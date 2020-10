plentymarkets #OHK2020 – hybrid, persönlich und erfolgreich

Der erste hybride Online-Händler-Kongress von plentymarkets ist beendet. Das Kasseler E-Commerce-Unternehmen blickt auf zwei erfolgreiche Event-Tage zurück. Am ersten Tag eröffnete Gründer und Vorstandsvorsitzender Jan Griesel vor etwa 100 geladenen Gästen im Kongress Palais Kassel die exklusive Veranstaltung. Parallel nahmen viele Online-Besucher im Live-Stream teil. Insgesamt waren fast 2.000 Online-Teilnehmer an beiden Tagen live dabei. Der Mix aus Fachvorträgen, Ausstellern und Netzwerken bot ein völlig neuartiges Erlebnis für Veranstalter und Teilnehmer. Die plentyCrew zog ein durchweg positives Fazit.

Primetime-Event “Big Opening”

Pünktlich um 20.15 Uhr eröffnete Jan Griesel zusammen mit Bernhard Weiß den Abend und berichtete über die neuesten Highlights von plentymarkets. Besonders “plentyBI”, das neue Analyse-Tool für Händler, weckte reges Interesse. Der prominente Gastredner Ranga Yogeshwar brachte anschließend interessante Einblicke in die Chancen und Grenzen der Künstlichen Intelligenz. Dabei beleuchtete er Vor- und Nachteile und zeigte an konkreten Beispielen, wie schnell die Technologie voranschreitet. Was bereits jetzt möglich ist und was uns womöglich noch in Zukunft erwartet faszinierte die Zuschauer. In der folgenden Expertenrunde standen sechs der geladenen Speaker für eine interessante und angeregte Livediskussion bereit. Die Veranstalter erhielten auch hierzu durchweg positives Feedback und die Bitte “Jetzt bloß noch nicht aufzuhören”.

Start der virtuellen Messe

Nach dem grandiosen Auftakt öffnete am zweiten Event-Tag die virtuelle Messehalle, der “plentyPLAZA”. Frank Puscher, Moderator des 13. OHK, eröffnete die Veranstaltung und begrüßte mit Peer Steinbrück einen weiteren prominenten Speaker. Der ehemalige Bundesfinanzminister informierte über europaweiten Online-Handel. Der Schwerpunkt lag auf den komplexen Mehrwertsteuer-Regelungen, die Händler vor knifflige Herausforderungen stellen. Auch Roman Maria Koidl, CEO der eClear AG, referierte über die Potenziale des E-Commerce innerhalb der EU. Für Händler ergeben sich daraus Gesetzmäßigkeiten, welche Koidl erläuterte und Lösungsansätze vorstellte. Gemeinsam mit Jan Griesel starteten sie im Anschluss Europas erste, vollautomatisierte Mehrwertsteuer-Maschine “ClearRules”. Diese stellt zertifizierte Steuersätze, Ausnahmeregelungen und länderspezifische Informationen für Millionen Produkte zur umgehenden Anwendung bereit.

Nach den Eröffnungsvorträgen verteilten sich die Besucher auf insgesamt vier Bühnen, eine Aussteller- und eine Netzwerk-Area. In der Aussteller-Area luden interaktiv gestaltete Online-Messestände mit ihren Ansprechpartnern zum Austausch ein. Vorträge zu Themen wie Controlling-Tipps, Chancen und Risiken in der Corona-Zeit sowie Tipps zum Amazon-Advertising boten viel hochwertigen, fachlichen Input. Auf der plentyStage informierten die E-Commerce-Spezialisten über den erfolgreichen Einsatz von plentymarkets sowie die verschiedenen News, Module und Features. Per Chat gestellte Fragen beantworteten die Speaker nach den Vorträgen oder in entsprechenden Fragerunden. Bei dem Product Owner-Roundtable gab es spannende Details über die Projekt-Verantwortlichen und deren Arbeit bei plentymarkets zu erfahren.

Zum Netzwerken setzte das hessische Unternehmen auf ein separates Networking-Tool. Dort trafen sich mehrere hundert User zum digitalen Austausch. Für alle Interessierten, welche die Vorträge nicht komplett sehen konnten, stehen diese im virtuellen “plentyPLAZA” noch bis 30 Tage nach der Veranstaltung kostenfrei zur Verfügung. Auch der Ausstellerbereich ist nach wie vor geöffnet und die Unternehmen laden weiterhin zum Kennenlernen und Informieren ein. Im kommenden Jahr wird der Online-Händler-Kongress erneut stattfinden, in welcher Form wird sich bis dahin zeigen. Weitere Informationen zum #OHK2020 und plentymarkets unter: www.ohk2020.de

Überall da verkaufen, wo die Kunden sind, ist das Ziel aller Händler. plentymarkets bietet als Softwarehersteller eine E-Commerce-Lösung, die genau diese Philosophie im Markenkern trägt. Eine, die alle relevanten Marktplätze unterstützt und Prozesse für alle Beteiligten effizienter macht. Über die Jahre avancierte plentymarkets so zu einem der Innovationstreiber unter den E-Commerce-ERP-Anbietern.

