Zigbee-Migration auf Thread: So gelingt der Umstieg ohne Chaos

Sie haben ein funktionierendes Zigbee-Setup und überlegen, ob der Umstieg auf Thread und Matter sich lohnt? Die gute Nachricht: Sie müssen nicht alles auf einmal wegwerfen.

Ein Leser hat mir kürzlich geschrieben: „Ich habe über 50 Zigbee-Geräte, alles funktioniert prima. Soll ich wirklich alles wegwerfen und neu kaufen, nur weil Thread und Matter hip sind?“ Die Antwort ist nein. Absolut nicht. Und das ist die wichtigste Aussage dieses Artikels, bevor wir in die Details gehen.

Zigbee ist nicht tot. Zigbee-Geräte, die heute laufen, werden auch in drei Jahren noch laufen. Aber die Industrie bewegt sich in eine Richtung – Thread und Matter –, und wer jetzt neue Geräte kauft, macht eine kluge Investition, wenn er diese Richtung berücksichtigt.

Warum Migration überhaupt ein Thema ist

Zigbee hat Stärken: günstige Geräte, breite Verfügbarkeit, stabiles Mesh, gute Home-Assistant-Integration. Aber es hat strukturelle Schwächen, die Thread adressiert.

Das größte Zigbee-Problem ist der Fragmentierungsproblem. Ein Zigbee-Gerät von Philips funktioniert nicht automatisch mit einem Zigbee-Controller von IKEA oder Aqara – obwohl alle dasselbe Protokoll sprechen. Die Implementierungen sind zu unterschiedlich. Home Assistant mit Zigbee2MQTT oder ZHA löst das – aber nicht jeder will oder kann Home Assistant betreiben.

Thread und Matter lösen das auf Protokollebene. Ein Thread-Gerät, das Matter spricht, funktioniert mit Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa und Home Assistant – ohne Umweg. Das ist der fundamentale Unterschied, und er ist real, nicht marketing-getrieben.

Wer mehr über die technischen Unterschiede zwischen Zigbee, Thread und Matter lesen möchte: wir haben die drei Protokolle bei digital-magazin.de ausführlich verglichen.

Die drei Migrationsstrategien im Überblick

Zigbee zu Thread Upgrade

Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Je nach Setup und Ziel gibt es drei sinnvolle Ansätze:

Strategie 1: Parallelbetrieb und organische Ablösung. Zigbee-Geräte laufen weiter. Wenn ein Gerät kaputt geht, wird es durch ein Matter-kompatibles Gerät ersetzt. Neue Geräte werden direkt als Thread/Matter gekauft. Keine Investition in neue Hardware, kein Zeitdruck. Dauer: 3-7 Jahre, bis die meisten Geräte natürlich durch neue ersetzt wurden.

Das ist der pragmatischste Ansatz für die meisten. Kein finanzieller Stress, kein Risiko. Home Assistant unterstützt Zigbee und Thread gleichzeitig – der Parallelbetrieb ist technisch kein Problem.

Strategie 2: Hub-first Migration. Zuerst den Zigbee-Hub durch einen Multi-Protokoll-Hub ersetzen, der sowohl Zigbee als auch Thread/Matter versteht. Dann schrittweise Geräte wechseln.

Geeignete Hubs für Multi-Protokoll-Betrieb: Aqara Hub M350 (Zigbee + Matter/Thread), Home Assistant mit Yellow oder SkyConnect-USB-Dongle (Zigbee + Thread), Samsung SmartThings Hub (Z-Wave + Zigbee + Matter).

Der Vorteil: Man muss nicht alles gleichzeitig umstellen. Der Nachteil: Der neue Hub kostet Geld, und die Migration von Zigbee-Geräten vom alten auf den neuen Hub ist manchmal aufwändig (Pairing-Prozess muss wiederholt werden).

Strategie 3: Schnellmigration mit gezieltem Gerätetausch. Bestimmte Geräteklassen gezielt und schnell ersetzen – besonders dort, wo die Thread/Matter-Vorteile am größten sind. Zum Beispiel: Alle Steckdosen durch Matter-fähige ersetzen (als Router-Knoten wichtig für das Thread-Mesh). Alle Leuchtmittel in Haupträumen durch Thread-native Matter-Glühbirnen ersetzen. Sensoren und Schalter noch auf Zigbee lassen, solange sie funktionieren.

Home Assistant: Der beste Ausgangspunkt für die Migration

Wer Home Assistant bereits betreibt, hat die beste Ausgangsbasis für eine schrittweise Migration. Home Assistant unterstützt Zigbee über Zigbee2MQTT oder ZHA nativ und Thread/Matter über die Matter-Integration.

Konkret: Ein USB-Thread-Dongle (z.B. Silicon Labs Matter-Thread USB-Dongle, ca. 30 Euro) am Raspberry Pi erweitert Home Assistant um Thread-Border-Router-Funktionalität. Ab dann können Thread-native Matter-Geräte direkt in Home Assistant eingebunden werden – parallel zu allen vorhandenen Zigbee-Geräten.

Home Assistant zeigt im Energy-Dashboard, in der Entities-Liste und in den Automationen keine Unterschiede zwischen Zigbee- und Thread-Geräten. Beide erscheinen als normale Geräte, steuerbar mit identischer YAML-Syntax. Das macht den Parallelbetrieb nahezu unsichtbar.

Für alle, die Home Assistant noch nicht kennen und überlegen, ob es die richtige Plattform ist: Home Assistant ist der flexibelste Ausgangspunkt für eine längerfristige Smart-Home-Strategie.

Geräteklassen priorisieren: Was zuerst, was später?

Bei der Migration sollte man priorisieren. Hier eine Empfehlung basierend auf Nutzen und Aufwand:

Jetzt (hohe Priorität):

Thread Border Router einrichten: HomePod mini, Apple TV 4K oder IKEA DIRIGERA einrichten. Kostet ca. 60-100 Euro, kein Ausfall vorhandener Geräte.

Netzsteckdosen (Steckdosen-Aktoren) auf Thread/Matter umstellen: Diese sind Router-Knoten im Zigbee-Mesh. Wenn sie durch Thread-Geräte ersetzt werden, stärken sie das neue Thread-Netzwerk.

Mittelfristig (bei Defekt oder Renovierung):

Leuchtmittel und Lichtschalter: Beim nächsten Leuchtmittelkauf Matter-native wählen.

Thermostat-Köpfe: Eve Thermo oder tado° (mit Matter) beim Replacement.

Kein Eile (niedrige Priorität):

Batteriebetriebene Sensoren: Funktionieren auf Zigbee noch Jahre. Matter für kleine Batterie-Sensoren kommt mit Matter 1.4. Abwarten.

Relais/Unterputzgeräte: Shelly-Geräte in den Wänden müssen nicht ausgebaut werden, solange sie funktionieren.

Zigbee2MQTT: Die Bridge-Lösung für Home-Assistant-Nutzende

Wer Zigbee2MQTT in Home Assistant betreibt, hat eine zusätzliche Option: Zigbee2MQTT kann als „Matter Bridge“ konfiguriert werden und Zigbee-Geräte als Matter-Endpunkte exponieren. Das bedeutet: Zigbee-Sensoren und -Aktoren erscheinen als Matter-Geräte gegenüber anderen Plattformen.

Das ist technisch elegant: Bestehende Zigbee-Geräte werden für Apple HomeKit oder Google Home sichtbar, ohne dass sie ausgetauscht werden müssen. Die Begrenzung: Nicht alle Zigbee-Gerätetypen können vollständig als Matter-Endpunkte abgebildet werden.

Diese Bridge-Funktion ist relativ neu und noch in aktiver Entwicklung. Für Early Adopters interessant, für Produktiveinsatz noch mit Vorsicht zu genießen.

Typische Fehler bei der Migration

Aus der Community haben wir die häufigsten Fehler gesammelt:

Fehler 1: Alles auf einmal. Wer versucht, ein großes Zigbee-Setup an einem Wochenende komplett auf Thread/Matter umzustellen, landet oft in einem halb funktionierenden Setup mit Debugging-Aufwand. Schritt für Schritt ist besser.

Fehler 2: Kein Thread Border Router vor den Thread-Geräten. Thread-Geräte brauchen einen Border Router, um ins Netzwerk eingebunden zu werden. Wer Thread-Geräte kauft, ohne vorher einen Border Router einzurichten, hat Geräte ohne Netzwerk.

Fehler 3: Zu früh batteriebetriebene Sensoren kaufen. Matter unterstützt noch keine „Sleepy End Devices“ vollständig (kommt mit Matter 1.4). Thread-batteriebetriebene Sensoren in kleinem Formfaktor sind selten. Hier ist Zigbee aktuell noch die praktischere Wahl.

Fehler 4: Vergessen, dass Thread und WLAN auf 2,4 GHz laufen. In einem Haushalt mit vielen 2,4-GHz-Geräten kann es zu Kanalüberlagerungen kommen. Sicherstellen, dass Zigbee-Koordinator, Thread-Netzwerk und WLAN-Router auf sinnvoll getrennten Kanälen arbeiten.

Für einen reibungslosen Parallelbetrieb beider Protokolle ist das Thema WLAN-Kanalplanung relevanter als die meisten denken. Home Assistant dokumentiert die Thread-Integration ausführlich – inklusive Hinweisen zur Netzwerkkonfiguration.

Was bleibt?

Migration ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ein Zigbee-Setup, das heute funktioniert, verdient keine Zwangspensionierung – es verdient eine geordnete Ablösung, Schritt für Schritt, Gerät für Gerät.

Die wichtigste Entscheidung ist die erste: Einen Thread Border Router einrichten. Das kostet unter 100 Euro, dauert 20 Minuten, und macht das Netz bereit für die nächste Generation. Von da an passiert die Migration von selbst – mit jedem neuen Gerät, das Thread-native ist.

Und dann kommt irgendwann der Tag, an dem das letzte Zigbee-Gerät durch ein Thread-Gerät ersetzt wird. Man merkt es kaum. Und das ist eigentlich das Schönste daran.

Tools für die Migration: Was die Community entwickelt hat

Die Smart-Home-Community ist erfinderisch. Für die Zigbee-zu-Thread-Migration gibt es verschiedene Community-entwickelte Tools und Skripte, die den Prozess vereinfachen.

Home Assistant bietet einen integrierten „Zigbee-Netzwerk-Analyzer“, der zeigt, welche Geräte miteinander kommunizieren und wo die schwächsten Punkte im Mesh sind. Das hilft bei der Entscheidung, welche Geräte zuerst durch Thread-Modelle ersetzt werden sollten – nämlich die, die als Router-Knoten zentrale Positionen im Netz einnehmen.

Zigbee2MQTT hat einen Export-Feature, der alle Gerätekonfigurationen in eine JSON-Datei schreibt. Diese kann als Backup dienen und bei der Dokumentation helfen. Wer weiß, welche Zigbee-Geräte er hat (inklusive Hersteller, Modell, Pairing-Daten), hat eine bessere Ausgangsbasis für die Migration.

Für Thread-Netzwerkanalyse gibt es das Google Thread Network Diagnostics Tool (für Android) und Thread-Viewer-Funktionen in Home Assistant. Diese zeigen die Netzwerktopologie, Border-Router-Status und Verbindungsqualität. Das Verständnis der Netzwerktopologie ist entscheidend für eine erfolgreiche Migration.

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Kosten der Migration: Was ein vollständiger Umstieg kostet

Wer ein vollständiges Zigbee-Setup auf Thread/Matter umstellt, investiert. Wie viel hängt vom Setup ab. Eine realistische Kalkulation für ein typisches Smart Home:

Thread Border Router (falls noch keiner vorhanden): Apple TV 4K ca. 180 Euro, HomePod mini ca. 100 Euro, IKEA DIRIGERA ca. 60 Euro.

(falls noch keiner vorhanden): Apple TV 4K ca. 180 Euro, HomePod mini ca. 100 Euro, IKEA DIRIGERA ca. 60 Euro. Steckdosen: 10 Matter-Thread-Steckdosen á 20-40 Euro = 200-400 Euro.

10 Matter-Thread-Steckdosen á 20-40 Euro = 200-400 Euro. Leuchtmittel: 20 Matter-Thread-Glühbirnen á 12-20 Euro = 240-400 Euro.

20 Matter-Thread-Glühbirnen á 12-20 Euro = 240-400 Euro. Thermostate: 5 smarte Thermostatköpfe á 50-80 Euro = 250-400 Euro.

5 smarte Thermostatköpfe á 50-80 Euro = 250-400 Euro. Sensoren: 10 Thread-Sensoren á 25-50 Euro = 250-500 Euro. (Alternativ: Zigbee behalten, da noch kein vollständiger Thread-Sensor-Markt)

Gesamtinvestition für vollständigen Umstieg: 1.000-1.700 Euro über mehrere Jahre verteilt. Das klingt viel – aber aufgeteilt auf drei bis fünf Jahre natürlichen Gerätealterung ist es pro Jahr ca. 200-600 Euro. Ähnlich wie ein Abonnement für ein gutes Heimkinosystem.

Die wirtschaftlich sinnvollere Alternative: Strategie 1 (organische Ablösung) – nur kaputte Geräte durch Thread/Matter-Modelle ersetzen. Die Investition verteilt sich dann über sieben bis zehn Jahre, und das Budget ist überschaubar. Eine durchdachte Migrationsstrategie spart Geld und Nerven.

Was mit alten Zigbee-Geräten nach der Migration passiert

Alte Zigbee-Geräte müssen nicht weggeworfen werden. Optionen:

Weiterverkauf: eBay Kleinanzeigen und eBay sind voller gebrauchter IKEA TRÅDFRI-Lampen, Aqara-Sensoren und Philips-Hue-Birnen. Ältere Zigbee-Geräte erzielen noch 30-60 Prozent des Neupreises, wenn sie funktionsfähig sind. Das finanziert neue Matter-Geräte.

Sekundär-Setup: Wenn ein Zweitwohnsitz, ein Elternhaus oder eine WG-Zimmer-Mitbewohnende von einem Smart-Home-Starter-Kit profitieren könnte, sind alte Zigbee-Geräte ein guter Startpunkt. Ein gebrauchtes IKEA DIRIGERA plus 10 alte Zigbee-Lampen ist besser als gar kein Smart Home.

Bastelprojekte: Alte Zigbee-Geräte können in Home-Assistant-Testsystemen weitergenutzt werden, ohne das produktive System zu stören. Oder: Als Schulungsmaterial, um Kinder und Jugendliche für das Thema IoT zu begeistern. Arduino-basierte Matter-Projekte und Zigbee-Experimente sind ein ausgezeichneter Einstieg in die DIY-Elektronik.

Und nun zum Schluss: Die Frage, ob man von Zigbee zu Thread migrieren soll, ist weniger wichtig als die Frage, welche Geräte man heute neu kauft. Kaufen Sie Thread/Matter – und alles andere ergibt sich von selbst. Zu einem selbst bestimmten Zeitpunkt, in einem selbst bestimmten Tempo. Das ist der Luxus, den ein durchdachtes Smart-Home-Setup bietet: keine Zwänge, keine Fristen. Nur ein langfristiger Plan, der mit jedem neuen Gerät ein Stück klarer wird. Thread und Matter im praktischen Alltag funktionieren heute bereits für die meisten Anwendungsfälle hervorragend. Der perfekte Zeitpunkt für den ersten Schritt ist jetzt. Die Thread Group informiert auf ihrer Website über kompatible Geräte und Hersteller – ein hilfreicher Ausgangspunkt für Kaufentscheidungen.