Die strategische Partnerschaft dient mittelständischen, deutschsprachigen Unternehmen, die im wachstumsstärksten eCommerce-Kanal skalieren wollen.

Hamburg, 25. August, 2022 – MANGOPAY, ein bedeutender europäischer Anbieter von Zahlungslösungen für Marktplätze und Plattformen, und der Softwarehersteller e-matters mit seinem Produkt Hublify Marketplace, bündeln ihr technologisches und finanztechnisches Know-how, damit Marktplatzgründer und Betreiber ihre Wachstumsambitionen schnell umsetzen können. Die gemeinsame cloudbasierte Lösung, sowohl für B2C- als auch für B2B-Marktplätze, lässt sich technologisch über API einfach anbinden und gewährleistet rechtskonforme Finanzprozesse.

Marktplätze werden weltweit zum dominierenden Verkaufskanal. Gemäß der Studie „Future of Retail“ des Beratungshauses Oliver Wyman werden bis 2024 40% der globalen eCommerce-Umsätze über Online-Marktplätze abgewickelt. Damit verdoppelt sich der Marktanteil von Online-Marktplätzen innerhalb weniger Jahre. Für den deutschsprachigen Raum wird der Marktanteil von Marktplätzen am Online-Handel bereits für 2024 auf 52% prognostiziert.

Die Partnerschaft von Mangopay und Hublify trifft auf einen Zeitpunkt, der für viele Unternehmen günstig erscheint, um einen Online-Marktplatz zu gründen oder sich in der Plattformökonomie zu etablieren.

Während Marktplätze bis vor wenigen Jahren noch weitgehend durch komplexe Entwicklungen realisiert wurden, können Gründer heute auf Standardsoftware zurückgreifen, die alle wichtigen Aspekte eines Online-Marktplatzes abdeckt. Hublify Marketplace liefert alle wichtigen Elemente einer Marktplatz-Software, beispielsweise gemischte Warenkörbe, automatisierbare Provisionsabrechnungen oder ein Merchant-Portal, in dem jeder Händler seine Bestellungen, Produktdaten und Lieferungen verwalten kann.

Online-Marktplätze unterliegen gesetzlichen Regelungen wie der seit 2018 geltenden Zahlungsdiensterichtlinie PSD2. Fintech-Unternehmen ermöglichen eine automatisierte, rechtskonforme Abwicklung der Zahlungsströme zwischen Kunde, Marktplatzbetreiber und Händler. Mangopay ist ein reguliertes Finanzinstitut mit einer E-Geld-Lizenz und darf daher entsprechende Finanztransaktionen auf dem Marktplatz abwickeln.

Trotz aller Regulierungen innovative und individuelle Lösungen für die Bedürfnisse von Unternehmen zu finden, ist der Schlüssel zum Erfolg von Mangopay. Das Ziel von Mangopay ist es, die Herausforderungen seiner Kunden zu verstehen, um ihnen immer leistungsfähigere und flexiblere Lösungen anzubieten, die ihre Entwicklung erleichtern. Gleichzeitig unterstützen die Experten von Mangopay ihre Kunden in allen Dimensionen, um eine maßgeschneiderte Integration zu gewährleisten, denn jede Plattform hat ihre eigenen Bedürfnisse.

,erklärt Kevin Besthorn, Geschäftsführer und Gründer von Hublify.

Mit der Partnerschaft bauen Mangopay und e-matters auf gemeinsame Initiativen wie z.B. bei der Umsetzung des Online-Marktplatzes LENA (Lieber Eine Nachhaltige Alternative).

„Mangopay konzentriert sich auf ein wesentliches Ziel: B2B- und B2C-Organisationen in die Lage zu versetzen, in der Plattformökonomie erfolgreich zu sein. Wir glauben, dass Unternehmen, die ein Ökosystem von Partnern aufbauen, um ihren Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten, letztendlich im digitalen Zeitalter gewinnen werden“

, sagt Guido Kuhring, der als Head of Sales Central & Northern Europe vor kurzem von Paypal zu Mangopay gewechselt hat, um das Wachstum in der Schlüsselregion DACH voranzutreiben.

ÜBER MANGOPAY: Mangopay wurde im Jahr 2013 gegründet und ist ein führender Anbieter von Zahlungslösungen für Marktplätze und Plattformen. Dank seiner White-Label-Technologie ermöglicht Mangopay seinen Kunden die Annahme von Verbraucherzahlungen, das Onboarding von Verkäufern und die Weiterleitung von Geldern an diese auf globaler Ebene. Seine API wird von über 2.500 Unternehmen genutzt, darunter Vinted, Chrono24, Leboncoin, Rakuten, Wallapop, Malt und andere. Mangopay ist ein E-Geld-Institut, das für die Erbringung von Dienstleistungen in der EU/EWR lizenziert ist und über ein Team von 260 Mitarbeitern in ganz Europa mit Hauptsitz in Luxemburg verfügt.

