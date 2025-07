KI verantwortungsvoll einsetzen: Barcamp bringt Praxis und Ethik zusammen

Ein Barcamp der besonderen Art: Am 18. September 2025 dreht sich in Eberswalde alles um die Frage, wie wir Künstliche Intelligenz verantwortungsvoll einsetzen können. Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutieren die drängendsten Fragen unserer Zeit – und Sie können dabei sein!

Die Künstliche Intelligenz hat längst den Sprung aus den Forschungslaboren in unseren Alltag geschafft. Doch mit den enormen Möglichkeiten kommen auch große Verantwortungen. Wie können wir KI verantwortungsvoll einsetzen, ohne dabei die ethischen Grundsätze zu vergessen? Diese zentrale Frage steht im Mittelpunkt des Barcamps „KI für eine bessere Welt ?!“, das am 18. September 2025 auf dem Waldcampus der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde stattfindet.

Warum ist es wichtiger denn je KI verantwortungsvoll einzusetzen?

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Nur 35 Prozent der Verbraucher vertrauen darauf, dass Unternehmen KI verantwortungsvoll einsetzen. Diese Vertrauenslücke zeigt, wie dringend eine offene Diskussion über ethische KI-Anwendungen ist. Während KI-Technologien immer leistungsfähiger werden, wachsen gleichzeitig die Sorgen über algorithmische Verzerrungen, Datenschutzrisiken und die Auswirkungen auf die Arbeitswelt.

Besonders der EU AI Act setzt hier neue Maßstäbe. Die Verordnung kategorisiert KI-Anwendungen nach Risikoniveau und stellt klare Regeln für Hochrisiko-Bereiche wie Medizin, Personalwesen und Finanzdienstleistungen auf. Unternehmen müssen nun beweisen, dass sie KI nicht nur effizient, sondern auch verantwortungsvoll einsetzen.

„KI wird die Welt, wie wir sie kannten, stark verändern. Doch deutlich ist auch: Sie verändert nicht nur zum Positiven, wie wir leben, arbeiten, wirtschaften.“

Aus der Ankündigung des Barcamps „KI für eine bessere Welt ?!“

Das Barcamp-Format: Offener Austausch statt Frontalvorträge

Ein Barcamp unterscheidet sich fundamental von klassischen Konferenzen. Statt vorgefertigter Programme bestimmen die Teilnehmenden selbst die Inhalte. Diese Offenheit macht das Format besonders wertvoll für komplexe Themen wie den verantwortungsvollen KI-Einsatz. Die Sessions entstehen durch die Bedürfnisse und Erfahrungen der Anwesenden – authentischer und praxisnäher geht es kaum.

Das Programm startet um 11:00 Uhr mit einer Podiumsdiskussion im Großen Hörsaal. Hier diskutieren Experten wie die CDR-Expertin Saskia Dörr und der Technikkritiker Jürgen Geuter über die Möglichkeiten und Grenzen nachhaltiger KI-Implementierung. Die Frage „Sind die Antworten auf diese Fragen schwarz oder weiß, oder doch eher grün oder grau?“ verspricht spannende Einsichten.

Zentrale Themenschwerpunkte: Von Arbeitswelt bis Nachhaltigkeit

Das Barcamp widmet sich vier zentralen Bereichen, die beim verantwortungsvollen KI-Einsatz entscheidend sind:

Arbeitswelt und soziale Ungleichheit

Die Automatisierung durch KI verändert nicht nur Arbeitsplätze, sondern ganze Branchen. Aktuelle Studien zeigen, dass KI zu einem vierfachen Produktivitätswachstum führen kann, aber auch 56 Prozent höhere Gehälter ermöglicht. Die Frage bleibt: Wer profitiert davon, und wer bleibt zurück?

KI und Ethik: Der Umgang mit algorithmischen Verzerrungen

Algorithmen sind nur so neutral wie die Daten, mit denen sie trainiert wurden. Wenn wir KI verantwortungsvoll einsetzen wollen, müssen wir uns intensiv mit Bias-Erkennung und -Vermeidung beschäftigen. Die EU-Ethik-Leitlinien für KI setzen hier klare Standards für Transparenz und Nicht-Diskriminierung.

Ökologische Auswirkungen: Nachhaltigkeit vs. Energieverbrauch

KI-Modelle sind wahre Energiefresser. Das Training großer Sprachmodelle verbraucht so viel Strom wie eine Kleinstadt. Wie können Unternehmen dennoch KI verantwortungsvoll einsetzen, ohne ihre Nachhaltigkeitsziele zu gefährden? Diese Frage wird beim Barcamp intensiv diskutiert.

Wettbewerbsfähigkeit für kleine und mittlere Unternehmen

Während Tech-Giganten mit unbegrenzten Ressourcen KI-Systeme entwickeln, stehen KMU vor der Herausforderung, den Anschluss nicht zu verlieren. Das Barcamp bietet eine Plattform, um praktische Lösungen für kleinere Unternehmen zu entwickeln.

Highlights des Programms: Von Forschung bis Musik

Neben den selbstorganisierten Sessions bietet das Barcamp mehrere Programm-Highlights:

Werkstattgespräch für das Handwerk

Von 16:00 bis 20:00 Uhr findet eine Kooperation mit der Handwerkskammer Ostbrandenburg statt. Hier geht es um „KI konkret“ – praktische Anwendungen für traditionelle Handwerksbetriebe. Ein perfektes Beispiel dafür, wie unterschiedliche Branchen KI verantwortungsvoll einsetzen können.

Forschungsimpuls von der RWTH Aachen

Professor Holger Hoos, ein führender KI-Grundlagenforscher, teilt seine Erkenntnisse über verantwortungsvolle KI-Implementierung in Unternehmen. Seine Perspektive aus der Forschung ergänzt die Praxiserfahrungen der anderen Teilnehmenden optimal.

Empower-Pop für die Seele

Auch für die emotionale Seite ist gesorgt: Celina Bostic sorgt mit ihrem Empower-Pop für den musikalischen Rahmen. Ihre lebensbejahenden Lieder passen perfekt zur Botschaft des Barcamps – Technologie für eine bessere Welt.

Alle weiteren Informationen zu „KI für eine bessere Welt ? ! – Das Barcamp“ finden Sie HIER.

Praktische Tipps: So setzen Sie KI verantwortungsvoll ein

Basierend auf aktuellen Erkenntnissen und Ethik-Frameworks haben sich folgende Prinzipien bewährt:

Transparenz schaffen: Dokumentieren Sie, wie Ihre KI-Systeme Entscheidungen treffen

Dokumentieren Sie, wie Ihre KI-Systeme Entscheidungen treffen Datenschutz priorisieren: Implementieren Sie Privacy-by-Design-Prinzipien

Implementieren Sie Privacy-by-Design-Prinzipien Bias-Tests durchführen: Überprüfen Sie regelmäßig auf algorithmische Verzerrungen

Überprüfen Sie regelmäßig auf algorithmische Verzerrungen Menschliche Kontrolle beibehalten: Besonders in kritischen Bereichen sollten Menschen die finale Entscheidung treffen

Besonders in kritischen Bereichen sollten Menschen die finale Entscheidung treffen Kontinuierliche Weiterbildung: Investieren Sie in KI-Ethik-Schulungen für Ihre Teams

Die Selbstregulierung wird dabei immer wichtiger, da gesetzliche Regelungen oft der technischen Entwicklung hinterherhinken.

Anmeldung und praktische Informationen

Das Barcamp „KI für eine bessere Welt ?!“ findet am 18. September 2025 von 11:00 bis 21:00 Uhr auf dem Waldcampus der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde statt. Die Adresse lautet: Alfred-Möller-Str. 1, 16225 Eberswalde.

Die Anreise ist bequem mit der Bahn möglich. Der Regionalexpress RE 3 fährt stündlich von Berlin-Hauptbahnhof in nur 32 Minuten zum Eberswalder Bahnhof. Von dort sind es etwa 1,8 Kilometer zu Fuß zum Waldcampus – ein sportlicher Spaziergang durch die brandenburgische Natur.

Für Autofahrer bietet sich die Anfahrt über die A11 oder B2 an. Die Veranstalter empfehlen, die Route entsprechend der aktuellen Verkehrslage zu planen.

Vernetzung und Inspiration für eine bessere Zukunft

Das Barcamp richtet sich an alle, die sich für den verantwortungsvollen Umgang mit KI interessieren – unabhängig von Vorwissen oder Branche. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen bietet es die Chance, sich mit Experten und Gleichgesinnten zu vernetzen und praktische Lösungen zu entwickeln.

Die Teilnahme ist kostenfrei, aber eine Anmeldung erforderlich. Auf dem Sessionboard können bereits vorab Themenvorschläge eingetragen werden. So entsteht ein Programm, das wirklich den Bedürfnissen der Teilnehmenden entspricht.

Ob Sie nun gerade erst in die KI-Welt einsteigen oder bereits erfahrener Praktiker sind – das Barcamp bietet für jeden etwas. Der offene Austausch auf Augenhöhe macht es möglich, dass alle voneinander lernen und gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen der KI-Ära entwickeln.

KI verantwortungsvoll einsetzen: Ein Schritt in Richtung verantwortungsvoller KI-Zukunft

Die Frage, wie wir KI verantwortungsvoll einsetzen können, wird uns auch in den kommenden Jahren begleiten. Das Barcamp in Eberswalde ist ein wichtiger Baustein in diesem Prozess. Es zeigt, dass die Zukunft der KI nicht nur in den Händen von Tech-Konzernen liegt, sondern von uns allen mitgestaltet werden kann.

Durch den offenen Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft entstehen neue Perspektiven und innovative Lösungsansätze. Das Barcamp-Format ermöglicht es, dass diese Diskussion nicht nur theoretisch bleibt, sondern praktische Impulse für den Unternehmensalltag liefert.

Wer sich für eine Zukunft einsetzen möchte, in der KI tatsächlich zu einer besseren Welt beiträgt, sollte sich den 18. September 2025 vormerken. Das Barcamp „KI für eine bessere Welt ?!“ könnte der Startschuss für wichtige Veränderungen in Ihrem Unternehmen und darüber hinaus sein.

Die Anmeldung ist bereits möglich, und die Plätze sind begrenzt. Nutzen Sie die Chance, Teil einer Bewegung zu werden, die KI nicht nur als Technologie, sondern als Werkzeug für positive gesellschaftliche Veränderungen begreift.