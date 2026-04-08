B2B-Leads mit KI generieren: Was ChatGPT, Claude und KI-Agenten wirklich können

Janik Deimann ist Software-Unternehmer und Gründer mit Fokus auf SaaS und datengetriebene B2B-Applikationen. Er entwickelt und betreibt digitale Software-Produkte nach dem AI-first-Prinzip — mit schlanken Strukturen, ohne klassisches Team und unter konsequentem Einsatz von KI-Systemen.

KI soll alles besser machen im Vertrieb. So steht es zumindest in jedem zweiten LinkedIn-Post. Wer sich im Arbeitsalltag eines B2B-Teams umschaut, sieht ein anderes Bild: Vertriebsleute sitzen stundenlang vor dem Rechner, klicken Firmenlisten zusammen, recherchieren Ansprechpartner von Hand und tippen Kaltakquise-Mails, die niemand liest. Parallel drängen laufend neue Werkzeuge auf den Markt. ChatGPT, Claude, Gemini, Open-Source-Frameworks wie OpenClaw, spezialisierte Lead-Gen-Plattformen. Nur: Was davon bringt tatsächlich Ergebnisse? Und wofür taugt welches Tool?

KI soll alles besser machen im Vertrieb. So steht es zumindest in jedem zweiten LinkedIn-Post. Wer sich im Arbeitsalltag eines B2B-Teams umschaut, sieht ein anderes Bild: Vertriebsleute sitzen stundenlang vor dem Rechner, klicken Firmenlisten zusammen, recherchieren Ansprechpartner von Hand und tippen Kaltakquise-Mails, die niemand liest. Parallel drängen laufend neue Werkzeuge auf den Markt. ChatGPT, Claude, Gemini, Open-Source-Frameworks wie OpenClaw, spezialisierte Lead-Gen-Plattformen. Nur: Was davon bringt tatsächlich Ergebnisse? Und wofür taugt welches Tool?

Dieser Artikel sortiert die verschiedenen KI-Ansätze nüchtern ein, ohne Hype und ohne Schönfärberei.

Wo KI-Chatbots im Vertrieb tatsächlich helfen

ChatGPT, Claude und Gemini sind keine Leadgenerierungs-Tools. Klingt erstmal enttäuschend, ist aber wichtig für die richtige Erwartung. Woran diese großen Sprachmodelle (Large Language Models, kurz LLMs, die Unternehmen zunehmend einsetzen) dagegen richtig stark sind: Texte verfassen, Gedanken ordnen, Informationen strukturieren.

Was heißt das konkret für deinen Vertrieb? Mit ChatGPT bauen Sie in wenigen Minuten eine durchdachte Buyer Persona auf, für die früher ein halber Workshop-Tag draufgegangen wäre. Sie schildern Ihre Zielgruppe, das Modell arbeitet typische Probleme, Entscheidungsprozesse und Kommunikationsvorlieben heraus. Am Ende steht kein fertiger Lead, aber ein wesentlich klareres Bild davon, wen du eigentlich ansprechen willst.

Beim Outreach sieht es ähnlich aus: Anstatt zehn identische Kaltakquise-Mails zu verschicken, geben Sie Claude das LinkedIn-Profil oder die Website Ihres Zielkontakts und lassen sich eine individuelle Nachricht formulieren, die wirklich auf die Situation des Empfängers eingeht. Das spart Zeit und hebt die Antwortquote merklich an.

Auch beim Lead-Scoring leisten Chatbots überraschend gute Arbeit. Sie exportieren eine CSV aus Ihrem CRM, laden sie hoch und lassen das Modell jeden Kontakt gegen Ihren Ideal Customer Profile (ICP, also das Profil des idealen Kunden) abgleichen und priorisieren.

Ergebnis: eine sortierte Liste in Sekunden statt in einem halben Arbeitstag.

Welches Modell für welchen Zweck? ChatGPT eignet sich besonders für kreative Aufgaben und große Textmengen, etwa Social-Media-Posts oder E-Mail-Varianten. Claude zeigt seine Qualität bei der Analyse umfangreicher Dokumente und bei differenzierten Aufgabenstellungen, zum Beispiel Angebotsauswertungen oder Wettbewerbsvergleiche.

Gemini lohnt sich vor allem, wenn Sie sich ohnehin tief im Google-Ökosystem befinden und Daten aus Google Sheets, Gmail oder Google Ads direkt anbinden wollen.

Die Grenzen: Was ChatGPT und Co. nicht liefern

Jetzt wird es unbequem. Denn genau hier passieren die meisten Fehleinschätzungen.

Kein LLM liefert eine verifizierte Kontaktliste. Wenn Sie ChatGPT nach 50 Maschinenbauunternehmen in Süddeutschland fragen, inklusive Ansprechpartner, E-Mail und Telefonnummer, bekommen Sie eine Antwort. Die wirkt auf den ersten Blick sogar glaubwürdig. Schaut man genauer hin, zeigt sich: Firmennamen sind zum Teil frei erfunden, E-Mail-Adressen existieren nicht, Telefonnummern führen ins Leere. Dieses Phänomen heißt Halluzination. Es betrifft alle großen Sprachmodelle und tritt bei faktischen Abfragen wie Kontaktdaten besonders häufig auf.

Die Erklärung ist simpel: LLMs sind Sprachmodelle, keine Datenbanken. Sie erzeugen Text, der statistisch plausibel klingt. Sie durchforsten nicht in Echtzeit das Internet und greifen nicht auf aktuelle Handelsregister oder Branchenverzeichnisse zu. Selbst wenn die Web-Suche aktiviert ist, bleibt die Datenqualität deutlich unter dem Niveau, das professioneller Vertrieb verlangt.

Dazu kommt ein Datenschutz-Thema, das KI-Workflows im Marketing und Vertrieb betrifft, das viele auf die leichte Schulter nehmen. Wer CRM-Exporte, Kundenlisten oder interne Vertriebsdaten in ChatGPT oder ähnliche Cloud-Tools hochlädt, übergibt diese Informationen an den jeweiligen Anbieter. Das ist datenschutzrechtlich heikel und kann je nach Branche und Datentyp einen klaren DSGVO-Verstoß bedeuten. Die Verantwortung dafür trägt das Unternehmen, nicht der Tool-Anbieter.

KI-Agenten wie OpenClaw: Automatisierung für technisch versierte Teams

Seit Anfang 2026 macht ein Open-Source-Projekt von sich reden: OpenClaw. Anders als ChatGPT oder Claude ist OpenClaw kein reines Sprachmodell, sondern ein Framework, das KI-Modelle mit realen Aktionen verknüpft. Der Agent läuft auf der eigenen Hardware, liest Dateien, verschickt E-Mails, steuert Browser und schreibt Daten direkt ins CRM.

Für die Leadgenerierung sieht das so aus: Sie konfigurieren OpenClaw so, dass es Suchanfragen ausführt, Unternehmenswebsites durchforstet, Kontaktdaten herauszieht, diese in Pipedrive oder HubSpot importiert und danach gleich eine erste Outreach-Mail versendet. Klingt nach der Ideallösung?

Zum Teil. Die Vorteile sind echt: Volle Datenhoheit, weil alles auf dem eigenen Server läuft. Plattformgebühren fallen keine an, nur API-Kosten für das genutzte Sprachmodell. Und die Flexibilität geht über das hinaus, was jedes SaaS-Tool bieten kann.

Die Kehrseite wiegt allerdings schwer. OpenClaw verlangt solides technisches Wissen für Einrichtung und laufende Wartung. Der Agent hat potenziell vollen Zugriff auf das System, was erhebliche Sicherheitsfragen aufwirft. Die Qualitätskontrolle der extrahierten Daten liegt komplett beim Nutzer, denn einen eingebauten Prüfmechanismus gibt es nicht. Und die DSGVO-Konformität? Die liegt ebenfalls in der eigenen Verantwortung. OpenClaw kümmert sich nicht darum, ob die gesammelten Daten datenschutzrechtlich korrekt verarbeitet werden.

Für Teams mit eigenen Entwicklern kann OpenClaw ein starkes Werkzeug sein. Für ein durchschnittliches Vertriebsteam, das schlicht bessere Leads braucht, ist der Aufwand zu hoch.

Spezialisierte KI-Tools: Wenn skalierbare Kontaktlisten gefragt sind

Zwischen „KI als Sparringspartner“ und „KI als Kontaktdaten-Quelle“ gibt es eine Lücke, die weder ChatGPT noch OpenClaw füllen. Genau dafür existiert eine eigene Tool-Kategorie: spezialisierte KI-gestützte Leadgenerierungs-Tools wie LeadScraper.

Diese Tools durchsuchen das Internet in Echtzeit, extrahieren Geschäftskontakte aus öffentlich zugänglichen Quellen und liefern strukturierte Datensätze mit Firmenname, Website, E-Mail, Telefonnummer und Ansprechpartner. Der entscheidende Unterschied zum LLM: Die Daten sind aktuell, nachprüfbar und stammen aus echten Quellen statt aus einem statistischen Sprachmodell.

Worauf Sie bei der Auswahl achten sollten:

Datenaktualität. Statische Datenbanken veralten schnell. Echtzeit-Scraping liefert deutlich frischere Ergebnisse.

Quellentransparenz. Seriöse Anbieter zeigen Ihnen bei jedem Datensatz, woher er stammt.

DSGVO-Konformität von Anfang an, nicht als nachträglich aufgeklebtes Feature.

Flexibilität bei der Zielgruppendefinition. LeadScraper setzt hier auf Freitext-Prompts statt starrer Filterkategorien. Sie beschreiben Ihre Wunschkontakte in eigenen Worten, statt sich durch Dropdown-Menüs zu arbeiten.

Welcher KI-Ansatz passt zu welchem Vertriebsziel?

Die verschiedenen Ansätze konkurrieren nicht miteinander. Im Gegenteil: Die stärksten Ergebnisse entstehen durch bewusste Kombination.

Für Strategie, Texte und Personalisierung sind KI-Chatbots, die Marketing- und Vertriebsworkflows verändern, wie ChatGPT, Claude oder Gemini die passende Wahl. Buyer Personas, Outreach-Mails, Content-Ideen, Lead-Scoring auf Grundlage bestehender Daten: Das funktioniert schnell, günstig und auf hohem Niveau.

Für Workflow-Automatisierung vom Scraping bis zum CRM-Import bietet OpenClaw großes Potenzial. Voraussetzung: ein technisch fähiges Team und durchdachte Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen.

Für skalierbare, aktuelle Kontaktlisten mit verifizierten Ansprechpartnern gibt es keinen Weg an spezialisierten Lead-Gen-Tools vorbei. Weder ein Chatbot noch ein Open-Source-Agent ersetzt eine Plattform, die gezielt für diesen Zweck entwickelt wurde.

Der größte Hebel liegt darin, die Werkzeuge nicht gegeneinander auszuspielen, sondern entlang deiner Vertriebskette einzusetzen: Spezialisiertes Tool für die Kontaktdaten, Chatbot für die Ansprache, CRM für die Nachverfolgung.

Fazit

KI verändert die B2B-Leadgenerierung grundlegend. Aber nicht jedes Werkzeug eignet sich für jeden Einsatzzweck. Die Grenzen zu kennen ist genauso viel wert wie die Möglichkeiten. Wer von ChatGPT verifizierte Kontaktlisten erwartet, wird enttäuscht. Wer OpenClaw ohne technisches Team betreibt, holt sich Probleme ins Haus. Und wer spezialisierte Lead-Gen-Tools links liegen lässt, verschenkt den größten Effizienzgewinn.

Die klügste Strategie: Differenzieren, kombinieren und jedes Werkzeug genau dort einsetzen, wo es seine Stärken ausspielt.