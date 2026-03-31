ETF-Sparplan für Einsteiger: So funktioniert Vermögensaufbau mit Neobroker

Mit einem ETF-Sparplan lässt sich schon ab kleinen Beträgen langfristig Vermögen aufbauen — ohne Börsenwissen, ohne hohe Gebühren und ohne tägliches Monitoring. Wer heute anfängt, profitiert vom Zinseszinseffekt über Jahrzehnte. Dieser Leitfaden erklärt Schritt für Schritt, wie ein ETF-Sparplan funktioniert, welcher Neobroker sich lohnt und welche Fehler Einsteiger am häufigsten machen.

Was ist ein ETF — und warum eignet er sich für einen Sparplan?

ETF steht für Exchange Traded Fund, auf Deutsch: börsengehandelter Indexfonds. Ein ETF bildet einen bestimmten Index nach — zum Beispiel den MSCI World, der über 1.400 Unternehmen aus 23 Industrieländern enthält. Wer Anteile an einem solchen ETF kauft, investiert damit gleichzeitig in alle enthaltenen Unternehmen — von Apple über Toyota bis Nestlé — mit einer einzigen Transaktion.

Im Gegensatz zu aktiv verwalteten Fonds, bei denen ein Fondsmanager einzelne Aktien auswählt und das Portfolio laufend umschichtet, folgt ein ETF passiv einem Index. Das senkt die Kosten erheblich: Während aktive Fonds oft 1,5 bis 2 Prozent Verwaltungsgebühr jährlich verlangen, liegen ETFs häufig bei 0,07 bis 0,20 Prozent — ausgedrückt als Total Expense Ratio (TER). Auf Jahrzehnte gerechnet macht dieser Unterschied zehntausende Euro aus.

Für einen Sparplan eignen sich ETFs deshalb besonders gut: Die Kombination aus breiter Streuung, niedrigen Kosten und dem automatisierten Kauf in regelmäßigen Abständen macht sie zur ersten Wahl für langfristigen Vermögensaufbau. Wer regelmäßig kauft — ob der Kurs gerade hoch oder niedrig ist — profitiert vom sogenannten Cost-Average-Effekt: Im Durchschnitt kauft man zu einem günstigeren Preis als beim Einmalinvestment zum falschen Zeitpunkt. Ein weiterer Vorteil: ETFs sind täglich an der Börse handelbar und damit deutlich flexibler als klassische Fondssparpläne.

ETF-Sparplan einrichten: So geht es Schritt für Schritt

Der Einstieg in den ETF-Sparplan besteht im Wesentlichen aus vier Schritten — und ist in der Regel innerhalb eines Nachmittags erledigt:

Depot eröffnen: Ein Wertpapierdepot bei einem Broker oder einer Bank ist Voraussetzung. Für Einsteiger empfehlen sich Neobroker wie Trade Republic, Scalable Capital oder etablierte Direktbanken wie die ING. Die Kontoeröffnung erfolgt in der Regel vollständig digital per Video-Ident. Freistellungsauftrag einrichten: Direkt bei der Depot-Eröffnung den Sparerpauschbetrag (1.000 Euro pro Person, 2.000 Euro für Verheiratete) als Freistellungsauftrag hinterlegen. Das verhindert, dass Kapitalerträge sofort versteuert werden, obwohl der Freibetrag noch nicht ausgeschöpft ist. ETF auswählen: Breite Welt-ETFs wie der MSCI World oder der FTSE All World sind für Einsteiger ein solider Ausgangspunkt. Sie decken Hunderte bis Tausende Unternehmen weltweit ab und streuen das Risiko maximal. Sparrate festlegen und automatisieren: Schon ab 1 Euro pro Monat ist ein Sparplan bei vielen Anbietern möglich. Sinnvoller ist ein Betrag, den man dauerhaft nicht vermisst — oft beginnt man mit 25 bis 100 Euro monatlich. Den Sparplan einmal einrichten, dann läuft er vollautomatisch.

Wer sich über die Auswahl des richtigen ETF noch unsicher ist, findet im Artikel zu den wichtigsten Auswahlkriterien für ETF-Sparpläne eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mit konkreten Vergleichspunkten wie Replikationsmethode, Domizil und Fondsvolumen.

MSCI World vs. FTSE All World: Welcher ETF für Einsteiger?

Zwei ETF-Indizes dominieren die Einsteiger-Diskussion in Deutschland: der MSCI World und der FTSE All World. Beide sind breit diversifiziert — doch es gibt einen wesentlichen Unterschied, der für Einsteiger relevant ist:

MSCI World: Rund 1.400 Unternehmen aus 23 Industrieländern. USA machen dabei etwa 65 bis 70 Prozent des Index aus. Schwellenländer wie China, Brasilien oder Indien sind nicht enthalten. Populäres Beispiel: iShares Core MSCI World UCITS ETF (ISIN: IE00B4L5Y983).

Rund 1.400 Unternehmen aus 23 Industrieländern. USA machen dabei etwa 65 bis 70 Prozent des Index aus. Schwellenländer wie China, Brasilien oder Indien sind nicht enthalten. Populäres Beispiel: iShares Core MSCI World UCITS ETF (ISIN: IE00B4L5Y983). FTSE All World: Über 4.000 Unternehmen — deckt zusätzlich Schwellenländer ab (ca. 10–12 % Anteil). Wer wirklich die gesamte investierbare Welt abdecken möchte, greift hier zu. Populäres Beispiel: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (ISIN: IE00B3RBWM25).

Für wen ist was geeignet? Wer maximale Vereinfachung sucht und auf das erhöhte Risiko von Schwellenländern verzichten möchte, wählt den MSCI World. Wer die gesamte Weltwirtschaft inklusive aufstrebender Märkte abbilden möchte, greift zum FTSE All World. Beide sind als Sparplan-ETF langfristig erprobt und funktionieren — entscheidender als die Indexwahl ist oft, überhaupt anzufangen.

Hinweis: Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investments in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden, inklusive dem möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals.

Neobroker im Vergleich: Trade Republic, Scalable Capital und ING

Die Wahl des richtigen Brokers hat langfristig Auswirkungen auf die tatsächliche Rendite. Hier ein Überblick über die drei beliebtesten Anbieter für ETF-Sparpläne in Deutschland:

Trade Republic

Trade Republic ist der bekannteste deutsche Neobroker mit über 8 Millionen Kunden. Sparpläne sind kostenlos ausführbar — es fällt keine Ordergebühr an. Für Einzelkäufe außerhalb des Sparplans wird eine Fremdkostenpauschale von 1 Euro erhoben. Die App ist übersichtlich und für Einsteiger besonders gut geeignet. Auf dem Verrechnungskonto werden aktuell attraktive Zinsen auf nicht investiertes Guthaben gezahlt (Stand: März 2026). Außerdem bietet Trade Republic eine Debit-Karte an, sodass das Konto auch als Girokonto-Ersatz genutzt werden kann.

Scalable Capital

Scalable Capital bietet ein Free-Broker-Modell: Sparpläne laufen kostenlos, Einzelkäufe über den Handelsplatz Gettex kosten 99 Cent. Das Prime-Modell (2,99 Euro/Monat) ermöglicht unbegrenzte kostenlose Einzelorders. Scalable punktet mit einer großen ETF-Auswahl von über 2.500 ETFs und einem umfangreichen Analyse-Dashboard — gut für Nutzer, die mehr Überblick über ihr Portfolio wünschen.

ING

Die ING ist eine klassische Direktbank mit solidem Depotangebot. ETF-Sparpläne ab 1 Euro sind kostenlos ausführbar. Die ING gilt als besonders vertrauenswürdig und bietet neben dem Depot auch ein vollwertiges Girokonto ohne Mindestgeldeingang. Einsteiger schätzen den guten Kundensupport per Telefon und die gut strukturierte Desktop-Oberfläche — ein Vorteil für alle, die sich in reinen App-Oberflächen nicht wohlfühlen.

Moderne Neobroker-Apps machen das Einrichten eines ETF-Sparplans in wenigen Minuten möglich — direkt vom Sofa aus.

Alle drei Anbieter sind in Deutschland oder der EU reguliert (BaFin bzw. BaFin-anerkannte EU-Aufsicht) und bieten Einlagensicherung auf Kontoguthaben. Wer auf der Suche nach einem vollautomatisierten Portfolio-Management ist, findet im großen Robo-Advisor-Vergleich auf digital-magazin.de die passende Alternative zum selbst verwalteten Sparplan.

Zur Orientierung bieten externe Portale wie justETF detaillierte Vergleiche und aktuelle Kosteninformationen zu hunderten ETFs und Brokern — kostenlos nutzbar.

Kosten und Gebühren: Was wirklich auf die Rendite drückt

Der größte Renditefresser bei ETF-Sparplänen sind nicht kurzfristige Kursschwankungen, sondern laufende Kosten. Wer die Kostenstruktur kennt und aktiv darauf achtet, spart langfristig erheblich:

TER (Total Expense Ratio): Die jährliche Verwaltungsgebühr des ETF, die direkt aus dem Fondsvermögen entnommen wird. Bei einem MSCI-World-ETF liegt sie oft zwischen 0,10 und 0,20 Prozent. Klingt wenig — bei 100.000 Euro Depotwert sind das 100 bis 200 Euro jährlich, die die Rendite direkt mindern.

Die jährliche Verwaltungsgebühr des ETF, die direkt aus dem Fondsvermögen entnommen wird. Bei einem MSCI-World-ETF liegt sie oft zwischen 0,10 und 0,20 Prozent. Klingt wenig — bei 100.000 Euro Depotwert sind das 100 bis 200 Euro jährlich, die die Rendite direkt mindern. Sparplan-Ausführungsgebühr: Bei Trade Republic und vielen anderen Neobroker-Modellen kostenlos. Bei Filialbanken oder klassischen Brokern können bis zu 2 Euro oder mehr pro Ausführung anfallen.

Bei Trade Republic und vielen anderen Neobroker-Modellen kostenlos. Bei Filialbanken oder klassischen Brokern können bis zu 2 Euro oder mehr pro Ausführung anfallen. Spread: Die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs beim ETF-Handel. Bei Sparplan-Ausführungen über Neobroker liegt der Spread typischerweise bei 0,1 bis 0,3 Prozent. Beim manuellen Handel zu ungünstigen Zeiten kann er höher ausfallen.

Die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs beim ETF-Handel. Bei Sparplan-Ausführungen über Neobroker liegt der Spread typischerweise bei 0,1 bis 0,3 Prozent. Beim manuellen Handel zu ungünstigen Zeiten kann er höher ausfallen. Depotgebühr: Alle genannten Neobroker führen Depots kostenlos. Bei Filialbanken werden bis zu 50 Euro pro Jahr berechnet — ein unnötiger Kostenfaktor für Einsteiger.

Fazit: Wer einen kostenlosen Sparplan bei einem Neobroker auf einen günstigen ETF mit niedriger TER nutzt, hält die Gesamtkosten unter 0,25 Prozent pro Jahr — ein enormer Vorteil gegenüber aktiv verwalteten Fonds, die im Schnitt das Drei- bis Zehnfache kosten.

Steuern auf ETF-Sparpläne: Was Einsteiger wissen müssen

Das deutsche Steuerrecht kennt bei ETFs zwei relevante steuerliche Ereignisse, die Einsteiger kennen sollten:

Abgeltungssteuer beim Verkauf: Wer ETF-Anteile mit Gewinn verkauft, zahlt 25 Prozent Abgeltungssteuer plus Solidaritätszuschlag (insgesamt ~26,375 Prozent). Gewinne bleiben steuerfrei, wenn sie den jährlichen Sparerpauschbetrag nicht übersteigen: 1.000 Euro pro Person, 2.000 Euro für Verheiratete seit 2023. Dafür muss ein Freistellungsauftrag bei der Depotbank eingerichtet werden — sonst wird automatisch Kapitalertragsteuer abgeführt, auch wenn der Freibetrag noch nicht ausgeschöpft ist.

Vorabpauschale: Thesaurierende ETFs schütten keine Dividenden aus, sondern reinvestieren Erträge automatisch. Damit der Staat nicht jahrelang auf Steuereinnahmen wartet, wird jährlich im Januar eine pauschale Steuer auf fiktive Erträge erhoben — die Vorabpauschale. Sie wird automatisch vom Verrechnungskonto abgebucht. Liegt ein ausreichender Freistellungsauftrag vor, werden zunächst die Freibeträge verrechnet. Wer ausschüttende ETFs bevorzugt, muss Dividendenzahlungen direkt als Kapitalertrag versteuern — das macht die Vorabpauschale überflüssig, erhöht aber den steuerlichen Aufwand im laufenden Betrieb.

Praktischer Tipp: Freistellungsauftrag immer direkt bei der Depot-Eröffnung einrichten. Das kostet fünf Minuten — und spart bares Geld über die gesamte Laufzeit des Sparplans.

Mehr Hintergrundwissen zum Steuerrecht rund um digitale Assets und Kapitalanlagen bietet der Artikel über Krypto-Steuern in Deutschland auf digital-magazin.de — viele Grundprinzipien der Kapitalertragsteuer gelten dort ebenso wie bei ETFs.

Weitere Orientierung bietet das unabhängige Portal Finanztip zum Thema ETF und Indexfonds, das regelmäßig aktualisierte Empfehlungen ohne Interessenkonflikt veröffentlicht.

Die häufigsten Fehler beim ETF-Sparplan — und wie Sie sie vermeiden

Viele Einsteiger machen vermeidbare Fehler, die die Rendite langfristig erheblich schmälern. Die sechs häufigsten:

Zu spät anfangen: Der häufigste Fehler. Wer auf den „richtigen Zeitpunkt“ wartet, wartet oft jahrelang. Der Zinseszinseffekt braucht Zeit — jedes Jahr ohne Sparplan ist ein Jahr verschenktes Wachstum. Wer mit 25 statt mit 35 Jahren anfängt, hat beim Renteneintritt oft den doppelten Betrag. In Crashs verkaufen: Kursschwankungen gehören dazu. Der DAX hat seit seiner Einführung jede Krise überstanden — 2001, 2008, 2020. Wer bei einem Einbruch in Panik verkauft, realisiert Verluste und verpasst die Erholung. ETF-Sparpläne sind auf 10+ Jahre ausgelegt. Zu viele ETFs: Zehn verschiedene ETFs bringen keine bessere Diversifikation als einer, wenn sie überwiegend denselben Index abbilden. Weniger ist mehr — ein globaler Welt-ETF reicht für viele Anleger vollständig aus. Freistellungsauftrag vergessen: Ohne Freistellungsauftrag werden Gewinne sofort versteuert, obwohl Freibeträge noch nicht ausgeschöpft sind. Dieser Fehler lässt sich nicht rückwirkend korrigieren. Zu hohe Kosten akzeptieren: Ein ETF mit 1,5 Prozent TER kostet bei 50.000 Euro Depotwert 750 Euro pro Jahr — ein passiver Index-ETF mit 0,15 Prozent nur 75 Euro. Dieser Unterschied von 675 Euro jährlich akkumuliert sich über 20 Jahre zu einem erheblichen Betrag. Sparrate nie anpassen: Wenn Gehalt oder finanzielle Situation sich verbessern, lohnt es sich, die Sparrate zu erhöhen. Viele starten mit 50 Euro und vergessen jahrelang, die Rate anzupassen — obwohl das mit ein paar Klicks erledigt ist.

ETF-Sparplan oder Robo-Advisor: Was passt zu Ihnen?

Wer sich die ETF-Auswahl und das Depot-Management nicht selbst zutraut oder schlicht keine Zeit hat, kann auf einen Robo-Advisor zurückgreifen. Dieser verwaltet ein ETF-Portfolio automatisch — inklusive Rebalancing, Risikosteuerung und steuerlicher Optimierung. Der Preis: etwas höhere Verwaltungsgebühren als beim reinen Do-it-yourself-Sparplan, meist 0,3 bis 0,8 Prozent pro Jahr zusätzlich.

Die Entscheidung hängt von zwei Fragen ab: Wie viel Kontrolle möchte ich haben? Und wie viel Zeit bin ich bereit, in meine Finanzen zu investieren? Beide Ansätze haben ihre Berechtigung — wer den Einstieg in die eigenverantwortliche Anlage sucht, ist mit einem einfachen Welt-ETF-Sparplan gut bedient. Wer lieber alles delegiert, findet beim Robo-Advisor ein sinnvolles Rundum-sorglos-Paket.

In jedem Fall gilt: Das Zinsniveau hat direkten Einfluss auf die relative Attraktivität von ETFs gegenüber Tagesgeld und Festgeld. Den aktuellen Kontext dazu liefert der Artikel über den EZB-Leitzins und seine Auswirkungen auf Sparer und ETF-Investoren — wichtige Hintergrundinformation für alle, die ihre Anlagestrategie im aktuellen Zinsumfeld einordnen möchten.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden, einschließlich dem möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals. Bitte konsultieren Sie bei individuellen Anlageentscheidungen einen qualifizierten, unabhängigen Finanzberater oder -planer.