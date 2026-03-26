Die SaaSpocalypse und die Stunde der Industriesoftware: Warum der KI-Ausverkauf für den deutschen Mittelstand eine Chance ist

Nicolas Barthalon ist Partner bei Ventech, einem europäischen VC, das sich auf Vertical AI Applications, Industrial Software & Deeptech, Digital Health sowie Cybersecurity / Tech Sovereignty konzentriert. Das Portfolio umfasst mehr als 320 Investments mit mehr als einer Milliarde Euro in Europa und Asien.

Anfang Februar 2026 verloren Software-Aktien innerhalb weniger Tage über 730 Milliarden Dollar an Marktwert. Im Silicon Valley spricht man bereits von der „SaaSpocalypse“ – dem Moment, in dem KI-Agenten ganze Softwarekategorien obsolet machen. Doch für eine bestimmte Kategorie von B2B-Software, nämlich solche, die tief in operative Industrieprozesse eingebettet ist, eröffnet genau diese Disruption eine Chance. Nicht trotz der KI-Welle, sondern wegen ihr.

Was die SaaSpocalypse wirklich bestraft – und was nicht

Der Markt macht im Kern etwas Richtiges. Er bestraft Software, die auf Informationsasymmetrie oder Prozessrigidität gebaut war – die sich auf Subscription-Logiken verlassen hat, ohne tief genug in die Prozesse ihrer Kunden eingebettet zu sein. KI-Agenten können immer mehr Aufgaben übernehmen, die zuvor dutzende spezialisierte Tools rechtfertigten. Warum noch für drei verschiedene CRM-Insellösungen im SaaS-Management zahlen, wenn ein Agent die Daten selbst pflegt, priorisiert und auswertet?

Was davon verschont bleibt – und langfristig wertvoller wird – ist Software, die echte operative Tiefe bietet: branchenspezifisches Wissen kodiert, physische Prozesse digital abbildet und die Grundlage schafft, auf der KI-Agenten überhaupt erst wirksam werden können. Diese Kategorie hat einen Namen: Industrial Software. Und ihr natürlicher Markt liegt nicht im Silicon Valley, sondern in den Fabrikhallen, Werkstätten und Lieferketten des deutschen und europäischen Mittelstands.

Der Mittelstand als unwahrscheinlicher Gewinner

Laut einer aktuellen Bitkom-Studie fürchten 46 Prozent der deutschen Industrieunternehmen, die KI-Revolution zu verschlafen. Das ist alarmierend – und doch gibt es einen kleinen Lichtblick: Wer bisher wenig digitalisiert hat und entsprechend wenig Altsoftware im Haus trägt, kann heute schneller mit KI-Agenten experimentieren als ein Konzern, der viele Jahre lang auf monolithische ERP-Systeme gesetzt hat. Dieser Late-Mover-Vorteil ist durchaus real.

Aber auch hier gibt es leider einen Haken. Denn wenig Digitalisierung bedeutet auch wenig Daten – und ohne belastbare, strukturierte Daten bleibt KI wirkungslos. Die Voraussetzung für den Leapfrog-Effekt bleibt dieselbe: Datengrundlagen bereinigen, Prozesse digital abbilden, Integrationen herstellen. Wer das tut, kann technologisch nahezu aufschließen. Wer es nicht tut, hat zwar weniger Legacy-Last – aber auch nichts gewonnen.

Die entscheidende Frage ist also: An welchen Stellen ist der Einsatz von Industrial Software und KI für den Mittelstand am dringlichsten? Einige Bereiche stechen heraus, weil dort der operative Schmerz besonders groß und der Datenbedarf klar ist.

Wissen, Lieferketten, Ausschreibungen

Eine wichtige Herausforderung ist der Wissenstransfer. Die Babyboomer-Generation geht in Rente – und mit ihr dreißig Jahre implizites Wissen über Prozesse, Lieferanten und Fehlerquellen, das in keinem Handbuch steht. Industrial Software, die unstrukturierte Unternehmensinformationen in ein durchsuchbares, KI-fähiges Unternehmensgedächtnis verwandelt, löst genau dieses Problem. amber aus Aachen ist ein Beispiel dafür, wie sich dieser schleichende Aderlass technologisch aufhalten lässt.

Ein zweiter Bereich ist das Lieferkettenmanagement. Pandemie, Ukrainekrieg, geopolitische Spannungen – die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie fragil globale Lieferketten sind. KI-gestütztes Echtzeit-Monitoring von Tausenden Datenquellen macht aus einem reaktiven ein proaktives Risikomanagement. Das Unternehmen Prewave aus Wien beispielsweise zeigt, dass KI-Automatisierung auch für mittelständische Unternehmen ohne große Analyse-Teams funktioniert, die sich keine Heerscharen von Analysten leisten können.

Ein gutes Beispiel für sinnvolle Industrial Software liegt im Bereich B2B-Ausschreibungen. Denn zum Beispiel im Maschinenbau binden sie Vertriebsteams tagelang, weil Engineering, Einkauf, Recht und Compliance unterschiedliche Anforderungen haben und kaum koordiniert arbeiten. Software, die diesen Prozess strukturiert, Angebote vergleichbar macht und Risiken frühzeitig flaggt, verändert die Wettbewerbsfähigkeit fundamental – nicht als Komfort-Feature, sondern als struktureller Hebel. Das Tech-Unternehmen DrimCo wäre ein Beispiel für diesen Ansatz.

Was diese drei Bereiche verbindet: Sie sind keine abstrakten Digitalisierungsthemen. Sie sind operative Engpässe, an denen Industrial Software und KI direkt ansetzen können – und an denen die Datenbasis bereits vorhanden ist oder mit überschaubarem Aufwand geschaffen werden kann.

Wer Datengrundlagen bereinigt und Prozesse digital abbildet, kann technologisch nahezu aufschließen

Physical AI: Die nächste Welle verlässt den Bildschirm

KI-Agenten steigern die interne Effizienz, doch die nächste Welle der Automatisierung geht noch weiter: Sie verlässt den Bildschirm und betritt die Fabrikhalle. Bisher war Robotik vor allem eine Technologie für Großkonzerne mit hohen Stückzahlen und standardisierten Abläufen. Für Mittelständler mit kleinen Serien und hoher Variantenvielfalt rechnete sich der Aufwand schlicht nicht.

Das ändert sich. Dank KI-Training mit synthetischen Daten müssen Roboter nicht mehr für jede Aufgabe explizit programmiert werden. Man gibt ihnen eine Mission – und sie entwickeln selbstständig eine Strategie zur Ausführung, die sich in Echtzeit an neue Situationen anpasst. Automatisierung, die bisher als zu kleinseriig oder zu komplex galt, wird damit erstmals wirtschaftlich. Was bisher die Stärke des Mittelstands war – hochwertige Fertigung in kleiner Stückzahl – wird so zum doppelten Vorteil: Wer Flexibilität beherrscht, kann die neuen Automatisierungstools besser nutzen als ein Massenproduzent, dessen Anlagen auf Uniformität ausgelegt sind.

Software bleibt wichtig – aber der Maßstab ändert sich

Wer heute auf Industrial Software setzt, wettet nicht auf eine ferne Zukunft. Er reagiert auf eine Verschiebung, die bereits stattgefunden hat. Generische SaaS-Modelle geraten unter Druck, nicht weil Software unwichtig wird, sondern weil KI den Maßstab für operativen Mehrwert in Unternehmen grundlegend verschiebt. Kapital und Aufmerksamkeit fließen dorthin, wo Software tief in Prozesse eingebettet ist und echtes Domänenwissen kodiert. Für den deutschen Mittelstand, der genau diese Art von Software seit Jahrzehnten braucht und bisher selten bekommen hat, ist das keine schlechte Nachricht. Es ist ein Einstiegsfenster.