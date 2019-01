Die Net&Work 2019 steht vor der Tür – die richtige Work-Life-Balance finden

Es sind gerade noch einmal drei Wochen, bis die Net&Work 2019 ihre Pforten öffnet. Das Event ist für alle Player im E-Commerce ein absolutes Muss und sollte auf der jährlichen Agenda stehen. In diesem Jahr steht die Work-Life-Balance im Fokus der Aufmerksamkeit. Diese sorgt für Freude in allen Lebensbereichen, fördert die Gesundheit und ist ein wesentliches Merkmal moderner Unternehmen. Leserinnen und Leser der Digitalmagazins kommen vergünstigt zu der Veranstaltung.

Work, Life oder Balance – den richtigen Weg für das eigene Leben finden

Der E-Commerce sieht sich ebenso großen Veränderungen und Wandlungsprozessen unterworfen wie die restliche Arbeitswelt. Deswegen ist es wichtig, den individuell besten Weg für sich und seine Belegschaft zu finden. Die Net&Work 2019 lädt dazu ein, sich auf die Suche nach genau diesem Weg zu machen. Wie viel Work will und brauche ich und wie viel Life sollte es mindestens sein? Die perfekte Balance zu finden ist die große Aufgabe. Durch diverse Vorträge und Gespräche ist es möglich, bei dem Event herauszufinden, was die Work-Life-Balance im Einzelnen ist und welche Bedeutung sie für den eigenen Betrieb, die Belegschaft und einen selbst hat.

Die Net&Work 2019 steht in den Startlöchern

Am 16. Februar 2019 ist es endlich soweit: Die Net&Work 2019 heißt ihre Gäste willkommen. Im „The Squaire“ am Flughafen in Frankfurt Main treffen sich namhafte Größen der E-Commerce Branche und stellen die neuesten Entwicklungen im Onlinehandel vor. In Gesprächen und Vorträgen nähern sich die Eventteilnehmer dem Thema und gewinnen neue Ideen und Inspirationen für die eigene Arbeit. Keynote-Speaker des Events ist Oliver Pocher, der durch seine eigene Art für eine lockere Stimmung und einen angenehmen Zugang zum Thema sorgen wird.

Die Veranstalter haben sehr viel positives Feedback dafür erhalten, dass auf der Net&Work stets Zeit zum Netzwerken bleibt. Niemand muss interessante Gespräche abbrechen, um von einem Vortrag zum nächsten zu hetzen. Es bleibt genügend Zeit und Raum, um sich mit den Speakern und anderen Messebesuchern zu unterhalten und kostbare Kontakte zu knüpfen. Zudem wird angestrebt, eine gesunde Mischung aus theoretischem Fachwissen und praktischen Anwendungsmöglichkeiten zu erreichen.

Das Digitalmagazin bringt sie vergünstigt zur Net&Work 2019

Wir möchten unsere Leserschaft für ihre Treue und ihre Inspiration belohnen. Deswegen machen wir es Ihnen möglich, zu einem besonders günstigen Preis zur Net&Work 2019 zu kommen. Nutzen Sie einfach den Rabattcode

NWdigital-mag2019

und schon bekommen Sie Ihre Karten zum Early-Bird-Preis von 69,- Euro statt zum Normalpreis von 119,- Euro. Somit können Sie sich selbst ein Bild vom Stand des E-Commerce und aktuellen Trends machen und sehen, welche Rolle die Digitalisierung hierbei spielt. Wir wünschen Ihnen viele positive Erfahrungen auf der Net&Work 2019 und drücken die Daumen, dass Sie viele interessante Kontakte knüpfen können.