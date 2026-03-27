Pornhub VPN: Ist das Umgehen der Sperre legal?

Pornhub ist in Deutschland gesperrt — zumindest offiziell. Technisch lässt sich die Blockade mit einem VPN oder einem anderen DNS-Server in wenigen Minuten umgehen. Aber ist das überhaupt legal? Und was sagt das über die Wirksamkeit solcher Netzsperren aus? Ein nüchterner Blick auf Technik und Recht.

Wer in Deutschland versucht, Pornhub aufzurufen, sieht je nach Provider eine Sperrmeldung oder eine schlichte Fehlermeldung. Die Sperrung ist Realität — aber sie ist weder technisch unüberwindbar noch rechtlich so eindeutig, wie es zunächst scheint.

Dieser Artikel erklärt, wie die Sperre technisch funktioniert, was ein VPN dagegen tut, und vor allem: Ob Sie sich strafbar machen, wenn Sie die Sperre umgehen.

Wie die Sperrung technisch funktioniert

Bei den deutschen Pornhub-Sperren handelt es sich ausschließlich um sogenannte DNS-Sperren. Das ist wichtig zu verstehen — denn es ist die einfachste und technisch schwächste Form der Netzblockade.

Das Domain Name System (DNS) ist das Telefonbuch des Internets. Wenn Sie „pornhub.com“ in den Browser eingeben, fragt Ihr Gerät zunächst einen DNS-Server, unter welcher IP-Adresse diese Domain erreichbar ist. Normalerweise ist das der DNS-Server Ihres Providers.

Bei einer DNS-Sperre gibt der DNS-Server des Providers keine korrekte Antwort mehr zurück — er liefert entweder keine Antwort, eine Fehlermeldung oder leitet auf eine Sperrseite um. Ihr Browser versucht dann nicht einmal, die eigentliche Website zu erreichen.

Das klingt effektiv, hat aber eine entscheidende Schwachstelle: Der DNS-Server Ihres Providers ist nicht der einzige DNS-Server der Welt. Und Sie sind nicht verpflichtet, ihn zu nutzen.

Warum DNS-Sperren leicht umgehbar sind

Die technische Umgehung einer DNS-Sperre erfordert kein tieferes IT-Wissen. Es reicht, in den Netzwerkeinstellungen des Routers oder Geräts einen alternativen DNS-Server einzutragen. Populäre Optionen:

Diese Dienste sind weder gesperrt noch haben sie eine Verpflichtung, deutsche Sperrverfügungen umzusetzen. Sie stellen einfach die korrekte IP-Adresse für jede angefragte Domain bereit.

Ein Wechsel des DNS-Servers dauert weniger als zwei Minuten und kann auf jedem Heimrouter, jedem PC, Smartphone oder Tablet vorgenommen werden. Technisch versierte Nutzer haben die Pornhub-Sperre damit von Anfang an problemlos umgangen.

VPN: Mehr als nur ein Bypass-Tool

Ein Virtual Private Network (VPN) geht einen Schritt weiter als ein DNS-Wechsel. Bei einem VPN wird Ihr gesamter Internetverkehr verschlüsselt durch einen Server in einem anderen Land geleitet. Ihr Provider sieht nur, dass Sie mit einem VPN-Server verbunden sind — nicht, welche Websites Sie besuchen.

Da der VPN-Server in einem anderen Land steht — etwa in den Niederlanden, der Schweiz oder den USA — gelten dort keine deutschen Sperrverfügungen. Die Websites, die in Deutschland blockiert sind, sind über den VPN-Server problemlos erreichbar.

VPNs wurden ursprünglich für Unternehmen entwickelt, um Mitarbeitern sicheren Zugang zu internen Netzwerken zu ermöglichen. Inzwischen nutzen sie Millionen Privatpersonen — für Datenschutz, für den Zugriff auf geo-gesperrte Streaming-Inhalte, und eben auch für das Umgehen von Netzsperren.

Einen guten Überblick über VPN-Technologien und -Dienste bietet der Artikel VPN: Was ist ein Virtual Private Network? auf digital-magazin.de.

Ist das Umgehen der Sperre in Deutschland strafbar?

Kommen wir zur entscheidenden Frage. Die klare Antwort: Nein, das Umgehen der Pornhub-Sperre ist in Deutschland nicht strafbar.

Es gibt keine Strafnorm, die das Nutzen eines VPNs oder das Konfigurieren eines alternativen DNS-Servers unter Strafe stellt. Weder das Strafgesetzbuch noch das Telekommunikationsgesetz noch der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag enthalten eine entsprechende Regelung.

Was verboten ist: bestimmte Inhalte — zum Beispiel kinderpornografisches Material oder volksverhetzende Inhalte. Der Zugriff auf Pornografie für Erwachsene ist dagegen in Deutschland legal. Das bloße Aufrufen einer Website kann keine Straftat sein, wenn der Inhalt für Erwachsene legal ist.

Die Sperrverfügungen richten sich an die Provider, nicht an die Nutzer. Die Medienanstalten haben die Provider angewiesen, den Zugang zu blockieren — aber eine Nutzerpflicht, diese Blockade zu respektieren, gibt es nicht.

Ordnungswidrigkeiten? Zivilrechtliche Haftung?

Auch hier: keine rechtliche Grundlage für eine Sanktionierung von Nutzern. Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag richtet sich an Anbieter, nicht an Konsumenten. Ordnungswidrigkeitentatbestände gegen Nutzer, die DNS-Sperren umgehen, existieren nicht.

Theoretisch könnte man argumentieren, dass ein Nutzer, der aktiv eine Sperre umgeht, dem Schutzzweck der Regelung entgegenwirkt. Aber dieser Gedankengang findet im deutschen Recht keine Grundlage. Analogien sind im Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht nicht erlaubt.

Zivil- oder vertragsrechtlich könnte allenfalls relevant sein, ob der Provider in seinen AGB eine Klausel hat, die das Umkonfigurieren des DNS-Servers untersagt. Das ist theoretisch denkbar, in der Praxis aber nicht durchgesetzt worden und dürfte auch AGB-rechtlich problematisch sein.

Die technische Umsetzung der VPN-Nutzung ist einfach, die rechtliche Lage komplexer.

Netzneutralität und die Grenzen der Netzsperre

Die Pornhub-Sperren berühren auch das Prinzip der Netzneutralität. Netzneutralität bedeutet, dass Internetprovider alle Datenpakete gleich behandeln müssen — unabhängig von Herkunft, Ziel oder Inhalt. DNS-Sperren weichen von diesem Grundsatz ab: Sie diskriminieren bestimmte Ziel-Domains.

In der EU ist die Netzneutralität durch die TSM-Verordnung (EU 2015/2120) gesetzlich verankert

. Allerdings erlaubt diese Verordnung Ausnahmen für behördlich angeordnete Maßnahmen. Die deutschen DNS-Sperren wurden genau auf dieser Grundlage angeordnet — als behördlich legitimierte Ausnahme von der Netzneutralität.

Das VG Neustadt hat diese Logik nun teilweise in Frage gestellt, indem es die Befugnis der Medienanstalt RLP verneint hat. Wenn keine taugliche Ermächtigungsgrundlage für die Sperrverfügung vorliegt, ist auch die Netzneutralitätsausnahme nicht greifen. Mehr zur rechtlichen Einordnung des Urteils finden Sie im Artikel Pornhub-Sperrung Deutschland: Das Gerichtsurteil und was es bedeutet.

Was die Sperre wirklich bewirkt

Die technische Schwäche der DNS-Sperre ist kein Geheimnis — auch nicht für die Gerichte. Das Verwaltungsgericht München hatte bereits 2025 festgestellt, dass die Sperre technisch leicht umgehbar sei, sie trotzdem aber als verhältnismäßig ansah: Auch unvollständiger Schutz sei besser als keiner.

Ob das stimmt, ist eine legitime politische Frage. Tatsächlich zeigt die Nutzungsforschung: Nicht-technisch-affine Nutzer — und das schließt viele Minderjährige ein — werden durch DNS-Sperren tatsächlich abgehalten. Wer nicht weiß, wie man einen DNS-Server ändert, kommt eben nicht mehr ohne weiteres auf Pornhub.

Andererseits: Wer es wirklich will, kommt rein. Die DNS-Sperre schützt in erster Linie vor versehentlichem oder halbherzigem Zugriff. Gegen gezielten Zugriff, auch von Jugendlichen, hilft sie wenig.

Welche Daten sammeln VPN-Anbieter?

Ein praktischer Hinweis für Nutzer, die VPNs einsetzen: Nicht alle VPN-Dienste sind gleich. Wer Datenschutz ernst nimmt, sollte einen Anbieter wählen, der eine glaubwürdige No-Logs-Policy hat — also keinen Protokolldaten darüber speichert, welche Sites ein Nutzer besucht hat.

Empfehlenswert sind Anbieter mit Sitz außerhalb der EU oder zumindest mit nachgeprüfter No-Logs-Policy (etwa durch unabhängige Audits). Der Sitz des VPN-Anbieters bestimmt, unter welche Datenschutzgesetze er fällt und ob er auf Auskunftsersuchen reagieren muss.

Die Nutzung eines VPN allein schützt nicht vor Tracking durch die Website selbst, Cookies, Browser-Fingerprinting oder andere Identifikationsmethoden. Wer anonym bleiben will, muss weitere Maßnahmen ergreifen.

Fazit: Sperre umgehen ist legal, Datenschutz bleibt Eigenverantwortung

Das Ergebnis ist nüchtern: Die Pornhub-Sperre ist in Deutschland technisch wenig effektiv und rechtlich für Nutzer folgenlos zu umgehen. Weder VPN-Nutzung noch DNS-Wechsel sind strafbar oder anderweitig sanktionierbar.

Was die Debatte trotzdem nicht löst: Die eigentliche Frage, wie Jugendschutz im Netz wirklich funktionieren soll. DNS-Sperren sind kein Jugendschutzkonzept — sie sind ein Notbehelf, der zeigt, dass es bisher kein besseres Instrument gibt, das breit akzeptiert und durchsetzbar wäre.

Den politischen und rechtlichen Rahmen der Pornhub-Debatte beleuchtet der Überblicksartikel Pornhub und YouPorn gesperrt: Deutschland und der Kampf um digitalen Jugendschutz. Die europäische Regulierungsperspektive liefert der Artikel Digital Services Act: Wie die EU Online-Pornografie reguliert. Was die Sperrungen wirtschaftlich bedeuten, zeigt der Artikel Pornhub gesperrt: Wie der Streaming-Markt auf die Blockaden reagiert.

Weiterführende Quellen: Heise: Pornhub-Sperre umgehen — Rechtslage | Computer Bild: VPN einrichten | Bundesnetzagentur: Netzneutralität