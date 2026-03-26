Von Silos zu Intelligence: Wie KI Marketingworkflows veraendert

Marketing-Abteilungen arbeiten seit Jahren in festen Strukturen – Kreativ-Teams hier, Media-Planung dort, Daten-Analysten irgendwo am Ende der Kette. KI bricht genau diese Silos auf und verändert, wie Workflows zwischen Teams organisiert werden. Was das konkret bedeutet und warum der Mensch dabei nicht verschwindet, zeigt ein aktuelles Insight von Incubeta.

Wenn Abteilungen aufhören, Inseln zu sein

Wer je an einer Kampagnenübergabe beteiligt war, kennt das Muster: Das Kreativ-Team liefert Assets, die Media-Planung bucht Platzierungen, und die Daten-Analysten werten im Nachgang aus, was funktioniert hat. Jede Gruppe arbeitet sorgfältig – aber oft ohne echten Einblick in das, was die anderen gerade tun. Erkenntnisse kommen zu spät, Korrekturen erst in der nächsten Kampagnenrunde.

Dieses Modell hat über Jahrzehnte gut genug funktioniert. Gut genug – bis die Datenmengen explodierten, Kampagnen in Echtzeit optimiert werden mussten und Nutzerverhalten sich schneller änderte als jeder Planungszyklus erlaubt. An diesem Punkt stoßen klassische lineare Workflows an strukturelle Grenzen, die sich nicht durch mehr Personal oder schnellere Meetings lösen lassen.

Genau hier setzt der Ansatz an, den Incubeta in einem aktuellen Media Insight beschreibt: KI verändert nicht nur einzelne Maßnahmen – sie verändert, wie Teams grundsätzlich zusammenarbeiten. Statt sequenzieller Übergaben entstehen parallele, vernetzte Strukturen, in denen Kreativ-, Media- und Datenteams kontinuierlich auf dieselben Informationen zugreifen.

Ein gemeinsamer Intelligence Layer

Das Konzept hinter diesem Wandel ist technisch überschaubar, aber organisatorisch tiefgreifend: Alle relevanten Datenquellen – Mediadaten, Kundendaten, Performance-Daten – fließen in eine gemeinsame Umgebung zusammen. Kein Team arbeitet mehr mit eigenen Datensilos. Jeder kann zu jedem Zeitpunkt sehen, was die Kampagne gerade macht, welche Creatives performen und wie sich die Zielgruppe verhält.

Dieser sogenannte Intelligence Layer ist keine Sammlung von Dashboards, in die jemand gelegentlich schaut. Er wird zur laufenden Entscheidungsgrundlage. Wenn das Media-Team eine Platzierungsstrategie anpasst, sieht das Kreativ-Team sofort, welche Formate in welchen Kontexten wirken. Wenn eine Zielgruppe anders auf eine Botschaft reagiert als erwartet, fließt diese Information unmittelbar in die nächste Kreativrunde ein.

Das klingt nach einem weiteren Argument für bessere Dateninfrastruktur – und das ist es auch. Aber der entscheidende Punkt liegt woanders: Es geht nicht darum, mehr Daten zu sammeln, sondern sie anders zu nutzen. Nicht als Erklärung für das, was war, sondern als Grundlage für das, was als nächstes kommt.

Wie KI im Performance-Marketing bereits heute konkrete Optimierungen übernimmt, zeigt, dass der technologische Reifegrad dafür längst vorhanden ist. Was fehlt, sind oft nicht die Werkzeuge, sondern die organisatorischen Voraussetzungen.

Attribution: Vom Bauchgefühl zur belastbaren Analyse

Eines der hartnäckigsten Probleme im Marketing war immer die Frage, was eigentlich wirkt. Last-Click-Modelle wurden jahrelang kritisiert, weil sie der letzten Interaktion vor dem Kauf die gesamte Konversionsleistung zuschrieben – obwohl der Weg dorthin über Dutzende Touchpoints geführt hatte. Alternativen gab es, aber sie waren entweder zu aufwendig oder zu ungenau.

KI-gestützte Attribution löst dieses Problem nicht mit einem einfachen Regelwerk, sondern durch die Analyse tatsächlicher Wechselwirkungen. Welche Kombination aus Touchpoints, Creatives und Nutzerverhaltensmustern führt zu welchem Ergebnis? Diese Frage lässt sich algorithmisch beantworten, wenn die Datenbasis stimmt – und genau dafür braucht es den zuvor beschriebenen gemeinsamen Layer.

Das Ergebnis: Marketing-Entscheidungen lassen sich auf eine Grundlage stellen, die weniger vom Einzelurteil abhängt. Nicht weil Urteilsvermögen wertlos wäre, sondern weil es besser eingesetzt werden kann, wenn die Zahlenarbeit zuverlässig automatisiert abläuft.

Predictive Modeling: Vorhersagen statt Nachberichte

Ein weiteres Element, das Incubeta hervorhebt, ist Predictive Modeling. Vereinfacht gesagt: Kampagnenergebnisse lassen sich unter bestimmten Bedingungen vorab simulieren. Das Marketing verlässt damit den Modus des Nachschauens – was hat die letzte Kampagne gebracht? – und kann stattdessen vorausschauend planen.

Konkret bedeutet das: Bevor Budgets freigegeben werden, bevor Creatives produziert werden, bevor Platzierungen gebucht werden, gibt es eine modellbasierte Einschätzung, wie sich verschiedene Szenarien wahrscheinlich entwickeln. Das schützt nicht vor Überraschungen, reduziert aber das Risiko von Fehlinvestitionen deutlich.

Für größere Marketing-Organisationen ist das keine neue Idee – Szenario-Planung gehört zur Arbeit von Media-Agenturen schon länger dazu. Neu ist die Zugänglichkeit und Geschwindigkeit, mit der solche Modelle heute arbeiten. Und neu ist die Möglichkeit, sie direkt an operative Systeme anzubinden, statt Ergebnisse manuell weiterzuleiten.

Ähnliche Dynamiken lassen sich auch jenseits des Marketings beobachten. Wer verstehen will, wie KI im Vertriebsprozess aktiv genutzt wird, findet dort eine vergleichbare Entwicklung: von reaktiven zu vorausschauenden Entscheidungsmodellen.

Frameworks als struktureller Rahmen für KI-Systeme

KI ohne Struktur optimiert auf das, wofür sie Daten bekommt – und das ist nicht immer das, was eine Marke braucht. Genau deshalb hebt Incubeta strategische Frameworks wie StoryVesting und den Bow Tie Funnel hervor. Sie geben KI-Systemen einen inhaltlichen Rahmen, innerhalb dessen Optimierungen stattfinden.

StoryVesting zum Beispiel verbindet Markenbotschaft mit emotionalem Nutzen und rationaler Begründung. Wenn ein KI-System Creative-Performance analysiert, kann es diese Dimensionen mitberücksichtigen – sofern sie als Kriterien definiert sind. Der Bow Tie Funnel wiederum denkt Kundenbeziehungen nicht nur bis zum Kauf, sondern über ihn hinaus: Loyalität, Empfehlung, Wiederkauf sind Teil desselben Modells.

Beide Ansätze machen deutlich, dass die eigentliche Arbeit nicht im Algorithmischen liegt. Ein KI-System kann innerhalb eines Frameworks präzise und schnell arbeiten. Aber das Framework selbst – die Entscheidung, welche Werte eine Marke vertreten soll, welche Geschichten sie erzählt, wie Kunden langfristig begleitet werden – bleibt Menschenarbeit.

Das Thema ganzheitliche Customer Journey als Grundlage für vernetztes Marketing zeigt, wie eng diese strategische Perspektive mit der technologischen Umsetzung zusammenhängt.

Predictive Modeling und Attribution: KI analysiert Wechselwirkungen zwischen Touchpoints und liefert Entscheidungsgrundlagen in Echtzeit.

Governance: Regeln, die in den Alltag gehören

Mit zunehmender KI-Integration stellt sich eine Frage, die oft zu theoretisch behandelt wird: Wer entscheidet was, und wann braucht es zwingend menschliche Kontrolle?

Incubeta empfiehlt, Governance nicht als separates Regelwerk zu verstehen, sondern als festen Bestandteil täglicher Prozesse. Das heißt konkret: Es gibt definierte Bereiche, in denen KI eigenständig agiert – zum Beispiel Gebotsanpassungen in Echtzeit, Frequenzsteuerung, A/B-Test-Auswertung. Und es gibt Bereiche, in denen Menschen die letzte Entscheidung treffen müssen – beispielsweise bei Botschaftsentwicklung, Markenpositionierung oder sensiblen Zielgruppensegmentierungen.

Diese Trennung klingt logisch, ist in der Praxis aber selten klar gezogen. Marketing-Teams, die KI-Tools einführen, neigen dazu, entweder zu viel zu delegieren oder zu wenig zu vertrauen. Beides kostet Effizienz. Die Lösung liegt nicht in einer einmaligen Grundsatzdiskussion, sondern in operativen Regeln, die jedes Team versteht und täglich anwendet.

Wie No-Code-Automatisierung im E-Commerce-Marketing diese Arbeitsteilung praktisch umsetzt, zeigt, dass Governance-Prinzipien auch ohne großen technischen Aufwand etabliert werden können.

Datenarchitektur als Grundlage – und warum sie oft unterschätzt wird

Hinter dem Begriff „Intelligence Layer“ steckt vor allem eines: eine Frage der Infrastruktur. Mediadaten, Kundendaten und Performance-Daten müssen in einer gemeinsamen Umgebung verfügbar sein – nicht in drei separaten Systemen, zwischen denen Datenpflege und manuelle Exporte die Zeit fressen, die für Analyse übrig bleiben soll.

Viele Unternehmen unterschätzen, welchen Aufwand das bedeutet. Datenintegration ist selten glamourös, aber sie entscheidet darüber, ob KI-gestützte Workflows überhaupt funktionieren können. Wer auf schlecht gepflegten, fragmentierten Datenbeständen eine KI-Schicht aufbaut, bekommt schnelle Antworten auf falsche Fragen.

Das Incubeta-Netzwerk, das in über 20 Märkten tätig ist, betont deshalb, dass die Arbeit an der Datenarchitektur nicht als technisches Vorprojekt behandelt werden sollte, das irgendwann „fertig“ ist. Sie ist Teil der laufenden Betriebsführung – und wird es bleiben, solange Marketing-Datenquellen wachsen und sich verändern.

In der Praxis bedeutet das: Regelmäßige Überprüfung, welche Daten eigentlich genutzt werden und welche nur Speicherplatz belegen. Klare Zuständigkeiten für Datenqualität innerhalb der Teams. Und die Bereitschaft, veraltete Strukturen aufzugeben, wenn sie Effizienz kosten.

Was Fabian Zimmermann dazu sagt

Fabian Zimmermann, Managing Director Germany & Client Success Director Northern Europe bei Incubeta, bringt das zentrale Spannungsfeld auf den Punkt:

„KI verändert nicht die Bedeutung von menschlicher Expertise im Marketing, sondern ihre Rolle. Technologie kann enorme Mengen an Daten analysieren, Muster erkennen und Optimierungen in Echtzeit vornehmen. Aber Fragen wie strategische Positionierung, kreative Leitideen oder Markenführung lassen sich nicht automatisieren. Marketing muss also ihre Workflows deshalb bewusst so gestalten, dass KI operative Prozesse unterstützt, während Menschen die strategische Richtung und kreative Qualität sichern.“

Das ist keine Beschwichtigung und kein KI-Skeptizismus. Es ist eine präzise Beschreibung dessen, was sich in der Praxis zeigt: Der Wert menschlicher Arbeit im Marketing verlagert sich. Weniger Routineoptimierung, mehr strukturelle Entscheidungen. Weniger Datenpflege, mehr Interpretation. Weniger Kampagnenverwaltung, mehr Strategieentwicklung.

Praktische Schritte für den Umbau

Wer den Wandel von silohafter zu vernetzter Arbeitsweise angeht, steht vor einer Reihe konkreter Aufgaben. Technologie ist dabei tatsächlich das kleinste Problem. Die meisten Unternehmen haben bereits Zugang zu Plattformen, die Daten zusammenführen können. Was fehlt, sind häufig klare Vereinbarungen darüber, welche Daten geteilt werden, wer Zugriff hat und wie Erkenntnisse in operative Entscheidungen überführt werden.

Ein sinnvoller Einstieg ist die Bestandsaufnahme: Welche Datenquellen existieren, und in welchen Systemen liegen sie? Wo entstehen heute Informationsverluste zwischen Teams? Welche Entscheidungen werden derzeit auf Basis veralteter Daten getroffen? Diese Fragen lassen sich oft in einem halbtägigen Workshop beantworten – und liefern eine Grundlage für die nächsten Schritte.

Parallel dazu lohnt sich ein Blick auf die Prozessseite: Welche Übergaben zwischen Teams können heute schon automatisiert werden? Welche Berichtsformate lassen sich durch Live-Dashboards ersetzen? Oft sind es kleine Änderungen, die spürbar Reibung aus dem Alltag nehmen – und damit Zeit schaffen für die Arbeit, die wirklich strategischen Wert hat.

Zwischen Effizienz und Eigenverantwortung

Die Verschiebung hin zu KI-gestützten Workflows bringt eine Frage mit sich, die Marketing-Teams selten offen diskutieren: Wer ist für das Ergebnis verantwortlich, wenn eine KI die operative Steuerung übernimmt?

Die Antwort ist dieselbe wie vor dem Einsatz von KI – die Menschen, die die Systeme konfigurieren, die Ziele definieren und die Frameworks setzen. Automatisierung verteilt keine Verantwortung weg, sie verschiebt sie. Wer früher für Gebotsstrategie zuständig war, ist jetzt für die Konfiguration des Algorithmus zuständig. Wer früher A/B-Tests manuell ausgewertet hat, trägt jetzt Verantwortung dafür, dass die richtigen Hypothesen getestet werden.

Diese Verschiebung ist anspruchsvoller, nicht leichter. Sie erfordert ein tieferes Verständnis davon, wie Systeme funktionieren – und was sie nicht leisten können. Teams, die das verstehen und ihre Rollen entsprechend anpassen, werden in den nächsten Jahren einen echten Vorsprung haben. Teams, die KI als Blackbox behandeln, werden früher oder später mit Ergebnissen konfrontiert sein, die sie nicht erklären können.

Der Umbau von Marketing-Workflows ist kein einmaliges Projekt. Er ist ein laufender Prozess – und er beginnt mit der Entscheidung, ihn bewusst zu gestalten. Orientierung bietet dabei auch der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW), der regelmäßig praxisnahe Leitfäden zu KI-Einsatz und digitaler Transformation veröffentlicht.