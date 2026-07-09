Wer heute noch glaubt, gute Rankings bei Google reichten aus, hat die Verschiebung verschlafen. Immer mehr Antworten entstehen direkt in ChatGPT, Claude, Perplexity oder den AI Overviews von Google – und nur wer dort als Quelle auftaucht, wird überhaupt noch gelesen. KI-SEO, oft auch GEO genannt, ist die logische Antwort darauf. Aber wie funktioniert Sichtbarkeit, wenn die Suchmaschine plötzlich selbst antwortet, statt nur zu verlinken?

Was KI-SEO wirklich bedeutet – und was nicht

KI-SEO ist kein neues Fach, sondern eine Erweiterung der bestehenden SEO-Disziplin. Ziel ist es, Inhalte so aufzubereiten, dass sie sowohl in klassischen Suchergebnissen als auch in generativen Antworten von ChatGPT, Claude, Perplexity und Google AI Overviews als zitierbare Quelle ausgewählt werden. Wer glaubt, dafür brauche es eine völlig neue Disziplin ohne Bezug zur klassischen SEO, irrt. Technisch saubere Seiten, klare Struktur und belastbare Fakten waren schon vor der KI-Suche Grundlage guter Rankings – jetzt entscheiden sie zusätzlich darüber, ob eine KI eine Seite überhaupt als Antwortquelle in Betracht zieht.

Der Unterschied liegt im Auswahlmechanismus. Klassische Suchmaschinen liefern eine Ergebnisliste, aus der Nutzerinnen und Nutzer selbst wählen. Generative Systeme entscheiden vorab, welche Quelle zitiert wird – und komprimieren die Antwort meist auf wenige Sätze. Das verändert die Anforderungen an Inhalte fundamental: Nicht mehr die Klickstrecke zählt, sondern die Zitierbarkeit einzelner Absätze. Wer das ignoriert, verliert Sichtbarkeit, ohne es an klassischen Rankingdaten überhaupt zu merken.

Auch die Nutzerzahlen sprechen für Dringlichkeit. Eine Untersuchung von Pew Research zeigt, dass Nutzerinnen und Nutzer deutlich seltener auf Links klicken, wenn eine KI-Zusammenfassung erscheint. Das ist keine Randnotiz, das ist eine Verschiebung der gesamten Traffic-Logik im Web. Wer in der Zusammenfassung nicht vorkommt, existiert für einen wachsenden Teil der Suchenden schlicht nicht.

Wie ChatGPT, Claude, Perplexity und AI Overviews Quellen auswählen

Die vier großen Systeme arbeiten nicht identisch, folgen aber ähnlichen Grundprinzipien. Perplexity zitiert besonders transparent und verlinkt Quellen direkt im Antworttext – ein Format, das aktuelle Inhalte mit klaren Fakten bevorzugt. Claude legt Wert auf strukturierte, gut lesbare Texte mit nachvollziehbarer Argumentation. Google AI Overviews stützen sich stark auf bereits indexierte, strukturierte Inhalte aus dem klassischen Google-Index und bevorzugen Seiten mit belastbarem Schema-Markup. ChatGPT wiederum kombiniert Trainingswissen mit Live-Suche und wählt Quellen oft nach Aktualität und Entitätsklarheit aus.

Für die Praxis heißt das: Es gibt keine einzelne Formel, die für alle KI-Systeme gleichzeitig funktioniert. Wer aber technische Sauberkeit, klare Entitäten und belegte Fakten konsequent umsetzt, erhöht die Trefferquote in allen vier Umgebungen gleichzeitig. Genau diese Verschiebung beschreibt auch der Beitrag zum Wandel von SEO zu GEO, der zeigt, wie Unternehmen in den Antworten von ChatGPT und Google AI Overviews überhaupt erst sichtbar werden.

Ein Aspekt wird dabei oft unterschätzt: die schiere Marktmacht einzelner Systeme. Laut einer aktuellen Analyse von Search Engine Land entfallen rund 92 Prozent des gesamten KI-Referral-Traffics auf ChatGPT. Wer also Ressourcen priorisieren muss, sollte genau dort ansetzen, wo das Volumen tatsächlich entsteht – und nicht dort, wo es am einfachsten klingt.

Technische Grundlagen: Zugang für KI-Crawler schaffen

Ohne technischen Zugang gibt es keine Sichtbarkeit, egal wie gut der Inhalt ist. Generative KI-Systeme nutzen eigene Crawler, deren Zugriff über robots.txt gesteuert werden kann. Wer KI-Sichtbarkeit will, sollte diese Crawler bewusst zulassen, statt sie aus Reflex zu blockieren – ein Fehler, der in vielen Unternehmen aus Datenschutz- oder Kontrollangst passiert, ohne die Konsequenzen wirklich durchdacht zu haben.

Ergänzend etabliert sich die llms.txt als kuratierte Liste der wichtigsten Seiten und Dokumentationspfade für Sprachmodelle. Sie ersetzt keine saubere technische Basis, ist aber ein zusätzliches Signal, das die Auffindbarkeit relevanter Inhalte erleichtert. Google selbst dokumentiert in seinen offiziellen Search-Central-Unterlagen, welche technischen Voraussetzungen für die Darstellung in KI-Funktionen wie AI Overviews gelten – inklusive struktureller Anforderungen an Markup und Crawling.

Ladezeit, mobile Tauglichkeit und fehlerfreies Rendering bleiben dabei relevant. Eine KI kann nur zitieren, was sie zuverlässig lesen kann. Seiten, die auf JavaScript-Rendering ohne Fallback setzen oder Inhalte hinter Interaktionen verstecken, fallen häufig komplett aus der Auswahl heraus – unabhängig davon, wie gut der eigentliche Text ist. Genau diese Basisarbeit deckt sich mit den Grundlagen klassischer OnPage-Optimierung, die auch im KI-Zeitalter nicht verhandelbar sind.

Content-Signale: Entitäten, Fragen und belegbare Fakten

Isoliertes Keyword-Stuffing gilt zu Recht als veraltet. Moderne Systeme arbeiten mit semantischen Clustern und Entitäten – also klar identifizierbaren Personen, Unternehmen, Produkten und Orten, die in Beziehung zueinander gesetzt werden. Ein Artikel, der ein Thema nur oberflächlich streift, verliert gegen einen Text, der Zusammenhänge, Zahlen und Kontext liefert.

Praktisch bedeutet das: Überschriften sollten zunehmend als konkrete Fragen formuliert werden, gefolgt von einer direkten, knappen Antwort im ersten Satz. Erst danach folgt die Vertiefung. Diese Frage-Antwort-Architektur erhöht deutlich die Chance, dass ein Absatz als Zitat in einer generativen Antwort landet – weil genau dieses Format am leichtesten extrahierbar ist.

Originalität zählt dabei doppelt. Eigene Daten, nachvollziehbare Methoden, Screenshots oder Fallbeispiele signalisieren Systemen wie Perplexity oder Claude, dass hier keine reine Zusammenfassung anderer Quellen vorliegt. Wer nur umformuliert, was ohnehin überall steht, wird kaum als Primärquelle erkannt. Eine Studie von Semrush zur Entwicklung von KI-Suchtraffic bestätigt diesen Trend: Inhalte mit klarer Faktenbasis und nachvollziehbaren Quellenangaben werden in generativen Antworten deutlich häufiger zitiert als generische Übersichtsartikel.

Das passt zu den Ergebnissen des GEO-Papers zu Generative Engine Optimization: Die Forschenden zeigen, dass Quellen, Zitate und relevante Statistiken die Sichtbarkeit in generativen Antworten deutlich steigern können. Für die Praxis heißt das: Ein Absatz muss nicht nur gut klingen, sondern belegbar, eindeutig und zitierfähig sein.

Auch strukturierte Daten bleiben wichtig, ersetzen aber keinen guten Fließtext. Schema-Markup für Artikel, FAQ, Organisation und Autorenschaft hilft Maschinen beim Verständnis – doch wenn der sichtbare Text nicht deckungsgleich mit dem Markup ist, verliert die Seite an Glaubwürdigkeit. Wer hier tricksen will, riskiert mehr als nur schlechte Rankings.

Praxis-Szenarien: So reagieren KI-Systeme auf verschiedene Content-Formate

Die Theorie ist einleuchtend – doch wie sieht die Auswahl in der Praxis tatsächlich aus? Ein Blick auf typische Szenarien zeigt, dass KI-Systeme unterschiedliche Content-Typen sehr verschieden bewerten. Bei informationslastigen Suchanfragen wie „Was ist der Unterschied zwischen X und Y?“ bevorzugt Perplexity klar strukturierte Vergleichstabellen, die von einem kurzen Einleitungssatz gefolgt werden. ChatGPT hingegen greift bei solchen Fragen häufig auf ausführliche Erklärtexte zurück, in denen Vor- und Nachteile argumentativ abgewogen werden – Systeme wie dieses belohnen also Tiefe statt reine Aufzählung.

Bei lokal geprägten Anfragen – etwa „beste Projektmanagement-Software für kleine Teams in Deutschland“ – zeigt sich ein anderes Muster. Google AI Overviews ziehen hier Inhalte heran, die konkrete Produktnamen, Preise und nachvollziehbare Bewertungskriterien kombinieren. Reine Affiliate-Listen ohne eigene Testgrundlage fallen dagegen zunehmend heraus, weil die KI-Systeme trainiert wurden, kommerzielle Bias-Muster zu erkennen. Wer eigene Nutzungserfahrungen, Screenshots der Benutzeroberfläche oder nachvollziehbare Testkriterien liefert, hat einen klaren Vorteil gegenüber aggregierten Vergleichsseiten.

Besonders aufschlussreich ist der Umgang mit Meinungs- und Empfehlungsfragen. Wer in Claude oder ChatGPT nach Einschätzungen zu spezifischen Fachthemen fragt, erhält häufig Quellen genannt, die eine klare Autorenidentität mit nachweisbarer Expertise verbinden. anonyme Blogbeiträge oder Texte ohne erkennbare Autorenschaft werden seltener als Antwortgrundlage herangezogen. Das bedeutet konkret: Autorenboxen, LinkedIn-Verknüpfungen und nachvollziehbare Fachbeiträge auf Drittplattformen sind keine netten Extras mehr, sondern direkte Einflussfaktoren auf die KI-Zitierwahrscheinlichkeit.

Kontext- und Reputationssignale wie Erwähnungen und Gastartikel gewinnen bei GEO an Gewicht. (Symbolbild)

Linkbuilding im KI-Zeitalter: totgesagt, aber lebendiger als gedacht

Es ist eine bequeme These, Linkbuilding für die KI-Ära als überholt zu erklären. Sie ist falsch. Backlinks sind kein reines Ranking-Signal mehr, sondern ein Kontext-, Reputations- und Entitätssignal. Wenn mehrere unabhängige, thematisch passende Quellen auf ein Unternehmen oder eine Studie verweisen, lernen sowohl klassische Suchmaschinen als auch generative Systeme, diese Entität als relevant und vertrauenswürdig einzuordnen.

Genau hier setzen Content-Formate an, die im Marketing-Mix oft unterschätzt werden. Ein fachlich fundierter Gastartikel auf einer thematisch passenden Seite baut nicht nur einen Link, sondern eine nachvollziehbare Verbindung zwischen Marke und Themenfeld auf. Eine gut platzierte Link Insertion in einem bestehenden, autoritativen Artikel stärkt die Quellenlage, ohne künstlich zu wirken. Editorial-Erwähnungen in redaktionellem Kontext – also organische Nennungen ohne reinen Werbecharakter – gelten als besonders starkes Vertrauenssignal, weil sie schwerer zu manipulieren sind. Auch klassische Pressemitteilungen und Sponsored Posts behalten ihren Platz, solange sie faktenbasiert bleiben und nicht wie reine Werbeplatzierung wirken.

Der entscheidende Unterschied zur alten Backlink-Logik: Es geht nicht mehr nur um Linkanzahl oder Domain-Autorität, sondern um die Frage, ob eine Erwähnung inhaltlich Sinn ergibt. Eine KI, die Entitäten und Kontext bewertet, erkennt themenfremde Linkfarmen zunehmend zuverlässig – und ignoriert sie. Wer also weiterhin auf Masse statt Relevanz setzt, verschwendet Budget.

Brand Mentions ohne Link: unterschätztes Vertrauenssignal

Ein Aspekt, der in klassischer SEO lange vernachlässigt wurde, gewinnt in der KI-Suche an Gewicht: die reine Markennennung ohne Verlinkung. Generative Systeme verknüpfen Entitäten auch über unverlinkte Erwähnungen in Fachartikeln, Foren, Studien oder Nachrichtenbeiträgen. Eine Marke, die häufig im relevanten Themenkontext genannt wird, baut ein Vertrauensprofil auf, das unabhängig von der Backlink-Zahl wirkt.

Das erklärt auch, warum PR-Arbeit und klassisches Linkbuilding zunehmend zusammenwachsen. Eine Pressemitteilung, die von mehreren Fachmedien aufgegriffen wird, erzeugt Dutzende Erwähnungen – mit und ohne Link. Für KI-Systeme zählt am Ende beides: die verlinkte Quelle als direkter Beleg und die unverlinkte Erwähnung als zusätzliches Kontextsignal. Wer beide Kanäle bespielt, erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Nennung in ChatGPT oder Perplexity deutlich stärker, als es reines Linkbuilding allein könnte.

Persönlich halte ich das für die wichtigste Verschiebung im gesamten Feld: Reputation wird messbar relevanter als reine technische Optimierung. Das ist gut so – es erschwert reine Trickserei und belohnt Unternehmen, die tatsächlich etwas zu sagen haben.

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Monitoring: Sichtbarkeit in KI-Antworten überhaupt erst messen

Klassische SEO-Kennzahlen wie Klickrate aus der Suchergebnisliste reichen nicht mehr aus, um Erfolg zu bewerten. Wer wissen will, ob Inhalte in generativen Antworten überhaupt auftauchen, muss gezielt in ChatGPT, Claude und Perplexity nach relevanten Fragen suchen und protokollieren, welche Quellen zitiert werden. Ergänzend lohnt sich die Auswertung von AI-Referral-Traffic in den eigenen Analytics-Daten – auch wenn dieser bislang meist noch ein kleinerer Anteil des Gesamttraffics ist.

Auch die Berichterstattung großer Plattformen selbst verändert sich messbar. Der jüngste Google Webmaster Report, ausgewertet von Search Engine Roundtable, zeigt, dass Google seine Kommunikation zu KI-Funktionen in der Suche kontinuierlich ausbaut – ein Indiz dafür, wie ernst die Suchmaschine selbst diese Entwicklung nimmt. Wer als Unternehmen kein Monitoring für KI-Zitationen aufbaut, agiert im Blindflug, während der Wettbewerb längst Daten sammelt.

Ein pragmatischer erster Schritt: Definieren Sie zehn bis fünfzehn zentrale Fragen aus Ihrem Themenfeld und prüfen Sie monatlich manuell, ob und wie Ihre Inhalte in den Antworten der großen Systeme auftauchen. Das ist aufwendig, aber deutlich aussagekräftiger als reines Bauchgefühl. Kombiniert mit klassischen Rankingdaten entsteht so ein realistisches Bild der tatsächlichen Sichtbarkeit – über SEO und GEO hinweg.

Für teams, die diesen Prozess skalieren wollen, bieten sich strukturierte Abfrageprotokolle an. Ein einfacher Spreadsheet-Ansatz mit Fragetyp, genutztem System, zitierten Quellen und eigener Position erlaubt über Monate hinweg die Identifikation von Mustern: Welche Art von Fragen führt zu Zitierungen? Welche Inhalte werden bevorzugt herangezogen? Verändert sich die Quellenauswahl über die Zeit? Diese Erkenntnisse fließen direkt in die Content-Planung zurück – und schaffen einen iterativen Kreislauf, statt auf einmalige Optimierung zu setzen.

Risiken und Grenzen: Wo GEO an seine Grenzen stößt

Trotz aller Chancen wäre es unverantwortlich, die Risiken generativer Sichtbarkeit auszublenden. Das erste und offensichtlichste Problem: KI-Antworten sind nicht statisch. Ein Inhalt, der heute bei einer bestimmten Frage als Quelle genannt wird, kann morgen durch eine andere Veröffentlichung ersetzt werden – ohne Vorwarnung, ohne nachvollziehbaren Grund. Diese Volatilität macht es schwer, auf einzelnen Zitierungen geschäftskritische Strategien aufzubauen.

Zweitens besteht die Gefahr der Zitationsverzerrung. Generative Systeme neigen dazu, bereits etablierte Quellen mit hoher Frequenz zu zitieren – was zu einem Winner-takes-all-Effekt führt. Neue Publikationen oder kleinere Fachportale haben es schwerer, gegen die Eigendynamik trainierter Wissensbestände anzukommen. Wer erst spät in GEO einsteigt, muss deutlich mehr Aufwand in den Aufbau von Entitätensignalen investieren als Early Mover.

Drittens – und das wird in der Branche noch zu wenig diskutiert – fehlt bisher jeder verlässliche Rechtsschutz bei falschen KI-Zuschreibungen. Wenn ein Sprachmodell einem Unternehmen fälschlicherweise eine Aussage oder einen Fakt zuordnet, gibt es kaum praktikable Korrekturmechanismen. Unternehmen sollten daher ihre Kernnarrative aktiv in eigenen, kontrollierbaren Kanälen verankern – statt sich ausschließlich auf die Zitierlogik externer Systeme zu verlassen. GEO ist ein zusätzliches Standbein, kein Ersatz für eigene kommunikative Souveränität.

Was bedeutet das konkret für die eigene Content-Strategie?

Wer jetzt beginnt, sollte nicht bei null anfangen, sondern bestehende Inhalte prüfen. Sind die zentralen Fakten klar belegt? Beantwortet die Überschrift eine echte Frage? Gibt es strukturierte Daten, die zum sichtbaren Text passen? Diese Fragen lassen sich in wenigen Wochen für die wichtigsten Seiten beantworten, ohne die gesamte Content-Struktur umzuwerfen.

Parallel lohnt sich der Blick auf die eigene Linkbuilding- und PR-Strategie. Wo entstehen aktuell Erwähnungen, wo fehlen thematisch passende Quellen? Ein einzelner, fachlich fundierter Gastartikel in einem relevanten Umfeld bringt oft mehr als zehn beliebige Verzeichniseinträge. Auch Editorial-Platzierungen und gut recherchierte Pressemitteilungen sollten fester Bestandteil der Jahresplanung werden, nicht nur punktuelle Kampagnenmaßnahmen.

Ist das aufwendiger als klassische SEO-Arbeit? Zweifellos. Aber die Alternative – abwarten und hoffen, dass generative Systeme Inhalte schon irgendwie finden – ist keine Strategie, sondern Kontrollverzicht. Unternehmen, die jetzt in Entitätsklarheit, technische Zugänglichkeit und glaubwürdige Erwähnungen investieren, verschaffen sich einen Vorsprung, der sich in den kommenden Jahren kaum noch aufholen lässt.

Am Ende bleibt die unbequeme Wahrheit: Die Suche hat sich verändert, und sie wird sich weiter verändern. Wer heute in den Antworten von ChatGPT, Claude, Perplexity oder Google AI Overviews fehlt, verliert nicht irgendeinen Nischenkanal – er verliert zunehmend den direkten Zugang zu Menschen, die überhaupt noch etwas nachschlagen. Welche Rolle wird klassisches Ranking in zwei Jahren noch spielen, wenn die Antwort längst vorher fällt?