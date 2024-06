Digitaler Gesundheitspreis: Roboter Navel gewinnt

Der soziale Roboter Navel hat den Digitalen Gesundheitspreis 2024 von Novartis gewonnen. Weitere ausgezeichnete Projekte sind die digitale Plattform Hermaid und das Gesundheits-Fußballtraining der FitKick-Liga.



Preisverleihung in Berlin

Die Novartis Pharma GmbH hat am 7. Juni 2024 die Gewinner des Digitalen Gesundheitspreises (DGP) 2024 bekannt gegeben. Der DGP wird jährlich an innovative Gründerinnen und Gründer aus der Health-Tech-Szene vergeben. In diesem Jahr fand die Preisverleihung in Berlin statt und wurde von über 130 Zuschauerinnen und Zuschauern aus Politik, pharmazeutischer Industrie, Krankenkassen und der Gründerszene vor Ort und im Livestream verfolgt.

Die Gewinner wurden mit insgesamt 60.000 Euro Preisgeld ausgezeichnet. Den ersten Platz und ein Preisgeld von 25.000 Euro erhielt der soziale Roboter Navel, entwickelt von der navel robotics GmbH aus München. Der Roboter soll das Pflegepersonal in Pflegeheimen unterstützen und die soziale Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner verbessern. Navel nutzt dabei Deep Tech, Künstliche Intelligenz und ein spezielles Design, um empathisch zu interagieren.

Weitere innovative Health-Tech-Projekte

Hermaid : Digitale Plattform für Frauengesundheit

Den zweiten Platz belegte die Her-Medical-Aid GmbH aus Berlin mit ihrer digitalen Plattform Hermaid, die mit 15.000 Euro dotiert wurde. Hermaid richtet sich an Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen bei gesundheitlichen und hormonellen Beschwerden unterstützen wollen. Die Plattform bietet KI-gesteuerte personalisierte Empfehlungen und Zugang zu Expertinnen und Experten über eine Teleklinik.

Der dritte Platz, ein Publikumspreis, ging an die FitKick-Liga von der INFO GmbH aus Cloppenburg. Die FitKick-Liga nutzt Wearables und Gamification, um die Herzgesundheit zu verbessern. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des wöchentlichen Gesundheitsfußball-Trainings zeigten signifikante Blutdrucksenkungen sowie Reduktionen von Stress und depressiven Symptomen. Dieses Projekt erhielt ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Sonderpreis: #ZugangFürAlleUndÜberall

Der Sonderpreis #ZugangFürAlleUndÜberall, der von der Krankenkasse BARMER unterstützt wurde, ging an das Projekt Silberdraht der Access All Areas STND UG aus Heidelberg. Silberdraht ist ein Telefondienst, der Bürgerinnen und Bürgern ohne Internetanschluss einen barrierefreien Zugang zu audiobasierten digitalen Inhalten ermöglicht. Der Dienst soll künftig auch Gesundheitsinformationen über Sprachsteuerung, KI-Anbindung und Datenabfragen zugänglich machen und somit die Generation 65+ unterstützen. Der Sonderpreis war mit 10.000 Euro dotiert.

Experten diskutieren Digitalisierung im Gesundheitswesen

Ein Highlight der Preisverleihung war ein Expertengespräch über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesprächs waren unter anderem Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH), und Prof. Dr. Pia Wülfing, Gründerin von PINK! Aktiv gegen Brustkrebs und DGP-Preisträgerin aus dem Jahr 2022. Diskutiert wurde auch die Bedeutung von Partnerschaften zwischen der pharmazeutischen Industrie und der Tech-Szene.

Über den Digitalen Gesundheitspreis

Der Digitale Gesundheitspreis wird seit 2018 jährlich von Novartis verliehen und hat sich zu einer festen Instanz in der deutschen Health-Tech-Szene entwickelt. Der Preis fördert wegweisende Lösungen zur Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens und baut ein starkes Netzwerk aus Industrievertreterinnen und -vertretern, der Politik und der Gründerszene auf.

Die unabhängige Jury besteht aus zehn Expertinnen und Experten aus Patientinnen- und Patientenorganisationen, Krankenkassen, Universitäten und der Gründerszene. Sie wählen in einem mehrstufigen Prozess jährlich fünf Projekte für die Shortlist aus. Dabei werden die Kriterien Wirtschaftlichkeit, Attraktivität und Skalierbarkeit berücksichtigt, die im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts an der Hochschule Aalen definiert wurden. Auf der Preisverleihung präsentieren die nominierten Teams ihre Ideen dem Auditorium, bevor die Gewinnerinnen und Gewinner gekürt werden.

Weitere Informationen, Videos und Podcasts über den DGP gibt es im Virtual Story Room. Dort werden auch alle Gewinnerinnen und Gewinner der vergangenen Jahre und die Mitglieder der Jury vorgestellt.