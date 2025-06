Internet-ABC-Siegel: Bremen zeichnet sechs Grundschulen für digitale Medienkompetenz aus

Sechs Bremer Grundschulen erhielten jetzt das begehrte Internet-ABC-Siegel für ihr außergewöhnliches Engagement in der Medienkompetenz-Förderung. Die Auszeichnung der Bremischen Landesmedienanstalt würdigt Schulen, die ihre Schüler gezielt auf einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit der digitalen Welt vorbereiten. In einer Zeit, in der bereits Grundschulkinder täglich im Internet unterwegs sind, wird diese Arbeit immer wichtiger.