Fiverr Business Trends Index: Deutsche Unternehmen setzen verstärkt auf KI und Online-Präsenz

Die neuesten Erkenntnisse von Fiverr deuten darauf hin, dass deutsche Unternehmen ihre digitale Transformation intensivieren, wobei KI-Dienstleistungen im Vordergrund stehen. Die Herbst-Edition des 8. Business Trends Index zeigt klare Tendenzen in der Online-Welt, die das Potenzial haben, die Geschäftswelt grundlegend zu verändern.

Digitalisierung: Ein unaufhaltsamer Trend

Laut dem aktuellen Bericht von Fiverr greifen Unternehmen verstärkt auf Expert:innen zurück, um innovative Online-Shop-Lösungen und beeindruckende Produktdarstellungen zu implementieren. Es handelt sich dabei nicht nur um technologieorientierte Startups, sondern auch um Firmen aus dem Baugewerbe und dem Einzelhandel.

„Chancen nutzen“: die Devise des 8. Business Trends Index

Der Aufstieg der KI-Projekte: Unternehmen sind aktiv auf der Suche, wie sie Künstliche Intelligenz (KI) in ihren Abläufen nutzen können.

Vorbereitung auf das Weihnachtsgeschäft: Einzelhandelsunternehmen streben danach, mit eindrucksvollen Online-Präsentationen Konsument:innen zu gewinnen.

Digitale Präsenz ausbauen: Dienstleistungsunternehmen intensivieren ihren digitalen Fußabdruck.

Wie Florian Müller, Country Manager DACH bei Fiverr, anmerkt, gibt es einen klaren Trend zur Maximierung des Geschäftspotenzials durch neue Tools. Insbesondere die Einführung von KI in verschiedene Geschäftsprozesse hat zu einer verstärkten Dynamik geführt, wobei Freelancer bei dieser Transformation eine Schlüsselrolle spielen.

Globale Trends in Kürze

KI-Technologien: Der anhaltende Fokus liegt auf dem Verstehen und Anwenden von KI-Tools. Suchtrends zeigen eine erhöhte Nachfrage nach spezialisierten KI-Fähigkeiten.

Einzelhandel rüstet auf: Vor den wichtigen Shopping-Tagen wie dem Black Friday optimieren Einzelhändler ihre Online-Strategien, um ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten.

Stärkere Online-Präsenz von Dienstleistungsunternehmen: Unternehmen aus Branchen wie Versandlogistik und Bauwesen suchen nach Möglichkeiten, ihren Online-Auftritt zu verbessern.

Deutschland spiegelt globale Trends wider

Auch in Deutschland ist die Nachfrage nach KI-bezogenen Dienstleistungen gestiegen. Deutsche Unternehmen suchen verstärkt nach Expert:innen für KI-Tools, speziell im Hinblick auf die Integration von KI in ihr Geschäft. Einzelhandelsunternehmen arbeiten intensiv daran, ihren Online-Shop für das Weihnachtsgeschäft zu optimieren.

Abschließend

Der Business Trends Index von Fiverr bietet wertvolle Einblicke in die Geschäftstrends in verschiedenen Ländern. Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich diese Trends in den kommenden Monaten weiterentwickeln werden und welche Auswirkungen sie auf den globalen Markt haben werden.

