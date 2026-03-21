Matter-kompatible Lichtschalter: Die besten Modelle im Vergleich

Matter-kompatible Lichtschalter ersetzen klassische Unterputzschalter – und machen das Smart Home für alle zugänglich, auch ohne Smartphone. Welche Modelle sind empfehlenswert?

Der klassische Lichtschalter hat ein Problem im Smart Home: Er funktioniert. Das klingt paradox, aber so ist es. Wer einen smarten Lichtschalter einbaut und den klassischen Wandschalter beibehält, schafft einen Konflikt: Dreht jemand das Licht über den Wandschalter aus, verlieren die smarten Leuchtmittel ihre Stromversorgung – und damit auch ihre Netzwerkverbindung. Das Mesh bricht an diesen Knoten ein.

Matter-kompatible smarte Lichtschalter lösen dieses Problem. Sie ersetzen den klassischen Schalter, behalten die physische Bedienmöglichkeit – und kommunizieren trotzdem über Matter mit dem Rest des Smart Homes. Ideal für Haushalte, in denen nicht alle Mitbewohnenden ausschließlich per App oder Sprachbefehl schalten wollen.

Was Matter-kompatible Lichtschalter können

Ein smarter Unterputzlichtschalter mit Matter-Support hat im Kern drei Aufgaben: Er schaltet das Licht, er sendet seinen Status ans Netzwerk, und er empfängt Befehle von der Plattform. Das klingt simpel. Aber die Implementierung entscheidet über die Alltagstauglichkeit.

Wichtig beim Kauf: Unterscheiden Sie zwischen smarten Schaltern (die das Licht ein/ausschalten, für nicht-dimmbare LEDs geeignet) und smarten Dimmern (die die Helligkeit regulieren, erfordern dimmbare Leuchtmittel). Nicht alle Schalter unterstützen beides.

Ebenfalls relevant: Braucht der Schalter einen Neutralleiter? Klassische deutsche Unterputzdosen haben oft keinen Neutralleiter in der Schalterdose – nur die Phase und ggf. den Rücklauf. Viele smarte Schalter brauchen aber einen Neutralleiter für die eigene Stromversorgung. Wer das nicht hat, muss entweder einen Elektriker beauftragen (teuer) oder auf Schalter ohne Neutralleiter-Anforderung ausweichen.

Wer unsicher ist, ob ein Neutralleiter vorhanden ist: den alten Schalter mit abgeschaltetem Hauptschalter ausbauen und nachschauen. Drei Drähte in der Dose (Phase, Neutralleiter, Schutzerde) = Neutralleiter vorhanden. Zwei Drähte (Phase, Rücklauf) = kein Neutralleiter.

Die besten Matter-Lichtschalter im Vergleich

Smarter Lichtschalter an Wand

WAGO 2642-xxx Serie (Matter, für Deutschland)

WAGO, besser bekannt als Klemmen-Hersteller für Elektroinstallation, hat Matter-kompatible Unterputzschalter und Dimmer auf den Markt gebracht. Die WAGO-Geräte sind auf den deutschen Markt ausgelegt – normgerechte Maße, CE-zertifiziert, ohne Neutralleiter betreibbar (über eine interne Kondensatortechnologie).

Das Besondere: WAGO-Schalter funktionieren als Matter-Endpunkt, können aber auch ohne Controller sinnvoll eingesetzt werden. Die lokale Logik ist eingebaut – schaltet auch ohne aktives Matter-Netzwerk. Preis: ca. 60-80 Euro pro Einheit. Kein Schnäppchen, aber für professionelle Installationen angemessen.

WAGO hat die Matter-Integration sehr sauber umgesetzt – was man von einem Unternehmen, das seit Jahrzehnten in der Industrieautomation tätig ist, erwarten darf.

Shelly 1 / Shelly 1PM (WLAN, Matter-Update in Entwicklung)

Shelly ist der Klassiker für DIY-Unterputzlösungen. Das Shelly 1 ist ein winziges WLAN-Relais, das hinter vorhandene Schalter passt und diese smart macht. Der vorhandene Wandschalter bleibt – er steuert jetzt das Shelly-Relais, nicht direkt das Licht.

Matter-Support für Shelly ist angekündigt, aber noch nicht für alle Modelle vollständig ausgerollt (Stand: Q1 2025). Wer Shelly mit Home Assistant betreibt, braucht Matter nicht zwingend – die Shelly-Integration in Home Assistant ist hervorragend. Preis: ca. 15-25 Euro. Das günstigste Setup für nachträgliche Smartifizierung.

Eve Light Switch (Thread-nativ, Matter)

Eve Systems hat einen Thread-nativen Matter-Lichtschalter für den europäischen Markt entwickelt. Der Eve Light Switch passt in standard Unterputzdosen, braucht keinen Neutralleiter (funktioniert ohne), und ist Thread-nativ – d.h. er kommuniziert direkt über Thread ohne WLAN-Abhängigkeit.

Für Apple-HomeKit-Nutzende ist der Eve Light Switch die eleganteste Lösung: Schalter einbauen, mit dem iPhone pairen, fertig. Preis: ca. 50-60 Euro. Verfügbar in verschiedenen Ausführungen (1-fach, 2-fach). Reparierbarkeit: gut.

Busch-Jaeger free@home (Matter, KNX-kompatibel)

Für gehobene Installationen ist Busch-Jaeger ein bekannter Name. Die free@home-Serie unterstützt Matter und kann mit KNX-Systemen kommunizieren. Deutlich teurer (ca. 100-200 Euro pro Einheit), aber für Neubauten oder Renovierungen mit professionellem Anspruch eine solide Wahl.

Ohne Neutralleiter: Welche Schalter funktionieren?

Das Neutralleiter-Problem ist in Deutschland besonders relevant, weil ältere Installationen (vor ca. 1990) oft keinen Neutralleiter in der Schalterdose führten. Für diese Fälle gibt es Lösungen:

Shelly 1 ohne Neutralleiter: Mit einem kleinen Bypass-Kondensator funktioniert das Shelly 1 auch ohne Neutralleiter. Der Bypass lässt einen minimalen Strom durch die Last fließen, der das Shelly mit Strom versorgt. Achtung: Funktioniert nicht mit allen Leuchtmitteltypen (besonders energiesparende LEDs können flackern).

Mit einem kleinen Bypass-Kondensator funktioniert das Shelly 1 auch ohne Neutralleiter. Der Bypass lässt einen minimalen Strom durch die Last fließen, der das Shelly mit Strom versorgt. Achtung: Funktioniert nicht mit allen Leuchtmitteltypen (besonders energiesparende LEDs können flackern). WAGO Matter-Schalter: Wie oben beschrieben ohne Neutralleiter betreibbar.

Wie oben beschrieben ohne Neutralleiter betreibbar. Eve Light Switch: Kein Neutralleiter nötig.

Kein Neutralleiter nötig. Aqara Smart Wall Switch H1: Neutral-freie Version verfügbar. Matter-Support mit Aqara Hub M350.

Wer Strom und Neutralleiter-Situation selbst nicht einschätzen kann: Einen Elektriker beauftragen. Die Kosten für eine fachkundige Einschätzung sind gering – die Folgen eines Fehlers bei 230V sind es nicht.

Funk-Schalter: Die Alternative ohne Kabel

Eine elegante Alternative zu Unterputzschaltern: batteriebetriebene Funk-Schalter. Diese werden nicht fest installiert, sondern auf Oberflächen geklebt oder magnetisch gehalten. Sie senden beim Drücken ein Signal an smarte Leuchtmittel oder Relais.

Matter-kompatible Funk-Schalter sind selten, weil Matter aktuell kein spezifisches Profil für einfache Schalter ohne dauerhafte Netzwerkverbindung definiert (das kommt mit Matter 1.4). Zigbee-Schalter (IKEA SYMFONISK-Fernbedienung, Philips Hue Dimmer, Aqara Wireless Mini Switch) sind hier aktuell die pragmatischere Wahl.

IKEA bietet eine breite Auswahl an TRÅDFRI-Funk-Schaltern, die über den DIRIGERA Hub gesteuert werden können – auch Matter-Geräte werden darüber ansprechbar.

Installation: Was man selbst darf und was nicht

Unterputzschalter sind elektrotechnische Installationen, die 230V berühren. Die rechtliche Situation in Deutschland ist klar: Elektrische Arbeiten in Haushaltsstromkreisen dürfen nur von Elektrofachkräften oder unter deren Aufsicht durchgeführt werden.

Praktisch bedeutet das: Selbst installieren ist nicht verboten, aber wer im Schadensfall den Versicherungsschutz behalten will, sollte dokumentieren können, dass die Arbeit fachgerecht ausgeführt wurde. Im Zweifelsfall: Fachbetrieb beauftragen.

Der Austausch eines Lichtschalters durch ein äquivalentes Matter-Modell ist handwerklich einfach – Hauptschalter aus, alten Schalter ausbauen, Drähte an neuem Gerät anschließen, einbauen, Hauptschalter an. Für jemanden ohne Elektroerfahrung ist ein Elektriker aber die richtige Wahl. Das Team von digital-magazin.de empfiehlt: im Zweifel lieber einen Elektriker fragen als selbst experimentieren.

Was bleibt?

Matter-kompatible Lichtschalter sind die logische Brücke zwischen klassischer Elektroinstallation und modernem Smart Home. Sie lösen das „Wandschalter-Problem“ elegant, halten physische Bedienbarkeit aufrecht und bringen trotzdem vollständige Plattform-Integration.

Der Markt wächst – WAGO, Eve, Busch-Jaeger, Aqara und bald mehr Hersteller bieten Matter-kompatible Unterputzlösungen. Die Preise werden fallen. Und die Frage, ob man beim nächsten Renovierungsprojekt smarte Schalter einbaut, ist eigentlich keine mehr.

Szenen und Gruppen: Wie Matter-Schalter mit anderen Geräten kommunizieren

Ein smarter Lichtschalter, der nur das Licht ein- und ausschaltet, ist Hälfte des Potenzials. Die interessantere Möglichkeit: Matter-Schalter als Trigger für Szenen und Gruppen.

Beispiel: Ein physischer Doppelschalter im Wohnzimmer – Taster 1 schaltet die Deckenleuchten, Taster 2 aktiviert die Szene „Kino“ (Rollläden runter, Licht auf 10%, TV an). Das ist mit Matter und einem Matter-Controller (Apple Home, Home Assistant) direkt konfigurierbar.

Eve Light Switch unterstützt diese „stateless switches“ – Taster, die kein Gerät direkt schalten, sondern nur ein Matter-Event senden. Der Controller interpretiert das Event und führt die Automation aus. Das ist technisch eleganter und flexibler als fest verdrahtete Gerätesteuerung.

Für alle, die solche Setups planen: Home Assistant bietet hier die größte Flexibilität. Jede Taste eines Schalters kann einer beliebigen Automation zugeordnet werden – ohne Hardware-Änderungen. Einfach Automation bearbeiten, fertig. Matter-kompatible Schalter in Kombination mit intelligenten Automationen heben das Smart Home auf ein neues Level.

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Retrofit vs. Neubau: Unterschiedliche Anforderungen

Bei der Installation smarter Lichtschalter gibt es grundlegend unterschiedliche Ausgangssituationen: Nachrüstung in bestehenden Gebäuden (Retrofit) und Neuinstallation im Neubau oder bei Kernsanierungen.

Retrofit ist die häufigere Situation. Hier gelten die oben beschriebenen Einschränkungen: Neutralleiter oft nicht vorhanden, begrenzte Platz in Unterputzdosen, bestehende Verdrahtung muss respektiert werden. Produkte wie Shelly 1 (hinter dem Schalter) oder der Eve Light Switch (ohne Neutralleiter) sind für Retrofit optimiert.

Neuinstallation bietet mehr Freiheiten: Neutralleiter kann von Anfang an in jede Schalterdose geführt werden. Das ermöglicht eine breitere Produktauswahl und sauberere Installation. Für Neubauten empfehlen wir, direkt KNX oder einen vollständig Matter-kompatiblen Unterputzstandard (WAGO, Busch-Jaeger) zu planen.

Ein Tipp für alle, die renovieren: Wenn die Wände sowieso aufgemacht werden, lohnt es sich, in jede Schalterdose einen Neutralleiter zu führen. Das kostet bei einer Renovierung kaum zusätzlich (Kabel verlegen ist ein Bruchteil des Gesamtbudgets) und bietet langfristige Flexibilität. Smart Home von Anfang an richtig zu planen spart langfristig viel Geld.

Standards und Normen: CE, VDE und was sonst noch wichtig ist

Smarte Unterputzgeräte müssen in Deutschland bestimmte Standards erfüllen. Die wichtigsten:

CE-Kennzeichnung: Pflicht für alle elektrischen Geräte in der EU. Bestätigt die Konformität mit EU-Richtlinien, aber keine unabhängige Prüfung durch Dritte.

Pflicht für alle elektrischen Geräte in der EU. Bestätigt die Konformität mit EU-Richtlinien, aber keine unabhängige Prüfung durch Dritte. VDE-Prüfzeichen: Freiwillige Prüfung durch den Verband der Elektrotechnik. Bedeutet unabhängige Sicherheitsprüfung – ein echtes Qualitätsmerkmal.

Freiwillige Prüfung durch den Verband der Elektrotechnik. Bedeutet unabhängige Sicherheitsprüfung – ein echtes Qualitätsmerkmal. IP-Schutzklasse: Für Schalter in Feuchträumen (Bad, Küche) relevant. IP44 (Spritzwasserschutz) ist das Minimum für Badezimmer.

Für Schalter in Feuchträumen (Bad, Küche) relevant. IP44 (Spritzwasserschutz) ist das Minimum für Badezimmer. Matter-Zertifizierung: Bestätigt die Kompatibilität mit dem Matter-Standard durch die Connectivity Standards Alliance.

Für Schalter im Wohnbereich: CE ist das Minimum. VDE ist besser. Für Schalter im Feuchtraum: IP44 oder höher plus CE/VDE. No-Name-Produkte ohne nachgewiesene Zertifizierungen sind im Elektrobereich ein reales Sicherheitsrisiko. Das VDE erklärt auf seiner Website den Prüfprozess und die Bedeutung der verschiedenen Zeichen – interessant für alle, die beim Kauf auf echte Qualität achten wollen.

Abschließend eine Empfehlung für alle, die jetzt starten möchten: Kaufen Sie zunächst einen einzigen smarten Lichtschalter und probieren Sie ihn aus. Eve Light Switch, WAGO oder ein Shelly 1 hinter dem vorhandenen Schalter – egal welcher Weg. Testen Sie, ob die Integration mit Ihrer Plattform (HomeKit, Google Home, Home Assistant) so funktioniert wie erwartet. Erst wenn das Pilotprojekt überzeugt, rüsten Sie weitere Schalter nach. Dieses „Klein anfangen, dann ausbauen“-Prinzip gilt für das gesamte Smart Home – es spart Geld, Frustration und Rückbauaufwand. Weitere Informationen zu smarten Unterputzlösungen in Kombination mit Matter finden Sie bei digital-magazin.de in unserem Matter-Überblick. Und wer die Hersteller direkt vergleichen möchte: Die DIY-Alternativen mit Arduino und ESPHome sind für Technikbegeisterte eine günstige und flexible Option. Zum Abschluss: Der Markt für Matter-kompatible Lichtschalter wird in den nächsten zwölf Monaten deutlich breiter werden. Busch-Jaeger, WAGO, Jung und weitere Hersteller der klassischen Elektroinstallation setzen zunehmend auf Matter. Das bedeutet sinkende Preise, breitere Auswahl und bessere Qualität. Wer aktuell noch nicht dringend handeln muss, könnte mit der Entscheidung noch sechs bis zwölf Monate warten – und dann von einem ausgereifteren Markt profitieren. Wer jetzt kauft, macht aber auch nichts falsch: Eve Light Switch und Shelly sind bewährte Lösungen.