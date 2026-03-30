Pornhub gesperrt: Wie der Streaming-Markt auf die Blockaden reagiert

Die Pornhub-Sperrungen in Deutschland und anderen europäischen Ländern sind kein isoliertes Phänomen — sie sind Teil eines regulatorischen Trends, der den Streaming-Markt für Erwachseneninhalte grundlegend verändert. Marktdaten, Nutzerverhalten und Altersverifikation als aufstrebender Wirtschaftszweig: eine Analyse.Weiter mit den Hub-Artikeln

Wenn Behörden eine Website sperren, reagiert der Markt. Das ist keine Überraschung, aber die konkreten Reaktionsmuster sind aufschlussreicher, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Die deutschen Pornhub-Sperren haben messbare Auswirkungen auf Traffic, Nutzerverhalten und die Marktstruktur des Online-Erwachsenenmarkts gehabt — und sie haben einen neuen Wirtschaftszweig beschleunigt: die kommerzielle Altersverifikation.

Was die Daten zum Traffic zeigen

Pornhub veröffentlicht jährlich umfangreiche Statistiken zu Nutzungsverhalten und Traffic-Entwicklungen. Der Jahresbericht für 2024 zeigte erstmals deutliche regionale Rückgänge in Ländern, in denen Sperren aktiv sind.

Für Deutschland — wo die Sperren seit 2024 von einzelnen Providern umgesetzt werden — lassen sich Schätzungen auf Basis von Web-Analyse-Daten ableiten: Dienste wie Similarweb und Semrush zeigen für den deutschen Traffic auf Pornhub seit Beginn der Sperren einen Rückgang im zweistelligen Prozentbereich. Die genauen Zahlen variieren je nach Methodik, die Tendenz ist jedoch eindeutig.

Was dabei auffällt: Der Traffic-Rückgang war nicht dramatisch. Das deckt sich mit der technischen Realität — DNS-Sperren sind leicht umgehbar, und wer wirklich auf die Plattform zugreifen wollte, hat Wege gefunden. Trotzdem zeigen die Zahlen, dass ein beachtlicher Teil der Nutzerschaft die Hürde nicht überwunden hat oder die Plattform gewechselt hat.

Weiter mit den Hub-ArtikelnWie Nutzer auf Sperren reagieren

Marktforschung und Nutzungsdaten aus dem UK und Frankreich — Ländern, die früher als Deutschland zu umfassenderen Sperrmaßnahmen gegriffen haben — liefern interessante Verhaltensmuster.

Das britische Institut Internet Matters hat in einer Stud

ie aus 2023 gezeigt: Rund 40 Prozent der Nutzer, die mit einer Sperre konfrontiert werden, versuchen aktiv, sie zu umgehen. Etwa 30 Prozent wechseln zu einer anderen Plattform. Etwa 30 Prozent verzichten ganz auf den Abruf.

Für den Markt bedeutet das: Sperren verschieben Traffic, sie vernichten ihn nicht. Der Gesamtkonsum sinkt moderat, aber die Nutzer verteilen sich auf andere Plattformen — darunter auch solche, die weniger reguliert sind oder ihren Sitz außerhalb der EU haben.

Der Domino-Effekt in Europa

Deutschland ist nicht das erste europäische Land mit Pornhub-Sperren. Der Blick auf andere Länder zeigt, wie sich das Muster entwickelt:

Frankreich hat 2023 und 2024 mehrere große Pornografie-Plattformen gesperrt, nachdem die Regulierungsbehörde Arcom Altersverifikationsanforderungen nicht umgesetzt sah. Die Sperren hielten gerichtlicher Überprüfung stand — anders als in Deutschland. Das Herkunftslandprinzip wurde in Frankreich auf anderem Weg adressiert.

Vereinigtes Königreich verfolgt seit dem Online Safety Act (2023) einen anderen Ansatz: Nicht sofortige Sperren, sondern verpflichtende Altersverifikation unter Androhung von Netzsperren durch den Regulator Ofcom. Das hat dazu geführt, dass Plattformen wie MindGeek (Aylo) aktiv Altersverifikationslösungen implementieren oder entwickeln — zumindest für den britischen Markt.

Deutschland hat das bisher nicht erreicht. Die Sperren sind aktiv, aber ihre Rechtmäßigkeit ist in der Berufung. Was im UK als Druckmittel funktioniert hat — drohende Sperren als Anreiz für Compliance —, führt in Deutschland zu Stillstand, solange die Rechtslage unklar bleibt.

Altersverifikation als Wachstumsmarkt

Der regulatorische Druck hat eine interessante wirtschaftliche Nebenwirkung: Er hat den Markt für Altersverifikationslösungen erheblich beschleunigt.

Unternehmen wie Yoti (UK), Veriff (Estland) oder AgeID (UK, Tochter von Mindgeek selbst) bieten inzwischen spezialisierte Dienste an, die Altersverifikation datenschutzfreundlich ermöglichen sollen. Das Konzept: Nutzer verifizieren ihr Alter einmalig und erhalten ein Token oder ein Zertifikat, das sie auf verschiedenen Plattformen einsetzen können — ohne bei jeder Website erneut persönliche Daten preiszugeben.

Technologisch setzen einige dieser Dienste auf Zero-Knowledge-Proofs — ein kryptographisches Verfahren, bei dem bewiesen werden kann, dass eine Eigenschaft zutrifft (z.B. „Nutzer ist über 18“), ohne die eigentlichen Daten preiszugeben.

Der Markt ist noch jung, aber Schätzungen gehen von einem globalen Volumen von mehreren Milliarden Dollar aus, wenn Altersverifikation in mehr Ländern zur Pflicht wird. Die EU-Kommission arbeitet im Rahmen des European Digital Identity Wallets (EUDI Wallet) an einer öffentlichen Infrastruktur, die solche Verifikationen auch für private Dienste ermöglichen soll.

Streaming-Anbieter reagieren unterschiedlich auf die wachsenden Regulierungsanforderungen.

Was das für die Plattformwirtschaft bedeutet

Für Plattformbetreiber stellt die Altersverifikationspflicht eine erhebliche Compliance-Last dar — aber auch eine Marktchance für die, die sie früh umsetzen.

Aylo (Pornhub, YouPorn und viele andere) hat nach eigenen Angaben in verschiedenen Ländern Altersverifikationssysteme implementiert oder angekündigt. Die Frage ist, ob diese Systeme den jeweiligen regulatorischen Anforderungen genügen — und ob der politische Druck ausreicht, flächendeckende Umsetzung zu erzwingen.

Kleinere Plattformen sind im Nachteil: Compliance-Kosten, die für große Anbieter handhabbar sind, können für kleine Marktteilnehmer existenzbedrohend sein. Das führt tendenziell zur Marktkonsolidierung — große Plattformen überleben, kleine verschwinden oder weichen in weniger regulierte Bereiche aus.

Ein weiterer Effekt

ist die Verlagerung zu Plattformen, die außerhalb der EU oder des UK ansässig sind und sich regulatorischen Anforderungen leichter entziehen können. Dieser „Regulierungsarbitrage“-Effekt ist ein bekanntes Phänomen in der Plattformwirtschaft und zeigt die Grenzen nationalstaatlicher oder EU-weit koordinierter Regulation.

Was Investoren sehen

Aus Investorenperspektive ist der Sektor ambivalent. Auf der einen Seite: Ein Markt, der sich konsolidiert und professionalisiert, bietet Chancen für gut aufgestellte Akteure. Auf der anderen Seite: Regulierungsrisiken, die schwer vorherzusagen sind, und ein politisches Umfeld, das zunehmend restriktiv wird.

Der eigentliche Wachstumsmarkt liegt laut Branchenanalysen nicht im traditionellen Streaming, sondern in Creator-Economy-Plattformen wie OnlyFans oder Patreon-Alternativen. Diese Modelle sind dezentraler, setzen auf direkte Monetarisierung zwischen Creators und Fans, und sind regulatorisch schwerer zu greifen. Sie wachsen — trotz oder wegen der Regulierungsdebatten.

Die Rechtsunsicherheit als Marktrisiko

Die aktuelle Situation in Deutschland — Sperren in Kraft, Rechtmäßigkeit in der Berufung — schafft Unsicherheit für alle Marktteilnehmer. Provider wissen nicht, ob sie die Sperren weiter aufrechterhalten müssen oder dürfen. Plattformbetreiber wissen nicht, auf welche Anforderungen sie sich konkret einstellen sollen.

Das Urteil des VG Neustadt, das die Sperrverfügungen aufgehoben hat, und die dagegen eingelegte Berufung der Medienanstalt RLP sind der aktuell entscheidende Rechtsprozess. Eine detaillierte Einordnung finden Sie im Artikel Pornhub-Sperrung Deutschland: Das Gerichtsurteil und was es bedeutet.

Die übergeordnete EU-Dimension — welche Rolle der Digital Services Act spielt und warum das Herkunftslandprinzip für Plattformen wie Aylo entscheidend ist — erläutert der Artikel Digital Services Act: Wie die EU Online-Pornografie reguliert.

Für die Gesamtperspektive auf die deutschen Pornhub-Sperren bietet der Überblicksartikel Pornhub und YouPorn gesperrt: Deutschland und der Kampf um digitalen Jugendschutz die beste Orientierung. Wie Nutzer technisch mit der Sperre umgehen, ist Thema im Artikel Pornhub VPN: Ist das Umgehen der Sperre legal?.

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azit: Ein Markt im Umbruch

Die Pornhub-Sperren sind kein Ende, sondern ein Anfang. Sie markieren den Beginn einer umfassenderen Regulierungswelle, die den Online-Markt für Erwachseneninhalte in Europa nachhaltig verändern wird. Plattformen, die sich nicht anpassen, werden Marktanteile verlieren — an regulierungskonforme Konkurrenten oder an neue Modelle, die sich der Regulierung entziehen.

Altersverifikation wird kommen — in der einen oder anderen Form. Die Frage ist nicht ob, sondern wie: Mit europäischer Infrastruktur, mit proprietären Lösungen einzelner Plattformen, oder mit dem EUDI Wallet, das die Grundlage für eine interoperable, datenschutzfreundliche Lösung sein könnte. Das ist auch ein Markt — und einer, in dem noch entschieden wird, wer die Standards setzt.

Weiterführende Quellen: Heise: Pornhub in Europa — Sperrungen im Überblick | FAZ: Der Altersverifikations-Markt | Bundesnetzagentur: Netzneutralitätsbericht 2024