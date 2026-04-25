Cloud-Architekten: Die gefragtesten Tech-Jobs im Überblick

Wer heute einen sicheren Job in der Tech-Branche sucht, sollte Cloud-Architektur in Betracht ziehen. Die Nachfrage ist hoch, das Gehalt ist gut, und die Aufgaben sind abwechslungsreich. Wir zeigen, was der Beruf wirklich bedeutet und warum er so gefragt ist.

Es klingt wie ein Titel aus einem Science-Fiction-Film: Cloud-Architekt. Aber was sich dahinter verbirgt, ist weniger futuristisch und deutlich praxisnäher. Cloud-Architektinnen und -Architekten entwerfen und verwalten die IT-Infrastruktur von Unternehmen – und zwar nicht mehr auf Servern im eigenen Rechenzentrum, sondern in der Cloud. Dieser Beruf ist einer der gefragtesten im aktuellen Tech-Arbeitsmarkt, und die Nachfrage steigt weiter. Kein Wunder also, dass immer mehr Menschen diesen Karriereweg in Betracht ziehen. Semantisch passt dazu unser Hintergrund Freelancer vs. Festanstellung: Was sich wirklich lohnt.

Was macht ein Cloud-Architekt eigentlich?

Im Kern geht es um die Gestaltung von IT-Systemen, die auf Cloud-Infrastruktur laufen. Das klingt abstrakt, ist aber sehr konkret: Sie entscheiden, welche Cloud-Dienste ein Unternehmen nutzt, wie Daten fließen, wie Systeme miteinander kommunizieren, und wie alles abgesichert ist. Kein einfacher Job – aber ein faszinierender, der täglich neue Herausforderungen bringt und bei dem keine zwei Tage gleich sind.

Ein Cloud-Architekt bei einem mittelständischen Unternehmen könnte zum Beispiel entscheiden, dass die Buchhaltungssoftware auf AWS läuft, die Produktionsdaten in Azure gespeichert werden, und die internen Kommunikationstools auf GCP gehostet werden. Oder er entscheidet sich für eine Multi-Cloud-Strategie, die alle drei kombiniert. Die Entscheidungen sind nicht trivial – sie haben weitreichende Konsequenzen für Kosten, Sicherheit und Performance, und sie erfordern ein tiefes Verständnis der gesamten Systemlandschaft.

Die Aufgabe umfasst auch die Kostoptimierung: Cloud-Dienste können teuer werden, wenn man sie falsch konfiguriert. Ein guter Architekt weiß, wie man die Leistung maximiert und die Kosten minimiert – ohne die Sicherheit zu gefährden. Das ist ein Balance-Akt, der Erfahrung und Fingerspitzengefühl erfordert. Aber wenn man ihn beherrscht, ist man auf dem Arbeitsmarkt kaum zu ersetzen – und das ist ein Luxus, den man in der heutigen Arbeitswelt nicht unterschätzen sollte.

Warum die Nachfrage so hoch ist

Die Cloud-Adoption hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Seit der Pandemie haben viele Unternehmen ihre Digitalisierung beschleunigt, und die Cloud war der logische Weg, um schnell skalierbare IT-Infrastruktur zu erhalten. Aber die reine Nutzung einer Cloud-Plattform ist nicht dasselbe wie eine durchdachte Cloud-Strategie. Und hier kommen Cloud-Architekten ins Spiel, die das große Ganze sehen und die die Weichen für die Zukunft stellen.

Sie sind die Personen, die sicherstellen, dass die Cloud-Nutzung sinnvoll ist, dass Kosten nicht aus dem Ruder laufen, und dass die Systeme sicher und performant sind. Laut einer aktuellen Studie des Tech-Job-Portals Effectory suchen 67 Prozent der deutschen Unternehmen händeringend nach qualifizierten Cloud-Fachkräften. Das ist ein enormer Bedarf, der auf absehbare Zeit nicht gedeckt werden kann – und das ist eine Chance für alle, die sich qualifizieren wollen und den Mut haben, den ersten Schritt zu tun.

Das Problem: Es gibt nicht genug Expertinnen und Experten. Die Ausbildung hinkt der Nachfrage hinterher, und diejenigen, die bereits in diesem Feld arbeiten, sind häufig schon fest angestellt. Für Quereinsteigende aus benachbarten IT-Bereichen kann das eine Chance sein – vorausgesetzt, sie investieren in die richtigen Zertifizierungen. Der Einstieg ist nicht einfach, aber er ist möglich. Und die Belohnung kann sich sehen lassen – in jeder Hinsicht. Semantisch passt dazu unser Hintergrund Die Wahrheit hinter dem Fachkräftemangel.

Welche Fähigkeiten braucht man?

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Die technischen Grundlagen sind nicht verhandelbar: Sie müssen verstehen, wie Cloud-Plattformen funktionieren. Das bedeutet nicht nur AWS oder Azure – die wichtigsten Anbieter – zu kennen, sondern auch die zugrundeliegenden Konzepte wie Virtualisierung, Netzwerkarchitektur und Container-Technologien. Ohne dieses Fundament werden Sie in der Cloud-Welt nicht weit kommen – und das ist eine Tatsache, die Sie nicht ignorieren können.

Kubernetes ist derzeit einer der wichtigsten Begriffe in der Cloud-Welt. Das Open-Source-Tool zur Container-Orchestrierung wird von praktisch allen großen Unternehmen genutzt. Wer Kubernetes beherrscht, hat gute Karten auf dem Arbeitsmarkt. Aber Kubernetes ist nicht alles – auch Netzwerk-Sicherheit, Identitätsmanagement und Datenbank-Architektur sind wichtige Kompetenzen, die Sie mitbringen sollten, wenn Sie in diesem Feld bestehen wollen.

Neben den technischen Skills sind Soft Skills entscheidend. Cloud-Architekten arbeiten mit verschiedenen Stakeholdern: IT-Teams, Management, Security-Abteilungen. Sie müssen komplexe technische Konzepte verständlich erklären können und Kompromisse finden, die alle Seiten akzeptieren können. Das ist eine Kunst für sich – aber eine, die erlernbar ist, wenn man sich darum bemüht und die Bereitschaft mitbringt, zuzuhören und zu vermitteln.

Empfohlene Zertifizierungen für den Einstieg: AWS Solutions Architect (Professional), Microsoft Azure Architect Design, Google Cloud Professional Cloud Architect, CKA: Certified Kubernetes Administrator. Diese Zertifizierungen sind keine Garantie für einen Job, aber sie sind ein starkes Signal an potenzielle Arbeitgeber, dass Sie Ihr Handwerk verstehen – und das ist in einem überfüllten Arbeitsmarkt oft der entscheidende Unterschied.

Cloud-Architekten: Die gefragtesten Tech-Jobs im Überblick – Detailszene (Symbolbild)

Wie hoch ist das Gehalt?

Cloud-Architekten gehören zu den bestbezahlten IT-Fachkräften in Deutschland. Laut Gehaltsdaten von Kununu liegt das mittlere Jahresgehalt bei etwa 85.000 bis 110.000 Euro, abhängig von Erfahrung und Unternehmensgröße. In großen Konzernen können es auch 130.000 Euro oder mehr sein. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Softwareentwickler verdient in Deutschland etwa 60.000 bis 75.000 Euro – und Cloud-Architekten verdienen also deutlich mehr.

Der Aufpreis für Cloud-Expertise ist also erheblich. Das spiegelt die Marktlage wider: Wer die Fähigkeiten hat, kann verhandeln. Und zwar nicht nur beim Gehalt, sondern auch bei anderen Bedingungen wie Homeoffice-Möglichkeiten, Weiterbildungsbudget und Arbeitszeitmodellen. In einem umkämpften Markt haben diejenigen mit seltenen Skills die besseren Karten – und Cloud-Architektur gehört zu den seltensten Skills überhaupt.

Interessant ist auch die geografische Verteilung. In Berlin und München sind die Gehälter am höchsten, aber auch remote Positionen ermöglichen zunehmend, von überall aus zu arbeiten – oft zu Bedingungen, die an den Standorten der Unternehmen orientiert sind, nicht an Ihrem Wohnort. Das ist ein Trend, der sich durch die Pandemie noch verstärkt hat und der die Geografie der Tech-Arbeit verändert, und zwar dauerhaft. Semantisch passt dazu unser Hintergrund Remote Work oder zurück ins Büro: Was Unternehmen wirklich antreibt.

Cloud 3.0 und die Zukunft des Berufs

Was bedeutet Cloud 3.0 konkret? Der Begriff beschreibt eine Evolution in der Cloud-Nutzung, bei der nicht mehr die reine Verlagerung von Workloads in die Cloud im Vordergrund steht, sondern die intelligente Verteilung von Rechenaufgaben über verschiedene Ebenen hinweg: vom zentralen Rechenzentrum bis hin zu Edge-Devices am Ort der Datennutzung. Diese Verteilung ermöglicht völlig neue Anwendungsfälle, die mit rein zentralisierter Cloud-Infrastruktur nicht denkbar wären.

Stellen Sie sich eine Fabrik vor, in der hunderte von Sensoren Daten in Echtzeit produzieren. Ein Teil dieser Daten wird vor Ort verarbeitet – für sicherheitsrelevante Entscheidungen, die keine Latenz tolerieren. Ein anderer Teil wird in der Cloud analysiert – für langfristige Trends und Optimierungen. Und ein dritter Teil wird an Edge-Knoten in der Nähe verarbeitet – für mittlere Latenzanforderungen. All das orchestriert von einem Cloud-Architekten, der die Gesamtlösung designed und dafür sorgt, dass alles reibungslos zusammenarbeitet.

Diese Entwicklung erweitert das Berufsbild erheblich. War ein Cloud-Architekt früher primär ein IT-Stratege, der über die Cloud-Nutzung eines Unternehmens entschied, ist er heute zunehmend auch ein Architekt von verteilten Systemen, der die Grenzen zwischen Cloud, Edge und On-Premises fließend gestaltet. Das erfordert ein tieferes Verständnis von Netzwerken, Sicherheit und Echtzeit-Datenverarbeitung – Fähigkeiten, die in den kommenden Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen werden.

Das Feld entwickelt sich kontinuierlich weiter. Während Cloud 1.0 von der reinen Migration in die Cloud geprägt war und Cloud 2.0 von Multi-Cloud-Strategien und Hybrid-Lösungen, zeichnet sich jetzt Cloud 3.0 ab: Edge Computing, KI-Infrastruktur und nachhaltige Cloud-Strategien werden zu den neuen Anforderungen. Wer in diesem Feld bleiben will, muss sich kontinuierlich weiterbilden – ein Leben lang, und das ist kein Sprint, sondern ein Marathon.

Edge Computing bedeutet, dass Rechenkapazität nicht mehr nur in großen Cloud-Rechenzentren, sondern auch näher am Ort der Datennutzung bereitgestellt wird. Das ist relevant für Anwendungen mit niedriger Latenz – etwa autonome Fahrzeuge oder industrielle IoT-Anwendungen. Für Cloud-Architekten bedeutet das: Sie müssen nicht nur zentrale Cloud-Systeme verstehen, sondern auch die Verbindung zu dezentralen Edge-Knoten planen können – eine Fähigkeit, die immer wichtiger wird.

Das ist eine neue Dimension, die das Berufsbild erweitert. Und es ist kein Punkt, den man leicht nehmen sollte. Denn wer sich jetzt in diese Richtung spezialisiert, könnte in den kommenden Jahren zu den gefragtesten Fachkräften gehören. Die Zukunft der Cloud-Architektur liegt nicht nur in zentralisierten Rechenzentren, sondern auch am Rand – buchstäblich. Und das ist eine Entwicklung, die man im Auge behalten sollte.

Was Cloud-Architekten wirklich von anderen IT-Rollen unterscheidet

Viele verwechseln Cloud-Architekten mit Systemadministratoren oder DevOps-Engineers. Das ist ein teurer Irrtum – für Unternehmen, die falsch einstellen, und für Bewerber, die sich falsch positionieren. Der Unterschied liegt nicht nur in den Aufgaben, sondern im Denkrahmen. Ein Sysadmin hält Systeme am Laufen. Ein DevOps-Engineer beschleunigt Deployments. Ein Cloud-Architekt entscheidet, ob das System überhaupt so gebaut werden sollte – und trägt dafür die Verantwortung, wenn es nicht funktioniert.

Konkret bedeutet das: Cloud-Architekten sitzen regelmäßig in Strategie-Meetings mit der Geschäftsführung. Sie übersetzen Geschäftsziele in technische Anforderungen. Wenn ein Unternehmen plant, in drei neuen Ländern zu expandieren, ist der Cloud-Architekt derjenige, der sagt: „Das bedeutet Datenschutzanforderungen in drei verschiedenen Rechtssystemen, andere Latenzanforderungen und potenziell zwei zusätzliche Cloud-Regionen.“ Diese Kombination aus technischer Tiefe und strategischem Blick ist selten. Und genau deshalb ist sie so viel wert.

Ein weiterer Unterschied: Cloud-Architekten scheitern öffentlicher. Eine schlechte Konfiguration, die der Architekt verantwortet, kann Millionen kosten oder Produktionssysteme lahmlegen. Das Risiko ist real. Wer diesen Job macht, braucht nicht nur Fachwissen, sondern auch die Bereitschaft, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen – und dazu zu stehen. Komfortzone? Fehlanzeige. Aber genau darin liegt der Reiz für die richtigen Leute.

Dazu kommt eine oft unterschätzte Anforderung: Kommunikation. Cloud-Architekten müssen technische Konzepte so erklären können, dass ein CFO versteht, warum eine bestimmte Infrastrukturentscheidung langfristig günstiger ist, obwohl sie kurzfristig teurer aussieht. Wer das nicht kann, verliert intern an Einfluss – und die besten technischen Ideen landen dann in der Schublade. Präzision im Denken reicht nicht. Es braucht Präzision in der Sprache.

Zertifizierungen, Spezialisierungen und der Irrtum mit dem Alleskönner

AWS, Azure, Google Cloud – alle drei großen Plattformen bieten eigene Zertifizierungspfade für Cloud-Architekten an. Der AWS Certified Solutions Architect ist einer der bekanntesten und am stärksten nachgefragten Abschlüsse im gesamten IT-Bereich. Microsoft hat mit dem Azure Solutions Architect Expert ein ähnlich gewichtiges Pendant. Wer eine dieser Zertifizierungen vorweisen kann, steht auf dem Arbeitsmarkt deutlich besser da als jemand ohne formalen Nachweis – auch wenn praktische Erfahrung langfristig mehr zählt als ein Zertifikat.

Allerdings ist der Versuch, auf allen drei Plattformen gleichzeitig Experte zu sein, für die meisten Menschen ein Fehler. Multi-Cloud-Strategien sind real, aber das bedeutet nicht, dass ein einzelner Architekt jede Plattform gleichermaßen tief kennen muss. In der Praxis gibt es meist eine primäre Plattform, auf die ein Unternehmen setzt, und ein grundlegendes Verständnis der anderen. Sich auf AWS oder Azure zu spezialisieren und dabei tief zu gehen, ist karrieretechnisch klüger als oberflächliches Wissen auf allen Ebenen.

Spezialisierung innerhalb der Cloud-Architektur gewinnt ebenfalls an Bedeutung. Security-Architekten, die sich ausschließlich auf Cloud-Sicherheit konzentrieren, sind eine eigene Kategorie. Data-Architekten, die Cloud-native Datenpipelines entwerfen, sind eine andere. Wer frühzeitig eine Nische besetzt, sichert sich einen Wettbewerbsvorteil. Der Markt honoriert Tiefe. Generalisten werden irgendwann durch Tools und Automatisierung ersetzbar – Spezialisten mit echter Domänenkompetenz deutlich schwerer.

Ein realistischer Karrierepfad sieht oft so aus: drei bis fünf Jahre als Entwickler oder Systemingenieur, dann gezielte Weiterbildung in Cloud-Technologien, erste Projekte mit Cloud-Migration oder Cloud-native Entwicklung, Zertifizierung auf einer Plattform, und erst dann der Schritt zur Architektenrolle. Wer diesen Weg abkürzen will, riskiert Wissenslücken, die in kritischen Momenten sichtbar werden. Schnell. Schmerzhaft.

Gehalt, Marktlage und warum Remote hier strukturell anders funktioniert

Die Gehaltsrange für Cloud-Architekten in Deutschland liegt je nach Erfahrung, Unternehmensgröße und Spezialisierung zwischen 80.000 und 140.000 Euro brutto im Jahr. In Konzernen oder bei internationalen Tech-Unternehmen mit deutschem Standort sind auch höhere Werte keine Seltenheit. Freelancer können deutlich mehr verdienen – Tagessätze zwischen 900 und 1.400 Euro sind im Markt etabliert, bei spezialisierten Projekten auch darüber. Das ist kein Selbstläufer, aber es ist einer der wenigen IT-Bereiche, in dem diese Zahlen regelmäßig realisierbar sind.

Was die Marktlage angeht: Das Angebot an qualifizierten Cloud-Architekten ist strukturell knapp. Universitäten bilden keine Cloud-Architekten aus – der Beruf entsteht durch Erfahrung und Weiterbildung, nicht durch ein Studium. Das bedeutet, dass der Pool an verfügbaren Kandidaten langsamer wächst als die Nachfrage. Unternehmen, die auf klassische Recruiting-Prozesse setzen und sechs Monate auf einen Kandidaten warten, verlieren ihn zwischenzeitlich an die Konkurrenz. Diese Dynamik ist bekannt – und trotzdem reagieren viele Personalabteilungen nicht schnell genug darauf.

Remote-Arbeit funktioniert für Cloud-Architekten strukturell besser als für viele andere Rollen. Die Arbeit ist digital, die Systeme sind sowieso in der Cloud, und Abstimmungen laufen über Tools wie Confluence, Slack oder Teams. Kein physisches Rechenzentrum, das man besuchen muss. Kein Hardware-Problem, das Präsenz erfordert. Das macht Cloud-Architekten zu einer der Berufsgruppen, die am konsequentesten vom globalen Arbeitsmarkt profitieren können – und die sich gleichzeitig die besten Arbeitgeber heraussuchen können, weil geografische Grenzen keine echte Einschränkung mehr sind.

Für Unternehmen hat das eine klare Konsequenz: Wer exzellente Cloud-Architekten gewinnen und halten will, muss nicht nur gut zahlen, sondern auch interessante Projekte bieten und echte Gestaltungsfreiheit geben. Mikromanagement in diesem Bereich ist ein sicherer Weg, gute Leute zu verlieren. Die besten Kandidaten haben schlicht zu viele Alternativen, um sich mit unnötiger Bürokratie abzufinden. Wer das nicht versteht, wird im Recruiting dauerhaft das Nachsehen haben.

Cloud-Architekten sind keine glorifizierten Systemadmins – sie sind die Konstrukteure digitaler Infrastruktur, auf der ganze Geschäftsmodelle stehen oder fallen. Der Karrierepfad führt typischerweise vom Solutions Engineer oder DevOps-Spezialisten über den Senior Cloud Engineer direkt in die Architektenrolle, oft begleitet von Zertifizierungen wie AWS Solutions Architect Professional, Google Cloud Professional Architect oder dem Azure Expert-Status. Verantwortung? Enorm. Wer Cloud-Architekturen entwirft, entscheidet über Skalierbarkeit, Sicherheitskonzepte, Kostenstrukturen und Vendor-Strategie – alles auf einmal. Ein Fehler im Design kostet Millionen. Deshalb sitzen Cloud-Architekten nicht im Maschinenraum, sondern am Tisch mit CTO und CFO. Macht.

Die Gehaltshebel sind brutal ehrlich: Zertifizierungen bringen Türöffner, aber echte Verhandlungsmacht entsteht durch nachweisbare Business-Outcomes. Wer belegen kann, dass seine Architektur die Infrastrukturkosten um 40 Prozent gesenkt oder die Time-to-Market halbiert hat, verhandelt anders. Einstiegsgehälter für erfahrene Cloud-Architekten liegen in Deutschland zwischen 90.000 und 110.000 Euro, Senior-Profile mit Spezialisierung auf Multi-Cloud oder FinOps knacken regelmäßig die 140.000-Euro-Marke – Boni und Aktienoptionen bei internationalen Konzernen nicht eingerechnet. Wer zusätzlich Führungsverantwortung übernimmt oder als Principal Architect ganze Technologiestrategien verantwortet, bewegt sich schnell Richtung Führungskräftegehalt. Wachstum.

Ist das der richtige Job für Sie?

Cloud-Architektur ist kein Job für Menschen, die gern Routinearbeiten erledigen. Die Technologie entwickelt sich schnell, und man muss ständig auf dem neuesten Stand bleiben. Wenn Sie aber gerne lernen, komplexe Systeme durchdenken und mit neuen Technologien arbeiten, könnte es passen. Es ist ein Job, der Sie intellektuell fordert und der Ihnen gleichzeitig die Möglichkeit gibt, die digitale Infrastruktur von Unternehmen zu gestalten – und das ist keine kleine Verantwortung.

Der Einstieg ist nicht trivial. Sie brauchen mehrere Jahre Erfahrung in der IT, bevor Sie als Architekt durchstarten können. Ein typischer Karrierepfad führt vom Systemadministrator über Cloud-Spezialist zum Cloud-Architekten. Dazwischen liegen oft Jahre der Erfahrung und Weiterbildung. Es gibt keine Abkürzung – aber die Reise kann sich lohnen, wenn man durchhält und nicht aufgibt, wenn es schwierig wird.

Wenn Sie den Einstieg schaffen, haben Sie einen Job mit hoher Nachfrage, gutem Gehalt und der Möglichkeit, die digitale Infrastruktur von Unternehmen zu gestalten. In einer Welt, die immer digitaler wird, ist das keine schlechte Position. Und mal ehrlich: Es gibt schlechtere Probleme, als einen sicheren, gut bezahlten Job in einem zukunftsträchtigen Feld zu haben – und es gibt wenige Felder, die so zukunftsträchtig sind wie Cloud-Architektur.

Wir bei digital-magazin.de werden die Entwicklungen im Cloud-Bereich weiter beobachten. In unserem Karriere-Ressort finden Sie weitere Tipps zum Einstieg in Tech-Berufe und Informationen zu aktuellen Jobtrends. Schauen Sie rein – es lohnt sich, und Sie werden überrascht sein, welche Möglichkeiten sich dort bieten.