakten

Klar, Menschen lesen noch online (ansonsten würde es dieses Magazin gar nicht geben), aber mehr als 80% aller Internet-User verbringen mehr Zeit auf einer Webseite mit einem Video. Prozentzahlen überzeugen Sie nicht? Dann gebe ich Ihnen ein paar weitere Zahlen: Eine Minute Video verhält sich äquivalent zu 1,8 Millionen Wörtern. Deshalb sollten Sie unbedingt Videos auf Ihrer E-Commerce-Seite einbauen.

Noch nicht überzeugt? Cisco zufolge, eines der größten Netzwerk-Unternehmen weltweit, haben Videos schon im Jahr 2017 69% des gesamten Internettraffics ausgemacht. Das heißt, dass fast drei Viertel der Internet-Aktivitäten von Nutzenden durch Videos darstellbar sind. Natürlich sollten Sie diesen Trend nicht verpassen. Je früher Sie starten, desto besser stehen Sie mittel- und langfristig da.

Mehr Zuckerbrot als Peitsche

Was Ihr Marketing angeht, sollten Sie nicht zu aggressiv in den Verkauf drängen. Kunden müssen zu ihren eigenen Entscheidungen geführt werden. Klar, Sie wollen, dass sie sich auf Ihre Produkte einlassen und sie letztlich kaufen, aber seine Kunden zu bedrängen wird sie eher von Ihnen wegtreiben. Stattdessen sollten Sie überzeugend sein. Wenn SIe nach einer Verkaufsgarantie für Ihre Produkte suchen, ist ein gut gemachtes Erklärvideo wohl am ehesten das Mittel der Wahl. Einem der größten Online-Einzelhändler zufolge hat die Einbettung von Erklärvideos auf ihrer Landing Page die Conversion-Rate um 80% gesteigert. Ein Video zu benutzen, um Kunden zu verführen, schafft ein natürliches und angenehmes Verkaufsklima und der Kunde fühlt sich ermutigt seine Kaufentscheidungen alleine zu treffen.

Den Konsumenten sollte nicht einfach nur eine Geschichte erzählt werden. Sie sollten sich vielmehr wie ein Teil einer Geschichte fühlen. Beim Storytelling ist die Bedeutung von Empathie in der Werbung nicht zu unterschätzen. Gute Geschichtenerzähler machen es möglich, emotionale Erlebnisse mit kathartischer Wirkung zu vermitteln. Wenn Sie Ihren Kunden also Gefühle mit auf den Weg geben, inspirieren Sie sie Ihre Produkte zu benutzen wie die Protagonisten deiner Geschichte. Diese Verführung garantiert, dass Sie Ihre Kunden irgendwann genau da haben, wo Sie sie haben möchten – mit Ihrem Produkt im Checkout Ihres Online-Shops.

Helfen Sie Ihren Kunden, sich an Sie zu erinnern

Ein anderer Vorteil von Videos in Online-Shops ist, dass sie bleibende Eindrücke hinterlassen. So wie bei Kunden das Video vom Produkt in Erinnerung bleibt, ergeht es Ihnen vielleicht beim ersten visuellen Eindruck, wenn Ihre Verkaufszahlen im Analyse Chart in die Höhe steigen. Das heißt, dass Ihre Firma mit einer Web-Präsenz durch Videos enorm an Wiedererkennungswert gewinnt. Einer Studie der Online Publishers Association zufolge können sich 80% der Internet-Nutzenden an irgendein Werbevideo erinnern, dass sie in den letzten 30 Tagen gesehen haben.

Die meisten Leute finden das aber nervig, oder? Es ist doch unmöglich, dass irgendein Video-Clip Verbraucher dazu bringt, Ihre Produkte zu kaufen … Da liegen Sie falsch. Die gleiche Studie folgert, dass 22% von den bereits erwähnten 80% die im Clip genannte Webseite besuchen würden und wiederum 12% sogar bereit sind, das beworbene Produkt auszuprobieren.

Wenn Sie Videos auf Hosting-Seiten wie Youtube haben, können Sie ohne großen Aufwand neue Zuschauer gewinnen. In einer von Google in Auftrag gegebenen Studie zufolge berichteten 71% der Verbraucher, dass ihre Kaufentscheidungen stärker von Youtube als irgendeiner anderen Werbung beeinflusst waren. Außerdem sind die Leute viermal mehr geneigt eine Werbung auf Youtube, als auf irgendeiner anderen Video-Plattform anzuschauen. Also auch wenn Vimeo und Vine ihre Vorteile haben, ist es unerlässlich eine beachtenswerte Youtube-Präsenz zu haben.

Seien Sie trotzdem nicht ängstlich, Microvideos auf Vine oder Instagram zu veröffentlichen. Wenn man Forbes glaubt, können die kleinen Marketing-Schnipsel via Smartphones quasi in Echtzeit geteilt werden – das ist natürlich der beste Einstieg für Ihre Produkte in den sozialen Medien. Keine Ahnung wie man in 3-6 Sekunden etwas Wertvolles produzieren soll? Konzentrieren Sie sich auf Banners, die man schnell hoch und runter scrollen kann oder witzige Ein-Zeiler. Sie können Kunden mit markanten Videoschnipseln in sekundenschnelle auf die Sprünge helfen, wenn es um Kaufentscheidungen und das Teilen mit Freunden geht. Und nebenbei bemerkt … aus einem längeren Video, bspw. für die Produktpräsentation auf Ihrer Webseite, lässt sich meist ohne viel Mehraufwand auch ein kurzes zurechtschneiden für die Sozialen Medien.

Egal welche Form von Video-Hosting Sie benutzen, es fällt zurück auf Ihre E-Commerce-Plattform. Die Macht des Social Media liegt vor allem in seiner Teilbarkeit. Die Vorteile dieser Teilbarkeit werden natürlich hinfällig, wenn Sie keinen deutlichen Call-to-Action formulieren. Schließlich befinden sich Ihre Kunden in diesem Falle nicht auf Ihrer Webseite. Deswegen ist es so wichtig, dass Sie sicherstellen, dass jedes Video, dass Sie auf einer anderen Webseite veröffentlichen mit Ihrer Homepage verlinkt ist. Um Ihr Video-Marketing endgültig zu maximieren, lassen Sie Ihre Call-to-Action-Elemente auf eine Seite Ihrer E-Commerce-Plattform zu einem weiteren Video führen. Das verlängert Ihre Geschichte auf eine natürliche Weise und ermutigt Ihre Kunden gleichermaßen zum Kauf.

Lass deine Kunden für dich Werbung machen

Ihr eigenes überzeugendes Skript für ein virales Video zu schreiben ist von entscheidender Bedeutung – die Perspektive Ihrer Kunden zu erreichen auch! Verbraucher reagieren in der Regel besser auf eine Kombination aus unternehmensrelevanten und zielgruppenspezifischen Inhalten als auf unternehmensrelevante allein. Deshalb ist jede Gelegenheit bei der Ihre Kunden selbst viralen Inhalt für Sie produzieren ein absoluter Gewinn. Wenn Sie auch noch Produkte herstellen, die Neugierde wecken wird verbindliche Kundeneinbindung gar nicht mehr so hart.

Wenn es Ihnen unmöglich erscheint Kunden dazu zu bringen dein Produkt freiwillig und umsonst zu vermarkten, solltest du wissen, dass das einfacher ist, als du denkst. Du musst nur Anreize schaffen. Sponsor doch einen Wettbewerb oder ein Werbegeschenk, das von dem Inhalt eines Videos abhängt. Vom Angebot kostenloser Produkte oder Dienstleistungen bis hin zu Firmenbesuchen oder Treffen mit deinem Design-Team – Wettbewerbe sind ein guter Weg, Kunden einzubinden und coole und vielversprechende virale Videos zu entwickeln. Du kannst auf ganz natürliche und interessante Weise Kontakt zu deiner Zielgruppe und Glaubwürdigkeit herstellen, indem du Videos von eigenen Kunden in besonderer Weise hervorhebst.

Reduziere die Kosten für Kundenbetreuung

Videos bergen zudem eine ungeahnte Stärke: Sie könne die Kosten für deine Kundenbetreuung senken. Keine Ahnung wie das jetzt zusammenhängt? Wenn du Erklärvideos im Kundenservice einsetz, z.B. bei deinen FAQs, werden deine Kunden geneigt sein sich daraufhin selbst mit ihren Problemen zu beschäftigen, statt die Kundenbetreuung persönlich zu kontaktieren. Das Ticket-Volumen reduziert sich. Erklär- oder Instruktionsvideos ermutigen Kunden außerdem ihre eigenen Erfahrungen als Kunde zu machen. Indem man Kunden ermächtigt ihre Probleme selbst zu lösen, erzeugst du Loyalität mit deiner Marke und du überzeugst deine Kunden, dass du an ihren Sorgen teilhast. Was genau heißt das? In Kürze: Erklärvideos bedeuten weniger verstopfte Telefonleitungen und mehr Zeit für Kundenbetreuer für ihre Telefonate abseits immer wiederkerhrender gleicher, trivialer Probleme. Indem du Zeit gewinnst und die Anzahl an Service-Personal reduzierst, wirst du zweifelsohne deine Gewinnmarge steigern. Eine Win-win-Situation im klassischen Sinne.

Boom … mehr Verkäufe

Wie Sie lesen können, können Erklärvideos auf Ihrer Seite Ihren Verkauf revolutionieren. Von der Verbesserung des Verständnisses bis zur Vermittlung Ihrer Perspektive, ein gutes Erklärvideo – auf der Homepage und bei den einzelnen Produktkategorien – kann einen Interessenten in einen Kunden verwandeln.