The Strategic Comms OS: Kommunikation neu strukturieren und steuern

Björn Bröhl ist CEO der Scompler Technologies GmbH. In vielen Jahren in der IT- und Unternehmensberatung lernte er technische und unternehmerische Herausforderungen nahezu aller Branchen und Unternehmensgrößen kennen. Vor Scompler baute er bei einem großen IT-Dienstleister das internationale Marketing- und Kommunikationsteam zum Newsroom aus und richtete Inhalte an der Unternehmensstrategie aus. Zudem ist er Vorstandsvorsitzender des DOAG e.V.

Unternehmen erstellen heute so viele Kommunikationsinhalte wie noch nie zuvor. Gleichzeitig steigen Abstimmungsaufwände, strategische Unschärfen und der Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Die Ursachen liegen dabei häufig nicht in fehlender Kompetenz, sondern in strukturellen Schwächen: Kommunikation wird produziert, aber selten als vernetztes Gesamtsystem gesteuert. Ein moderner Ansatz begreift Kommunikation daher als strategische Architektur, in der Ziele, Themen, Narrative, Kanäle und Technologien eng miteinander verzahnt sind. Erst durch dieses Zusammenspiel entsteht aus Aktivität tatsächlich messbare Wirkung. Gleichzeitig wird deutlich, dass ohne eine solche Struktur selbst gut geplante Maßnahmen ihre Wirkung oft nur punktuell entfalten und nicht nachhaltig zur Positionierung eines Unternehmens beitragen.

Wenn Output die Wirkung verdrängt

In vielen Unternehmen bleibt die Wirkung von Marketing-, PR- und Kommunikationsmaßnahmen hinter den Erwartungen zurück. Dieses Phänomen zeigt sich branchenübergreifend: Während die Menge an Content kontinuierlich zunimmt, entwickeln sich Resonanz, Vertrauen und strategische Klarheit nicht im gleichen Tempo.

Die Ursache ist selten mangelnde fachliche Qualität. Vielmehr fehlt es an einer übergreifenden Struktur, die alle Aktivitäten verbindet. Strategie, Themenplanung, Content-Produktion, Analyse und Kanalsteuerung folgen häufig eigenen Systematiken. So entstehen zahlreiche professionelle Einzelmaßnahmen, denen jedoch ein gemeinsamer Wirkungsrahmen fehlt.

Wird Kommunikation primär als Content-Produktion verstanden, entsteht vor allem Volumen. Einzelne Maßnahmen können durchaus erfolgreich sein, zahlen aber nicht konsistent auf eine übergeordnete strategische Zielsetzung ein. Damit bleibt ihr Beitrag zur langfristigen Marken- und Unternehmensentwicklung begrenzt, selbst wenn kurzfristige Kennzahlen positiv ausfallen.

Hinzu kommt, dass viele Organisationen ihre Kommunikationsleistung vor allem anhand von Output messen. Anzahl von Veröffentlichungen, Reichweiten oder Klickzahlen stehen im Vordergrund, während der tatsächliche Beitrag zur strategischen Zielerreichung oft unklar bleibt. Dadurch entsteht ein verzerrtes Bild von Erfolg.

Warum fragmentierte Strukturen strategische Wirkung verhindern

In der Praxis liegen strategische Leitlinien oft in Präsentationen oder Konzeptpapieren, während Planung und Umsetzung in separaten Tools erfolgen. Redaktionspläne werden in Excel gepflegt, Analysen in anderen Systemen durchgeführt, KI-Anwendungen wiederum in eigenen Umgebungen genutzt.

Jedes dieser Werkzeuge erfüllt für sich eine sinnvolle Aufgabe. Problematisch wird es jedoch, wenn es keine verbindende Logik zwischen Strategie, Planung, Umsetzung und Analyse gibt. Es entstehen isolierte Datenräume, die unterschiedliche Perspektiven auf Prioritäten und Erfolg erzeugen.

Ein zusätzlicher Treiber ist der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Sie beschleunigt die Content-Produktion erheblich. Ohne strategischen Rahmen verstärkt sie jedoch bestehende Muster: Teams produzieren schneller mehr Inhalte – jedoch nicht automatisch relevantere oder strategisch ausgerichtete Kommunikation. Die Folge ist eine steigende Geschwindigkeit bei gleichzeitig sinkender Klarheit. Gleichzeitig erhöht sich der Druck auf Teams, Inhalte kontinuierlich nachzuliefern, ohne dass ausreichend Zeit für strategische Einordnung und Priorisierung bleibt.

Darüber hinaus erschwert die Fragmentierung auch die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen. Marketing, PR und interne Kommunikation verfolgen häufig unterschiedliche Zielsetzungen und arbeiten mit eigenen Datenquellen. Ohne gemeinsamen Bezugsrahmen entstehen Inkonsistenzen, die sich unmittelbar auf die Wahrnehmung eines Unternehmens auswirken.

Vom Newsroom zur integrierten Kommunikationsarchitektur

Viele Organisationen haben ihre Strukturen in den vergangenen Jahren durch Corporate-Newsroom-Modelle modernisiert. Diese verbessern insbesondere Koordination und operative Prozesse. Das zugrunde liegende strategische Problem lösen sie jedoch nicht vollständig.

Ein Newsroom organisiert Rollen, Verantwortlichkeiten und Abläufe. Strategische Wirkung entsteht jedoch erst, wenn Kommunikation in eine übergreifende Architektur eingebettet ist. In einem solchen Modell werden Unternehmensziele in Narrative übersetzt, daraus priorisierte Themenfelder abgeleitet und diese wiederum in kanalübergreifende Maßnahmen überführt.

Alle Aktivitäten orientieren sich an einem gemeinsamen Referenzrahmen. Maßnahmen werden nicht isoliert geplant, sondern im Kontext ihres Beitrags zur Gesamtstrategie bewertet. Damit verschiebt sich die Perspektive grundlegend: Kommunikation wird nicht länger als reiner Produktionsprozess verstanden, sondern als strategisches Steuerungsinstrument.

Eine solche Architektur ermöglicht es zudem, langfristige Themen konsequent aufzubauen. Statt kurzfristiger Kampagnenlogik entsteht eine kontinuierliche, strategisch ausgerichtete Kommunikation, die auf Wiedererkennbarkeit, Konsistenz und Relevanz abzielt.

Strategic Comms OS: Ein verbindender Rahmen für Kommunikation

Aus dieser Sichtweise heraus entsteht das Konzept eines Strategic Comms Operating Systems. Es beschreibt einen integrierten Rahmen, der Strategie, Themen, Narrative, Maßnahmen und Analyse miteinander verknüpft.

Ein solches System erfüllt mehrere zentrale Funktionen:

Erstens übersetzt es die Unternehmensstrategie in eine konkrete Kommunikationsarchitektur . Ziele werden in Narrative und priorisierte Themen überführt und geben den Teams klare Orientierung.

Zweitens schafft es Transparenz über den strategischen Beitrag einzelner Maßnahmen . Kommunikation macht sichtbar, was geleistet wird – und welchen Beitrag dies zur Gesamtstrategie leistet.

Drittens verbindet es unterschiedliche Disziplinen wie Marketing, PR und interne Kommunikation innerhalb einer gemeinsamen Themen- und Narrativstruktur . Statt paralleler Aktivitäten entsteht ein abgestimmtes Vorgehen.

Viertens integriert es technologische Intelligenz . Künstliche Intelligenz wird nicht isoliert eingesetzt, sondern entlang klar definierter Ziele, Themen und Narrative genutzt.

Darüber hinaus schafft ein Strategic Comms OS die Grundlage für datenbasierte Entscheidungen. Kommunikationsverantwortliche können auf Basis konsistenter Daten erkennen, welche Themen funktionieren, wo Optimierungspotenziale bestehen und wie Ressourcen effizient eingesetzt werden sollten.

KI als Bestandteil strategischer Steuerung

Gerade beim Einsatz von KI zeigt sich häufig, dass sie primär als Werkzeug zur Effizienzsteigerung verstanden wird. Ihr eigentliches Potenzial liegt jedoch in der Unterstützung strategischer Prozesse.

In einem strukturierten Kommunikationssystem kann KI Planung, Analyse und Content-Erstellung unterstützen, ohne die strategische Kohärenz zu gefährden. Sie agiert innerhalb definierter Leitplanken und greift auf gemeinsame Ziel- und Themenstrukturen zurück.

Der entscheidende Unterschied: KI produziert nicht einfach mehr Inhalte, sondern hilft Teams, konsistenter und zielgerichteter zu arbeiten. Plattformansätze für strategisches Kommunikationsmanagement setzen genau hier an. Lösungen wie etwa Scompler ermöglichen es, Strategie, Themenplanung, Content-Produktion und Analyse in einer integrierten Umgebung zu bündeln. Ziel ist es, Kommunikation nicht nur effizienter zu organisieren, sondern auch strategisch steuerbar zu machen.

Langfristig eröffnet dies auch neue Möglichkeiten der Skalierung. Inhalte können schneller angepasst, wiederverwendet und auf unterschiedliche Kanäle übertragen werden, ohne dass dabei strategische Leitlinien verloren gehen.

Transparenz als Basis für Wirkung und Vertrauen

Eine zentrale Voraussetzung für wirksame Kommunikation ist Transparenz über Ziele, Prioritäten und Verantwortlichkeiten. Ohne einen gemeinsamen Überblick arbeiten Teams zwangsläufig entlang unterschiedlicher Annahmen.

Ein systemischer Ansatz verschiebt daher den Fokus von reiner Aktivität hin zur tatsächlichen Wirkung. Es wird sichtbar, welche Inhalte zur Zielerreichung beitragen – und welche nicht. Diese Transparenz verbessert auch die Zusammenarbeit: Abstimmungsprozesse werden effizienter, Entscheidungen nachvollziehbarer und Doppelarbeit reduziert. Gleichzeitig steigt die Konsistenz über Kanäle und Formate hinweg.

Der wichtigste Effekt zeigt sich jedoch auf strategischer Ebene: Kommunikation entwickelt sich vom reaktiven Content-Produzenten hin zu einem aktiven Werttreiber. Sie wird zu einem zentralen Instrument, um Unternehmensziele zu unterstützen, strategische Initiativen sichtbar zu machen und interne wie externe Stakeholder gezielt zu erreichen.

Fazit: Ein Betriebssystem für wirksame Kommunikation

Die zunehmende Komplexität moderner Kommunikationslandschaften macht deutlich, dass operative Exzellenz allein nicht mehr genügt. Mehr Content führt nicht automatisch zu mehr Wirkung.

Gefragt ist ein systemischer Ansatz, der Strategie, Themen, Narrative, Technologien und Teams miteinander verbindet. Ein Strategic Comms OS beschreibt genau diesen Wandel: Kommunikation wird als integriertes Steuerungssystem verstanden, das Orientierung schafft, Prioritäten sichtbar macht und Wirkung messbar werden lässt.

In einer Zeit wachsender Informationsflut, zunehmender KI-Dynamik und begrenzter Aufmerksamkeit wird strategische Klarheit damit zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Unternehmen, die diesen Wandel konsequent umsetzen, schaffen die Grundlage für eine nachhaltige und wirksame Kommunikation.