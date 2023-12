Die neue Architektur ermöglicht eine nahtlose Interoperabilität zwischen den Versionen 10.0 von Pentaho Data Integration, Pentaho Data Catalog und Pentaho Data Storage Optimizer.

Dreieich/ Santa Clara (Kalifornien), 30. November 2023 – Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Data-Storage, Infrastruktur und hybrides Cloud-Management, hat Pentaho+ vorgestellt. Die integrierte Plattform soll Unternehmen dabei unterstützen, die für KI und generative KI (GenAI) notwendigen Daten zu verknüpfen, anzureichern und zu transformieren. Pentaho+ automatisiert komplexes Datenmanagement mit leistungsstarken Self-Service- und Cloud-agnostischen Lösungen. Es trägt zur Verbesserung der Datenqualität bei, indem es Unternehmen ermöglicht, Daten von der Entstehung bis zur Bereitstellung effektiv zu überwachen.

Laut dem Gartner Hype Cycle for Artificial Intelligence 2023 „hat generative KI einen Einfluss wie keine andere Technologie in den letzten zehn Jahren. Die gesteigerte Produktivität von Entwicklern und Wissensarbeitern, die Systeme wie ChatGPT nutzen, ist real. Das hat Unternehmen und Branchen dazu veranlasst, ihre Geschäftsprozesse und den Wert der menschlichen Ressourcen zu überdenken.“ Dennoch stellte die Harvard Business Review fest, dass „nur 3 % der Daten von Unternehmen grundlegenden Qualitätsstandards entsprechen.“

Pentaho+ verbessert den Zugriff auf hybride Daten über On-Premises- und Public-Cloud-Rechenzentren hinweg. Es verbindet unstrukturierte, halbstrukturierte und strukturierte Formate für einen umfassenden Überblick über die Datenbestände und schafft Vertrauen in geschäftskritische digitale und betriebliche Informationen, in einer Zeit, in der generative KI immer wichtiger wird.

„Im Zeitalter von KI und maschinellem Lernen werden Unternehmen, die nicht „datenfit“ sind, gegen Unternehmen verlieren, die datenfit sind“, sagt Maggie Laird, Global Head of Pentaho Software bei Hitachi Vantara. „Mit Pentaho+ schaffen wir die Grundlage für eine universelle Datenintelligenz. Das ermöglicht es Führungskräften, saubere, exakte Daten zuverlässig bereitzustellen, um GenAI auf eine Weise nutzen können, die sich tatsächlich auf ihre Geschäftsstrategie und ihren Gewinn auswirkt.“

Pentaho+ bietet eine flexible, modulare Plattform, die bestehende und sich entwickelnde Datenumgebungen ohne kostspielige Integration oder Kodierung verbindet. Wenn die Anforderungen wachsen, können zusätzliche Funktionsmodule einfach hinzugefügt werden. Zu den ersten Funktionen von Pentaho+ und den Aktualisierungen der Pentaho-Funktionalität gehören:

Pentaho Data Integration & Analytics: Verarbeitung von Batch- und Streaming-Daten in Echtzeit mit nativer Containerisierung, um jede Einsatzumgebung zu unterstützen. Die neue integrierte Plattform kann problemlos auf jeder Plattform eines Cloud-Anbieters gehostet werden, sowohl im Core als auch am Edge.

Pentaho Data Catalog hilft beim Auffinden, Identifizieren, Kategorisieren und Klassifizieren von Daten auf der Grundlage eines aussagekräftigen Geschäftskontextes, Voraussetzung für eine vertrauenswürdige, datengesteuerte Organisation. Eine verbesserte Benutzeroberfläche nutzt die besten Technologien von Io-Tahoe und Waterline Data aus früheren Übernahmen.

Pentaho Data Storage Optimizer: Mehr Kostenkontrolle über die IT-Kosten, die Leistung und das Risiko Ihrer Daten für Arbeitsprozesse im Unternehmen. Data Storage Optimizer funktioniert jetzt mit allen Dateisystemen und S3-Containern zusätzlich zu Hadoop.

Es ist geplant, die Pentaho+-Plattform in den kommenden Monaten um zusätzliche Funktionen für Data Mastering, Datenqualität und mehr zu erweitern.

„Mit Pentaho erhalten Business-Intelligence-, Big-Data- und Data-Warehouse-Verantwortliche die perfekte Plattform für flexible Datenintegration und -aufbereitung sowie für Analytics“, sagt Chris Keller, Director Big Data Analytics & IoT bei ITNovum, dem führenden IT-Berater und -Implementierer für Business Open Source & Digital Transformation in Deutschland. „Dank ihrer offenen Architektur lässt sich die Pentaho+ Plattform nahtlos in jede bestehende Infrastruktur integrieren, unabhängig davon, wo sich die Daten befinden.“

Verfügbarkeit

Pentaho+ ist ab sofort weltweit über den Hitachi Digital Marketplace, sein globales Partnernetzwerk sowie über die AWS- und Azure-Marktplätze verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hitachivantara.com/en-us/products/pentaho-plus-platform.html

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen, darunter 80 % der Fortune-100-Unternehmen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi treibt das Social Innovation Business voran und schafft durch den Einsatz von Daten und Technologie eine nachhaltige Gesellschaft. Wir lösen die Herausforderungen von Kunden und Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte nutzen. Hitachi operiert unter der Geschäftsstruktur „Digital Systems & Services“ – Unterstützung der digitalen Transformation unserer Kunden; „Green Energy & Mobility“ – Beitrag zu einer dekarbonisierten Gesellschaft durch Energie- und Bahnsysteme; und „Connective Industries“ – Verbindung von Produkten durch digitale Technologie, um Lösungen für verschiedene Branchen anzubieten. Angetrieben von Digital, Green und Innovation streben wir nach Wachstum durch gemeinsame Entwicklung mit unseren Kunden. Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2022 (bis 31. März 2023) betrug 10.881,1 Milliarden Yen, mit 696 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 320.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com

