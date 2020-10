Das österreichische Start-up Hydrogid hat sich zu einer namhaften Größe im Bereich der Energieversorgung entwickelt. Das Unternehmen stellt Digitallösungen für Wasserkraftwerke bereit, die eine optimierte Energieerzeugung erlauben. Insbesondere eine Softwarelösung zur digitalen Steuerung von Kraftwerken ist erfolgreich. Hierbei handelt es sich um eine Art Autopilot, mit dem die Wasserkraftwerke effizient und bedarfsgerecht arbeiten können. Nach einigen Startschwierigkeiten ist Hydrogid nun für Kunden in zahlreichen Ländern aktiv.

Die Idee hinter dem Projekt

In der Energiewirtschaft sind große Wasserkraftwerke bereits weitestgehend digitalisiert. Zudem verfügen solche Großkraftwerke über ganze Teams, die ausschließlich für die Optimierung der Betriebsprozesse verantwortlich sind. Kleine und mittlere Betriebe haben hierfür gar nicht die Ressourcen zur Verfügung. Genau für diese Zielgruppe bietet Hydrogid Lösungen an, allerdings interessieren sich mittlerweile auch große Kraftwerke für die Software des Unternehmens. Schwerpunkt des Arbeitens bleiben jedoch Kraftwerke mit einer Erzeugungsleistung von etwa zehn Megawatt.

Ihre Software beschreibt Unternehmensgründerin Janice Goodenough als eine Art intelligenten Autopiloten, der mit autonomem Fahren oder Autopiloten im Flugzeug vergleichbar sei. Durch die Nutzung dieses Tools werden zahlreiche Automatisierungsprozesse möglich und die digitale Transformation des jeweiligen Wasserkraftwerks schreitet mit großen Schritten voran. Interessierte Kraftwerke müssen eine Lizenz bei Hydrogid erwerben und dürfen das Tool dann nutzen. Der Mehrerlös der Unternehmen übersteigt die Lizenzkosten hierbei um ein Vielfaches. In einigen Fällen stiegen die Erlöse um 18% an, berichtet Tim Spark in einem Beitrag auf handelsblatt.com.

Ein zukunftsweisendes Tool für die Energiewirtschaft

Hannes Seidl, Bereichsleiter Energiesysteme und Energiedienstleistungen der Deutschen Energie-Agentur, sieht in der Software von Hydrogid ein zukunftsweisendes Tool. Lange Zeit gab es für Pumpspeicherkraftwerke einen Tages- und Nachtmodus. Das sei heutzutage nicht mehr effizient. Für Seidl ist klar, dass Wasserkraftwerke nur dann überlebensfähig seien, wenn sie eine digitale Transformation durchlaufen und zu einem Teil eines virtuellen Kraftwerks würden. Nur so sei es möglich, flexibel auf sich verändernde Marktbedingungen zu reagieren und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Software von Hydrogid erlaubt genau das. Sie automatisiert zahlreiche Bereiche der Wasserkraftwerke und überwacht diese 365 Tage im Jahr. Da sich das Tool selbst kalibriert, muss die Arbeit des Kraftwerks nicht eingestellt werden und dennoch ist für eine größtmögliche Effizienz und Sicherheit gesorgt. Immer mehr Betreiber sind von dieser Lösung überzeugt und investieren in die digitale Transformation ihrer Wasserkraftwerke.

Hintergründe zu Hydrogid

Hydrogid wurde als Start-up im Jahr 2016 gegründet und musste zunächst seinen Weg in der Welt der Energiewirtschaft finden. Das Unternehmen war neu und jung und hatte daher keine Referenzen vorzuweisen. Entsprechend erwies es sich als schwierig, Kunden zu finden, die bereit waren, das Tool einmal auszuprobieren. Selbst als ein erster Pilotkunde in Norwegen gewonnen wurde, erwies sich die Kundenakquise als schwierig. Das änderte sich mit dem Jahr 2019 als der österreichische Betrieb den österreichischen „Staatspreis Digitalisierung“ gewann. Von da an kamen immer neue Kunden dazu, sodass das Unternehmen wachsen konnte.

Mittlerweile ist Hydrogid in zahlreichen Ländern wie Bosnien, Finnland, Großbritannien, Norwegen, Österreich, Schweden und der Türkei tätig. Während zunächst vor allem kleine und mittlere Kraftwerke zu den Kunden gehörten, stoßen inzwischen zahlreiche große Wasserkraftwerke dazu. Goodenough ist laut Handelsblatt davon überzeugt, dass gerade in den Schwellenländern ein immenser Bedarf für ihre Software besteht und dass dort sogar Großkraftwerke darauf zurückgreifen werden.