Digitales Rathaus – optimierter Bürgerservice in Tangerhütte

Die Gemeinde Tangerhütte im Landkreis Stendal hat sich mit den Online-Angeboten von Sachsen-Anhalt verbunden. Den Bürgern stehen jetzt ganz unterschiedliche Services zur Verfügung, die über die stadtinternen Leistungen hinausgehen und die sie bequem von zu Hause aus in Anspruch nehmen können. Viele haben sich bereits im digitalen Rathaus registriert und nutzen die vorhandenen Dienstleistungen rege.

Tangerhütte jetzt mit den digitalen Landesangeboten verbunden

Anzeige

Der parteilose Bürgermeister von Tangerhütte, Andreas Brohm, hat laut sueddeutsche.de bekanntgegeben, dass die Einheitsgemeinde nun an die digitalen Online-Angebote von Sachsen-Anhalt angeschlossen sei. Tangerhütte macht somit einen großen Schritt bei seiner digitalen Transformation und bereitet sich auf die Zukunft vor.

Da Tangerhütte die erste Kommune in Sachsen-Anhalt ist, die diesen Schritt wagt, kommt ihr eine Vorreiterrolle zu. Andere Kommunen werden genau darauf achten, wie die digitalen Angebote in Tangerhütte angenommen werden und ob sie den Menschen tatsächlich einen Mehrwert bieten. Sollte dies der Fall sein, dürfen sich immer mehr Gemeinden dafür entscheiden, sich ebenfalls an die digitalen Online-Angebote des Landes anzuschließen.

Diese Services stehen den Bürgern zur Verfügung

Das digitale Rathaus stellt eine Vielzahl von Services zur Verfügung. Unter anderem können Bürger Termine festlegen, ohne hierfür erst aufs Amt kommen zu müssen. Ebenso ist es ohne großen Aufwand möglich, Anträge zu stellen und die notwendigen Unterlagen einzureichen. Zudem ist für die Zukunft geplant, dass alle Kommunen, Länder und der Bund vielfältige Verwaltungsleistungen über das digitale Rathaus anbieten. Hierdurch dürfte sich die Zahl der verfügbaren Serviceleistungen noch einmal erhöhen.

Anzeige

Die Nutzung des digitalen Rathauses ist denkbar einfach. Es genügt eine einmalige Registrierung auf der Homepage von Tangerhütte, um die verschiedenen Service-Leistungen in Anspruch nehmen zu können. Hierbei genießen Bürger den Vorteil, dass sie nicht nur regionale Dienstleistungen geboten bekommen, sondern auf das Angebot des gesamten Bundeslandes zugreifen können. Wer das möchte, kann aber auch gezielt das Landeskonto nutzen und somit das digitale Rathaus besuchen, das speziell für Tangerhütte entwickelt wurde.

Das Angebot wird rege genutzt

Das digitale Rathaus kommt in Tangerhütte gut an. Es haben sich bereits etwa 850 Einwohner dafür entschieden, sich im digitalen Rathaus zu registrieren. Sie sind vor allem davon angetan, dass sich viele Verwaltungsaufgaben bequem von zu Hause aus erledigen lassen, ohne dass man erst lange Wege auf sich nehmen muss. Nicht erst seit den Kontaktbeschränkungen ist es angenehm, solche Pflichten digital zu erledigen.

Die Bürger haben vielfältige Wege zur Verfügung, auf denen sie das digitale Rathaus nutzen können. So gibt es eine eigene Internetseite, auf die leicht zugegriffen werden kann. Außerdem gibt es eine spezielle App, die gezielt für die Nutzung des digitalen Rathauses konzipiert wurde. Somit besteht die Möglichkeit, Verwaltungsaufgaben immer und überall zu erledigen, ohne dass man sich an bestimmte Öffnungszeiten halten müsste.