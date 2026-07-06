Spoiler: Meine Garmin Epix Gen 2 hat mir im Wald nichts geflüstert, obwohl das Internet steif und fest behauptet, sie könne inzwischen offline mit mir reden. Ich habe es getestet, im Flugmodus, mit einem Bastelprojekt-Ehrgeiz, der besser in eine Enttäuschung münden sollte, als ich dachte. Zeit für einen nüchternen Blick auf das, was Garmin Smartwatches beim Thema On-Device AI wirklich können – und was gerade nur schön klingt.

Der Hype: Offline-KI auf dem Handgelenk?

Seit einigen Wochen kursiert in Foren und auf Tech-Seiten die Erzählung, Garmin habe der Epix Gen 2 per Software-Update eine lokale, komplett offline-fähige Sprach-KI verpasst. Ein On-Device-LLM auf dem Handgelenk, ganz ohne Cloud, ganz ohne Smartphone in Reichweite. Klingt nach dem Traum jeder Person, die schon einmal im Funkloch verzweifelt „Timer starten“ in ihre Uhr genuschelt hat.

Ich wollte das selbst ausprobieren. Also: Flugmodus an, Handy in die Jackentasche, Epix Gen 2 ans Handgelenk, und dann laut und deutlich einen Sprachbefehl formuliert. Ergebnis: Stille. Keine Reaktion, kein Mikro-Icon, kein gar nichts. Im Ernst, das war so unspektakulär wie ein Router-Neustart, der das Problem nicht löst.

Der Grund ist simpel, wenn man die offiziellen Unterlagen durchgeht statt nur Schlagzeilen zu glauben: Es gibt aktuell keine belegte, offizielle Offline-KI-Sprachsteuerung für die Garmin Epix Gen 2. Das Gerücht hält sich hartnäckig, aber die Faktenlage sagt etwas anderes.

Was die Epix Gen 2 wirklich tut, wenn man mit ihr spricht

Garmin erklärt in der eigenen Support-Dokumentation ziemlich unmissverständlich, wie Sprachsteuerung auf einer Garmin Smartwatch funktioniert: Man koppelt die Uhr mit dem Smartphone und nutzt darüber Google Assistant, Siri oder Bixby. Die Uhr selbst ist dabei eher Fernbedienung als Gehirn. Sie leitet den Befehl weiter, das eigentliche Sprachverständnis passiert auf dem Handy und meistens in der Cloud des jeweiligen Assistenten.

Das ist wichtig zu verstehen, weil es den Unterschied zwischen „Sprachsteuerung vorhanden“ und „On-Device AI vorhanden“ markiert. Beides wird in der Berichterstattung gerne verwechselt. Eine Garmin Smartwatch, die per gekoppeltem Smartphone auf Google Assistant zugreift, ist praktisch, aber sie ist nicht offline-fähig und sie verarbeitet keine Sprache lokal auf dem Chip der Uhr.

Auch im offiziellen Benutzerhandbuch der Epix Gen 2 Serie taucht an keiner Stelle eine eigenständige, geräteinterne Sprach-KI auf. Es gibt Funktionsbeschreibungen zu Navigation, Sensorik und Trainingsauswertung, aber keinen Abschnitt zu lokaler Spracherkennung ohne Netzwerkverbindung. Wer also aktuell auf ein Firmware-Update wartet, das der Uhr heimlich ein eigenes Sprachgehirn eingepflanzt hat: Diese Suche dürfte enttäuschend enden.

Gegenargumente: Warum sich das Gerücht überhaupt so hartnäckig hält

Fairerweise muss man sagen, dass das Missverständnis nicht komplett aus der Luft gegriffen ist. Garmin bewirbt seit einigen Firmware-Versionen tatsächlich smartere Auswertungen, etwa personalisierte Trainingsempfehlungen, die sich an Schlafqualität, Erholungswerten und Belastungshistorie orientieren. Diese Funktionen fühlen sich im Alltag wie „die Uhr denkt mit“ an, und genau dieses Gefühl wird in manchen Berichten unscharf mit „KI an Bord“ gleichgesetzt. Wer nicht genau zwischen Sensor-Auswertung und Sprachverständnis unterscheidet, kommt schnell zu dem Trugschluss, beides sei technisch dasselbe.

Hinzu kommt, dass andere Hersteller im Wearable-Umfeld tatsächlich erste Schritte in Richtung lokaler Sprachverarbeitung angekündigt haben, allerdings meist als Ausblick auf kommende Chip-Generationen, nicht als Funktion für bereits verkaufte Modelle. Wird eine solche Ankündigung unsauber zusammengefasst oder in Kurzform weiterverbreitet, entsteht schnell der Eindruck, die Funktion sei schon da, obwohl sie sich noch in der Entwicklung befindet. Genau an dieser Stelle beginnt die Verwechslung, die aktuell die Runde macht.

Ein weiterer Punkt, der die Verwirrung befeuert: Marketingtexte sprechen gerne von „intelligenten Funktionen“ oder „smarten Insights“, ohne technisch offenzulegen, wo diese Berechnung stattfindet. Für Laien liest sich das wie ein Versprechen auf KI-Autonomie, tatsächlich handelt es sich häufig um vergleichsweise einfache statistische Modelle, die seit Jahren zum Standardrepertoire von Fitness-Uhren gehören. Wer genauer hinschaut, merkt schnell, dass „smart“ und „on-device Sprach-KI“ zwei völlig unterschiedliche Kategorien sind, die in der öffentlichen Debatte gerne vermischt werden.

On-Device AI erklärt – Nerd-Alarm

Nerd-Alarm: Kurz einordnen, was On-Device AI überhaupt bedeutet, weil der Begriff gerade inflationär benutzt wird. On-Device AI, auch Edge AI genannt, meint, dass ein Modell direkt auf dem Gerät rechnet, ohne Daten an einen Server zu schicken. Kein Upload, keine Cloud-Antwort, keine Latenz durch Mobilfunk. Das Gerät entscheidet komplett selbst, was ein Satz bedeutet oder was auf einem Foto zu sehen ist.

Bei Smartphones ist das längst Realität, wenn auch meist für kleinere, spezialisierte Aufgaben. Übersetzungen, Diktierfunktionen oder Bildverbesserung laufen bei modernen Geräten teilweise lokal, etwa wie es aktuell bei der on-device Übersetzung in WhatsApp mit Gemini Nano auf Android zu sehen ist, weil spezielle Chip-Bausteine dafür vorhanden sind. Bei Wearables ist die Ausgangslage eine andere: kleinere Batterien, kleinere Chips, weniger Platz für Kühlung und Rechenleistung. Ein vollwertiges Sprachmodell dort unterzubringen, ist kein Software-Problem, das man mal eben per Update löst, sondern eine Hardware-Frage.

Genau deshalb ist die Erwartung, eine bestehende Garmin Smartwatch bekomme per reinem Firmware-Patch ein echtes On-Device-LLM, technisch fragwürdig. Man kann einer Taschenrechner-App nicht per Update ein Betriebssystem-Update einpflanzen, das sie zum Gaming-PC macht. Ähnlich verhält es sich hier.

Warum die Hardware (noch) nicht mitspielt

Die Epix Gen 2 ist in erster Linie für Ausdauersport, Navigation und lange Laufzeiten gebaut, nicht für Rechenlast. Laut den technischen Angaben, die auch in Community-Wikis wie dem Garmin-Rumors-Wiki dokumentiert sind, schafft die Uhr im Energiesparmodus bis zu 16 Tage Laufzeit und im reinen GPS-Modus bis zu 42 Stunden. Solche Werte sind beeindruckend, aber sie erklären sich genau dadurch, dass die Uhr eben nicht dauerhaft mit einem hungrigen KI-Modell im Hintergrund rechnet.

Ein Sprachmodell, selbst ein stark komprimiertes, saugt Energie und braucht Rechenkerne, die für parallele Vektoroperationen ausgelegt sind. Diese Chips heißen NPU oder Neural Engine und sind bei modernen Smartphones inzwischen Standard. In den öffentlich zugänglichen technischen Beschreibungen der Epix Gen 2 taucht ein solcher spezialisierter KI-Baustein nicht auf. Die Uhr ist ein Sensor-Kraftwerk mit GPS, Herzfrequenzmessung, Barometer und Kompass, kein KI-Beschleuniger am Handgelenk.

Meine persönliche Einschätzung: Das ist auch völlig in Ordnung so. Eine Sportuhr, die zwei Wochen ohne Ladekabel überlebt, ist für die meisten Läuferinnen und Radfahrer wertvoller als eine Uhr, die drei Tage durchhält, dafür aber Konversation führen kann wie ein Chatbot. Priorität schlägt Prestige, zumindest bei einem Gerät, das man beim Marathon am Arm trägt.

Kleiner Chip, kleine Batterie: Die Hardware heutiger Wearables limitiert echte On-Device AI. (Symbolbild)

Was Garmin schon lokal rechnet – stille On-Device-AI ohne großes Sprachtheater

Ganz ohne „Intelligenz“ kommt die Epix Gen 2 trotzdem nicht aus, nur eben leiser als gedacht. Garmin verarbeitet seit Jahren Sensordaten direkt auf der Uhr, um Kennzahlen wie Trainingsbelastung, Erholungsstatus oder eine Schätzung der maximalen Sauerstoffaufnahme zu berechnen. Diese Auswertungen laufen zu großen Teilen lokal, weil kontinuierliche Sensorwerte wie Herzfrequenz und Bewegung sonst viel zu viele Daten für eine ständige Cloud-Übertragung erzeugen würden.

Man könnte diese Algorithmen durchaus als eine Form von On-Device AI im weiteren Sinne bezeichnen, auch wenn Garmin selbst nicht mit diesem Begriff wirbt. Der Unterschied zur erhofften Sprachsteuerung: Hier geht es um strukturierte Zahlenreihen aus Sensoren, nicht um freies gesprochenes Sprachverständnis. Ein Herzfrequenzverlauf ist rechnerisch etwas völlig anderes als ein gesprochener Satz mit Grammatik, Kontext und Mehrdeutigkeit.

Wer also von „Garmin macht schon KI“ spricht, hat im Kern nicht ganz unrecht, meint damit aber etwas anderes als die kursierende Behauptung einer offline-fähigen Sprach-KI. Diese Unterscheidung ist entscheidend, wenn man Wearables realistisch einordnen will, statt Marketing-Wunschdenken für Produktrealität zu halten.

Der Wettbewerb: Wie andere Hersteller Edge AI angehen

Bei Smartphones ist die Entwicklung Richtung lokaler Verarbeitung schon deutlich weiter. Ansätze, bei denen kompakte Sprachmodelle direkt auf dem Gerät laufen, etwa für Übersetzungsfunktionen in Messenger-Apps, zeigen, wie On-Device AI außerhalb der reinen Theorie funktionieren kann. Solche Systeme sind bewusst kleiner und spezialisierter als die großen Cloud-Modelle, dafür aber schnell und ohne Internetverbindung nutzbar.

Für Wearables ist das ein interessantes Zukunftsbild, aber eben noch Zukunft. Die Rechenkapazität eines Smartphones liegt um ein Vielfaches über der einer Sportuhr, allein schon wegen Akkugröße und Chip-Fläche. Bis ein vergleichbarer Ansatz auf einer Garmin Smartwatch ankommt, dürfte es eine neue Hardware-Generation mit dediziertem KI-Baustein brauchen, nicht nur ein Software-Update für bestehende Modelle.

Spannend ist trotzdem, in welche Richtung sich der gesamte Wearables-Markt bewegt. Apple und Google investieren sichtbar in kleinere, effizientere Modelle, die lokal laufen können, aus Datenschutz- und Latenzgründen. Wenn dieser Trend bei den Chip-Herstellern für Wearable-SoCs ankommt, ist es plausibel, dass Garmin irgendwann nachzieht. Aktuell ist das aber Spekulation, keine dokumentierte Roadmap.

Praxis-Szenario: Trailrunning ohne Netz

Um die Theorie greifbarer zu machen, lohnt sich ein kurzer Blick auf ein typisches Alltagsszenario. Angenommen, jemand läuft einen mehrstündigen Trail durch ein Gebiet ohne Mobilfunkempfang, das Smartphone liegt aus Gewichtsgründen im Rucksack und ist im Flugmodus, um Akku zu sparen. In diesem Moment zeigt sich sehr genau, was eine Garmin Smartwatch tatsächlich offline leisten kann und was nicht.

Funktionieren wird in diesem Szenario die Navigation über vorher heruntergeladene Karten, die Aufzeichnung von Strecke, Höhenmetern und Herzfrequenz sowie die lokale Berechnung von Trainingsbelastung direkt auf der Uhr. Nicht funktionieren wird dagegen jeder Versuch, per Sprachbefehl etwa eine Nachricht zu diktieren, eine Wegbeschreibung abzufragen oder den Wetterbericht vorlesen zu lassen, denn all das würde eine Verbindung zum gekoppelten Smartphone und darüber hinaus zum Internet voraussetzen. Genau an dieser Grenze verläuft der Unterschied zwischen „die Uhr rechnet selbst“ und „die Uhr braucht Unterstützung von außen“.

Für die Praxis heißt das: Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte Offline-Karten und Routen vor dem Start herunterladen, den Energiesparmodus je nach erwarteter Laufzeit wählen und sich bewusst machen, dass Sprachbefehle in solchen Szenarien schlicht keine Option sind. Das ist keine Schwäche der Uhr, sondern eine Frage der realistischen Erwartungshaltung.

Wer eine Epix Gen 2 besitzt und wissen will, was tatsächlich offline funktioniert, sollte zwischen zwei Kategorien unterscheiden. Offline nutzbar sind GPS-Tracking, gespeicherte Karten für die Navigation und die klassische Sensorik samt lokaler Trainingsauswertung. Auf eine Verbindung angewiesen bleiben dagegen die Synchronisation mit Garmin Connect, App-Downloads über Connect IQ und jede Form von Sprachassistent-Funktion über das Smartphone.

Praktisch bedeutet das: Firmware regelmäßig über Garmin Express oder die Garmin Connect App aktualisieren, um von Bugfixes und neuen Funktionen zu profitieren. Wer besonders auf Datenschutz achtet, kann in den Einstellungen prüfen, welche Berechtigungen der gekoppelte Sprachassistent auf dem Smartphone erhält, denn genau dort, nicht auf der Uhr, laufen die eigentlichen Sprachdaten zusammen. Wer ohnehin über ein neues gekoppeltes Smartphone nachdenkt, findet einen kompakten Überblick zu eSIM-fähigen Handys im Check, was gerade unterwegs für zuverlässige Konnektivität ohne physische SIM relevant werden kann.

Ein weiterer praktischer Punkt: Wer auf echte Offline-Bedienung ohne Sprachbefehle Wert legt, kann viele Kernfunktionen der Epix Gen 2 komplett per Taste oder Touch steuern, inklusive Trainingsstart, Navigation und Anzeige der Gesundheitswerte. Das ist unspektakulär, aber zuverlässig, und funktioniert auch dort, wo weder Mobilfunk noch WLAN hinkommen.

Für alle, die aus reiner Neugier mit Connect-IQ-Apps experimentieren wollen: Auch Drittanbieter-Apps sind in aller Regel auf das gekoppelte Smartphone angewiesen, sobald es um Sprachverarbeitung geht. Eine App kann eine Oberfläche auf der Uhr anzeigen, aber kein eigenständiges Sprachmodell mitbringen, das komplett ohne Smartphone auskommt. Diese Grenze sollte man kennen, bevor man Stunden in ein eigenes Bastelprojekt steckt, das an der Hardware scheitert.

Sinnvoll ist außerdem ein Blick in die Release Notes jedes Firmware-Updates, die Garmin auf der Support-Seite veröffentlicht. Dort steht schwarz auf weiß, welche Funktionen tatsächlich neu hinzukommen, und meist liest sich das deutlich nüchterner als manche Schlagzeile. Wer Zweifel an einer kursierenden Behauptung hat, findet dort die zuverlässigste Quelle, noch vor Foren-Threads oder Kurzvideos, die Funktionen gerne zuspitzen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Was bleibt?

Die Garmin Epix Gen 2 bleibt eine der stärksten Multisport-Uhren am Markt, mit langer Laufzeit, robuster Sensorik und solider lokaler Auswertung von Trainingsdaten. Eine offline-fähige Sprach-KI direkt auf der Uhr gehört aber, Stand der offiziellen Unterlagen, nicht zu ihren Fähigkeiten. Wer das Gegenteil liest, sollte kurz nachfragen: Wo genau steht das, und in welchem Handbuch?

Realistisch betrachtet ist das aktuell kein Nachteil, der den Kauf oder die Nutzung der Uhr schmälert, sondern schlicht eine Frage der Erwartungshaltung. Wer eine Sportuhr für Ausdauertraining, Navigation und Gesundheitsmonitoring sucht, bekommt mit der Epix Gen 2 nach wie vor ein sehr solides Gerät. Wer dagegen auf ein Handgelenk-Gadget hofft, das wie ein eigenständiger Sprachassistent ganz ohne Smartphone funktioniert, wartet noch auf die passende Hardware-Generation.

Bleibt die Frage, wie lange es dauert, bis Wearables tatsächlich ohne Cloud-Abhängigkeit sprechen können. Bis dahin heißt es: Handy einpacken, Verbindung halten, und der Uhr die Zahlen überlassen, die sie wirklich gut kann.