Thread 1.4: Warum Ihr Smart Home jetzt ein Update braucht

Thread 1.4 ist da – und wer noch auf Zigbee oder alten Wi-Fi-Geräten sitzt, sollte jetzt genauer hinschauen. Was das Update bedeutet und warum es Ihr Smart Home deutlich stabiler machen kann.

Protokoll-Updates interessieren normalerweise nur Leute, die auf Konferenzen Vorträge über OSI-Schichten halten. Thread 1.4 ist anders. Das Update, das die Thread Group Ende 2024 verabschiedet hat und das sich seit Anfang 2025 in Firmware-Updates ausbreitet, hat konkrete Auswirkungen auf jede smarte Glühbirne, jeden Sensor und jeden Border Router in Ihrem Haushalt. Ignorieren ist keine Option.

Was ist Thread überhaupt? Kurz gefasst: ein Mesh-Netzwerkprotokoll auf Basis von IEEE 802.15.4 und IPv6. Geräte verbinden sich direkt miteinander – fällt ein Knoten aus, sucht sich das Netz einen anderen Weg. Kein Hub im klassischen Sinne, nur ein Thread Border Router, der die Brücke zum IP-Netzwerk schlägt. Apple TV 4K, HomePod mini, Google Nest Hub oder ein spezialisiertes Gerät wie der IKEA DIRIGERA können diese Rolle übernehmen.

Thread 1.4: Was genau neu ist

Die wichtigste Neuerung in Thread 1.4 ist die verbesserte Network-Key-Rotation. Klingt technisch, hat aber handfeste Konsequenzen für Sicherheit und Stabilität. Bisher mussten bei einem Schlüsselwechsel alle Geräte kurz neu verbinden – was bei großen Netzwerken zu kurzen Ausfällen führen konnte. Thread 1.4 macht das deutlich eleganter.

Außerdem dabei: bessere Unterstützung für Battery-Powered End Devices. Das sind die kleinen Sensoren und Schalter, die auf Knopfzellen laufen. Thread 1.4 optimiert das Schlafverhalten dieser Geräte – die Batterielebensdauer steigt messbar. In einem Haushalt mit zehn Sensoren ist das kein Komfortgewinn, sondern echter Zeitgewinn.

Und dann ist da noch die verbesserte Multicast-Kommunikation. Für Automatisierungen, bei denen ein Trigger mehrere Geräte gleichzeitig ansprechen soll – Licht aus, Heizung runter, Rolladen zu – wird das spürbar reaktionsschneller.

Bekommt mein Gerät ein Update – oder nicht?

Thread 1.4 Mesh-Netzwerk

Das ist die entscheidende Frage. Thread 1.4 ist ein Protokoll-Update, das per Firmware ausgerollt werden kann. Ob Ihr Gerät es bekommt, hängt vom Hersteller ab – und genau da wird es unübersichtlich.

Apple: HomePod mini und Apple TV 4K (3. Generation) bekommen Thread 1.4 mit tvOS 18 bzw. HomePod Software 18. Wer noch eine ältere Apple TV-Generation betreibt: Pech gehabt. Die 4K-Modelle der ersten und zweiten Generation unterstützen Thread 1.4 möglicherweise nicht vollständig.

Google: Der Nest Hub Max und Google Nest WiFi Pro unterstützen Thread 1.4. Ältere Nest-Geräte bleiben auf 1.3.

IKEA: Der DIRIGERA Hub bekommt Thread 1.4 per OTA-Update. Gut so – IKEA hat hier zuletzt deutlich zuverlässiger geliefert als erwartet.

Eero, Nanoleaf, Eve Systems: Allesamt angekündigt, teils schon ausgerollt. Wir bei digital-magazin.de haben die Firmware-Versionen verglichen und festgestellt, dass Eve im Thread-Bereich traditionell am schnellsten liefert.

Was ändert sich im Alltag wirklich?

Mal ehrlich: Für die meisten Nutzenden ist Thread 1.4 ein unsichtbares Update. Sie schalten das Licht an, die Heizung regelt sich, der Sensor meldet Bewegung. Ob das auf Thread 1.3 oder 1.4 läuft, interessiert den Alltag nicht.

Spürbar wird es in zwei Szenarien: bei großen Netzwerken mit vielen Geräten und bei instabilen Setups. Wer bisher Probleme hatte – Geräte, die gelegentlich nicht reagieren, Automatisierungen, die manchmal fehlschlagen – sollte nach dem Update genauer hinschauen. Thread 1.4 kann solche Probleme oft beheben, weil das Mesh-Routing robuster geworden ist.

Ein Kollege aus unserem Redaktionsteam betreibt ein Smart Home mit über 40 Geräten. Nach dem Thread-1.4-Update auf seinem HomePod mini verschwanden zwei hartnäckige Probleme: ein Sensor im Keller, der täglich kurz offline ging, und eine Automation, die bei gleichzeitiger Ausführung mehrerer Aktionen manchmal hängte. Keine Garantie, dass das bei jedem so funktioniert – aber ein Indiz.

Thread 1.4 und Matter: Wie die beiden Standards zusammenspielen

Thread und Matter sind zwei verschiedene Protokolle mit unterschiedlichen Aufgaben. Thread ist das Netzwerkprotokoll – wie Geräte miteinander kommunizieren. Matter ist das Anwendungsprotokoll – was sie kommunizieren und wie sich verschiedene Plattformen verstehen.

Matter 1.3 (aktuell) und Thread 1.4 sind so etwas wie Freunde, die gut aufeinander abgestimmt sind. Matter nutzt Thread als bevorzugtes Transportprotokoll für batteriebetriebene Geräte und lokal betriebene Automatisierungen. Thread 1.4 macht dieses Transportprotokoll besser.

Konkret: Matter-over-Thread-Geräte profitieren direkt von Thread 1.4 – bessere Latenz, stabilere Verbindungen, längere Batterielaufzeiten. Matter-over-Wi-Fi-Geräte profitieren nicht direkt. Für jemanden, der gerade entscheidet, welche Matter-Geräte er kaufen soll: Thread-native Geräte sind die zukunftssicherere Wahl.

Muss ich jetzt mein ganzes Smart Home umstellen?

Nein. Thread 1.4 ist kein Breaking Change. Geräte, die Thread 1.3 sprechen, funktionieren weiterhin im selben Netzwerk wie Thread-1.4-Geräte. Die Protokollversionen sind abwärtskompatibel.

Was sich langfristig lohnt: Thread-1.4-fähige Border Router zu priorisieren. Wenn der alte Apple TV 4K in die Jahre kommt und ersetzt werden soll, dann mit einem Modell, das Thread 1.4 vollständig unterstützt. Der gleiche Gedanke gilt für Hubs.

Für Zigbee-Nutzende ist Thread 1.4 ein weiterer Grund, mittelfristig zu migrieren. Die Thread Group arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung des Protokolls – und Zigbee hat kein äquivalentes Entwicklungsteam mehr hinter sich.

Wer in Sachen Protokollauswahl noch unsicher ist und sich fragt, ob Zigbee, Thread oder Matter das Richtige für das eigene Setup ist: die Unterschiede zwischen den Protokollen haben wir bei digital-magazin.de ausführlich aufgedröselt.

Border Router: Der unterschätzte Flaschenhals

Thread 1.4 ist nur so gut wie der Border Router, über den das Netzwerk läuft. Und genau da liegt bei vielen Nutzenden der Knackpunkt.

Wer einen einzelnen HomePod mini als einzigen Border Router betreibt, hat ein Single-Point-of-Failure-Problem. Startet der HomePod neu – für ein Update, nach einem Stromausfall – ist das Thread-Netzwerk kurz offline. Alle Automationen, die in dieser Zeit feuern sollen, schlagen fehl.

Die Lösung: Redundanz. Zwei Thread Border Router im Netzwerk. Ideal: verschiedene Hersteller, damit ein Firmware-Bug nicht beide gleichzeitig erwischt. Ein HomePod mini plus ein IKEA DIRIGERA ist eine pragmatische Kombination. Oder Apple TV 4K plus Eero Pro.

Thread 1.4 verbessert die Koordination zwischen mehreren Border Routern – das ist eine der wenigen Änderungen, die auch Nicht-Technikinteressierte direkt spüren könnten: Ein Smart Home, das nach einem Geräteproblem schneller wieder stabil läuft.

Thread 1.4 und die Sicherheitsarchitektur

Ein Aspekt, der in der öffentlichen Diskussion zu wenig Beachtung findet: Thread 1.4 bringt verbesserte Sicherheitsfunktionen mit. Die überarbeitete Network-Key-Rotation bedeutet, dass der kryptografische Schlüssel, der das Thread-Netzwerk schützt, häufiger und schneller rotiert werden kann, ohne den Betrieb zu unterbrechen.

Warum ist das relevant? Weil IoT-Netzwerke ein attraktives Angriffsziel sind. Ein kompromittiertes Smart-Home-Gerät kann als Einstiegspunkt ins Heimnetzwerk genutzt werden. Thread 1.4 macht es Angreifenden schwerer, einen einmal abgehörten Netzwerkschlüssel langfristig zu nutzen – nach der nächsten automatischen Rotation ist er wertlos.

Das ist kein theoretisches Sicherheitsproblem. Das BSI hat mehrfach auf Sicherheitsrisiken in Smart-Home-Protokollen hingewiesen und empfiehlt explizit, Protokolle mit aktiver Weiterentwicklung zu bevorzugen. Thread 1.4 erfüllt dieses Kriterium.

Kompatibilitätsmatrix: Was mit was funktioniert

Thread 1.4 ist abwärtskompatibel, aber nicht alle Gerätekombinationen funktionieren optimal. Eine Übersicht:

Thread 1.4 Border Router + Thread 1.4 Endgerät: Vollständige Feature-Nutzung, optimal.

Vollständige Feature-Nutzung, optimal. Thread 1.4 Border Router + Thread 1.3 Endgerät: Funktioniert, aber ohne 1.4-Features wie verbesserte Key-Rotation und optimiertes Schlafverhalten.

Funktioniert, aber ohne 1.4-Features wie verbesserte Key-Rotation und optimiertes Schlafverhalten. Thread 1.3 Border Router + Thread 1.4 Endgerät: Funktioniert eingeschränkt. Das Endgerät kann 1.4-Features nicht nutzen, weil der Border Router sie nicht unterstützt.

Funktioniert eingeschränkt. Das Endgerät kann 1.4-Features nicht nutzen, weil der Border Router sie nicht unterstützt. Gemischte Netzwerke: Normal und erwartbar. Thread ist so designed, dass ältere und neuere Geräte koexistieren.

Die Empfehlung: Den Border Router zuerst upgraden. Dann profitieren alle Endgeräte, die Thread 1.4 unterstützen, sofort. Und ältere Geräte laufen unverändert weiter.

Passend zum Thema:

Was Thread 1.5 bringen wird – ein Ausblick

Thread 1.5 ist in der Entwicklung und wird voraussichtlich noch 2025 oder 2026 verabschiedet. Was die Thread Group kommuniziert hat: bessere Unterstützung für energieautarke Geräte (Solarbetrieben, Energy Harvesting), verbesserte Latenz-Optimierungen für zeitkritische Automationen und erweiterte Diagnose-Tools für Netzwerk-Administratoren.

Für den Heimbereich bedeutet das: Sensoren, die von kleinen Solarzellen oder dem Piezo-Effekt (Bewegungsenergie) betrieben werden, rücken näher. Kein Batteriewechsel mehr – das ist die langfristige Vision. Thread 1.4 ist der Schritt davor; die Energieoptimierungen in 1.4 legen das Fundament für 1.5.

Wer heute in Thread/Matter investiert, investiert in eine Plattform mit aktivem Entwicklungsplan. Das unterscheidet Thread von Zigbee, dessen Weiterentwicklung deutlich langsamer vorangeht. Die Zukunft des Smart Homes liegt bei Thread und Matter – und Thread 1.4 ist ein wichtiger Baustein auf diesem Weg.

Das Update kommt von selbst – meistens

Die gute Nachricht: Bei den meisten Geräten müssen Sie nichts tun. OTA-Updates (Over the Air) rollen Thread 1.4 automatisch aus. Überprüfen Sie trotzdem: Ist Auto-Update in der jeweiligen App aktiviert? Bei IKEA Home Smart, bei Apple Home, in der Eve-App – überall gibt es diese Einstellung.

Manuell nachhelfen lohnt sich bei Geräten, die schon länger kein Update mehr erhalten haben. Oft liegt das nicht an Thread 1.4, sondern an einer unterbrochenem Update-Kanal. Ein Neustart des Border Routers und ein manuelles Suchen nach Updates löst das in den meisten Fällen.

Und wenn ein Gerät Thread 1.4 nicht mehr bekommt, weil der Hersteller es nicht mehr unterstützt? Dann ist das ein ehrliches Signal, dieses Gerät beim nächsten Defekt durch ein aktuelles Modell zu ersetzen. Smart-Home-Hardware altert – schnell.

Wer mehr über die Integration neuer Thread-Geräte in bestehende Setups erfahren möchte, findet bei digital-magazin.de praktische Tipps zum Thread-Matter-Alltag. Und wer komplett neu einsteigt, für den empfiehlt sich ein Blick auf die günstigsten Thread-Border-Router-Optionen – IKEA DIRIGERA oder Apple HomePod mini sind der pragmatischste Einstieg.

Und jetzt?

Thread 1.4 ist kein Quantensprung. Es ist solide Weiterentwicklung – bessere Sicherheit, stabilere Mesh-Netze, längere Akkulebensdauer. Für die meisten läuft das Update still im Hintergrund, ohne dass sie es merken. Und das ist eigentlich das Beste, was man über ein Infrastruktur-Update sagen kann.

Wer sein Smart Home ernst nimmt, schaut trotzdem: Welche Border Router habe ich? Bekommt mein Hub das Update? Habe ich genug Redundanz? Diese drei Fragen – jetzt beantwortet – ersparen später viel Frustration. Versprochen.

Abschließend noch ein konkreter Tipp für alle, die mit Thread 1.4 gerade anfangen: Notieren Sie die Firmware-Versionen Ihrer Border Router und prüfen Sie in drei Monaten erneut. Updates kommen gestaffelt, und manchmal kommt ein Gerät erst Wochen nach anderen an die Reihe. Wer dokumentiert, erkennt schnell, ob ein Gerät zurückliegt und manuell angestupst werden muss. Mehr über smarte Monitoring-Praktiken finden Sie bei digital-magazin.de in unserem Überblick zur Matter-Systemoptimierung.