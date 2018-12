Net&Work 2019 – Work-Life-Balance, E-Commerce und mehr

Die Net&Work 2019 ist eines der ersten großen Events, mit denen das E-Commerce-Jahr 2019 so richtig durchstartet. Die Messe wird vom Händlerbund und Michael Atug veranstaltet und richtet sich an Händler und Player aus dem E-Commerce. In diesem Jahr steht das Thema „Work-Life-Balance“ auf der Tagesordnung und natürlich kommt auch das Netzwerken nicht zu kurz.

Diese Daten der Net&Work 2019 gehören in Ihren Terminkalender

Am 16. Februar 2019 findet die Messe Net&Work 2019 im „The Squaire“, Am Flughafen in Frankfurt am Main statt. Hierbei handelt es sich um eine Branchenmesse rund um das Thema E-Commerce. Das Event richtet sich gezielt an Händler, Player und Dienstleister im E-Commerce, ist aber auch für Interessierte offen. Die Veranstalter rund um Händlerbund und Michael Atug rechnen mit 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die den hochwertigen Speakern lauschen und miteinander ins Gespräch kommen werden.

Net&Work 2019 Tickets

Tickets sind ab 119,- Euro inklusive Verpflegung zu haben. Zudem stehen Kombitickets zur Verfügung, die zusätzlich für den plentymarkets Onlinehändlerkongress am 16. März 2019 gelten.

Jetzt Tickets sichern!

Rabatt für digital</magazin> Leser

Als Leser des digital-magazins bekommen mit dem Rabatt-Code …

NWdigital-mag2019

… vergünstigt zur Net&Work 2019 und zahlen lediglich den Early-Bird-Preis von 69,- Euro statt den Regulärpreis von 119,- Euro.

Work-Life-Balance erreichen und pflegen

Im kommenden Jahr steht bei der Net&Work 2019 das Thema „Work-Life-Balance“ im Mittelpunkt. Wie diese harmonische Mischung aus Arbeit und Freizeit aussehen kann und wie sie sich konkret auf das Alltagsleben auswirkt, zeigen vielfältige Angebote vor Ort. So gibt es zum Beispiel Shiatsu-Massagesessel des Hauptsponsors easyCredit, ein Unterhaltungsprogramm eines Karikaturisten von plentymarkets sowie viele weitere Entspannungs- und Erlebnisangebote für die Besucher des Events.

Das Thema „Balance“ steht auch beim Konzept des Events auf der Tagesordnung. So gibt es neben Expertenvorträgen zahlreiche Workshops zur konkreten Anwendung des Gehörten. Zu diesem Zweck ist der Eventbereich in vier Workshop-Areas unterteilt, die sich schwerpunktmäßig mit den Themen „Marktplätze & Payment“, „Logistik & Internationalisierung“, „Shopsysteme & -tools“ und „Online-Marketing“ beschäftigen. Besucher haben somit die Möglichkeit, sich mit genau den Themen zu befassen, die für sie und ihren Arbeitsbereich von Bedeutung sind.

Ein eigenes Netzwerk aufbauen, vergrößern und pflegen

Langfristig sind im Onlinehandel nur diejenigen erfolgreich, die Leute kennen und gute Kontakte pflegen. Aus diesem Grund gibt es im Namen der Net&Work 2019 reichlich Gelegenheit, um zu netzwerken und interessante Menschen kennenzulernen. Das betrifft die Speaker und Branchenexperten ebenso wie andere Messebesucher. Sie finden Raum und Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kommen, sich kennenzulernen und über die Inhalte der Messe und vieles andere zu sprechen. Auf diese Weise gewinnen Sie nützliche Kontakte und bilden ein großes Netzwerk aus, auf das Sie bei Ihrer alltäglichen Arbeit immer wieder zurückgreifen können. Die positiven Rückmeldungen der Vorjahresveranstaltung zeigen, dass dieses Konzept bei den Messebesuchern sehr gut ankommt.