Signal Messenger: Der sichere WhatsApp-Ersatz im Test

Signal Messenger ist der sichere WhatsApp-Ersatz, über den alle reden — aber den kaum jemand wirklich kennt. Wir haben Signal im Alltag getestet und schauen uns an, ob der Datenschutz-Messenger hält, was er verspricht.

Kennen Sie das? Sie schicken einer Freundin etwas Privates über WhatsApp — und drei Tage später sehen Sie irgendwo online eine verdächtig ähnliche Werbung. Zufall? Sicher nicht.

Ich hab das letzte Woche selbst wieder erlebt. Und dann endlich den Schritt gemacht, den ich schon lange vor mir hergeschoben hatte: Signal richtig testen.

Das Ergebnis? Ziemlich überzeugend.

Was ist Signal — und wer steckt dahinter?

Signal ist ein Messenger-Dienst, der 2014 von dem Sicherheitsexperten Moxie Marlinspike entwickelt wurde. Das Ziel: eine datenschutzfreundliche Alternative zu WhatsApp schaffen.

Betrieben wird Signal von der gemeinnützigen Signal Foundation — einer Non-Profit-Organisation, die sich ausschließlich über Spenden finanziert. Kein Konzern. Kein Investor, der Daten monetarisieren will.

Das macht einen großen Unterschied.

WhatsApp gehört seit 2014 zu Meta — dem Konzern hinter Facebook und Instagram. Rund 3 Milliarden Menschen nutzen WhatsApp. Signal kommt auf etwa 100 Millionen Nutzende weltweit. Kleiner, aber mit einem klaren Fokus.

Und nach den Ankündigungen, dass WhatsApp ab 2025 Werbung einführt, wechseln tatsächlich immer mehr Menschen zu Signal.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Was das wirklich bedeutet

Beide Messenger — Signal und WhatsApp — setzen auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Klingt erstmal gleich.

Ist es aber nicht.

WhatsApp verwendet das Signal-Protokoll (ja, genau das von Signal). Aber: Meta sammelt trotzdem Metadaten. Wer mit wem kommuniziert, wann, wie oft, von welchem Gerät. Das sind wertvolle Informationen für Werbung — auch ohne den eigentlichen Nachrichteninhalt zu kennen.

Signal hingegen sammelt so wenig wie möglich. Nur Ihre Telefonnummer ist für die Registrierung nötig. Alles andere bleibt auf Ihrem Gerät.

Das Signal-Protokoll gilt unter Sicherheitsexperten als Goldstandard für verschlüsselte Kommunikation. Open Source, auditierbar, vertrauenswürdig.

Signal im Alltag: Was funktioniert, was fehlt

Okay, jetzt zum wichtigsten Teil: Funktioniert Signal als WhatsApp-Ersatz im echten Alltag?

Die ehrliche Antwort: Für die meisten Alltagsfunktionen — ja, absolut.

Was Signal super kann:

Textnachrichten, Bilder, Videos, Sprachnachrichten, Dateien

Einzel- und Gruppenchats

Sprach- und Videoanrufe, auch in Gruppen

Selbstlöschende Nachrichten (konfigurierbar)

Spoiler-Funktion für Texte

Automatisches Verpixeln von Gesichtern auf Fotos

Seit Mai 2025: Sprachnachrichten zeitversetzt versenden

Was fehlt oder eingeschränkt ist:

Keine Browser-Version (nur Desktop-App)

Kein Status-Bereich (im WhatsApp-Sinne mit Updates von Marken oder Prominenten)

Keine Business-Version für Unternehmen

Kleinere Nutzerbasis — das „Aber meine Kontakte sind alle auf WhatsApp“-Problem

Das Kontaktproblem ist real. Signal ist nur so gut wie das Netzwerk, das Sie dort aufbauen können. Wenn Ihre Familie komplett auf WhatsApp ist und niemand wechseln will — dann haben Sie ein Problem.

Benutzernamen statt Telefonnummer

Das ist ein Feature, das ich ziemlich gut finde.

Signal erlaubt es, sich mit einem Benutzernamen zu identifizieren — ohne die eigene Telefonnummer preiszugeben. Für Journalist:innen, Aktivist:innen oder einfach für alle, die anonym kommunizieren wollen, ist das ein echter Gewinn.

WhatsApp hat Ähnliches angekündigt — aber da sind die WhatsApp-Benutzernamen noch in der Einführungsphase. Signal hat das längst umgesetzt.

Easy feature, großer Unterschied im Alltag.

Sichere Kommunikation ist kein Luxus – Signal macht es für alle zugänglich.

Signal vs. WhatsApp: Der direkte Vergleich

Ich hab eine Woche lang parallel beide Apps benutzt. Hier mein persönliches Fazit:

Datenschutz: Signal gewinnt klar. Keine Metadaten-Sammlung, Open-Source-Code, Non-Profit-Betreiber.

Funktionsumfang: WhatsApp punktet bei Breadth — Business-Features, Kanäle, Browser-Zugang. Signal ist schlanker, aber für Privates völlig ausreichend.

Nutzerfreundlichkeit: Beide Apps sind intuitiv. Signal hat in den letzten Jahren massiv aufgeholt — das Interface ist clean und modern.

Sicherheit: Signal ist die sicherere Wahl. Das Signal-Protokoll, das auch WhatsApp verwendet, wurde von Signal entwickelt — aber Signal sammelt weniger Daten rundherum.

Netzwerkeffekt: WhatsApp gewinnt eindeutig. 3 Milliarden vs. 100 Millionen. Das ist das stärkste Argument für WhatsApp.

Rechtliche Lage: Was die DSGVO dazu sagt

Für europäische Nutzende ist die Rechtslage relevant. WhatsApp steht seit Jahren unter Beschuss von Datenschutzbehörden.

Die irische Datenschutzbehörde hat Meta bereits mit Bußgeldern belegt. Der Europäische Gerichtshof hat Datentransfers in die USA mehrfach kritisch beurteilt.

Signal hingegen ist nach Einschätzung vieler Datenschutzexperten deutlich DSGVO-kompatibler. Die Non-Profit-Struktur und das Prinzip der minimalen Datenspeicherung passen gut zu den Anforderungen der DSGVO und des BDSG.

Für Unternehmen, die sensible Kommunikation über Messenger abwickeln: Das sollte in der Tool-Auswahl tatsächlich eine Rolle spielen.

Die besten Signal-Einstellungen für mehr Sicherheit

Signal ist von Haus aus sicher. Aber ein paar Einstellungen sollten Sie trotzdem kennen:

Selbstlöschende Nachrichten aktivieren: Unter Einstellungen → Datenschutz können Sie für alle neuen Chats einen Standard-Timer setzen. Nachrichten löschen sich dann automatisch nach einer bestimmten Zeit.

Bildschirmsperre einrichten: Geht über Einstellungen → Datenschutz → Bildschirmsperre. Zusätzliche Sicherheitsebene, wenn jemand Ihr Handy in die Hände bekommt.

Registrierungssperre aktivieren: Verhindert, dass jemand mit Ihrer Telefonnummer ein neues Signal-Konto erstellt. Wichtig!

Tipp-Indikatoren deaktivieren: Wenn Ihnen wichtig ist, dass die andere Person nicht sieht, wenn Sie gerade schreiben — das lässt sich in Signal abschalten.

Übrigens: Wer die WhatsApp-Privatsphäre-Einstellungen bisher vernachlässigt hat, sollte die auch mal durchgehen. Auch wenn Signal sicherer ist — das Gerät richtig einzustellen schadet nie.

Signal für Gruppen und Communities

Gruppenfunction bei Signal ist gut, aber anders als bei WhatsApp.

Gruppen bis 1.000 Mitgliedern sind möglich. Admins können Einladungslinks steuern, Mitglieder verwalten, Berechtigungen einschränken.

Was fehlt: Kanäle im WhatsApp-Stil (wo man passiv Inhalte empfängt) und die Business-Integration. Für klassische Familien- oder Freundesgruppen ist Signal aber prima.

Interessant für Gruppen: Die Anruffunktion unterstützt bis zu 40 Teilnehmende für Video-Calls. Das reicht für Team-Meetings locker aus.

Wann lohnt der Wechsel zu Signal?

Meine klare Einschätzung nach dem Test:

Signal lohnt sich für Sie, wenn Datenschutz kein abstraktes Prinzip für Sie ist, sondern im Alltag wirklich eine Rolle spielt. Wenn Sie beruflich sensible Themen besprechen. Wenn Sie Journalist:in, Anwalt/Anwältin oder Aktivist:in sind. Wenn Sie einfach nicht wollen, dass Meta Ihre Kommunikationsmuster kennt.

Signal lohnt sich nicht als alleiniger Ersatz, wenn Ihr gesamtes soziales Netzwerk auf WhatsApp ist und niemand wechseln will. Dann ist die beste Antwort: Signal für sensible Gespräche nutzen, WhatsApp für den Rest.

Easy Strategie. Und tatsächlich, was viele Menschen bereits machen.

Signal installieren und starten

Der Einstieg ist simpel. Signal gibt es für Android, iOS, Windows, macOS und Linux. Einfach herunterladen, Telefonnummer eingeben, verifizieren, fertig.

Die App importiert Kontakte und zeigt automatisch an, wer von Ihren Kontakten ebenfalls Signal nutzt. Kein manuelles Suchen.

Und wer neugierig ist, wie andere Messenger im Vergleich abschneiden — auch mit Telegram und Signal lassen sich übrigens schöne kreative Grüße verschicken, das nur am Rande.

Signal ist nicht perfekt. Aber es ist ehrlich. Und das ist in der Messenger-Welt tatsächlich ziemlich selten.

Haben Sie Signal schon im Alltag ausprobiert? Was hat Sie überzeugt — oder abgeschreckt?

Signal für Unternehmen: Was erlaubt ist, was nicht

Viele Unternehmen stellen sich die Frage: Dürfen wir Signal für interne Kommunikation nutzen?

Grundsätzlich ja — aber mit ein paar wichtigen Einschränkungen. Signal speichert Nachrichten nur auf den Geräten der Kommunikationspartner, nicht zentral auf Servern. Das ist aus Datenschutzsicht gut — macht aber die Archivierung schwieriger.

Für Branchen mit gesetzlicher Aufbewahrungspflicht für Kommunikation (Finanzdienstleistungen, bestimmte Behörden) kann das ein Problem sein. Wer unsicher ist: Rechtslage prüfen, bevor Signal als offizielle Unternehmens-Kommunikation eingeführt wird.

Für informelle Team-Kommunikation und persönliche Gespräche: Signal ist eine ausgezeichnete Wahl.

Disappearing Messages: Der Unterschied, der zählt

Eine Funktion, die Signal von WhatsApp abhebt — und die ich persönlich sehr schätze.

Selbstlöschende Nachrichten. Sie können für jeden Chat individuell einstellen, wann Nachrichten automatisch gelöscht werden: nach 30 Sekunden, 5 Minuten, 1 Woche, oder gar nicht.

Das ist nicht nur für Geheimagenten relevant (obwohl, ja, auch). Es ist für jeden hilfreich, der nicht will, dass peinliche Nachrichten von vor zwei Jahren noch im Chat-Verlauf auftauchen.

WhatsApp hat das auch — aber Signal hat es länger, stabiler und mit mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Und der Gedanke dahinter ist ein anderer: bei Signal geht es um Privatsphäre by Default, nicht als nachträgliche Funktion.

Signal Notes: Die persönliche Notiz-Funktion

Kleines, aber feines Feature: Signal erlaubt es, sich selbst Nachrichten zu schicken.

Klingt unspektakulär — ist aber im Alltag ziemlich praktisch. Schnelle Notiz während eines Gesprächs, Link speichern, Idee festhalten. Alles Ende-zu-Ende-verschlüsselt, nur für Sie sichtbar.

Das kenne ich von anderen Messengern auch — aber bei Signal fühlt es sich sicherer an. Weil ich weiß, dass diese Notizen nicht in irgendwelchen Meta-Datenbänken landen.

Signal auf dem Desktop: Wie gut funktioniert das?

Signal gibt es als Desktop-App für Windows, macOS und Linux. Und die App ist tatsächlich gut.

Die Synchronisation zwischen Handy und Desktop funktioniert zuverlässig. Neue Nachrichten erscheinen überall, alte Nachrichten werden bei der Einrichtung übertragen.

Was fehlt: ein Browser-Interface. Wer mal schnell an einem fremden Rechner auf Signal zugreifen will — geht nicht. WhatsApp Web ist da flexibler.

Für den täglichen Einsatz am eigenen Rechner: kein Problem. Für gelegentlichen Zugriff unterwegs: Smartphone-App bleibt die einzige Option.

Signal und Journalismus: Ein besonderer Einsatzfall

Signal ist unter Journalist:innen und Menschenrechtsorganisationen weltweit das Tool der Wahl für sensible Kommunikation.

Der Grund: Quellenvertraulichkeit. Wenn eine Quelle einem Journalisten oder einer Journalistin etwas Brisantes mitteilen will — ohne Spuren zu hinterlassen — ist Signal das einzige Tool, das echten Schutz bietet.

Selbst wenn Behörden Signalserver beschlagnahmen würden: Dort liegen kaum Daten. Keine Nachrichteninhalte, keine Metadaten über Kontakte, keine Chat-Verläufe. Das ist nicht Versprechen, das ist Systemarchitektur.

Organisationen wie Reporter ohne Grenzen und die Electronic Frontier Foundation empfehlen Signal ausdrücklich für sensible Kommunikation.

Was kommt als Nächstes bei Signal?

Die Signal Foundation entwickelt kontinuierlich weiter. Einige Features, auf die viele warten:

Verbesserte Gruppenanrufe mit mehr Teilnehmenden

Erweitertes Benutzernamen-System für noch mehr Anonymität

Bessere Sync-Optionen zwischen mehreren Geräten

Was Signal bewusst nicht plant: Werbung, Datenverkauf, Investorenmächte. Das Non-Profit-Modell ist nicht nur Marketing — es ist die Grundlage dafür, dass Signal so gebaut werden kann, wie es gebaut ist.

Wer auf dem aktuellen Stand bleiben will, findet alle Updates direkt beim Signal Blog — offen, transparent, ohne PR-Filter.

Signal ist nicht perfekt. Aber es ist der ehrlichste Messenger auf dem Markt. Und manchmal ist ehrlich einfach genug.