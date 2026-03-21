Voice Assistants: Warum Alexa, Siri und Google Assistant schwächeln

Alexa, Siri, Google Assistant – alle drei sind seit Jahren am Markt, alle drei sollen das Smart Home per Sprachbefehl steuern. Warum tun sie es trotzdem so oft nicht richtig?

„Alexa, schalte das Licht im Wohnzimmer an.“ – „Ich habe kein Gerät namens Wohnzimmer gefunden.“ Das ist ein Satz, den ich in den letzten drei Jahren zu oft gehört habe. Dabei war das Gerät eingerichtet, es hieß „Wohnzimmer“, und es funktionierte über die App problemlos. Der Sprachassistent aber? Ratlos.

Sprachassistenten für das Smart Home haben 2025 ein Problem, das schwerer wiegt als ihre Konkurrenz durch neue KI-Systeme: Sie funktionieren einfach oft nicht zuverlässig genug. Und das nach fast einem Jahrzehnt Entwicklung.

Das Spracherkennung-Problem: Wenn die KI nicht versteht

Moderne Sprachassistenten haben die Spracherkennung im Griff – unter idealen Bedingungen. In einer ruhigen Umgebung, mit einer klaren Aussprache, bei einfachen Befehlen, auf Englisch: sehr gut. In der deutschen Küche mit laufender Spülmaschine, bei leicht dialektgefärbter Aussprache, bei komplexeren Smarthome-Befehlen: deutlich schlechter.

Alexa ist für Englisch optimiert und kämpft auf Deutsch mit spezifischen Herausforderungen: Gerätenamen mit Umlauten, zusammengesetzte Substantive, regionale Ausdrucksweisen. „Schalte die Außenbeleuchtung ein“ wird manchmal als „Außen beleuchtung“ interpretiert – mit fatalen Folgen für die Geräteerkennung.

Siri ist auf iPhones gut, auf HomePods mäßig und bei Smart-Home-Befehlen manchmal erstaunlich unzuverlässig. Die Aktivierungsphrase „Hey Siri“ wird öfter überhört oder fälschlicherweise aktiviert, als man nach mehreren Jahren Marktreife erwarten würde.

Google Assistant hat sprachlich die beste Ausgangsbasis – Google ist nun einmal das Unternehmen, das Sprachverarbeitung in seine DNA eingeschrieben hat. Aber auch hier gilt: Smart-Home-Befehle mit komplexen Gerätehierarchien führen regelmäßig zu Frustration.

Das Gerätekompatibilitäts-Problem: Was verbunden ist, ist nicht unbedingt steuerbar

Smart Speaker nebeneinander

Ein Matter-Gerät, das in Apple Home eingebunden ist, sollte von Siri steuerbar sein. Theoretisch. In der Praxis gibt es Timing-Probleme, Verzögerungen und gelegentliche Fehler, bei denen Siri das Gerät „kennt“, aber nicht steuern kann.

Google hat dieses Problem mit Geräten, die über den Works-with-Google-Home-Standard eingebunden sind, aber nicht nativ in Google Home registriert wurden. Die Integrations-Qualität variiert enorm zwischen Herstellern.

Amazon Alexa hat das Skill-Problem: Jeder Hersteller bringt seinen eigenen Alexa Skill mit. Qualität und Zuverlässigkeit dieser Skills variieren stark – manche sind hervorragend, manche sind seit Monaten nicht gewartet. Wenn der Skill des Herstellers einen Bug hat, reagiert das Gerät auf Alexa-Befehle nicht – obwohl es per App tadellos funktioniert.

Matter sollte das lösen – und tut das auch, wenn es richtig implementiert ist. Matter-Geräte kommunizieren ohne Skill oder Bridge direkt mit dem Controller. Wer Matter-Geräte direkt mit Alexa oder Google Home verbindet, hat deutlich weniger Kompatibilitätsprobleme als mit Legacy-Integrationen.

Das Datenschutz-Problem: Was passiert mit meinen Sprachdaten?

Alexa, Siri und Google Assistant hören mit – zumindest auf ihre Aktivierungswörter. Ob und wann die Geräte mehr aufzeichnen als sie sollen, ist eine Frage, die alle drei Anbieter bereits in Schwierigkeiten gebracht hat.

Amazon musste 2023 eine Strafe von 25 Millionen US-Dollar zahlen, weil Alexa Kinderaktivierungen nicht korrekt handhabte. Google hat Mitarbeitende angeheuert, die Sprachaufnahmen transkribierten – ohne dass Nutzende das wussten. Apple hat Siri-Aufnahmen an Drittanbieter weitergegeben, ohne das transparent zu kommunizieren.

Alle drei Anbieter haben inzwischen Datenschutzeinstellungen verbessert und mehr Kontrolle gegeben. Aber: Wer sprachgesteuerte Geräte in sensitiven Räumen (Schlafzimmer, Badezimmer) betreibt, nimmt ein reales Datenschutzrisiko in Kauf. Das Bundesbeauftragte für den Datenschutz hat umfangreiche Informationen zu Smart Speakern veröffentlicht.

Das Team von digital-magazin.de empfiehlt: Smart Speaker in Schlaf- und Badezimmern meiden, Sprachaufzeichnungs-Optionen in den Einstellungen deaktivieren, und regelmäßig die Sprachhistorie in der jeweiligen App löschen.

Die KI-Revolution und warum sie noch nicht angekommen ist

Seit ChatGPT und Claude die Welt aufgemischt haben, werden Alexa, Siri und Google Assistant am Maßstab von Large Language Models gemessen. Dieser Vergleich ist unfair – und trotzdem unvermeidlich.

LLMs können komplexe, mehrstufige Anfragen verstehen und kontextbewusst antworten. „Mach das Licht gedimmt und stell die Heizung auf Abendmodus, wir schauen gleich einen Film“ – das ist ein Befehl, der für Alexa oder Google Assistant in mehrere Einzelanfragen zerfällt. Für ein LLM ist es ein einziger, natürlicher Satz.

Amazon hat Alexa mit KI nachgerüstet (Alexa+, in den USA seit Anfang 2025 verfügbar). Google integriert Gemini in Google Assistant. Apple setzt Siri-Aufgaben zunehmend auf Apple Intelligence-Modelle um, die lokal auf dem Gerät laufen.

Wie gut das in der Praxis funktioniert? Die ersten Reviews von Alexa+ sind gemischt: Die Sprachverständnis-Qualität ist besser, aber Smart-Home-Befehle profitieren weniger als erwartet. Das Problem liegt nicht in der Sprachverarbeitung – das Problem liegt in der Gerätekommunikation.

Offline-Alternative: Lokale Sprachassistenten

Es gibt eine Alternative zu Alexa, Siri und Google, die in der breiteren Öffentlichkeit kaum bekannt ist: lokale Sprachassistenten.

Wyoming Protocol in Home Assistant: Home Assistant unterstützt lokale Sprachverarbeitung über das Wyoming Protocol. Mit Whisper (Spracherkennungsmodell) und Piper (Sprachsynthese) läuft ein vollständiger Sprachassistent auf dem lokalen Server – ohne Cloud, ohne Datenweitergabe. Die Erkennungsqualität auf Deutsch ist mittlerweile respektabel.

Mycroft AI (Open Source): Das Open-Source-Sprachassistenten-Projekt war ein ambitionierter Versuch, hat aber Umsetzungsprobleme gehabt. Die Community-Projekte (OVOS, Neon AI) führen das Erbe fort.

Lokale Sprachassistenten sind technisch anspruchsvoller einzurichten als Alexa oder Google. Für Home-Assistant-Nutzende ist Wyoming aber mittlerweile ein realistischer Weg zu einem Cloud-freien Sprachassistenten.

Wann Sprachsteuerung wirklich funktioniert – und wann nicht

Sprachsteuerung funktioniert am besten bei:

Einfachen, einzelnen Befehlen: „Licht aus“, „Temperatur auf 22 Grad“

Gut benannten Geräten (keine Sonderzeichen, kurze Namen)

Gut konfigurierten Räumen und Gruppen

Ruhiger Umgebung mit guter Mikrofon-Abdeckung

Sprachsteuerung funktioniert schlecht bei:

Mehrstufigen Befehlen: „Wenn ich nach Hause komme, schalte Licht an und stelle die Heizung ein“

Gerätespezifischen Features jenseits von Ein/Aus und Dimmen

Lauten Umgebungen (Küche mit laufenden Geräten, TV im Hintergrund)

Nicht-standardisierten Gerätenamen oder Gerätehierarchien

Was bleibt?

Alexa, Siri und Google Assistant sind nützliche Ergänzungen, keine zuverlässigen Hauptsteuerungen. Wer sein Smart Home primär per Sprache steuert, wird regelmäßig Frustrationserlebnisse haben – egal, wie gut das Setup ist.

Der pragmatischere Ansatz: Sprachsteuerung für die häufigsten, einfachen Befehle nutzen. Automationen für alles andere. Und nicht erwarten, dass der Sprachassistent versteht, was man will – sondern ihn so trainieren, dass er das Minimum zuverlässig beherrscht.

Das Versprechen vom natürlichen Gespräch mit dem Smart Home? Es kommt. Aber es braucht noch ein bis zwei Entwicklungsschritte.

Was kommerzielle Assistenten nicht können und nie können werden

Eine grundsätzliche Einschränkung, die oft nicht kommuniziert wird: Kommerzielle Sprachassistenten sind auf Monetarisierung ausgelegt. Alexa antwortet auf „Bestell Hundefutter“ nicht mit dem günstigsten Angebot, sondern mit dem Amazon-Angebot. Google Assistant priorisiert Google-eigene Dienste. Das ist kein Fehler, das ist Absicht.

Für Smart-Home-Steuerung ist das weniger relevant – niemand verdient am „Schalte das Licht aus“-Befehl. Aber sobald ein Assistent in Kaufentscheidungen oder Informationssuche eingebunden ist, sollte man diese strukturellen Interessenkonflikte im Kopf behalten.

Lokale Sprachassistenten (Home Assistant Voice) haben diesen Interessenkonflikt nicht: Es gibt keinen Mutterkonzern, der Nutzerdaten monetarisiert oder Antworten beeinflusst. Was der Assistent sagt, ist tatsächlich die beste Antwort auf die Frage – zumindest nach aktuellem Modellstand. Die Datenschutzaspekte von Sprachassistenten sind ein Thema, das wir bei digital-magazin.de regelmäßig vertiefen.

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Aktivierungswörter: Warum sie manchmal versagen

Alexa, Hey Siri, Hey Google – diese Phrasen sind so trainiert, dass sie bei jedem Rauschen erkannt werden sollten, der ähnlich klingt. Das führt zu Fehl-Aktivierungen, die datenschutzrechtlich heikel sind.

Was passiert bei einer Fehl-Aktivierung? Der Assistent beginnt aufzuzeichnen, versucht den folgenden Ton als Befehl zu interpretieren und sendet ihn zur Verarbeitung in die Cloud. Alles, was nach „Alexa“ im Raum gesagt wird – auch zufällige Gespräche – gelangt auf Amazon-Server.

Alle drei Hersteller haben nach entsprechender Kritik verbesserte Mechanismen eingebaut: Anzeigen, wann der Assistent aktiv ist, schnellere lokale Verarbeitung des Aktivierungsworts, bessere Rauschunterdrückung. Aber das Problem ist strukturell nicht gelöst – wer ein dauerhaft lauschend Mikrofon im Raum hat, nimmt dieses Risiko in Kauf.

Praktische Lösung: Hardware-Mute-Taste nutzen. Alle smarten Lautsprecher haben eine physische Stummschalttaste. Wer den Assistenten gerade nicht braucht – beim privaten Gespräch, im Schlafzimmer nachts – drückt diese Taste. Datenschutz im Smart Home beginnt mit bewussten Entscheidungen, nicht mit komplexer Technik.

Die Zukunft der Sprachassistenten: Was realistisch ist

LLM-Integration ist der aktuelle Trend. Alexa+ (US, Anfang 2025), Google Gemini in Google Home, Apple Intelligence in Siri – alle drei versprechen besseres Sprachverständnis und natürlichere Interaktion.

Was in den nächsten zwei Jahren realistisch ist: bessere Kontextverarbeitung („Wie kalt war es letzte Nacht?“ als Folgefrage zu einer Wetterfrage funktioniert), natürlichere Formulierungen („Mach’s dunkler“ statt „Dimme das Licht auf 30%“) und bessere Integration verschiedener Dienste.

Was noch nicht kommen wird: vollständige Verständnis von Raum und Situation ohne explizite Konfiguration. Der Assistent wird nicht automatisch verstehen, dass „es zu hell ist“ mit dem Licht im Zimmer zusammenhängt, in dem sich die Sprecherin gerade befindet – außer er ist sehr gut konfiguriert.

Der praktischste Rat: Kaufen Sie smarte Geräte, die ohne Sprachassistenten sinnvoll funktionieren. Automationen, Präsenzsteuerung, Zeitpläne – das alles geht ohne „Hey Alexa“. Sprachsteuerung ist die Komfort-Schicht obendrauf. Wenn sie funktioniert: schön. Wenn nicht: kein Problem. Heise gibt praktische Tipps zur optimalen Konfiguration von Smart-Home-Sprachsteuerung.

Und zum Schluss noch eine Perspektive, die selten eingenommen wird: Vielleicht braucht das eigene Smart Home gar keinen Sprachassistenten. Automationen, Präsenzerkennung, Zeitpläne, physische Schalter – all das funktioniert ohne „Hey Alexa“. Wer Sprachsteuerung ausprobiert hat und sich nicht damit anfreunden kann: Das ist eine völlig legitime Entscheidung. Smart Home ist kein Paket, das man komplett kaufen muss. Es ist ein Werkzeugkasten. Nehmen Sie, was passt. Lassen Sie, was nicht passt. Ein Smart Home ohne Sprachassistenten kann genauso nützlich, stabil und datenschutzfreundlich sein wie eines mit. Matter-Geräte ohne Sprachsteuerung sind genauso vollwertig – und oft stabiler im Alltagsbetrieb. Noch eine Beobachtung aus dem Alltag: Die besten Smart-Home-Setups, die wir bei digital-magazin.de gesehen haben, nutzen Sprachsteuerung sparsam und gezielt. Morgenroutine starten, Licht ausschalten beim Verlassen des Hauses, kurze Status-Abfragen. Für komplexe Automationen setzen die erfahrenen Nutzenden auf physische Taster, Präsenzerkennung und Zeitpläne. Das ist kein Versagen der Sprachsteuerung – das ist die richtige Einordnung eines Werkzeugs in seinen sinnvollen Verwendungsbereich.