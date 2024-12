Einblick in Syntekabios KI-gestützte Plattform

Syntekabio hat sich darauf spezialisiert, die Wirkstoffentwicklung durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) zu beschleunigen und zu optimieren. Dies soll insbesondere dazu beitragen, Kosten zu senken und die Markteinführungszeit für neue Therapien zu verkürzen.

Das Unternehmen setzt dabei auf seine proprietäre Plattform DeepMatcher®, die den gesamten Prozess von der Identifikation geeigneter Zielproteine bis zur Bereitstellung von IND-fähigen Kandidaten abdeckt. Mit dem „Develop Now, Pay Later“-Angebot ermöglicht Syntekabio Pharma- und Biotechnologieunternehmen, ohne finanzielle Vorabinvestitionen den Nutzen eines Zielproteins zu prüfen. Sollte ein Projekt vielversprechend sein, wird das STB LaunchPad-Programm aktiviert, um optimierte Wirkstoffe und klinische Kandidaten zu generieren.

Das STB LaunchPad und die Rolle der KI

Das STB LaunchPad-Programm ist ein zentraler Bestandteil der Innovationsstrategie von Syntekabio. Es basiert auf der DeepMatcher®-Technologie, einer fortschrittlichen KI-Plattform, die Algorithmen des maschinellen Lernens (ML) und biologisches Fachwissen kombiniert. Diese Plattform nutzt physikbasierte Ansätze und proprietäre Datenmodelle, um potenzielle Wirkstoffe mit hoher Präzision zu identifizieren.

Die Einbindung der KI ermöglicht eine kontinuierliche Generierung von Wirkstoffkandidaten, darunter auch First-in-Class- und Best-in-Class-Moleküle. Durch die Nutzung eines globalen Netzwerks von Auftragsforschungsorganisationen (CROs) wird sichergestellt, dass die Ergebnisse der Plattform umfassend validiert werden. Dieses Modell bietet sowohl standardisierte als auch maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Zielproteine und Indikationen.

„Develop Now, Pay Later“: Ein flexibles Geschäftsmodell

Mit dem „Develop Now, Pay Later“-Ansatz geht Syntekabio auf die besonderen Bedürfnisse kleiner und mittlerer Biotech-Unternehmen ein, die oft mit begrenzten Ressourcen arbeiten. Diese Strategie reduziert finanzielle Einstiegshürden und bietet Unternehmen die Möglichkeit, innovative Technologien ohne sofortige Kosten zu testen. Die langfristige Zusammenarbeit basiert darauf, dass Projekte mit hoher Erfolgsaussicht in eine Phase weiterentwickelt werden, in der wirtschaftlicher Nutzen entsteht.

Syntekabios Beitrag zur globalen Arzneimittelentwicklung

Seit seiner Gründung im Jahr 2009 verfolgt Syntekabio das Ziel, biologische Forschung und künstliche Intelligenz zu vereinen. Mit dem firmeneigenen Supercomputer-Cloud-System und einem skalierbaren Netzwerk von CROs hat das Unternehmen die Kapazität, gleichzeitig an mehreren Projekten zu arbeiten. Syntekabio betont, dass der Ansatz der Plattform nicht auf bestimmte Krankheitsbereiche begrenzt ist, was die Flexibilität für eine breite Palette von Anwendungen erhöht.

CEO Dr. Jongsun Jung erklärte in einer Stellungnahme, dass Syntekabio auf der Biotech Showcase 2025 den Dialog mit Branchenführern und Partnern intensivieren möchte. Das Unternehmen sehe großes Potenzial in der Zusammenarbeit, um die Wirkstoffentwicklung auf globaler Ebene effizienter und zugänglicher zu gestalten.

FAQs zur Biotech Showcase 2025 und Syntekabio