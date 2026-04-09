AI-generierte Inhalte auf Platz 1: Warum Google menschliche Texte bevorzugt

Was wäre, wenn Google Ihre ganze Content-Strategie über den Haufen wirft — weil ein Algorithmus erkennt, ob ein Text von einem Menschen stammt? Genau das legt die neue Semrush-Studie „Does AI Content Rank Well in Search?“ nahe — eine der umfangreichsten Datenerhebungen ihrer Art: 42.000 analysierte Blog-Posts, 20.000 Keywords und ein Ergebnis, das Marketingabteilungen zum Nachdenken bringen sollte. Menschlich geschriebene Texte dominieren die Spitzenplätze auf Google, und das mit erheblichem Abstand.

Die nackten Zahlen: 80,5 zu 10

Betrachten wir zunächst die Kernerkenntnisse der Untersuchung. Bei Position 1 in den Google-Ergebnissen zeigt sich ein deutliches Ungleichgewicht: 80,5 Prozent der dort rankenden Seiten sind menschengeschrieben. Lediglich zehn Prozent stammen aus KI-Generierung. Das ist ein Verhältnis von acht zu eins — oder, anders formuliert: Für jeden KI-Text auf dem ersten Platz kommen acht menschliche Texte.

Die Zahlen stammen aus einer der umfangreichsten Datenerhebungen dieser Art. Semrush hat über einen längeren Zeitraum hinweg die Top-10-Ergebnisse für 20.000 Keywords ausgewertet und den dortigen Content mittels Erkennungstools in die Kategorien „menschlich“, „KI-generiert“ und „gemischt“ eingeordnet. Das Ergebnis ist keine Momentaufnahme, sondern ein strukturelles Muster, das sich über Monate hinweg stabil gezeigt hat.

Doch die Realität ist differenzierter, als es diese eine Zahl vermuten lässt. Ab Position fünf verengt sich die Schere erheblich. Die Konkurrenzfähigkeit von KI-generiertem Content nimmt in den unteren Top-10-Rängen spürbar zu. Das deutet darauf hin, dass Google bei weniger umkämpften Keywords weniger streng unterscheidet — oder dass die Qualitätsunterschiede dort schlicht weniger ins Gewicht fallen.

Für Autoren und Content-Verantwortliche bleibt die Botschaft dennoch klar: Wer auf anspruchsvolle, konkurrenzstarke Keywords setzt, sollte nicht allein auf KI-Tools vertrauen. Die Studie liefert hier empirische Evidenz statt Vermutungen. Das ist selten in einer Branche, die sonstMostly von Anekdoten und subjektiven Erfahrungsberichten lebt.

Was SEO-Profis wirklich denken

Interessant wird es, wenn man die Einschätzungen der Praktiker danebenlegt. 72 Prozent der befragten SEO-Fachleute geben an, dass AI-generierter Content mindestens ebenso gut oder besser rankt wie menschlich geschriebene Texte. Das klingt erst einmal nach einem Freispruch für alle, die auf ChatGPT und vergleichbare Werkzeuge setzen.

Doch der Teufel steckt im Detail: Dieselben Profis benennen auch die Schwachstellen. 70 Prozent sehen den größten Vorteil von KI in der Geschwindigkeit — Content in Minuten statt Stunden. Das ist zweifellos ein handfester Nutzen. Aber nur 19 Prozent sind der Überzeugung, dass KI die inhaltliche Qualität tatsächlich verbessert. Das ist ein gewaltiger Unterschied zwischen dem, was technisch möglich ist, und dem, was am Ende wirklich überzeugt.

39 Prozent der befragten Marketer berichten von Traffic-Zuwächsen durch KI-generierte Inhalte. Das klingt erst einmal positiv — und ist es auch. Doch die Frage ist, welche Art von Traffic das ist. Generischer Content generiert generischen Traffic. Wer hochwertige Besucher sucht, die tatsächlich konvertieren, braucht andere Signale als nur Traffic-Zahlen.

Damit entsteht ein paradoxes Bild: Die Branche hat die Werkzeuge, die sie schneller machen — aber nicht automatisch besser. Die Crux liegt darin, dass Geschwindigkeit messbar ist, Qualität es aber oft nicht in denselben Kennzahlen.

Der Hybrid ist der Standard

Die Studie zeigt noch etwas anderes, das in der öffentlichen Debatte selten vorkommt: 64 Prozent der Befragten nutzen einen sogenannten Human-led AI-assisted Workflow. Das bedeutet: Menschen leiten den Prozess, KI assistiert. Das ist kein Randphänomen, sondern das mit Abstand häufigste Modell in der Branche. Ergänzend dazu arbeiten 87 Prozent der SEO-Teams mit direkter menschlicher Beteiligung in Produktion und Editing.

Anders gesagt: Selbst diejenigen, die täglich mit KI arbeiten, glauben nicht daran, den Menschen aus dem Prozess herausnehmen zu können. Das ist ein bemerkenswerter Befund, der gegen die Erzählung von der vollständig automatisierten Content-Produktion spricht.

Was bedeutet das konkret? Im Kern zwei Dinge: Erstens, dass die Idee eines vollautomatischen Content-Flagschiffs, das ohne menschliche Augen auskommt, offenbar selbst von denjenigen nicht ernsthaft verfolgt wird, die täglich damit arbeiten. Zweitens, dass die Zukunft des Contents im Zusammenspiel von menschlicher Urteilsfähigkeit und maschineller Geschwindigkeit liegt — nicht in der vollständigen Automatisierung.

Wer also heute KI nur als Ersatz für Redakteure einsetzt, verschenkt das Potenzial, das das Werkzeug tatsächlich bieten kann. Die effektivsten Workflows nutzen KI für Recherche, Strukturierungs und erste Entwürfe — und Menschen für die entscheidende Schicht darüber: Einordnung, Perspektive, Erfahrungsberichte.

Warum menschlicher Content vorne bleibt

Die Dominanz menschlicher Texte an der Spitze der Suchergebnisse lässt sich nicht allein mit besserer Formatierung oder häufigeren Updates erklären. Vielmehr spielen Faktoren eine Rolle, die sich nur bedingt mechanisch replizieren lassen: Echtes Erfahrungswissen, subjektive Einordnung, narrative Kohärenz und die Fähigkeit, einen Leser dort abzuholen, wo er tatsächlich steht.

Google hat mit E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) ein Rahmenwerk geschaffen, das genau diese Eigenschaften betont. Erfahrungsberichte aus erster Hand, glaubwürdige Quellenangaben, eine erkennbare Fachstimme — das sind Dinge, die ein Sprachmodell nicht aus dem Nichts erzeugen kann, selbst wenn es täuschend natürlich klingt.

Hinzu kommt ein weiterer Faktor, der selten offen benannt wird: Menschlicher Content altert anders. Ein erfahrener Autor kann einen Text schreiben, der in sechs Monaten noch Relevant bleibt, weil er auf strukturellen Einsichten basiert statt auf aktuellen Schlagzeilen. KI-generierte Texte neigen dazu, den Konsens der aktuellen Datenlage abzubilden — was bei sich schnell wandelnden Themen ein Vorteil sein kann, bei zeitlosen Themen aber eher schadet.

Das erklärt, warum der Abstand bei Position eins am größten ist. Für umkämpfte Keywords mit hohen Traffic-Potenzialen verlangt Google offenbar mehr als die Summe korrekter Sätze. Es verlangt eine erkennbare Perspektive, die nur ein Mensch einbringen kann.

Die Studie zeigt: Content-Strategien brauchen eine menschliche Komponente, um Spitzenpositionen zu erreichen.

Die Lücke ab Position fünf

Warum performen KI-Texte in den hinteren Top-10-Rängen dann deutlich besser? Dafür gibt es mehrere plausible Erklärungen. Erstens: Bei Keywords mit geringerer Konkurrenz ist die Messlatte niedriger. Ein sachlich korrekter, gut strukturierter Text reicht dort aus, um relevant zu sein. Zweitens: Google kann thematische Relevanz gut erkennen — und KI-generierter Content ist häufig thematisch breit und korrekt aufgestellt, auch wenn es auf den ersten Blick beliebig wirkt.

Drittens spielt die Update-Dynamik eine Rolle. KI-generierter Content kann schnell produziert werden und erlaubt es, auf Trends und Nachrichten rascher zu reagieren. Bei Themen, die sich schnell entwickeln, kann das ein Vorteil sein — unabhängig davon, wer den Text geschrieben hat. Ergänzend dazu zeigt sich in der Praxis, dass KI-Werkzeuge bei technischen Vergleichen und Erklärungen besonders solide Ergebnisse liefern, solange Fakten und Quellen sorgfältig geprüft werden.

Für Content-Strategen bedeutet das: Die Wahl zwischen KI und Mensch ist keine binäre Entscheidung. Sie hängt ab vom Keyword, vom Wettbewerb, von der Zielgruppe und davon, welche Erwartungen der Algorithmus an ein bestimmtes Thema hat. Ein Vergleichsportal für Versicherungen braucht andere Inhalte als ein Tech-Blog, der Meinungsführerschaft anstrebt. In der Praxis hat sich ein dreistufiges Modell bewährt: KI für die Grundlagen, Menschen für die Vertiefung, und ein dritter menschlicher Blick für die Qualitätskontrolle. Das ist mehr Aufwand als reine Vollautomatik — aber der Unterschied zeigt sich in den Rankings.

AI Overviews ändern das Spiel — aber nicht für alle

Seit Google AI Overviews ausgerollt hat, ist die Situation noch komplexer geworden. Die sogenannten KI-Zusammenfassungen erscheinen inzwischen bei 88 Prozent der informativen Suchanfragen — und verändern die Regeln dafür, wie Content被发现 und zitiert wird. Denn die Quellen, die in AI Overviews zitiert werden, stammen oft nicht aus den Top-3-Ergebnissen der klassischen Suche.

Das ist eine fundamentale Verschiebung. Bisher galt: Wer oben rankt, wird auch gesehen. Mit AI Overviews kann eine Seite auf Position sieben stehen und trotzdem als Quelle in der Zusammenfassung auftauchen — weil der Algorithmus sie für besonders klar strukturiert, vertrauenswürdig oder thematisch relevant hält.

Für Content-Ersteller ergibt sich daraus eine neue Herausforderung: Es reicht nicht mehr, nur auf organische Rankings zu optimieren. Gefragt ist Content, der als zitierfähige Quelle für KI-Zusammenfassungen taugt. Das erfordert eine besondere Textstruktur — klare Antworten auf direkt Fragen, transparente Quellenangaben und eine hierarchische Gliederung, die auch für maschinelle Lesbarkeit optimiert ist.

Semrush hat in einer ergänzenden Untersuchung festgestellt, dass AI Overviews andere Signale belohnen als klassische Rankings. Struktur, Klarheit und nachvollziehbare Quellenangaben gewinnen an Gewicht. Das erklärt, warum die reine KI-Textproduktion an dieser Stelle an ihre Grenzen stößt: KI-Modelle neigen dazu, Text zu generieren, der für Menschen plausibel klingt, aber nicht unbedingt die strukturelle Ordnung aufweist, die eine maschinelle Auswertung bevorzugt.

Die Krux für Sie als Betroffene: Sie müssen ab sofort für zwei verschiedene Systeme optimieren — die klassische Suche und die KI-Suche. Das ist mehr Aufwand, aber auch eine Chance, sich von reinen KI-Produzenten abzuheben, die sich auf das eine oder andere konzentrieren.

Menschlicher Content dominiert die Top-Rankings: Die Semrush-Studie zeigt, dass 80,5 % der Platz-1-Ergebnisse von Menschen stammen — nicht von KI.

Die vollständige Studie von Semrush mit allen Datenpunkten und Methodik-Details ist unter semrush.com/blog/does-ai-content-rank-in-search-data-study verfügbar. Die folgenden Empfehlungen basieren auf diesen Befunden.

Was das für Ihre Content-Strategie bedeutet

Wenn Sie regelmäßig Inhalte für Suchmaschinen erstellen, sollten Sie aus diesen Daten zwei Schlüsse ziehen. Erstens: KI eignet sich hervorragend als Produktionswerkzeug — für Recherchebasics, erste Entwürfe, die Strukturierung komplexer Themen und das Aufbereiten von Daten. Zweitens: Die entscheidende Wertschöpfung findet im menschlichen Editing statt. Faktenprüfung, Tonfallanpassung, das Einbauen eigener Erfahrungen und Expertenmeinungen, das Umarbeiten in eine erkennbare Autorenstimme — all das sind Aufgaben, bei denen Menschen allen KI-Tools weiterhin überlegen sind.

Die beliebte Vorstellung, dass ein guter Prompt und ein Klick ausreichen, um einen rankingerfolgreichen Artikel zu erzeugen, hält der empirischen Überprüfung nicht stand. Nicht umsonst setzen neun von zehn SEO-Teams auf menschliche Beteiligung — und das nicht aus Tradition oder Skepsis gegenüber neuen Technologien, sondern weil es offenbar schlicht besser funktioniert, wenn ein Mensch den finalen Schliff gibt.

Wer heute KI nur nutzt, um Texte schneller auszustoßen, sollte sich daher fragen, ob nicht ein Teil dieser gewonnenen Zeit in die Qualitätssicherung und kreative Überarbeitung gesteckt werden sollte. Denn die Datenlage ist eindeutig: In der Welt der Top-3-Plätze gilt nach wie vor das Primat des menschlichen Wortes. Das sollte niemanden überraschen — aber die Stärke des Effekts ist bemerkenswert.

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Die Grenzen der Studie

Keine Untersuchung ist perfekt, und auch diese hat Limitationen, die der Vollständigkeit halber erwähnt gehören. Die Klassifizierung von Content als „menschlich“ oder „KI-generiert“ erfolgte über ein Erkennungstool — mit einer gewissen Fehlertoleranz. Außerdem lässt sich die tatsächliche Arbeitsweise hinter den Kulissen der analysierten Seiten nicht zweifelsfrei rekonstruieren. Es könnte sein, dass einige der als „menschlich“ kategorisierten Texte stark von KI geprägt wurden, etwa durch den Einsatz von KI-Assistenz bei der Überarbeitung.

Darüber hinaus sagt die Studie nichts über die Qualität des Traffics aus. Zwei Seiten können denselben Rang haben — aber fundamental unterschiedliche Nutzer binden. Ein KI-generierter Artikel über eine Nischensoftware und ein menschlich geschriebener Ratgeberartikel können dieselbe Position erreichen, aber völlig unterschiedliche Business-Resultate liefern. Ein weiterer blinde Fleck: Die Studie erfasst nur Blog-Posts. Ob sich die Ergebnisse auf Produktseiten, Kategorie-Texte oder andere Content-Typen übertragen lassen, bleibt offen.

Dennoch bietet die Studie eine der solidesten empirischen Grundlagen, die derzeit verfügbar sind. 42.000 Blog-Posts sind keine kleine Stichprobe, und die Korrelation zwischen Ergebnisqualität und menschlicher Urheberschaft ist kaum zu ignorieren. Ergänzende Recherchen, etwa bei writesonic.com, bestätigen die Kernbeobachtungen aus unterschiedlichen Perspektiven.

Und jetzt?

Die Semrush-Daten widersprechen einer weit verbreiteten Annahme in der Branche: dass KI und Mensch bei SEO-Content gleichauf sind. An der Spitze ist menschlicher Content deutlich überlegen — und die Praxis der meisten SEO-Teams bestätigt das indirekt durch den Verzicht auf vollautomatische Produktion. Das Kernproblem ist weniger die Technologie als die Erwartungshaltung: Wer mit KI Geld sparen will, indem er Menschen einspart, wird an der Spitze der Suchergebnisse scheitern. Wer KI als Werkzeug versteht, das menschliche Stärken ergänzt statt ersetzt, hat deutlich bessere Karten.

Für Sie als Lesende dieser Studie bleibt die Empfehlung pragmatisch: Nutzen Sie KI, um schneller zu besseren ersten Entwürfen zu kommen. Aber investieren Sie dann genauso viel Zeit in die Überarbeitung, Einordnung und Personalisierung — denn genau das ist es, was Google an der Spitze belohnt. Kein Werkzeug der Welt ersetzt einen Autor, der sein Thema wirklich versteht und diese Erkenntnis in einen Text gießt, der für echte Menschen geschrieben ist.

Die Maschine kann den Prozess beschleunigen. Den Wert bestimmt nach wie vor der Mensch. Das ist keine romantische Vorstellung — es ist das, was die Daten zeigen.