Dynamic Ocean: End-to-End-Plattform der nächsten Generation sorgt für Echtzeit-Visibilität internationaler Seetransporte

Umfrage: 60 % von Führungskräften der Seeschifffahrt wünschen sich besseres Dokumentenmanagement

FourKites®, Marktführer für Supply-Chain-Transparenz in Echtzeit, führt das revolutionäre Tool Dynamic OceanSM ein. Dabei handelt es sich um eine Visibility-Lösung der nächsten Generation, die das End-to-End-Management für internationale Seetransporte neu definiert. Sie bietet internationalen Dokumenten-Management-Workflow, die Zusammenarbeit mit Handelspartnern, Buchungsunterstützung und eine hervorragende End-to-End-Verfolgung in Echtzeit. Zu den Vorteilen von Dynamic Ocean gehören die Beschleunigung des Warenflusses durch stark frequentierte Häfen, die deutliche Reduzierung von Detention- und Demurrage-Kosten sowie eine verbesserte Kundenzufriedenheit.

Die Dynamic Ocean-Lösung von FourKites basiert auf Technologien, die durch die Übernahme von Haven, einem Marktführer im Bereich internationaler Seetransport, Dokumentenmanagement und Tracking, gewonnen wurden. “Haven freut sich sehr, seine Expertise in den Bereichen SaaS, Supply Chain und Seefrachtverfolgung bei FourKites einzubringen. FourKites ist ein Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Echtzeit-Frachttransparenz geleistet hat und unsere Vision von automatisierten, kollaborativen Lieferketten teilt”, so Brad Klaus, CEO von Haven. “Es gibt nichts Vergleichbares zu Dynamic Ocean auf dem Markt. Es ist ein echter Game-Changer für Unternehmen, die international über den Seeweg versenden.”

Dynamic Ocean deckt 99 % des weltweiten Containerverkehrs sowie mehr als 750 Häfen ab und bietet so beispiellose Visibilität beim Seetransport. Umfassende APIs ermöglichen den Datenaustausch zwischen Dynamic Ocean und anderen wichtigen Verlader-Systemen wie TMS- und ERP-Plattformen.

“Die Dokumentations-Anforderungen, das Ratenmanagement und die Buchungen im internationalen Seetransport sind enorm und komplex – und wenn sie nicht schnell und effizient gehandhabt werden, sind sie eine Hauptursache für nicht budgetierte Kosten und unzufriedene Kunden”, so Charlie Cunnion, Vice President, Global Transportation bei International Forest Products LLC (IFP). “Die Dynamic Ocean-Lösung von FourKites wird für IFP ein entscheidender Schritt sein. Sie wird uns weiter von unseren Mitbewerbern abheben, da wir unseren Kunden transparente Versandpläne und eine zeitnahe Dokumentation bieten können, während wir gleichzeitig nahezu in Echtzeit Einblick in den Auftragsstatus erhalten. Diese Plattform mindert die Risiken von Detention und Demurrage und wird unseren Kunden eine nahtlose Erfahrung bieten.”

Seeschifffahrt: Führungskräfte sehnen sich nach besserem Dokumentenmanagement

In einer kürzlich von Haven durchgeführten Umfrage unter 160 Führungskräften aus dem Bereich der Seeschifffahrt gaben 60 % an, dass sie ein besseres Dokumentenmanagement benötigen, und mehr als 40 % gaben an, dass sie beabsichtigen, ihre Systeme durch Investitionen in die weitere Digitalisierung ihrer internationalen Prozesse aufzurüsten.

“Die Seeschifffahrt ist extrem komplex, mit mindestens sechs verschiedenen Parteien, die einen einzigen Container berühren, und schwerfälligen Dokumentations-Workflows, die für mehr als 70 % der Detention und Demurrage verantwortlich sein können”, so Mathew Elenjickal, Gründer und CEO von FourKites. “Gemeinsam mit Haven sind wir stolz darauf, neue End-to-End-Funktionen für den Seeverkehr einzuführen, die in der Branche bisher schmerzlich vermisst wurden und die jetzt für ein effektives Management von Seetransporten unerlässlich sind.”

Weitere Informationen unter: https://www.fourkites.com/platform/ocean-freight-visibility/

Über FourKites®

FourKites® ist die weltweit führende Supply-Chain-Transparenz-Plattform, die die Sichtbarkeit über den Transport hinaus auf Höfe, Lagerhäuser, Geschäfte und darüber hinaus erweitert. FourKites verfolgt täglich mehr als 1 Million Sendungen über Straße, Schiene, See, Luft, Paket und Kurier und erreicht 176 Länder. FourKites kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer durchgängigen Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 500 der weltweit bekanntesten Marken – darunter 9 der Top-10-CPG- und 18 der Top-20-Nahrungsmittel- und Getränkehersteller – vertrauen auf FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen.

