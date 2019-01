Digital Heroes Festival – mit dem eigenen Unternehmen zum digitalen Helden werden

Jetzt Tickets für das Digital Heroes Festival am 10. Mai 2019 in Stuttgart sichern

Die Digitalisierung ist nichts, was große Konzerne allein unter sich ausmachen. Vielmehr ist sie eine Herkulesaufgabe, der sich der gesamte Mittelstand gegenübersieht. Noch sind die Aufgaben und Herausforderungen der digitalen Transformation aber nicht bei allen mittelständischen Unternehmen angekommen. Das soll mit dem Digital Heroes Festival anders werden. Hier treffen sich Branchengrößen und KMU zu einem regen Austausch. Expertenwissen und Netzwerken stehen hierbei im Mittelpunkt.

Die Zielsetzung des Digital Heroes Festivals

Mit dem „Digital Heroes Festival“ möchte die Agentur Speakers Excellence den digitalen Wandel in den Mittelstand tragen. Die Unternehmen sollen sich ein Bild davon verschaffen, welche Aufgaben und Herausforderungen mit der Digitalisierung verbunden sind. Der Geist des Silicon Valley wird hierbei spürbar und eine Aufbruchstimmung und Begeisterung soll bei den Teilnehmern entstehen. Den Grundstein hierfür legt Speakers Excellence in Baden-Württemberg, der Anspruch ist aber, ganz Deutschland zu erreichen und positiv zu beeinflussen.

Zu diesem Zweck findet am 10.05.2019 das Digital Heroes Festival in Stuttgart statt. Hier treffen Digitalexperten und Mittelstandsunternehmen aufeinander und kommen miteinander ins Gespräch. Im Fokus der Aufmerksamkeit stehen hierbei die Chance und Risiken, die mit der digitalen Transformation einhergehen. Die Branchenexperten teilen ihr Fachwissen mit den Festivalbesuchern und stehen für Gespräche zur Verfügung. Ebenso gibt es reichlich Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Diese Themen und Speaker sind auf dem Digital Heroes Festival vertreten

Die Digitalisierung bietet ein breites Themenspektrum, das es zu besprechen gilt. Mittelstandsunternehmen müssen sich mit einer Vielzahl von Aufgaben und Technologien auseinandersetzen, um wettbewerbsfähig zu sein und die Chancen des digitalen Wandels für sich zu nutzen. Entsprechend breit gefächert ist auch das Programm des Digital Heroes Festivals. Hier bieten zahlreiche Experten einen Einblick in die digitale Welt der Zukunft, die schon heute angebrochen ist.

So beschäftigt sich zum Beispiel Christoph Keese von Silicon Germany mit dem Thema „Kapieren nicht kopieren“ und auch Felix Haas von Bits and Pretzels ist vertreten. Hans-Christian Boos spricht zum Thema „Wie künstliche Intelligenz die Welt verändert“ und Philipp Hahn geht auf den Bereich „Industrie 4.0: Masterplan für den Kulturwandel“ ein. Demgegenüber fordert Jan Bechler in seinem Vortrag „Disrupt your business: Stellen Sie Ihre Branche auf den Kopf – bevor es andere tun“. Dietmar Dahmen spricht hingegen über „Be a digital super hero“.

Wo digitaler Wandel besprochen wird dürfen Influencer natürlich nicht fehlen. In der Influencer Lounge werden die bekanntesten Online-Helden und Social Media Stars auf einen Plausch anzutreffen sein wie beispielsweise:

Die Bedeutung von Influencern für den digitalen Wandel

Die Digitalisierung ist ohne Influencer nicht mehr vorstellbar. Sie machen den digitalen Wandel greifbar und tragen ihn in die Lebenswelt ihrer Friends und Follower. Aus diesem Grund gibt es auf dem Digital Heroes Festival eine eigene Influencer Lounge, in der namhafte Influencer anzutreffen sind. Hier kommen Sie miteinander ins Gespräch und erfahren viele nützliche Dinge, mit denen Sie die Digitalisierung in Ihrem Arbeitsalltag umsetzen.

Unter anderem spricht Detlef Soost über das Thema „Marke Mensch – Wie Sie sich als Marke glaubwürdig positionieren und zum Produkt werden“. Demgegenüber geht es bei Hans Sarpei um das Thema „Humorvoll, Zuverlässig, Schwarz – Vom Fussball-Profi zum Influencer“, wohingegen sich Adrian Rouzbeh mit dem Thema „Die Kraft der Digitalisierung – Social Media 5.0“ beschäftigt. Außerdem sind Tim Gabel & Nico Lazaridis alias Inscope21 und viele weitere Influencer auf dem Digital Heroes Festival vertreten. Sie alle verstehen ihr digitales Handwerk und machen die Digitalisierung greifbar und umsetzbar.

