WhatsApp Avatar-Aus: Was Sie jetzt ändern sollten

WhatsApp zieht bei Avataren den Stecker. Wer die digitale Figur als Profilbild nutzt, sollte jetzt prüfen, ob die Funktion im eigenen Konto noch verfügbar ist. Der Messenger entfernt Avatar-Erstellung, Bearbeitung und Profilnutzung schrittweise auf Android und iOS.

Ein Profilbild ist bei WhatsApp selten nur ein Profilbild. Es ist der kleine Kreis, an dem Familie, Kolleginnen, alte Schulfreunde und Lieferdienste erkennen: Ja, das ist wirklich diese Person. Genau deshalb wirkt die aktuelle Änderung erst klein und dann doch ziemlich persönlich. WhatsApp entfernt seine Avatare aus der App.

Betroffen sind nicht nur ein paar versteckte Sticker. Nach Angaben von WABetaInfo verschwinden Avatar-Erstellung, Avatar-Bearbeitung, Avatar-Profilanzeige und der direkte Zugriff auf Avatar-Sticker nach und nach aus WhatsApp. Der Rollout läuft schrittweise auf Android und iOS. Einige Nutzende sehen bereits Hinweise in der App, andere finden den Avatar-Bereich gar nicht mehr in den Einstellungen.

Die Frankfurter Rundschau hat das Thema mit Blick auf die Profilbilder aufgegriffen. Der praktische Kern ist simpel: Wer aktuell einen WhatsApp Avatar als Profilbild nutzt, sollte sich eine Alternative überlegen. Sonst kann das Profil demnächst anders aussehen als erwartet.

Wir bei digital-magazin.de haben uns angeschaut, was wirklich wegfällt, was bleibt und warum diese kleine Design-Entscheidung mehr über Meta erzählt, als es auf den ersten Blick scheint.

WhatsApp Avatar: Was genau verschwindet?

Die Kurzfassung: WhatsApp stellt die Avatar-Funktion nicht nur an einer Stelle um, sondern baut sie aus mehreren Bereichen der App zurück. Laut WABetaInfo beendet WhatsApp offiziell die Unterstützung für Avatare auf Android und iOS. Neue Avatare lassen sich nicht mehr erstellen, bestehende Avatare sollen nicht mehr bearbeitet werden können und Avatar-Darstellungen verschwinden aus dem Profil.

Dazu kommt ein zweiter Punkt, der im Alltag fast wichtiger ist: Der Avatar-Zugang wird aus Einstellungen, Chat-Info und Tastatur entfernt. Wer bisher Avatar-Sticker direkt aus dem Chat heraus verschickt hat, verliert also den gewohnten Einstieg. Bereits versendete oder gespeicherte Sticker sollen laut Bericht nicht sofort aus Chats verschwinden. Sie können noch in zuletzt verwendeten Stickern oder Favoriten auftauchen.

Das ist kein harter globaler Schalter, der an einem Montagmorgen alle Accounts gleichzeitig trifft. WhatsApp rollt die Änderung gestaffelt aus. Genau deshalb entsteht gerade dieses typische Messenger-Chaos: Bei einer Person ist der Bereich schon weg, bei der nächsten noch da, und in der Familiengruppe diskutieren alle, ob das wieder „nur ein Android-Ding“ sei.

Nein. Es betrifft Android und iOS.

Warum das WhatsApp Profilbild jetzt geprüft werden sollte

Wenn Sie Ihren WhatsApp Avatar nie benutzt haben, müssen Sie vermutlich gar nichts tun. Dann bleibt Ihr normales Profilfoto unberührt. Auch die klassische Bildauswahl über Kamera oder Galerie bleibt bestehen. WhatsApp schafft nicht das Profilbild ab, sondern die Avatar-Schicht darüber.

Anders sieht es aus, wenn Sie statt eines Fotos eine digitale Figur eingerichtet haben. Dann kann Ihr Profilbild künftig automatisch anders dargestellt werden oder der Avatar aus der Profilansicht verschwinden. WhatsApp selbst weist betroffene Konten laut WABetaInfo mit einer Info-Karte darauf hin, dass der Avatar nicht mehr bearbeitet werden kann und bald aus dem Profil entfernt wird.

Der sinnvollste Schritt ist daher trocken, aber effektiv: Öffnen Sie WhatsApp, gehen Sie in die Einstellungen und tippen Sie auf Ihr Profil. Wenn dort noch ein Avatar-Bereich sichtbar ist, prüfen Sie, ob Sie ein Foto als Ersatz setzen möchten. Wenn der Bereich bereits fehlt, ist Ihr Konto wahrscheinlich schon Teil des Rollouts.

Die offizielle WhatsApp-Hilfe beschreibt weiterhin, wie sich Profilbild, Profilname und Info in den Einstellungen bearbeiten lassen. Der Weg bleibt also vertraut: Einstellungen öffnen, Profil antippen, Foto ändern oder entfernen.

Avatar-Aus auf Android und iOS: So prüfen Sie Ihr Konto

Die Änderung ist nicht besonders kompliziert, aber sie ist schlecht sichtbar. WhatsApp meldet Funktionsumbauten selten mit großem Tamtam. Meist taucht eine kleine Karte auf, ein Menüpunkt fehlt plötzlich oder eine Option reagiert anders als gewohnt. Beim Avatar-Aus sieht es ähnlich aus.

Auf Android öffnen Sie WhatsApp, tippen rechts oben auf das Drei-Punkte-Menü und wechseln in die Einstellungen. Auf dem iPhone liegt der Einstellungen-Tab unten rechts. Danach tippen Sie auf Ihr Profilbild oder Ihren Namen. Falls WhatsApp den Avatar-Bereich für Ihr Konto noch anzeigt, sehen Sie dort normalerweise die Option zum Bearbeiten der digitalen Figur. Wenn stattdessen ein Hinweis erscheint oder der Abschnitt fehlt, ist die Funktion für Ihr Konto bereits eingeschränkt.

Ein normaler Foto-Wechsel funktioniert weiterhin. Sie können ein neues Foto aufnehmen, ein Bild aus der Galerie wählen oder Ihr Profilbild entfernen. Wichtig ist nur: Rechnen Sie nicht mehr damit, dass WhatsApp den Avatar langfristig als Profilbild-Alternative pflegt.

Das ist auch für Menschen relevant, die ihr Profilbild bewusst nicht mit einem echten Foto besetzen wollten. Avatare waren eine bequeme Zwischenlösung: persönlicher als ein grauer Platzhalter, aber weniger privat als ein echtes Gesicht. Diese Zwischenlösung fällt nun weg.

Wer bisher Avatare nutzt, sollte sein WhatsApp Profilbild prüfen (Symbolbild)

Warum Meta die Avatar-Funktion wohl fallen lässt

Eine offizielle, sauber begründete Strategieerklärung gibt es nicht. Das ist typisch Meta: Funktionen erscheinen, werden umgebaut, getestet, erweitert und irgendwann still entsorgt. WABetaInfo vermutet ein geringes Nutzerinteresse. 9to5Google ordnet die WhatsApp Avatare als Teil von Metas früherem VR- und Metaverse-Schub ein. Das passt.

Avatare waren nie nur niedliche Cartoon-Bilder. Sie waren ein kleines Puzzleteil in Metas größerer Identitätsidee: ein digitales Abbild, das über Apps hinweg nutzbar ist, in Chats, Profilen, Stickern, vielleicht irgendwann in virtuellen Räumen. Nur: Die große Metaverse-Erzählung hat im Alltag vieler Menschen nicht gezündet. WhatsApp bleibt für die meisten ein Werkzeug. Nachricht schreiben, Foto schicken, Sprachnachricht hören, Gruppe stummschalten. Fertig.

Avatare passten da nur bedingt hinein. Für manche waren sie nett. Für viele waren sie egal. Und egal ist für eine App mit Milliardenpublikum gefährlich, weil jede Funktion gepflegt, erklärt, lokalisiert, getestet und gegen Missbrauch abgesichert werden muss.

Hand aufs Herz: Haben Sie in den vergangenen Monaten bewusst WhatsApp-Avatar-Sticker verschickt? Wenn ja, gehören Sie vermutlich zu einer kleineren Gruppe. Wenn nein, erklärt sich die Entscheidung fast von selbst.

WhatsApp wird nicht kleiner, sondern fokussierter

Interessant ist der Zeitpunkt. WhatsApp baut Avatare ab, während der Messenger an anderer Stelle neue Funktionen nachlegt: KI-Bildbearbeitung, neue Datenschutzoptionen, bessere Gerätesteuerung, Support-Änderungen für alte Android-Versionen. Die App schrumpft also nicht. Sie sortiert. Genau deshalb passt die Änderung in eine Phase, in der WhatsApp neue KI-Bildfunktionen direkt in den Messenger bringt.

Das Team von digital-magazin.de sieht darin einen klaren Trend: Meta trennt stärker zwischen Funktionen, die im WhatsApp-Alltag wirklich genutzt werden, und Funktionen, die eher aus der Konzernstrategie in den Messenger geschoben wurden. Ein Avatar mag gut in Horizon Worlds passen. In WhatsApp konkurriert er mit Fotos, Emojis, Stickern, GIFs, Statusmeldungen und KI-Bildern. Das ist ein voller Werkzeugkasten.

Für Nutzende ist diese Sortierung nicht automatisch schlecht. Weniger Menüpunkte können eine App einfacher machen. Gerade WhatsApp leidet seit Jahren darunter, dass immer mehr Funktionen in ein Interface gedrückt werden, das ursprünglich für simple Chats gebaut wurde.

Aber es gibt einen Haken: Wer Funktionen erst breit ausrollt und später leise entfernt, schwächt Vertrauen. Menschen richten sich Workflows ein. Sie gestalten Profile, speichern Sticker, erklären Angehörigen eine Funktion. Wenn diese Funktion dann verschwindet, wirkt es nicht wie Produktpflege, sondern wie ein kleiner Vertragsbruch.

Was mit Avatar-Stickern passiert

Viele fragen sich jetzt: Sind meine Sticker weg? Nach allem, was bisher bekannt ist, nicht sofort. WABetaInfo schreibt, dass bereits gesendete Avatar-Sticker in Unterhaltungen erhalten bleiben. Auch zuletzt verwendete Sticker oder Favoriten können weiter sichtbar sein, wenn sie vorher gespeichert wurden. Für alle, die WhatsApp visuell intensiver nutzen, ist auch unser Blick auf mobile WhatsApp-Bildbearbeitung direkt im Chat interessant.

Was wegfällt, ist die aktive Verwaltung. Sie können künftig nicht mehr zuverlässig neue Avatar-Sticker erzeugen, den Avatar anpassen oder ihn aus der Tastatur heraus auswählen. Das ist ein Unterschied. Alte Inhalte bleiben als Spur in Chats, die Funktion als lebendiges Werkzeug verschwindet.

Für die meisten dürfte das verschmerzbar sein. Wer aber Avatar-Sticker regelmäßig nutzt, sollte Favoriten sichern und sich auf Alternativen einstellen. Klassische Sticker-Packs bleiben natürlich erhalten. Auch Fotos, Emojis und GIFs verschwinden nicht.

Ein bisschen fühlt sich das an wie eine Schublade, die noch nicht ausgeräumt ist, deren Griff aber schon abgeschraubt wurde.

Datenschutz: Ein echtes Foto ist nicht immer die beste Antwort

Der naheliegende Ersatz für einen Avatar ist ein echtes Foto. Trotzdem sollten Sie kurz überlegen, ob das wirklich klug ist. Ein WhatsApp Profilbild kann je nach Datenschutzeinstellung für sehr viele Menschen sichtbar sein. Kontakte, Gruppenmitglieder oder fremde Nummern sehen im Zweifel mehr, als Ihnen lieb ist.

Wenn Sie bisher bewusst einen Avatar genutzt haben, weil Sie kein echtes Gesicht zeigen wollten, sollten Sie nicht automatisch zum Porträtfoto wechseln. Besser kann ein neutrales Bild sein: ein Symbol, ein Landschaftsausschnitt, ein Haustierfoto, ein abstrakter Hintergrund oder ein Bild, das Sie zwar wiedererkennbar macht, aber keine privaten Details zeigt.

Wichtig sind auch die Sichtbarkeitseinstellungen. In WhatsApp lässt sich festlegen, wer das Profilbild sehen darf. Üblich sind Optionen wie alle, Kontakte, ausgewählte Kontakte oder niemand. Die genaue Darstellung kann je nach Version variieren, aber der Datenschutzbereich ist der richtige Ort.

Gerade in großen Gruppen ist das relevant. Viele speichern Nummern nicht sauber ab, treten Gruppen temporär bei oder kommunizieren beruflich und privat über denselben Messenger. Ein Profilbild ist dann schneller öffentlich, als man denkt.

Wer tiefer in WhatsApp und Datenschutz einsteigen will, findet in unserem Beitrag zu verwalteten WhatsApp-Konten und Schutzfunktionen weitere Beispiele dafür, wie stark Profil- und Kontoeinstellungen den Alltag beeinflussen.

So wechseln Sie sauber vom Avatar zum Profilbild

Wenn Sie betroffen sind, reicht meistens ein kurzer Check. Öffnen Sie die Einstellungen, tippen Sie auf Ihr Profilbild und wählen Sie ein neues Bild aus. Nehmen Sie dafür idealerweise ein quadratisches Motiv oder eines, das auch im runden Ausschnitt gut funktioniert. WhatsApp schneidet Profilbilder stark zu. Ein Gruppenfoto mit fünf Personen ist fast immer eine schlechte Idee.

Praktisch sind Motive mit klarem Zentrum. Ihr Gesicht, ein Logo für berufliche Kommunikation, ein neutrales Symbol oder ein ruhiger Hintergrund. Vermeiden Sie Screenshots, kleinteilige Schrift, Kennzeichen, Adressen oder Dokumente im Hintergrund. Ja, das klingt banal. Aber genau solche Details landen erstaunlich oft in Profilbildern.

Danach prüfen Sie die Sichtbarkeit. Wenn Sie WhatsApp auch beruflich nutzen, ist „Meine Kontakte“ oft sinnvoller als „Alle“. Wenn Sie häufig in offenen Gruppen unterwegs sind, lohnt sich eine noch engere Einstellung. Das Profilbild ist kein Sicherheitsfeature, aber es ist ein sichtbarer Teil Ihrer digitalen Identität.

Vodafone erklärt in einem eigenen Ratgeber, wie sich das WhatsApp Profilbild unter Android, iOS und WhatsApp Web ändern lässt. Für die meisten reicht allerdings der Weg über die App-Einstellungen.

Der größere Trend: Messenger räumen auf

Das Avatar-Aus ist kein isolierter Ausrutscher. Große Apps entfernen regelmäßig Funktionen, wenn sie zu wenig genutzt werden, zu teuer in der Pflege sind oder strategisch nicht mehr passen. Das passiert bei Google, Apple, Meta und Microsoft. Der Unterschied: Bei Messengern fühlen sich solche Änderungen persönlicher an.

WhatsApp ist für viele kein Produkt, sondern Infrastruktur. Dort laufen Familienabsprachen, Kita-Gruppen, Vereinsarbeit, Kundentermine, Sprachnachrichten, Fotos und schnelle Entschuldigungen. Wenn dort eine Profilfunktion verschwindet, ist das zwar kein Drama. Es berührt aber die Art, wie Menschen sich in digitalen Räumen zeigen.

Gleichzeitig dürfte Meta seine Ressourcen stärker auf KI-Funktionen und produktive Chat-Erweiterungen lenken. Der Messenger bekommt immer mehr Werkzeuge, die direkt im Gespräch helfen sollen. Bildbearbeitung, Assistenten, Übersetzung, Suche, Kontextfunktionen. Ein Avatar, der vor allem dekorativ ist, wirkt daneben wie ein Überbleibsel aus einer anderen Produktphase. Parallel zeigt der Support-Stopp für ältere Geräte, dass WhatsApp auch bei Android-Versionen konsequenter aufräumt.

Das heißt nicht, dass Avatare grundsätzlich tot sind. In Spielen, AR-Anwendungen, Videocalls oder Apple- und Samsung-Ökosystemen können sie weiter sinnvoll sein. Nur in WhatsApp scheint Meta die Priorität neu gesetzt zu haben.

Was bleibt?

Für die meisten WhatsApp-Nutzenden ist die Änderung schnell erledigt. Profil prüfen, Foto wählen, Datenschutz kontrollieren. Mehr braucht es nicht. Wer Avatare nie genutzt hat, merkt womöglich gar nichts.

Trotzdem ist das Ende der WhatsApp Avatare ein kleines Lehrstück. Nicht jede Funktion, die ein Konzern großflächig ausrollt, wird dauerhaft Teil unseres digitalen Alltags. Manche Dinge verschwinden wieder, wenn der Nutzen nicht groß genug ist. Und manchmal ist das sogar gesund.

Ich finde die Entscheidung nachvollziehbar, aber kommunikativ schwach. Wer ein Profilfeature entfernt, sollte klarer erklären, was passiert, wann es passiert und welche Inhalte bleiben. Gerade bei WhatsApp, wo viele Menschen nicht jede Tech-News lesen, wäre eine saubere In-App-Erklärung mehr wert als ein stiller Menüpunkt weniger.

Bis dahin gilt: Wenn Ihr Avatar Ihr Profilbild war, ändern Sie es jetzt bewusst. Nicht panisch. Einfach kurz, sauber, mit Blick auf Datenschutz. Dann ist die Sache in zwei Minuten erledigt.