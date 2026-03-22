Freelancer vs. Festanstellung: Was sich wirklich lohnt

Selbständig oder angestellt? Diese Frage beschäftigt Millionen von Fachkräften in Deutschland – und die Antwort ist komplizierter als die verbreiteten Mythen suggerieren. Der Freelancer als freier Geist mit Traumgehalt auf der einen Seite, der Angestellte mit Sicherheitsnetz auf der anderen. Was stimmt wirklich? Ein ehrlicher Vergleich ohne Schönfärberei.

Das Freelancer-Image und die Realität dahinter

In den sozialen Netzwerken gibt es eine bestimmte Sorte von Posts: Laptop am Strand, darunter „Day 247 als Freelancer – nie wieder Festanstellung“. Tausende Likes, Hunderte neidische Kommentare. Was in diesem Bild fehlt: die Steuervorauszahlungen, die Durststrecken zwischen Projekten, die fehlende Absicherung bei langer Krankheit und die nächtliche Buchhaltung am Wochenende.

Das Gegenteil dieser Romantisierung ist genauso verzerrt: der Angestellte mit sicherem Monatsgehalt, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Rentenkasse und bezahltem Urlaub. Klingt gemütlich – aber ignoriert, dass dieser Angestellte möglicherweise 60-Stunden-Wochen schiebt und deutlich weniger verdient als Fachkräfte auf dem freien Markt.

Die ehrliche Antwort lautet: Welches Modell sich mehr lohnt, hängt von so vielen individuellen Faktoren ab, dass pauschale Aussagen kaum möglich sind. Aber man kann die richtigen Fragen stellen und die Mythen von den Fakten trennen. Genau das versuche ich hier.

Das Gehalt: Was Freelancer wirklich verdienen

Beginnen wir mit dem Offensichtlichen: dem Geld. Freelancer in Deutschland verdienen oft deutlich mehr pro Stunde als angestellte Fachkräfte – auf den ersten Blick. Der Haken: Von diesem Stundensatz müssen alle Kosten bestritten werden, die beim Angestellten der Arbeitgeber trägt.

Eine IT-Freelancerin verlangt 120 Euro pro Stunde. Das klingt hervorragend. Rechnen wir durch: Sie arbeitet 220 Tage im Jahr, aber davon sind 30 Tage Akquise, Buchhaltung und Weiterbildung – also nicht abrechenbar. Dazu kommen zwei Wochen Urlaub und vielleicht zehn Tage Krankheit. Real abrechenbare Tage: etwa 170 à 8 Stunden. Macht 163.200 Euro Jahresumsatz brutto.

Davon gehen ab: Krankenversicherung (freiwillig, circa 900 Euro pro Monat = 10.800 Euro/Jahr), Rentenversicherung (freiwillig, aber dringend empfohlen: mindestens 500 Euro/Monat = 6.000 Euro), Berufshaftpflicht, Tools und Arbeitsmittel, Steuerberatung, möglicherweise Bürokosten, Weiterbildung. Und dann Steuern: Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer-Verwaltungsaufwand.

Das Ergebnis: Der Nettogewinn liegt oft deutlich näher am Einkommen einer gut bezahlten Festanstellung als der Brutto-Stundensatz suggeriert. Wer das nicht sorgfältig durchrechnet, wird böse überrascht. Laut dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung liegt das Medianeinkommen von Freiberuflerinnen und Freiberuflern bereinigt um Sozialkosten oft nur 15-20 Prozent über vergleichbaren Angestelltengehältern – nicht das Doppelte, wie manche vermuten.

Gleichzeitig: Es gibt Marktsegmente, in denen erfahrene Freelancer tatsächlich erheblich mehr verdienen. Cloud-Architekten, KI-Spezialistinnen, erfahrene Unternehmensberater – hier kann die Differenz real und erheblich sein, besonders wenn man internationalen Kunden gegenübersteht.

Finanzielle Planung ist entscheidend bei der Berufswahl

Was die Festanstellung bietet, das kein Freelancer-Vertrag ersetzen kann

Sicherheit ist das stärkste Argument für die Festanstellung. Aber was genau ist damit gemeint?

Kündigungsschutz: Wer mindestens sechs Monate in einem Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten arbeitet, fällt unter das Kündigungsschutzgesetz. Eine Kündigung muss sozial gerechtfertigt sein, unterliegt bestimmten Fristen und kann angefochten werden. Freelancer können theoretisch morgen ohne Projekt dastehen, wenn ein Auftraggeber kündigt.

Lohnfortzahlung bei Krankheit: Sechs Wochen bei voller Bezahlung. Das klingt banal, bis man mal ernsthaft krank ist. Für Freelancer bedeutet jeder Krankheitstag direkten Einkommensverlust. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung kann das zum Teil abfedern – aber sie muss privat abgeschlossen und finanziert werden.

Elternzeit und Elterngeld: Für Angestellte gibt es gesetzlich gesicherte Elternzeit und Elterngeld. Selbständige haben ebenfalls Anspruch auf Elterngeld, aber oft in geringerer Höhe – und ohne die Arbeitsplatzsicherheit bei der Rückkehr.

Betriebliche Altersvorsorge: Viele Unternehmen bieten arbeitgeberfinanzierte oder bezuschusste Betriebsrenten. Das ist bares Geld, das Freelancer selbst finanzieren müssen – und oft nicht tun, was langfristig zur Altersarmut führt.

Weiterbildung: In gut aufgestellten Unternehmen gibt es Budgets für Schulungen, Konferenzen und Zertifizierungen. Freelancer zahlen das aus eigener Tasche – oder lassen die Weiterbildung sein, was mittelfristig die eigene Marktfähigkeit gefährdet.

Die Flexibilität beim Arbeitsmodell, die früher ein Alleinstellungsmerkmal der Selbständigkeit war, ist durch die Ausbreitung von Home-Office-Angeboten zunehmend auch in Festanstellungen möglich. Wie Home-Office in deutschen Unternehmen endlich die Wertschätzung bekommt, die es verdient, zeigt, dass die Grenzen zwischen Freelance-Flexibilität und Angestellten-Sicherheit zunehmend verschwimmen.

Das rechtliche Minenfeld: Scheinselbständigkeit

Ein Thema, das in vielen Freelancer-Diskussionen zu kurz kommt: Scheinselbständigkeit. Wer als Freelancer faktisch wie ein Angestellter arbeitet – mit festgelegten Arbeitszeiten, an einem einzigen Auftraggeber, ohne eigene Kundschaft, mit Weisungsgebundenheit – riskiert als scheinselbständig eingestuft zu werden. Das bedeutet rückwirkend Sozialversicherungsbeiträge, Nachzahlungen und möglicherweise Bußgelder.

Die Deutsche Rentenversicherung prüft regelmäßig Freelancer-Verhältnisse. Im Zweifelsfall gilt: Wer nicht überzeugend nachweisen kann, wirklich unternehmerisch tätig zu sein, wird als Angestellter eingestuft. Das kann für beide Seiten teuer werden – für den Freelancer genauso wie für das auftraggebende Unternehmen.

Freelancer sollten mindestens drei verschiedene Auftraggeber haben, eigene Arbeitsmittel nutzen, keine festen Arbeitszeiten haben und klar als eigenständiges Unternehmen auftreten. Das sind keine optionalen Empfehlungen – das sind Überlebenspflichten für die steuerliche und rechtliche Absicherung.

Ein guter Steuerberater, der sich mit Selbständigkeit auskennt, ist keine Luxus, sondern Pflicht. Die Kosten amortisieren sich in den meisten Fällen schnell – sowohl durch eingesparte Steuern als auch durch vermiedene Nachzahlungen.

Wann Freelancing wirklich Sinn macht – und wann nicht

Für manche Menschen und in bestimmten Situationen ist die Selbständigkeit klar die richtige Wahl. Einige Indikatoren dafür:

Hohe Nachfrage, knappes Angebot: Wer eine spezialisierte Fähigkeit hat, die am Markt stark gefragt ist, kann als Freelancer deutlich über dem Angestelltengehalt verdienen. Cloud-Architekten, KI-Entwicklerinnen, bestimmte Rechtsanwälte, erfahrene Projektmanager – hier funktioniert das Freelancing-Modell besonders gut.

Wunsch nach Varietät: Wer gerne an verschiedenen Projekten und in verschiedenen Unternehmen arbeitet, ohne an einem Ort zu bleiben, findet in der Selbständigkeit die richtige Struktur.

Klare Lebenssituation: Wer keine großen Fixkosten hat, gesund ist und einen soliden finanziellen Puffer aufgebaut hat, kann die Unsicherheiten der Selbständigkeit gut managen. Wer hingegen frisch eine Immobilie finanziert hat und Familie versorgt, sollte die Risiken sorgfältig abwägen.

Dagegen sprechen diese Faktoren gegen Freelancing:

Geringe Risikobereitschaft: Wer beim Gedanken an Monatsschwankungen im Einkommen schlecht schläft, ist in der Festanstellung besser aufgehoben. Das ist keine Schwäche – das ist Selbstkenntnis.

Wachstumsperspektive im Unternehmen: Wer in einem Unternehmen eine klare Aufstiegsperspektive hat, kann mit einer Festanstellung langfristig deutlich mehr verdienen als im freien Markt – inklusive Führungsprämien, Aktienoptionen und Bonusprogrammen.

Wer wissen möchte, wie Remote Work als ernsthaftes Arbeitsmodell der Zukunft etabliert wird, erkennt: Viele suchen heute das Beste aus beiden Welten – die Sicherheit der Festanstellung mit der Flexibilität der Selbständigkeit.

Hybride Modelle: Das Beste aus beiden Welten?

Es gibt eine wachsende Zwischenkategorie: Mitarbeitende mit Nebenprojekten. Eine Festanstellung als Haupteinnahme, dazu Freelance-Projekte für Zusatzeinkommen, Portfolio-Aufbau und Abwechslung. Das ist rechtlich möglich, solange der Arbeitgeber zugestimmt hat und keine Interessenkonflikte entstehen.

Diese Kombination gibt es auch als bewusste Entscheidungsstrategie: Erst Festanstellung für Stabilität und Erfahrungsaufbau, dann schrittweise Übergang in die Selbständigkeit, wenn Netzwerk und Auftragslage stabil sind. Das reduziert das Risiko erheblich gegenüber einem abrupten Sprung ins kalte Wasser.

Die aktuelle Stimmung am deutschen Arbeitsmarkt zeigt: Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der Selbständigen in Deutschland zwar nach der Pandemie leicht zurückgegangen, aber die Qualität der Selbständigenverhältnisse hat sich verändert: Mehr hochqualifizierte Freiberuflerinnen und Freiberufler, weniger Solo-Selbständige im prekären Niedriglohnbereich.

Steuern, Rente, Versicherung: Die drei Kostenblöcke, die Freelancer unterschätzen

Wer zur Selbständigkeit wechselt, unterschätzt systematisch drei Kostenblöcke – das zeigen Umfragen unter Freelancern regelmäßig.

Steuern: Der klassische Fehler ist, Einnahmen für Ausgaben zu halten. Als Freelancer müssen Sie Einkommensteuer (bis 45%), Solidaritätszuschlag, möglicherweise Gewerbesteuer und Umsatzsteuer verwalten. Besonders tückisch: die Steuervorauszahlung. Im ersten Jahr zahlen Sie keine Vorauszahlungen, weil das Finanzamt Ihre Einkünfte noch nicht kennt. Im zweiten Jahr kommt dann die Rechnung – und viele sind finanziell nicht darauf vorbereitet.

Altersvorsorge: Die gesetzliche Rentenversicherung schützt die meisten Freelancer nicht automatisch. Einige Berufsgruppen (Handwerker, Lehrer, Künstler über die KSK) sind pflichtversichert, viele andere nicht. Wer als IT-Freelancer 30 Jahre keine Rentenbeiträge einzahlt, hat im Alter ein ernstes Problem. Private Altersvorsorge ist hier keine Option, sondern Pflicht.

Krankenversicherung: Als Selbständiger müssen Sie sich freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichern – und zahlen dabei den vollen Beitrag ohne Arbeitgeberzuschuss. Je nach Einkommen sind das 800-1.000 Euro pro Monat. Oder Sie wechseln in die private Krankenversicherung, die günstiger sein kann – aber im Alter teurer wird und bei Krankheiten Risiken birgt.

Wer diese drei Blöcke realistisch einkalkuliert, kommt zu einem sehr anderen Ergebnis als derjenige, der seinen Stundensatz einfach mit Stunden multipliziert.

Die Entscheidung: Checkliste für den richtigen Weg

Wenn Sie unsicher sind, welcher Weg der richtige für Sie ist, helfen diese Fragen:

Haben Sie mindestens sechs Monatseinkommen als finanziellen Puffer?

Kennen Sie bereits potenzielle Auftraggeber, oder müssten Sie komplett bei null anfangen?

Haben Sie sich über private Kranken- und Rentenversicherung informiert und einkalkuliert?

Haben Sie einen Steuerberater oder zumindest fundiertes Grundwissen über Selbständigkeit und Steuern?

Würden Sie auch noch gerne als Freelancer arbeiten, wenn Sie mit der Bürokratie starten müssen?

Wenn Sie fünf Mal „ja“ sagen können: Probieren Sie es. Das Beste an der Selbständigkeit in Deutschland ist, dass sie reversibel ist. Wer scheitert, kann zurück in die Festanstellung. Das ist kein Scheitern – das ist Lernkurve.

Und jetzt?

Meine persönliche Einschätzung: Die meisten Fehler werden gemacht, weil man die falschen Vergleiche anstellt. Freelancer-Brutto gegen Angestellt-Netto. Maximales Freelance-Potenzial gegen durchschnittliches Angestelltengehalt. Dabei werden die Kosten ignoriert, die unsichtbar sind, weil sie neu sind.

Der richtige Vergleich: Berechnen Sie Ihr Angestellt-Paket inklusive Arbeitgeberanteile, Sozialleistungen und Weiterbildungsbudget. Berechnen Sie dann realistisch, was Sie als Freelancer nach Steuern und Kosten tatsächlich übrig behalten. Die Zahlen liegen oft erschreckend nah beieinander – jedenfalls solange man nicht zu den absoluten Top-Verdienern im freien Markt gehört.

Was nicht in Euro messbar ist, zählt trotzdem: Autonomie, Flexibilität, die Freude an der eigenen Arbeit, das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Team. Diese Faktoren sind real und entscheidend – und sie fallen je nach Persönlichkeit sehr unterschiedlich aus. Wer das weiss, trifft eine informiertere Entscheidung.

Die wachsende Begeisterung von Beschäftigten für flexible Arbeitsmodelle zeigt: Die strikte Trennung zwischen Freelancing und Festanstellung wird zunehmend aufgeweicht. Neue Beschäftigungsformen entstehen, die Elemente beider Modelle kombinieren – und das ist eine gute Entwicklung für alle, die ihren individuell optimalen Weg zwischen Sicherheit und Freiheit suchen.

Letztlich gilt: Der „beste“ Weg ist der, der zu Ihrer Lebensphase, Ihrer Persönlichkeit und Ihren finanziellen Möglichkeiten passt. Es gibt kein objektives Richtig oder Falsch – nur besser oder schlechter informierte Entscheidungen. Und der erste Schritt zu einer besseren Entscheidung ist immer, die Mythen beiseite zu schieben und die tatsächlichen Zahlen zu kennen.