Kostenfreier Online-Workshop am 12. Dezember 2023 beleuchtet, wie Augmented Reality (AR) Arbeitsprozesse revolutionieren kann.

Am 12. Dezember 2023 findet ein spannender Online-Workshop statt, der sich mit den Möglichkeiten und Anwendungsfeldern von Augmented Reality (AR) in Unternehmen auseinandersetzt. Organisiert von Jürgen Selka, wird dieser Workshop um 10 Uhr über einen noch bekannt zu gebenden Link zugänglich sein.

Augmented Reality: Mehr als nur ein Technologie-Trend

AR, oft im Schatten der bekannteren Virtual Reality (VR), gewinnt zunehmend an Bedeutung in der Geschäftswelt. Der Workshop zielt darauf ab, ein grundlegendes Verständnis dieser Technologie zu vermitteln und zeigt auf, wie AR-basierte Assistenzsysteme in verschiedenen Unternehmensbereichen eingesetzt werden können. Trotz der vielversprechenden Anwendungsfelder bleiben Fragen zur Umsetzung und Integration von AR-Projekten in Unternehmen offen.

Programm und Inhalte des Workshops

Der Workshop bietet einen umfassenden Einblick in die AR-Technologie. Die Agenda umfasst:

Grundlagen und Entwicklungsgeschichte von AR-Systemen

Anwendungsbeispiele in der Produktion, Planung und im Training

Technische Voraussetzungen und Herausforderungen bei der Implementierung

Erstellung eigener AR-Anwendungen: Software und Trackingmethoden

Zielgruppe und praktische Umsetzung

Der Workshop richtet sich besonders an Führungskräfte kleiner und mittlerer Unternehmen aus Industrie und Handwerk. Die Teilnahme bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, branchenspezifische Anwendungsfälle zu verstehen und zu diskutieren.

Interessanterweise kann der Workshop sowohl online als auch in Präsenz besucht werden, wobei letzteres ermöglicht, AR-Technologien direkt auszuprobieren.

pro_digital versichert, die personenbezogenen Daten der Teilnehmer nur im Rahmen der Veranstaltung zu verarbeiten und nicht an Dritte weiterzugeben. Anmeldungen und weitere Informationen sind über Jürgen Selka oder https://edihprodigital.eu/de/event/ar-workshop-effizienter-durch-ar-basierte-assistenzsysteme möglich.

Unsere Meinung:

Der Workshop bietet sicherlich eine interessante Möglichkeit für Unternehmen, sich mit den Potenzialen der AR-Technologie vertraut zu machen. Es wäre wünschenswert, wenn konkrete Fallstudien oder Erfolgsgeschichten von Unternehmen, die bereits AR-Technologien implementiert haben, präsentiert würden. Dies würde den Teilnehmern nicht nur ein tieferes Verständnis der Anwendungsmöglichkeiten vermitteln, sondern auch die praktische Umsetzbarkeit und den realen Nutzen von AR-Technologien greifbarer machen.