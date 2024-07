Lindenberg im Allgäu, 04.07.2024

Als weltweit erster Anbieter am Markt erhält das Fotolabor allcop für sein Natur Pur Fotobuch® das Blauer Engel Umweltzeichen für ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellte Druckerzeugnisse (DE-UZ 195). Der Zertifizierung des ersten Blauer Engel zertifizierten Fotobuchs ging eine umfassende Prüfung der Produktionsprozesse, Materialien und Umweltauswirkungen voraus. Gedruckt auf 100% Blauer Engel zertifiziertem Recyclingpapier und produziert mit Strom aus 100 % regenerativen Energiequellen setzt allcop mit diesem Produkt völlig neue Maßstäbe im Bereich der nachhaltigeren Fotoprodukte. Zeitgleich erweitert allcop diese Produktlinie: Erhältlich in der Natur Pur Linie ist das Natur Pur Fotobuch® nun in drei Formaten.

Bereits vor einem Jahr präsentierte allcop mit dem Natur Pur Fotobuch® A4 Hoch seinen Handelspartnern ein gesamtheitlich nachhaltig konzipiertes Fotobuch. Durch seine Beschaffenheit und optimierte Produktionsprozesse spart dieses Produkt im Vergleich zu einem herkömmlichen Fotobuch A4 Hoch im Digitaldruck 42% CO2e-Emissionen ein. Dazu wurde das Natur Pur Fotobuch® von Grund auf neu gedacht. Durch Verzicht auf die sonst übliche Laminierfolie auf dem Einband ist das Produkt sogar recyclebar. Das seidig-matte, weiße Papier mit nur minimalen Material-Einschlüssen aus dem Recyclingprozess ist Blauer Engel zertifiziert und sorgt für eine kräftige und schöne Farbwiedergabe.

Mit der Blauer Engel Zertifizierung des gesamten Produkts und der Ausweitung der Produktlinie auf die Formate A4 Quer und 20×20 geht allcop dieses Jahr einen Schritt weiter. Für den Erhalt des Blauen Engels für das Natur Pur Fotobuch® unterzog sich allcop einem umfangreichen Prüfprozess der RAL, welcher strenge Nachweise zur Umweltverträglichkeit der Materialien, Produktions- und Verpackungsabläufe erforderte.

Mit dem Natur Pur Fotobuch® ist das Unternehmen sehr bedacht darauf, seinen Kunden und Partnern Produkte anzubieten, die nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch von höchster Qualität sind. Darüber hinaus setzt allcop neue Maßstäbe für umweltbewusste Produktionsmethoden und zeigt einmal mehr sein Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. „Dieser Erfolg in unserer nachhaltigen Produkt- und Produktionsstrategie demonstriert unser Engagement, nicht nur umweltfreundliche, sondern auch qualitativ hochwertige Produkte zu bieten“, beschreibt Andreas Schätzle, Chief Commercial Officer bei allcop, diesen Meilenstein.

Download-Link: https://we.tl/t-g8rodqRL56

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

