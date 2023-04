eyefactive präsentiert Smart Signage Anwendungen auf der EuroShop 2023

Shoppable Videos auf interaktiver LED Videowall

Mit einer großformatigen interaktiven Videowall kombinierte eyefactive zwei Technologien, bestehend aus Hardware und Software. Der Trend zu immer feineren Auflösungen im Video LED Bereich wurde mit einer gut vier Quadratmeter großen Videowall gezeigt. Diese war zudem per MultiTouch Funktion mit 32 Touchpunkten von mehreren Personen gleichzeitig interaktiv bedienbar.

Als Software kam eine neu entwickelte App der eyefactive Touchscreen Software Plattform zum Einsatz: In automatisch ablaufenden Videos können die darin enthaltenen Produkte von Kunden einfach per Touch ausgewählt werden. Es öffnet sich daraufhin ein interaktives Fenster mit entsprechenden Produktinformationen und weiterführenden Aktionen wie beispielsweise Bestelloptionen.

Self-Service Einkaufs-Berater

Anhand realer Kundenprojekte präsentierte eyefactive die Möglichkeiten interaktiver Self-Service Produktinformationssysteme für den Point of Sale. Spezielle Apps ermöglichen es Kunden am POS, sich über das Produktsortiment des jeweiligen Einzelhändlers umfassend und intuitiv zu informieren. Solche Omnichannel Lösungen digitalisieren und optimieren das Kundenerlebnis vor Ort, sparen zudem Platz und Personal.

Die unterschiedlichen Anwendungen konnten Besucher der EuroShop auf verschiedenen Geräten testen – sowohl auf großen MultiTouch Displays wie auch auf kleineren Systemen wie Tablets.

Retail Analytics

Mit dem neuesten Update der eyefactive Touchscreen Software Plattform wird es Händlern möglich, verschiedene Nutzungsdaten ihrer Geräte und Anwendungen zu sammeln und zu analysieren. Auf dem Messestand wurde diese Funktion genutzt, um die Daten der präsentierten Systeme auszuwerten. Auf einem dafür extra eingerichteten Display konnte anhand verschiedener Diagramme dargestellt werden, welche Inhalte wie oft genutzt wurden. Am POS kann damit beispielsweise die Ladenfläche weiter optimiert werden.

MultiTouch Tisch mit Objekterkennung

Die Technologie der Objekterkennung auf interaktiven Oberflächen präsentierte eyefactive anhand eines 65″“ MultiTouch Tisches. Von vier Seiten konnten Besucher verschiedene Produkte auf das Display legen, woraufhin diese von der Software erkannt wurden. Je nach App konnten verschiedene Aktionen anhand der erkannten Produkte ausgeführt werden.

Objekterkennungs-Technologie auf Touchscreens lässt sich nutzen, um es Kunden am Point of Sale besonders einfach zu machen, Informationen zu Produkten zu erhalten.

No-Code Interactive Signage Software Plattform

Alle gezeigten Lösungen der unterschiedlichen Touchscreen Systeme basieren auf standardisierten Apps der eyefactive Software Plattform. Die Apps können mit Hilfe eines No-Code Content Management Systems (CMS) individuell angepasst werden und laufen auf allen Touchscreen Systemen wie großformatigen Displays, Videowalls, Tischen oder Kiosk-Terminals.

Partnerstände

Auch auf verschiedenen Partner-Ständen konnten Besucher der EuroShop unterschiedliche Lösungen auf Basis der eyefactive Touchscreen Software Plattform erleben. So beispielsweise bei Dimedis, Prestop und PartnerTech.

Als Pionier für großflächige Touchscreen-Technologien entwickelt eyefactive seit 2009 interaktive Digital Signage Lösungen in Hamburg. Das Produktportfolio umfasst heute u.a. interaktive MultiTouch Screens, Tische, Stelen und Kiosk-Terminals, den weltweit ersten spezialisierten B2B App Store für professionelle Touchscreens sowie weitere MultiTouch Technologien wie Objekterkennung auf Displays. Eingesetzt werden die Systeme von Unternehmen am Point of Sale und Information, für effektives Marketing und kollaboratives Teamwork. eyefactive wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. als IKT Gründung des Jahres 2012 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Hyundai, Airbus, 3M, McDonalds, Shell und Olympus.

