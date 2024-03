Die Initiative umfasst die Entwicklung von KI-Frameworks, um die Markteinführung zu beschleunigen und die Komplexität beim Aufbau und der Bereitstellung der Infrastruktur für generative KI zu verringern.

Dreieich/ Santa Clara (Kalifornien), 20. März 2024 – Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Datenspeicherung, Infrastruktur und Hybrid-Cloud-Management, baut mit NVIDIA eine neue Generation transformativer KI-Lösungen. Hitachi Vantara wird dazu ein Lösungsportfolio, Hitachi iQ, für zielgerichtete KI-Ergebnisse entwickeln, und ergänzt seinen KI-Lösungs-Stack um branchenspezifische Fähigkeiten, sodass die Ergebnisse spezifischer und relevanter für das Geschäftsmodell eines Unternehmens sind.

Neue und spannende datenintensive Technologien wie Generative KI führen zu einem wahren Goldrausch bei der Umgestaltung von Unternehmen. Sie stressen aber auch die bereits angespannten Umgebungen, in denen sie laufen. Einem aktuellen Bericht von S&P Global Market Intelligence zufolge ist die „IT-Infrastruktur durch die Ressourcenanforderungen von KI-Workloads überlastet. Nur ein Drittel (32 %) der Befragten gab an, dass ihr Unternehmen stets in der Lage ist, den internen Bedarf an KI-Workloads zu unterstützen.“ Durch die Zusammenarbeit kann Hitachi Vantara die Bedürfnisse des Marktes mit der Schaffung von Hybrid-Cloud-fähigen KI-Funktionen erfüllen, die schnellere, umsetzbare Erkenntnisse ermöglichen.

„Als Teil der Hitachi-Familie verfügen wir über eine starke Expertise in mehreren industriellen Marktsegmenten, darunter Energie, Transport und Fertigung. Das ermöglicht es uns, dort die digitale Transformation durch KI zu beschleunigen“, sagt Sheila Rohra, CEO von Hitachi Vantara. „Eine erfolgreiche Zusammenarbeit baut darauf auf, heutige und zukünftige Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Diese Kooperation ermöglicht es uns, die führende Rolle von NVIDIA im Bereich KI mit der Expertise von Hitachi Vantara bei zukunftsweisenden Hybrid-Cloud-Infrastrukturlösungen und -Services zu verbinden, um für unsere Kunden eine Datengrundlage für Innovationen zu schaffen.“

Das Hitachi iQ-Portfolio basiert auf den neuesten KI-Technologien von NVIDIA und den Speicherplattformen der nächsten Generation von Hitachi Vantara. Es bietet Lösungen, die den Anforderungen des Marktes durch die Schaffung von KI-Funktionen gerecht werden und die digitale Transformation in Industrie- und Unternehmensmärkten beschleunigen. Hitachi Vantara bietet seinen Kunden verschiedene Nutzungsmodelle an, mit denen sie den von ihnen benötigten Datenspeicher nutzen können, während gleichzeitig die Leistung vor Ort verbessert und ein besserer ROI ermöglicht wird.

Eine neue KI-gestützte Architektur

Das erste Angebot im Rahmen des Hitachi iQ Portfolios basiert auf NVIDIA H100 Tensor Core GPUs und wird im ersten Quartal des Hitachi-Geschäftsjahres eingeführt. Es wird die NVIDIA DGX BasePOD Zertifizierung durchlaufen und soll mit NVIDIA DGX H100 Systemen und NVIDIA AI Enterprise Software ausgestattet werden. Darüber hinaus wird das Hitachi iQ-Portfolio Folgendes umfassen:

Ein High-End NVIDIA HGX-Angebot – angetrieben von NVIDIA H100 Grafikprozessoren – und eine Ergänzung PCI-E-basierter Angebote in der Mittelklasse, bestehend aus NVIDIA H100 und L40S GPUs.

Auf Basis der Hitachi Content Software for File (HCSF) Speichertechnologie bringt Hitachi Vantara einen neuen, schnelleren Speicher-Node der 5. Generation auf den Markt, der schnelle Speicherlösungen für komplexe KI-Workloads bietet.

„Unternehmen bauen branchenübergreifend KI-Fabriken, um ihre Daten in Intelligenz zu verwandeln“

, sagt Charlie Boyle, Vice President of DGX Platforms bei NVIDIA. „Mit Lösungen, die auf der NVIDIA DGX-Infrastruktur und -Software basieren, können Hitachi Vantara-Kunden KI-Exzellenzzentren aufbauen, um ihre generativen KI-Strategien voranzutreiben.

Nutzung der OT- und Industriekompetenz von Hitachi

Hitachi wandelt sich, um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Letztes Jahr kündigte das Unternehmen die Gründung des Hitachi Generative AI Center of Excellence an. Im Rahmen einer umfassenderen Partnerschaft mit NVIDIA wird sich Hitachi auf die Entwicklung von OT-spezifischen Grundmodellen konzentrieren und als eines der ersten Unternehmen branchenspezifische generative KI-Modelle entwickeln, um die Anforderungen des Marktes an die datengesteuerte digitale Transformation zu erfüllen. Darüber hinaus werden Hitachi, seine Tochtergesellschaften und sein Partner-Ökosystem über Hitachi iQ Kunden dabei unterstützen, das Potenzial von KI zu entdecken und ihr Unternehmen zu verbessern.

Mehr über das KI-Lösungsportfolio von Hitachi Vantara erfahren Sie hier: www.hitachivantara.com/en-us/solutions/artificial-intelligence.html#hitachiiq

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi treibt das Social Innovation Business voran und schafft durch den Einsatz von Daten und Technologie eine nachhaltige Gesellschaft. Wir lösen die Herausforderungen von Kunden und Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte nutzen. Hitachi operiert unter der Geschäftsstruktur „Digital Systems & Services“ – Unterstützung der digitalen Transformation unserer Kunden; „Green Energy & Mobility“ – Beitrag zu einer dekarbonisierten Gesellschaft durch Energie- und Bahnsysteme; und „Connective Industries“ – Verbindung von Produkten durch digitale Technologie, um Lösungen für verschiedene Branchen anzubieten. Angetrieben von Digital, Green und Innovation streben wir nach Wachstum durch gemeinsame Entwicklung mit unseren Kunden. Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2022 (bis 31. März 2023) betrug 10.881,1 Milliarden Yen, mit 696 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 320.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com

Firmenkontakt

Hitachi Vantara GmbH

Bastiaan van Amstel

Im Steingrund 10

63303 Dreieich-Buchschlag

06103 – 804-0



https://www.hitachivantara.com/de-de/home.html

Pressekontakt

Public Footprint GmbH

Thomas Schumacher

Mendelssohnstr. 9

51375 Leverkusen

0214 8309 7790



http://www.public-footprint.de