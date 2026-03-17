Amazon Commingling endet: So ändern sich Bestellungen ab März 2026

Amazon beendet zum 31. März 2026 das sogenannte Commingling – und das hat Folgen für jeden, der regelmäßig beim US-Versandriesen bestellt. Gleichzeitig sorgt eine Änderung bei Wunschlisten für Datenschutz-Alarm. Wir bei digital-magazin.de haben uns beide Themen genauer angeschaut.

Rund 310 Millionen aktive Kundenkonten zählt Amazon weltweit – und ein beträchtlicher Teil davon dürfte keine Ahnung haben, was hinter den Kulissen der Logistikzentren mit ihren Bestellungen passiert. Genauer gesagt: was bisher mit ihren Bestellungen passiert ist. Denn Amazon stellt zum Monatsende März 2026 eine Praxis ein, die jahrelang für Verwirrung, Ärger und – ja, das Problem dabei – auch für Fälschungen im großen Stil gesorgt hat. Das Commingling, also die Zusammenlegung identischer Artikel verschiedener Händler in einen gemeinsamen Lagerbestand, ist Geschichte. Gleichzeitig ändert Amazon am 25. März die Spielregeln für Wunschlisten – und wer hier nicht aufpasst, riskiert, dass Fremde die eigene Wohnadresse erfahren.

Amazon Commingling: Was das überhaupt war – und warum es Probleme machte

Das Prinzip hinter dem Commingling klingt erst mal logisch. Wenn zehn verschiedene Händler denselben Markenartikel – sagen wir, ein bestimmtes USB-C-Kabel – an Amazons FBA-Lager schicken, warum die Waren dann getrennt lagern? Der Barcode ist identisch, das Produkt ist identisch, also ab in einen Topf damit. Amazon konnte dadurch schlicht und einfach schneller liefern, weil immer das nächstgelegene Exemplar verschickt wurde – egal, von welchem Händler es ursprünglich stammte.

Klingt effizient. War es auch. Nur leider hatte die Sache einen gewaltigen Haken.

Weil alle identischen Produkte in einen Bestand wanderten, konnte niemand mehr nachvollziehen, welches Exemplar von welchem Verkäufer kam. Ein seriöser Markenhersteller lieferte seine Originalware ans FBA-Lager – und im selben Regal lagen möglicherweise Fälschungen, die über windige Drittanbieter eingeschleust wurden. Bestellt hat die Kundschaft dann beim Originalhersteller, geliefert bekam sie aber unter Umständen die Fälschung aus dem gemeinsamen Topf. Reklamation? Schwierig. Denn Amazon konnte nicht sagen, wer die minderwertige Ware eigentlich eingelagert hatte.

In der Seller-Community war das ein offenes Geheimnis. Beschwerden über „gebraucht als neu verkauft“ oder defekte Ware, die definitiv nicht vom angegebenen Händler stammte, häuften sich über Jahre. Markeninhaber rieben sich die Hände wund an Amazons Support – ohne echte Handhabe gegen die schwarzen Schafe.

Was sich ab dem 31. März 2026 konkret ändert

Ab Ende März ist damit Schluss. Amazon trennt die Lagerbestände weltweit strikt nach Händlern. Jede einzelne Einheit wird künftig eindeutig einem Verkäufer zugeordnet. Klartext: Wenn Sie bei Händler A bestellen, bekommen Sie auch Ware von Händler A – und nicht zufällig das Exemplar von Händler B, C oder einem dubiosen Reseller.

Technisch funktioniert das über sogenannte FNSKU-Labels. Das sind Amazon-eigene Barcodes, die jedes Produkt einem spezifischen Verkäufer zuordnen. Die neuen Regeln unterscheiden dabei zwischen zwei Gruppen:

Händlertyp Barcode-Regelung ab 31.03.2026 Auswirkung Brand-Owner (mit Brand Registry) Dürfen weiterhin den Hersteller-Barcode (UPC, EAN, ISBN) nutzen Kaum Mehraufwand Reseller / Drittanbieter Müssen verpflichtend einen FNSKU-Barcode aufkleben Mehr Aufwand, höhere Kosten für Etikettierung

Für Markeninhaber, die ihre Produkte über Amazon Brand Registry schützen lassen, ändert sich im Tagesgeschäft also relativ wenig. Reseller hingegen – also Händler, die Waren einkaufen und über Amazon weiterverkaufen – stehen vor zusätzlicher Arbeit. Jeder Artikel braucht ein eigenes FNSKU-Label, bevor er ins FBA-Lager darf. Das kostet Zeit und drückt auf die Marge.

Käufer profitieren: Mehr Transparenz bei Amazon Bestellungen 2026

Mal ehrlich: Für die Kundschaft ist das Ende des Comminglings eine gute Nachricht. Die zentrale Verbesserung steckt in der Rückverfolgbarkeit. Wenn künftig ein Produkt defekt ankommt, als Fälschung entpuppt oder schlicht nicht der Beschreibung entspricht, kann Amazon exakt zuordnen, welcher Händler dafür verantwortlich ist. Reklamationen werden dadurch präziser – und für die Frage, wer bei Problemen im Onlinehandel eigentlich haftet, gibt es endlich eine klare Antwort.

Laut IT Boltwise sinkt durch die strikte Trennung das Fälschungsrisiko erheblich. Auch das Risiko, Fälschungen zu erhalten, sinkt deutlich. Originalware wird nicht mehr mit Produkten unbekannter Herkunft vermischt. Wer bei einer Marke bestellt, bekommt auch Markenware. So simpel, so überfällig.

Eine Reaktion aus der Seller-Community bringt es auf den Punkt: „Höchste Zeit. Hoffentlich hilft das, einige der Probleme mit Produktfälschungen oder den Beschwerden über gebraucht als neu verkauft zu lösen.“ Dem ist kaum etwas hinzuzufügen.

Was allerdings nicht unter den Tisch fallen sollte: Einige Branchenbeobachtende befürchten, dass die striktere Lagertrennung zu leichten Verzögerungen bei Lieferzeiten führen könnte. Wenn nicht mehr das nächstgelegene Exemplar gegriffen wird, sondern das richtige, kann das in Einzelfällen einen halben Tag länger dauern. Amazon selbst betont, dass die Infrastruktur mittlerweile so gut aufgestellt sei, dass schnelle Lieferzeiten auch ohne vermischte Bestände möglich seien. Ob das in der Praxis stimmt, wird sich zeigen.

Die Händler-Perspektive: Zwischen Erleichterung und Mehraufwand

Für seriöse Händler auf Amazon ist die Abschaffung des Comminglings ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite profitieren sie davon, dass ihre Originalware nicht mehr mit Ramsch von dubiosen Anbietern und scheinprivaten Händlern vermischt wird. Das Markenimage ist geschützt, die Kundenzufriedenheit steigt, und schwarze Schafe können nicht mehr unter dem Deckmantel eines gemeinsamen Lagerbestands operieren.

Auf der anderen Seite bedeutet das neue System mehr Logistikaufwand. Besonders Reseller, die große Mengen unterschiedlicher Produkte vertreiben, müssen ihre Prozesse anpassen. Die FNSKU-Etikettierung ist kein Hexenwerk, aber sie kostet. Pro Artikel rechnen Branchenkenner mit zusätzlichen Kosten von wenigen Cent – die sich bei hohem Volumen aber summieren. Und wer die Labels nicht korrekt anbringt, riskiert Verzögerungen bei der Einlagerung.

Amazon bietet zwar einen hauseigenen Labeling-Service an, aber auch der hat seinen Preis. Für kleinere Reseller mit ohnehin schmaler Marge kann das zum Problem werden. Die Branche wird sich sortieren müssen – und es ist nicht unwahrscheinlich, dass einige Kleinhändler ihre Amazon-Aktivitäten überdenken. Das Team von digital-magazin.de beobachtet diese Entwicklung weiter.

Reseller müssen ab April 2026 jeden Artikel mit einem eigenen FNSKU-Barcode versehen

Amazon Wunschliste: Datenschutz-Änderung ab 25. März 2026

Während das Ende des Comminglings für die meisten Bestellenden eine Verbesserung darstellt, sieht die Sache bei den Amazon Wunschlisten anders aus. Ab dem 25. März 2026 entfernt Amazon eine Funktion, die viele gar nicht kannten – die aber für bestimmte Gruppen essenziell war: die Möglichkeit, Käufe durch Drittanbieter auf der eigenen Wunschliste zu blockieren.

Bisher konnten Nutzende einstellen, dass Geschenke von ihrer Wunschliste nur über Amazon selbst (also „Verkauf und Versand durch Amazon“) gekauft werden durften. Das Problem dabei: Ab dem 25. März fällt diese Option weg. Jeder kann dann Artikel von Ihrer Wunschliste auch über Drittanbieter kaufen. Und diese Drittanbieter erhalten Ihre Lieferadresse – das ist für die Zustellung technisch notwendig.

Was nach einer harmlosen Komfort-Erweiterung klingt, hat einen erheblichen Datenschutz-Haken. Denn bei öffentlichen oder geteilten Wunschlisten – wie sie Content-Creator, Streamer oder Hilfsorganisationen nutzen – bedeutet das: Fremde Verkäufer kennen plötzlich Ihre Adresse. Noch schlimmer: Auch Kaufende können über Versand-Updates und Tracking-Informationen die Lieferadresse sehen.

Wie e-recht24 in seinem Überblick zum Amazon-Kaufvertrag erläutert, ist es rechtlich entscheidend, wer bei einer Amazon-Bestellung Vertragspartner ist – und genau das spielt auch bei Wunschlisten-Käufen eine Rolle. Das US-Magazin Lifehacker berichtete zudem, dass Amazon selbst den betroffenen Nutzenden empfiehlt, ihre Wunschlisten-Adresse auf ein Postfach oder eine nicht-private Adresse umzustellen. Wenn der Betreiber einer Plattform den eigenen Nutzenden rät, ihre echte Adresse zu verstecken – dann sagt das viel über die Änderung aus.

So schützen Sie Ihre Amazon Wunschliste: 5 konkrete Tipps

Wer eine öffentliche Wunschliste bei Amazon betreibt, sollte jetzt handeln. Hier die wichtigsten Schritte:

Wunschliste auf „Privat“ stellen: Unter „Liste verwalten“ können Sie die Sichtbarkeit anpassen. Private Listen sind nur für Sie sichtbar – das ist die sicherste Option. Lieferadresse ändern: Hinterlegen Sie ein Postfach, eine Packstation oder eine Geschäftsadresse statt Ihrer Privatanschrift. Das geht direkt in den Wunschlisten-Einstellungen. Geteilte Listen prüfen: Wenn Sie Listen mit bestimmten Personen teilen, stellen Sie sicher, dass nur vertrauenswürdige Kontakte Zugriff haben. Namen anonymisieren: Verwenden Sie einen Spitznamen oder ein Pseudonym für öffentliche Wunschlisten, damit Ihre reale Identität nicht sofort erkennbar ist. Regelmäßig kontrollieren: Prüfen Sie Ihre Amazon Wunschlisten-Einstellungen regelmäßig – besonders nach Plattform-Updates.

Besonders betroffen sind Content-Creator auf Plattformen wie Twitch oder YouTube, die ihre Wunschlisten öffentlich teilen, damit Fans ihnen Geschenke schicken können. Hier droht echtes Doxxing – also die ungewollte Veröffentlichung der privaten Adresse im Internet.

Warum Amazon diese Änderungen durchführt

Beide Änderungen – das Ende des Comminglings und die Wunschlisten-Anpassung – folgen unterschiedlichen Logiken. Beim Commingling hat Amazon offenbar erkannt, dass die Effizienzgewinne die Reputationsschäden durch Fälschungen nicht mehr aufwiegen. Markeninhaber haben jahrelang Druck gemacht, Kundschaft hat sich beschwert, und die Medienberichte über gefälschte Kosmetik, manipulierte Elektronik und abgelaufene Lebensmittel in FBA-Lagern wurden immer häufiger.

Dazu kommt: Die Logistik-Infrastruktur von Amazon ist 2026 schlicht und einfach besser als noch vor fünf Jahren. Mehr Lager, intelligentere Routenplanung, bessere Prognose-Algorithmen. Amazon braucht das Commingling nicht mehr, um schnell liefern zu können – und kann sich den guten Ruf leisten, den die Trennung der Bestände bringt.

Bei den Wunschlisten geht es dagegen um Marktplatz-Öffnung. Amazon will Drittanbietern mehr Verkaufsmöglichkeiten bieten – auch über den Umweg der Geschenk-Funktion. Das ist nachvollziehbar aus der Perspektive der Plattform-Ökonomie, geht aber auf Kosten der Privatsphäre einzelner Nutzenden. Ein klassischer Trade-off, bei dem Amazon sich – wie so oft – für mehr Umsatz und gegen mehr Datenschutz entschieden hat.

Nach unserer Recherche bei digital-magazin.de zeigt sich ein Muster: Amazon optimiert dort, wo es den eigenen Ruf schützt (Commingling), und lockert dort, wo es den Umsatz steigert (Wunschlisten). Ob das langfristig aufgeht, ist eine andere Frage.

Amazon Bestellungen 2026: Was Kaufende jetzt wissen müssen

Wer regelmäßig bei Amazon bestellt, muss ab April 2026 mit einigen Veränderungen rechnen – auch wenn die meisten davon positiv sind. Hier eine Übersicht:

Bereich Vorher (bis 31.03.2026) Nachher (ab 01.04.2026) Lagerung Identische Produkte verschiedener Händler gemischt Strikt getrennt nach Verkäufer Rückverfolgbarkeit Kaum möglich – Ware aus gemeinsamem Bestand Jedes Exemplar einem Händler zugeordnet Fälschungsrisiko Hoch – Fälschungen konnten in Originalbestand rutschen Deutlich reduziert Liefergeschwindigkeit Optimal durch nächstgelegenes Exemplar Möglicherweise minimal langsamer Reklamation Schwierig – Verantwortlicher unklar Klare Zuordnung zum Verkäufer

Für den Checkout ändert sich aus Sicht der Bestellenden nichts. Die Bestellung läuft wie gewohnt. Der Unterschied spielt sich hinter den Kulissen ab – und genau dort, wo es für die Qualitätssicherung am meisten zählt. Wer auf Nummer sicher gehen will, achtet weiterhin auf den Zusatz „Verkauf und Versand durch Amazon“ oder bestellt direkt beim Markeninhaber über dessen eigenen Shop oder spezialisierten Nischen-Shops.

Der Blick nach vorn: E-Commerce wird erwachsener

Das Ende des Amazon Comminglings ist mehr als eine logistische Fußnote. Es markiert einen Punkt, an dem die größte E-Commerce-Plattform der Welt zugibt, dass Effizienz allein nicht reicht. Qualitätssicherung, Rückverfolgbarkeit und Vertrauen sind Währungen, die sich langfristig mehr auszahlen als ein paar Stunden schnellere Lieferzeit.

Gleichzeitig zeigt die Wunschlisten-Änderung, dass Datenschutz bei Amazon nach wie vor kein Kernprinzip ist, sondern ein Faktor, der abgewogen wird – und im Zweifel gegen Umsatz und Profitabilität den Kürzeren zieht. Wer als Kundschaft auf der Plattform unterwegs ist, tut gut daran, die eigenen Einstellungen regelmäßig zu prüfen.

Der Punkt ist: Amazon wird 2026 ein Stück transparenter – aber nur dort, wo es dem Konzern selbst nützt. Für alles andere sind Sie als Nutzende weiterhin selbst verantwortlich. Kennen Sie das?