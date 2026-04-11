Frankreich ersetzt Windows durch Linux: Was hinter der großen Behörden-Migration steckt

Moment mal – Frankreich schmeißt Windows raus. Tatsächlich. Die französische Regierung hat angekündigt, auf ihren Behördenrechnern Windows durch Linux zu ersetzen, und das ist krass größer als es klingt.

Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einer Kollegin aus Paris, vor etwa zwei Jahren. Sie arbeitete damals kurzzeitig für eine französische Behörde und erzählte mir, wie absurd es sei: überall Sicherheitsbedenken, überall Diskussionen über amerikanische Cloud-Dienste – und trotzdem lief alles auf Microsoft. „On en parle, mais on ne fait rien“, sagte sie. Man redet, aber man tut nichts. Okay, das hat sich gerade fundamental geändert.

Die französische Regierung macht Ernst. Minister David Amiel brachte es auf den Punkt: „Wir müssen weniger von amerikanischen Tools abhängig werden und die Kontrolle über unser digitales Schicksal zurückgewinnen.“ Das ist kein PR-Statement. Das ist ein politisches Programm. Und es hat konkrete Konsequenzen für hunderttausende Mitarbeitende in Behörden, Ministerien und staatlichen Einrichtungen quer durch Frankreich.

Was genau passiert gerade in Frankreich?

Zunächst die nüchternen Zahlen. Über 100.000 PCs laufen bereits seit 2008 auf Linux in der französischen Verwaltung. Frankreich ist also kein Neuling in diesem Spiel. Die Regierung betreibt seit 2008 eine interne Linux-Distribution auf Basis von Gentoo – das ist eine der technisch anspruchsvollsten Linux-Distributionen überhaupt, keine schnelle Bastelarbeit. Was jetzt neu ist: Der Schritt wird zentralisiert, koordiniert und verbindlich.

Jedes Ministerium, jede Behörde muss bis zum Herbst einen detaillierten Migrations-Ausstiegsplan vorlegen. Das ist der entscheidende Unterschied zu früheren Initiativen. Früher war es ein freiwilliges Experiment hier, ein Pilotprojekt dort. Jetzt gibt es eine Deadline. Jetzt gibt es Verantwortlichkeiten. Das ist krass.

Parallel läuft bereits eine ganze Reihe konkreter Migrationen. Die Stadt Lyon migriert alle ihre Workstations zu Linux und OnlyOffice – einem Open-Source-Office-Paket, das Microsoft Office ersetzen soll. Die französische Krankenversicherung bringt über 80.000 Mitarbeitende auf souveräne Tools um. Und selbst die Steuerbehörde erwägt den Wechsel. Wenn das Finanzamt mitzieht, meint eine Regierung es ernst.

Der US Cloud Act: Das eigentliche Problem

Warum der plötzliche Druck? Die Antwort hat einen Namen: US Cloud Act. Dieses amerikanische Gesetz ermöglicht es US-Behörden, unter bestimmten Umständen auf Daten zuzugreifen, die bei amerikanischen Cloud-Anbietern liegen – selbst wenn diese Daten physisch in Europa gespeichert sind. Das ist für eine Regierung, die sensible Bürgerdaten, Steuerdaten, Krankenversicherungsdaten und strategische Infrastrukturinformationen verwaltet, ein ernsthaftes Problem.

Dazu kommt die Debatte über sogenannte „Kill Switches“ – also die theoretische Möglichkeit, dass ein ausländischer Anbieter den Zugang zu seiner Software oder Infrastruktur bei einem geopolitischen Konflikt einfach abschalten könnte. Das klingt paranoid, ist aber ein reales Risiko, das Sicherheitsfachleute seit Jahren diskutieren. Anne Le Hénanff, Frankreichs Ministerin für künstliche Intelligenz und digitale Technologie, brachte es auf eine Formel, die ich persönlich bemerkenswert klar finde: „Digitale Souveränität ist keine Option, sondern eine strategische Notwendigkeit.“

Moment mal – war das nicht schon immer so? Stimmt. Aber die geopolitische Realität der vergangenen Jahre hat diese Frage mit einer neuen Dringlichkeit aufgeladen. Die Abhängigkeit europäischer Regierungen von US-amerikanischer Technologieinfrastruktur wird zunehmend als strategisches Risiko eingestuft. Und Frankreich zieht jetzt die Konsequenzen.

Was konkret ersetzt wird

Der Wechsel von Windows zu Linux ist nur ein Teil des Plans. Die gesamte Software-Infrastruktur wird angefasst. Das ist easy zu unterschätzen, wenn man nur die Schlagzeile liest. Schauen wir uns die Dimension an:

Microsoft Teams wird durch eine eigene, souveräne Videolösung ersetzt

wird durch eine eigene, souveräne Videolösung ersetzt Slack und WhatsApp weichen Tchap – einer verschlüsselten Messaging-Plattform, die die französische Regierung bereits entwickelt und im Einsatz hat

weichen Tchap – einer verschlüsselten Messaging-Plattform, die die französische Regierung bereits entwickelt und im Einsatz hat Google Drive, OneDrive und Dropbox werden durch France Transfert abgelöst

werden durch France Transfert abgelöst Workstations, Datenbanken, Kollaborationstools, Virtualisierungslösungen und Netzwerkausrüstung – all das ist Teil der Migrationspläne

Das ist keine kosmetische Maßnahme. Das ist ein vollständiger Umbau der digitalen Infrastruktur einer Staatsverwaltung. Ich finde das beeindruckend mutig – und gleichzeitig frage ich mich ernsthaft, ob das reibungslos funktionieren wird.

Die Herausforderungen – realistisch betrachtet

Okay, ich will hier nicht nur jubeln. Es gibt echte Hürden. Die erste und vielleicht größte: die Mitarbeitenden. Wer zwanzig Jahre lang mit Windows und Office arbeitet, muss bei einem Linux-Umstieg neu lernen. Das kostet Zeit, kostet Geld, kostet Nerven. Und in einer Behörde mit bürokratischen Prozessen läuft das nicht so schnell wie in einem agilen Startup.

Die zweite Herausforderung ist die Software-Kompatibilität. Viele spezialisierte Anwendungen, die in der Verwaltung laufen – Fachanwendungen für Sozialleistungen, Steuern, Bauverwaltung – wurden für Windows entwickelt. Sie einfach auf Linux zu portieren ist technisch aufwendig. Manchmal existieren keine Linux-Versionen. In solchen Fällen braucht es entweder Neuentwicklungen, Alternativprodukte oder Kompatibilitätslayer wie Wine. Das ist lösbar, aber nicht trivial.

Drittens: die Koordination. Frankreich hat nicht eine zentrale IT-Abteilung für alle Behörden. Es gibt Ministerien, kommunale Verwaltungen, regionale Behörden, Sozialversicherungsträger – alle mit eigener IT-Geschichte, eigenen Systemen, eigenen Verträgen. Jeden dieser Akteure auf eine koordinierte Linie zu bringen ist ein Management-Kraftakt. Tom’s Hardware hat das Ausmaß der Herausforderung sehr präzise eingeordnet – es ist machbar, aber komplex.

Linux statt Windows: Französische Behörden setzen auf Open Source für mehr digitale Kontrolle (Symbolbild)

Frankreich ist kein Sonderfall – aber ein Vorreiter

Was mich persönlich an dieser Geschichte besonders fesselt: Frankreich ist nicht allein mit diesem Impuls, aber es ist gerade das lauteste und konkreteste Beispiel. Deutschland hat ähnliche Diskussionen geführt – Stichwort LiMux in München, ein Projekt, das 2003 startete, 2017 abgebrochen wurde und seither als Warnung und als Lernfall gilt. Der Abbruch hatte damals weniger technische als politische und organisatorische Gründe. Das weiß man heute besser.

Andere europäische Länder beobachten Paris sehr genau. Wenn eine G7-Nation mit einer komplexen Verwaltungsstruktur diesen Schritt konsequent umsetzt, wird das Schule machen. Cybernews beschreibt Frankreichs Vorgehen als potenziellen Präzedenzfall für ganz Europa – eine Einschätzung, der ich mich vorbehaltlos anschließe.

Die EU-weite Diskussion über digitale Souveränität ist ohnehin schon in vollem Gange. Der European Chips Act, Gaia-X, der Data Act – all das sind Bausteine einer europäischen Digitalstrategie, die weniger Abhängigkeit von außereuropäischen Playern anstrebt. Die französische Linux-Migration ist jetzt das greifbarste, sichtbarste Einzelprojekt in diesem größeren Bild. Sie zeigt: Es geht nicht nur um Regulierung, es geht um konkrete operative Entscheidungen.

Open Source als staatspolitisches Instrument

Hier liegt ein Gedanke, den ich für besonders wichtig halte. Open-Source-Software ist nicht einfach „kostenlose Software“. Sie ist transparente Software. Der Quellcode ist öffentlich einsehbar, prüfbar, anpassbar. Für eine staatliche Verwaltung, die mit sensiblen Daten umgeht, ist das ein fundamentaler Unterschied zu proprietärer Software, in der theoretisch Hintertüren existieren könnten, ohne dass dies je bekannt würde.

Linux ist in diesem Sinne kein billiger Ersatz für Windows. Es ist eine strategische Entscheidung für Transparenz und Kontrolle. Die französische Regierung kann ihre Linux-Distribution anpassen, auditieren, erweitern – vollständig auf eigene Rechnung und ohne die Erlaubnis eines amerikanischen Konzerns einholen zu müssen. Das ist ein qualitativer Unterschied, der über den Preis weit hinausgeht.

Tchap, die interne Messaging-Plattform Frankreichs, ist ebenfalls Open Source. France Transfert ist Open Source. Das Muster ist klar: Souveränität durch Transparenz. Was ich daran faszinierend finde: Das ist eigentlich keine neue Idee. Richard Stallman hat sie in den 1980ern formuliert. Aber es dauerte über vierzig Jahre, bis eine große Regierung sie konsequent operativ umsetzt.

Was bedeutet das für Europa und die Tech-Branche?

Für Microsoft ist dieser Schritt Frankreichs unangenehm – nicht existenzbedrohend, aber symbolisch bedeutsam. Wenn eine Regierung öffentlich sagt, sie will weg von Windows, ist das eine Botschaft an andere Regierungen, an Unternehmen, an die Öffentlichkeit. Frandroid fasst die strategische Dimension für Microsoft präzise zusammen – und die ist nicht zu unterschätzen.

Für europäische Open-Source-Unternehmen hingegen ist es ein Riesensignal. Anbieter wie Nextcloud, ONLYOFFICE, Canonical, Red Hat (mittlerweile IBM) oder kleinere europäische Linux-Dienstleister sehen hier einen Markt entstehen, der sich mit staatlicher Rückendeckung entwickelt. Das ist ein Wettbewerbsvorteil gegenüber US-amerikanischen Cloud-Hyperscalern, den viele lange Zeit nicht für möglich gehalten hätten.

Und für die Debatte über europäische Clouds und digitale Infrastruktur ist es ein starkes Argument. Wer die Entwicklung europäischer Cloud-Office-Plattformen wie Office.eu verfolgt, sieht: Es gibt echte Alternativen. Sie sind nicht immer so poliert wie die US-Produkte, aber sie werden besser. Und wenn staatliche Nachfrage sie mit Volumen und Investitionen stützt, werden sie schnell besser.

Die Frage der Geschwindigkeit

Ein letzter Aspekt, der oft unterschätzt wird: Tempo. Die Deadline – Herbst für die Migrationspläne – klingt aggressiv. Ist sie das? Tatsächlich nicht zwingend. Die Migrationspläne sind noch nicht die Migration selbst. Das ist der erste Schritt: Jede Behörde analysiert ihren Ist-Zustand, definiert ihren Zielpfad, schätzt den Aufwand. Das ist strategische Planung, keine operative Umsetzung. Die eigentliche Migration wird Jahre dauern. Und das ist gut so – überstürzte Umstellungen in kritischer Infrastruktur enden selten gut.

Was die Deadline aber erzwingt, ist Verbindlichkeit. Keine Behörde kann mehr sagen: „Wir machen das irgendwann.“ Sie müssen jetzt konkret werden. Das ist der eigentliche politische Move hinter dem Herbst-Termin. Clever.

Auch interessant: Frankreich hat bereits gelernt. Die Erfahrungen mit der internen Linux-Distribution seit 2008, mit Tchap, mit France Transfert – das ist kein Theorieprojekt. Da sitzt echtes institutionelles Wissen. Und das unterscheidet Frankreich 2025 von München 2003.

Was bleibt – und was kommt als Nächstes?

Frankreich macht gerade etwas, das viele Regierungen seit Jahren diskutieren, aber nie konsequent umgesetzt haben. Krass eigentlich. Es zeigt: Digitale Souveränität ist machbar, wenn der politische Wille da ist. Und dieser Wille ist jetzt messbar, terminiert und öffentlich kommuniziert.

Die entscheidende Frage ist nicht ob Frankreich den Wechsel schafft – sondern wie gut. Wird die Migration ein reibungsarmes Erfolgsmodell, das andere Länder kopieren? Oder werden Implementierungsprobleme, Kostensteigerungen und Mitarbeitenden-Frust das Narrativ dominieren? Das wird die nächsten zwei bis drei Jahre zeigen.

Und dann ist da noch die Frage, die ich Ihnen gerne mitgebe: Wenn eine der technologisch fortschrittlichsten Regierungen Europas diesen Schritt geht – warum diskutiert Deutschland immer noch? Schauen Sie sich an, was in Berlin, München oder Hamburg gerade passiert – und vergleichen Sie es mit Paris. Das ist die eigentliche Geschichte.

Was denken Sie? Sollte Deutschland Frankreich folgen? Schreiben Sie es uns – wir sind gespannt auf Ihre Einschätzung.