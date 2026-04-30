WhatsApp: Kein Support mehr für Millionen Android-Handys

Es ist eine dieser Nachrichten, die Millionen Menschen im Alltag treffen werden: WhatsApp stellt den Support für Android 5 ein. Betroffene Nutzerinnen und Nutzer haben nur noch wenige Monate, um zu handeln — oder den Messenger bald nicht mehr nutzen zu können.

Die Meldung kam leise, wie so oft bei Ankündigungen, die Millionen Menschen betreffen: WhatsApp stellt den Support für Android 5 Lollipop ein. Das Datum steht fest — der 8. September markiert das offizielle Ende. Was bedeutet das konkret für alle, die noch mit einem älteren Android-Smartphone unterwegs sind? Und was kommt danach? Wir haben uns das genauer angeschaut.

Was bedeutet das konkret?

Wer WhatsApp auf einem Gerät mit Android 5.0 oder Android 5.1 nutzt, dem wird die App ab dem 8. September keinen Dienst mehr tun. Keine Updates, keine neuen Funktionen — und irgendwann auch keine Verschlüsselung mehr. Das ist keine theoretische Gefahr, sondern gelebte Realität für eine Zielgruppe, die sich meistens gar nicht darüber im Klaren ist, wie alt ihr Gerät eigentlich schon ist.

Das Entscheidende: Es geht nicht nur um neue Funktionen. WhatsApp begründet den Schritt mit der Verantwortung, eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufrechtzuerhalten — und das ist bei Geräten mit Android 5 schlicht nicht mehr gewährleistet. Das Betriebssystem ist seit 2021 nicht mehr mit Sicherheitsupdates versorgt worden. Eine alte Festung ohne Wachleute — genau das will Meta hier vermeiden.

Warum gerade Android Lollipop?

Android Lollipop wurde im Herbst 2014 veröffentlicht — vor mehr als elf Jahren. Das System hatte damals Pionierarbeit geleistet: das Material Design, verbesserte Benachrichtigungen, ein neuer ART-Laufzeitcompiler. Für seine Zeit war das ein Quantensprung. Aber die Welt dreht sich weiter, und bei Betriebssystemen gilt das besonders.

Meta, die Muttergesellschaft von WhatsApp, muss abwägen zwischen zwei Gütern: Einerseits möchte der Konzern möglichst viele Nutzende erreichen. Andererseits lassen sich moderne Verschlüsselungsstandards nicht auf jahrzehntealte Betriebssysteme aufpfropfen, ohne Sicherheitslücken zu reißen. Android 5.1 ist in diesem Spannungsfeld der Punkt, an dem die Waagschale kippt — und das ist eine nachvollziehbare, wenn auch für Betroffene unangenehme Entscheidung.

Die technische Realität dahinter ist simpel: Jede neue WhatsApp-Version bringt Verbesserungen bei der Verschlüsselung, bei der Medienkompression, bei der Datenverarbeitung. All das basiert auf Schnittstellen, die Android 5 schlicht nicht mehr mitliefert. Die Entwicklerinnen und Entwickler von WhatsApp können nicht für jedes noch so alte Betriebssystem eigene Compatibility-Layer pflegen — das wäre wirtschaftlich Irrsinn.

Wer ist betroffen?

Die Zahl klingt zunächst abstrakt, wird aber schnell greifbar: Weltweit nutzen nach Schätzungen von Marktforschern noch immer deutlich über 50 Millionen Menschen WhatsApp auf Android-5-Geräten. Das klingt nach viel — und ist es auch. Besonders in Regionen, in denen günstige Smartphones verbreitet sind, ist der Anteil älterer Geräte überdurchschnittlich hoch.

In Indien etwa, einem der größten WhatsApp-Märkte weltweit, sind preiswerte Geräte von Xiaomi, Samsung der Einstiegsklasse oder älteren Realme-Modellen noch immer millionenfach im Umlauf. In Brasilien sieht es ähnlich aus. Auch in Deutschland gibt es noch eine beträchtliche Anzahl an Menschen, die ein älteres Gerät nutzen — sei es aus Spargründen, aus Gewohnheit oder weil das aktuelle Smartphone noch funktioniert und ein Neukauf nicht nötig scheint.

Was viele nicht wissen: Auch wenn Ihr Gerät technisch noch funktioniert, kann es sein, dass es auf Android 5 oder 5.1 hängt. Besonders ältere Samsung-Galaxy-Modelle der J- und A-Serie, einige Huawei-Geräte ohne Update-Pfad und diverse Einsteiger-LG-Smartphones haben nie ein Update auf eine neuere Android-Version bekommen. Wer sich unsicher ist, sollte jetzt nachschauen — denn der September rückt unweigerlich näher.

Was passiert mit Ihren Chats?

Die naheliegendste Frage ist auch die drängendste: Sind meine Chats weg? Die klare Antwort: Nein — aber nur, wenn Sie vorgesorgt haben. Wer seine WhatsApp-Daten regelmäßig sichert, kann beruhigt sein. Wer das nicht tut, riskiert, seine Gesprächsverläufe unwiederbringlich zu verlieren — und das kann wehtun, besonders wenn dort wichtige Kontakte, Fotos oder geschäftliche Informationen lagern.

WhatsApp speichert Chats standardmäßig nicht in der Cloud, wenn die Google-Drive-Integration nicht aktiviert wurde. Und genau hier liegt das Problem: Viele Nutzende haben schlichtweg vergessen, dass sie damals bei der Einrichtung ein Backup hätten einrichten können. Oder sie wussten es gar nicht. Das macht die Situation für viele Menschen prekärer, als die nüchterne Ankündigung von Meta vermuten lässt.

Ein weiterer Punkt, der selten diskutiert wird: Auch die Gruppenchats sind weg, wenn das Backup fehlt. Und manche Gruppen sind irreparabel — wenn der Admin das Backup hat und alle anderen nicht, geht unter Umständen ein ganzer Kommunikationsstrang verloren. Das ist keine Katastrophe, aber es ist ärgerlich, und es lässt sich vermeiden. Die neuen KI-Features von WhatsApp zeigen, wohin die Reise geht — aber dafür braucht es zunächst ein Gerät, das mitspielt.

So sichern Sie Ihre Daten — jetzt!

Der einfachste Weg führt über Google Drive. WhatsApp bindet sich nahtlos in das Android-Backup-System ein: Unter Einstellungen, Chats, Chat-Backup lässt sich ein automatisches Backup konfigurieren. Ideal ist es, dies auf einen Zeitpunkt zu legen, an dem das Gerät über Nacht am WLAN hängt — so entsteht ein regelmäßiger Rhythmus, der Ihre Daten Monat für Monat sichert.

Wichtig: Das Backup auf Google Drive erfasst nur Chats und Medien, nicht Ihre Einstellungen, Ihre Kontakte oder Ihr Profilbild. Kontakte werden separat über das Google-Konto synchronisiert — prüfen Sie unter Kontakte-Einstellungen, ob die Synchronisierung aktiv ist. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht: Viele Menschen haben Googles Kontakt-Sync deaktiviert, weil es ihnen zu viel Speicherplatz auf dem Gerät kostet.

Wer auf Nummer sicher gehen will, exportiert besonders wichtige Chats als PDF oder Textdatei. Das geht über die Funktion „Chat exportieren“ direkt in WhatsApp — etwas versteckt unter dem Drei-Punkte-Menü im Einzelchat. Kein perfektes System, aber es funktioniert. Und für geschäftliche Kommunikation ist das ohnehin keine schlechte Idee, ganz unabhängig vom Support-Ende.

WhatsApp: Kein Support mehr für Millionen Android-Handys (Symbolbild)

Beta-Features zeigen, wohin die Reise geht

Während Meta das Support-Ende für Android 5 einläutet, testet WhatsApp gleichzeitig neue Funktionen in der Beta-Version, die zeigen, wohin der Messenger sich in den kommenden Jahren entwickeln soll. Und die Richtung ist durchaus bemerkenswert — auch wenn noch nicht klar ist, wann welche Features für alle Nutzenden freigeschaltet werden.

Der wohl spannendste Test betrifft den Selbstzerstörungs-Timer, wie er aus Signal und anderen Messengern bekannt ist. Beta-Nutzerinnen und -Nutzer können dort neuerdings zwischen fünf Zeiträumen wählen: einer Stunde, zwölf Stunden, einem Tag, einer Woche und 90 Tagen. Der Timer setzt ein, sobald eine Nachricht im Chat gelesen wurde — ein deutlicher Schritt in Richtung mehr Privatsphäre, den Datenschutz-Expertinnen schon seit Jahren fordern.

Ebenfalls in der Beta-Phase: eine direkt in die Chatliste integrierte Status-Ansicht. Bisher musste man extra in den Reiter „Status“ wechseln, um die kurzen Nachrichten und Videos der eigenen Kontakte zu sehen. Künftig sollen diese als Vorschau direkt in der Chatliste auftauchen — eine small, aber feine Änderung, die den täglichen Gebrauch flüssiger machen könnte. Das erinnert an die Art, wie Instagram Stories in den Hauptfeed integriert hat.

Close-Friends-Listen ermöglichen es, bestimmte Kontakte als enge Freundinnen oder Freunde zu markieren. Der Vorteil: Diese Kontakte können in einer eigenen Liste einsortiert werden, sodass wichtige Menschen nicht in der Masse untergehen. Das ist keine bahnbrechende Innovation — Telegram und andere bieten ähnliches — aber es zeigt, dass WhatsApp weiter an der Nutzererfahrung feilt, auch wenn der Kern — der Chat — seit Jahren erstaunlich konstant bleibt.

Der KI-Assistent ist bereits Realität — in Indien

Während europäische Nutzerinnen und Nutzer noch auf einen KI-Assistenten in WhatsApp warten, rollt Meta die Funktion in Indien bereits aus. Der Assistent soll bei alltäglichen Aufgaben helfen — von der Formulierung von Nachrichten bis hin zum Beantworten von Fragen. Das Besondere: Meta betont, dass die KI-Kommunikation Ende-zu-Ende-verschlüsselt bleibt. Das ist ein wichtiges Versprechen, das allerdings mit Vorsicht betrachtet werden sollte — denn die technische Umsetzung wird zeigen müssen, ob dieses Versprechen tatsächlich eingelöst werden kann.

Die Strategie dahinter ist klar: Meta testet neue Features zuerst in riesigen Märkten wie Indien, wo WhatsApp eine Nutzerbasis von weit über 400 Millionen Menschen hat. Die Datenmenge, die dort generiert wird, erlaubt es, Fehler zu finden und Features zu optimieren, bevor sie in kleineren Märkten wie Deutschland ausgerollt werden. Das ist kaufmännisch klug — für Nutzende bedeutet es aber, dass sie oft mehrere Monate oder sogar Jahre auf Features warten müssen, die woanders bereits Standard sind.

Die Datenschutzdimension bleibt dennoch ein Dauerthema. WhatsApp sammelt bereits jetzt erhebliche Datenmengen — Kontakte, Nutzungsverhalten, Geräteinformationen. Ein KI-Assistent, der auf Basis dieser Daten arbeitet, wirft zwangsläufig Fragen auf. Die Empfehlungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik sollten hier als Orientierung dienen, auch wenn der BSI keine einzelnen Empfehlungen für einzelne Apps ausspricht.

https://www.bsi.bund.de/

Verschlüsselter Cloud-Speicher als nächster Schritt?

Gerüchte über einen eigenen verschlüsselten Cloud-Speicher von WhatsApp halten sich hartnäckig. Die Idee: Chats und Medien sollen nicht mehr nur auf dem eigenen Gerät lagern, sondern verschlüsselt in der Cloud gesichert werden — ähnlich wie bei iCloud bei Apple. Der Clou wäre, dass niemand — nicht einmal Meta — die Daten lesen könnte, weil nur der Nutzer den Schlüssel hat.

Das wäre ein Gamechanger, keine Frage. Denn aktuell ist die Google-Drive-Sicherung unverschlüsselt in der Cloud — Google kann theoretisch darauf zugreifen. Zwar sind einzelne Chats durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt, aber Metadaten wie Zeitstempel, Teilnehmerlisten und Kontaktdaten liegen unverschlüsselt vor. Ein eigener verschlüsselter Cloud-Speicher würde diese Lücke schließen.

Ob und wann das kommt, ist offen. Meta hat bislang keine konkreten Pläne angekündigt. Aber die Beta-Tests deuten in diese Richtung — und die Konkurrenz schläft nicht. Apples iCloud+-Strategie zeigt, dass nutzerseitig verschlüsselter Cloud-Speicher ein veritables Geschäftsmodell sein kann. Es wäre keine Überraschung, wenn Meta hier in den kommenden 18 Monaten nachzieht.

Wann lohnt sich ein neues Smartphone?

Die Entscheidung hängt davon ab, was das Gerät noch leisten kann. Android 5.1 ist eine klare Deadline — wer darauf besteht, WhatsApp weiter zu nutzen, kommt um ein Update nicht herum. Aber ein neues Smartphone muss nicht teuer sein: Für unter 150 Euro gibt es aktuelle Einsteigermodelle mit Android 13 oder 14, die nicht nur WhatsApp flüssig bedienen, sondern auch deutlich mehr Sicherheit bieten als jedes Gerät mit einem Betriebssystem von vor zehn Jahren.

Wer mit dem Gedanken spielt, sollte nicht bis August warten. Die Beschaffung im Hochsommer ist oft teurer als in den ruhigen Monaten davor — und die Lieferketten sind im Sommer manchmal angespannt. Außerdem gibt es bei vielen Herstellern im Frühjahr Neuheitenankündigungen, die die Preise für Vorjahresmodelle drücken. Samsung Galaxy A15, Xiaomi Redmi Note 13 oder das Google Pixel 7a sind solide Optionen in der Preisklasse, die zeigen, dass ein Wechsel nicht gleich mehrere hundert Euro kosten muss.

Und apropos: Wer ein gebrauchtes Gerät mit Android 6 oder höher in Betracht zieht, sollte darauf achten, dass es noch regelmäßige Sicherheitsupdates bekommt. Samsung und Google sind hier die Vorreiter — andere Hersteller lassen ihre Einsteigergeräte oft nach zwei Jahren fallen. Eine Übersicht über die Update-Politik der verschiedenen Hersteller hat das Team von digital-magazin.de in einem separaten Artikel zusammengestellt.

Was bleibt — und was kommt

Das Support-Ende für Android 5 ist mehr als eine technische Notwendigkeit. Es zeigt, wie schnell sich die digitale Welt dreht — und wie schnell ein Betriebssystem, das vor elf Jahren noch als Maßstab galt, zum Sicherheitsrisiko werden kann. WhatsApp hat mit dieser Entscheidung eine klare Grenze gezogen, und es ist gut, dass das so kommuniziert wurde.

Für die meisten Nutzenden ändert sich wenig — ihr Gerät ist ohnehin aktueller. Aber für diejenigen, die noch mit einem alten Smartphone unterwegs sind, wird der September zur Schicksalsgrenze. Ein Backup ist in wenigen Minuten eingerichtet, ein neues Gerät in einer Stunde. Es lohnt sich, das Thema jetzt anzugehen — nicht erst im August, wenn die Dringlichkeit groß und die Zeit knapp ist.

Die Zukunft von WhatsApp sieht derweil spannend aus: KI-Assistent, Selbstzerstörungs-Timer, verschlüsselter Cloud-Speicher — der Messenger entwickelt sich weiter, auch wenn der Kern — Chats, Sprachnachrichten, Bilder — seit Jahren erstaunlich konstant bleibt. Das ist vielleicht die größte Leistung von WhatsApp: eine Plattform zu sein, die sich kontinuierlich erneuert, ohne die Nutzerbasis zu überfordern. Und genau das ist der Grund, warum Meta hier keine halben Sachen macht — auch wenn das für die letzten Android-Lollipop-Nutzerinnen und -Nutzer eine unbequeme Wahrheit ist.