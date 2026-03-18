Smart Home DIY: Was Sie wirklich selbst machen können

YouTube-Videos zeigen es so einfach: Kabel zusammenstöpseln, Code flashen, fertig. Die Realität sieht manchmal anders aus. Was Smart-Home-DIY wirklich bedeutet – und wo die Grenzen des Selbermachens liegen.

Kennen Sie das? Man schaut sich ein Tutorial an, kauft die Teile, und drei Stunden später starrt man auf eine blinkende LED, die bedeutet: „Ich weiß nicht, was ich tue.“ Smart-Home-DIY hat diese Dualität: Es ist gleichzeitig befriedigend und frustrierend, günstig und zeitaufwändig, mächtig und fehleranfällig.

Was kann man wirklich selbst machen – und was sollte man besser einem Fachmann überlassen? Ein ehrlicher Überblick.

Was DIY wirklich bedeutet – und warum Shelly hier dominiert

Smart-Home-DIY ist nicht gleich DIY. Es gibt mindestens drei Level:

Level 1: Plug-and-Play-DIY. Smarte Glühbirnen einschrauben, Zwischenstecker einstecken, App konfigurieren. Das kann buchstäblich jeder. Keine technischen Kenntnisse, keine Werkzeuge. Ergebnis: funktionierendes Smart Home für Einsteiger.

Level 2: Konfigurierungs-DIY. Home Assistant installieren, Automationen schreiben, Integrationen einrichten. Erfordert Geduld, Bereitschaft zur Fehlersuche und die Fähigkeit, eine Fehlermeldung zu googeln. Kein Programmieren im eigentlichen Sinne nötig, aber man muss keine Angst vor YAML-Dateien haben.

Level 3: Hardware-DIY. ESP32- oder Arduino-Boards flashen, Sensoren anlöten, Gehäuse drucken. Das ist echtes Basteln – befriedigend für Technikbegeisterte, Zeitfresser für alle anderen.

Shelly-Geräte (jetzt Allterco Robotics) sind der pragmatische Mittelweg zwischen Level 1 und Level 2. Die kleinen WLAN-Relais passen hinter vorhandene Lichtschalter, lassen sich per Web-Interface konfigurieren und integrieren sich tadellos in Home Assistant. Wer noch nie Code geschrieben hat und trotzdem smarte Schalter will: Shelly ist die Antwort.

ESPHome und Tasmota: Wenn fertige Software nicht reicht

Home Assistant Automatisierung

Wer ESP8266- oder ESP32-basierte Geräte selbst programmieren will, greift meist zu ESPHome oder Tasmota. Beide sind Open-Source-Frameworks, die aus günstigen Mikrocontrollern smarte Geräte machen.

ESPHome ist die elegantere Lösung für Home-Assistant-Nutzende: YAML-Konfiguration, automatische Integration, OTA-Updates. Man beschreibt, was das Gerät tun soll – und ESPHome kompiliert die Firmware. Kein C++, kein Arduino-Code nötig. Ein DHT22-Temperatursensor, ein ESP8266 für 3 Euro und eine YAML-Datei: fertig ist ein Raum-Klimasensor, der in Home Assistant erscheint.

Tasmota ist mächtiger und komplexer. Es kann deutlich mehr Protokolle und Gerätetypen, hat aber eine steilere Lernkurve. Für das Flashen von Shelly-Geräten oder chinesischen Smart-Plugs ist Tasmota die erste Wahl der Community.

Was braucht man dafür mindestens? Einen Computer, einen USB-Seriell-Adapter (FTDI-Adapter, ca. 5 Euro), und Bereitschaft, eine halbe Stunde in Tutorials zu investieren. Lötkenntnisse sind für die meisten gängigen Module nicht nötig. Arduino Matter-Bundles wie das kürzlich vorgestellte Arduino-DIY-Kit bringen Matter-Unterstützung auch in selbst gebaute Geräte.

Home Assistant: Das Herzstück des DIY-Smart-Homes

Home Assistant ist für das DIY-Segment das, was WordPress für Blogs ist: die unverzichtbare, kostenlose Plattform hinter allem. Über 3.000 Integrationen, aktive Community, monatliche Updates. Home Assistant läuft auf einem Raspberry Pi, einem alten Laptop, einem NUC oder einem dedizierten Home-Assistant-Green-Gerät.

Was Home Assistant kann, das kein kommerzielles System bietet: alles. Zigbee, Z-Wave, Thread/Matter, WLAN, Bluetooth, KNX, Modbus, REST-APIs – alles unter einem Dach. Wenn ein Gerät existiert und eine Schnittstelle hat, gibt es wahrscheinlich eine Home-Assistant-Integration dafür.

Die Lernkurve ist real. Die ersten Stunden mit Home Assistant sind oft frustrierend – YAML-Syntax lernen, den Unterschied zwischen Entitäten und Geräten verstehen, Automationen aufbauen. Aber nach dieser Einstiegshürde öffnet sich eine Möglichkeiten-Welt, die kein Alexa-Skill je erreichen wird.

Wer mit Home Assistant anfangen möchte: Raspberry Pi 4 kaufen, Home Assistant OS flashen, HAOS-Dokumentation lesen. Der erste Schritt kostet etwa 80 Euro und einen freien Abend.

Was Sie definitiv einem Fachmann überlassen sollten

Hier ist die Liste der Dinge, bei denen Selbermachen keine gute Idee ist:

Arbeiten an der Hausinstallation (230V). Unterputz-Relais, die Wechselstromleitungen berühren, gehören in Fachkundige-Hände. Nicht wegen der Theorie – wegen der Haftung. Wer ohne Qualifikation an 230V-Leitungen arbeitet und dabei einen Brand verursacht, kann seinen Versicherungsschutz verlieren. Das gilt besonders für Mietwohnungen.

Einbindung in KNX-Systeme. KNX ist das Profiprotokoll für Gebäudeautomation, das in vielen neueren Mehrfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien verbaut ist. Die Programmierung von KNX-Anlagen erfordert eine spezifische Software (ETS5/ETS6) und Kenntnisse, die man nicht in einem YouTube-Video lernt.

Wärmepumpen-Integration über Feldbus. Wenn die smarte Heizungssteuerung tiefer in die Wärmepumpe eingreifen soll als über den vorgesehenen Smart-Home-Anschluss, braucht das einen Fachbetrieb.

IP-Überwachungskameras mit ONVIF-Integration in professionelle NVR-Systeme. Technisch machbar für Profis. Für den durchschnittlichen Heimanwender ein Projektwochenende mit ungewissem Ausgang.

Das DIY-Starter-Kit: Was realistisch empfehlenswert ist

Für den idealen DIY-Einstieg empfehlen wir bei digital-magazin.de folgende Kombination:

Home Assistant Green oder Raspberry Pi 4 als Zentrale (80-100 Euro)

als Zentrale (80-100 Euro) Conbee III oder Sonoff Zigbee Dongle Plus für Zigbee-Unterstützung (30-40 Euro)

für Zigbee-Unterstützung (30-40 Euro) 3-5 smarte Steckdosen mit Energiemessung (Shelly oder Matter-kompatibel)

(Shelly oder Matter-kompatibel) Temperatursensoren für jeden Raum (Aqara Temperature Sensor oder Zigbee-DIY mit ESPHome)

für jeden Raum (Aqara Temperature Sensor oder Zigbee-DIY mit ESPHome) Ein Thread Border Router (HomePod mini, Apple TV 4K oder IKEA DIRIGERA)

Gesamtkosten: ca. 300-400 Euro. Damit lässt sich ein vollständiges Monitoring- und Automatisierungssystem aufbauen – ohne einen einzigen Elektriker zu rufen.

Und für alle, die sich bei der Frage „Was darf ich in der Mietswohnung überhaupt installieren?“ noch nicht sicher sind: Das haben wir separat beleuchtet – was erlaubt ist und was nicht.

3D-Druck und Custom Hardware: Der nächste Level

Wer einen 3D-Drucker besitzt – oder Zugang zu einem Maker Space hat – eröffnet sich eine weitere Dimension. Gehäuse für ESP32-Sensoren, Halterungen für Bewegungsmelder, Wandhalter für Taster: Alles downloadbar auf Thingiverse oder selbst designt in Fusion 360.

Ein konkretes Beispiel aus der Community: Ein smarter CO2-Sensor aus einem SCD40-Chip (ca. 15 Euro), einem ESP32 (ca. 5 Euro), einem kleinen OLED-Display (ca. 4 Euro) und einem 3D-gedruckten Gehäuse – Gesamtkosten ca. 30 Euro. Kommerziell vergleichbar: Netatmo Smart Indoor Air Quality Monitor für 130 Euro.

Der Zeitaufwand ist natürlich höher. Aber Basteln hat seinen eigenen Wert – das Vergnügen, ein Gerät zu besitzen, das man selbst gebaut hat und das genau das tut, was man will. ESPHome bietet eine umfangreiche Bibliothek an unterstützten Sensoren und Aktoren – die Auswahl ist überwältigend.

Und jetzt?

Smart-Home-DIY ist kein Entweder-oder. Man kann mit einer einzigen smarten Glühbirne anfangen und fünf Jahre später einen Raspberry Pi betreiben, der das ganze Haus steuert. Oder man bleibt beim Plug-and-Play und ist damit vollkommen zufrieden.

Der wichtigste Schritt ist der erste. Kaufen Sie sich ein Matter-kompatibles Starterset, richten Sie es ein, und schauen Sie, was Sie damit machen wollen. Die Community – auf Reddit, im Home-Assistant-Forum, auf GitHub – ist außergewöhnlich hilfsbereit. Sie haben keine dummen Fragen gestellt. Andere haben sie schon gestellt. Und beantwortet.

Kosten und Zeitaufwand: Realistisch kalkuliert

Smart Home DIY hat zwei Währungen: Geld und Zeit. Wer Zeit spart (fertige Geräte kauft), zahlt mehr Geld. Wer Geld spart (selbst lötet und konfiguriert), investiert Zeit. Die Frage ist, welche Ressource knapper ist.

Ein konkretes Beispiel: Ein fertiger Eve-Energy-Stecker (Thread-nativ, Matter, Energiemessung) kostet ca. 40 Euro und ist in fünf Minuten eingerichtet. Derselbe Anwendungsfall in DIY: ESP32 (5 Euro), Steckdosengehäuse (3 Euro), Strommessmodul (8 Euro), ESPHome-Konfiguration (1 Stunde). Gesamtkosten: ca. 16 Euro, Zeitaufwand: 2-3 Stunden inklusive Fehlersuche.

Fazit: Für einfache Anwendungsfälle ist fertige Hardware oft effizienter. DIY lohnt sich besonders, wenn der Anwendungsfall sehr spezifisch ist – also kein fertiges Gerät existiert – oder wenn man sehr viele gleiche Geräte benötigt.

Wer beides kombinieren möchte: Kaufen Sie fertige Matter-Geräte für häufige Anwendungsfälle (Steckdosen, Lampen, Thermostate) und bauen Sie nur spezifische Sensoren selbst (CO2, Luftfeuchtigkeit, Bodenfeuchtigkeit für Pflanzen). Diese Kombination ist praktisch für die meisten Nutzenden. Das Team von digital-magazin.de hat verschiedene DIY-vs-Fertiggeräte-Szenarien verglichen – die Ergebnisse waren überraschend: Die Zeitersparnis durch Fertiggeräte ist größer als die Kosteneinsparung durch DIY.

Passend zum Thema:

Raspberry Pi vs. Home Assistant Green: Die zentrale Hardware-Entscheidung

Wer Home Assistant betreiben will, hat verschiedene Hardware-Optionen. Die klassische Wahl: Raspberry Pi 4 (ca. 60-80 Euro inkl. SD-Karte und Netzteil). Die modernere Alternative: Home Assistant Green (ca. 100 Euro), ein dediziertes Gerät, das speziell für Home Assistant gebaut wurde.

Der Raspberry Pi ist flexibler: Er kann auch andere Dienste hosten (Pi-hole, Nextcloud, Plex). Home Assistant Green ist einfacher: sofort einsatzbereit, solide Hardware, kein OS-Konfigurationsaufwand.

Für absolute DIY-Begeisterte gibt es noch die Option: Home Assistant auf einem alten x86-PC oder NUC installieren. Mehr Rechenleistung, mehr Speicher, bessere Langlebigkeit – aber mehr Stromverbrauch (ca. 10-20 Watt statt 3-5 Watt beim Pi). Home Assistant Green ist auf der offiziellen Website für 99 US-Dollar erhältlich und wird weltweit verschickt.

Für die Wahl des richtigen Zigbee-Dongles empfehlen wir bei digital-magazin.de: Conbee III oder Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus sind aktuell die zuverlässigsten Optionen für den Einstieg mit Home Assistant.

Die Community: Das wichtigste DIY-Werkzeug

Smart-Home-DIY ist ein Gemeinschaftsprojekt. Die Home-Assistant-Community auf Reddit (r/homeassistant), dem Home-Assistant-Forum, GitHub und Discord ist außergewöhnlich hilfsbereit und aktiv. Mit über 500.000 aktiven Nutzenden auf Reddit allein ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Problem schon jemand hatte und dokumentiert hat, sehr hoch.

Für ESPHome gibt es eine eigene Community auf Discord und ein ausgezeichnetes Repository auf GitHub mit tausenden von Sensor-Konfigurationen. Fast jedes Gerät, das man bauen oder anschließen will, hat dort bereits eine fertige Konfiguration – oft mit Verbesserungen von anderen Nutzenden.

Das ist einer der größten Vorteile von DIY gegenüber fertigen Systemen: Die Gemeinschaft. Bei proprietären Systemen sind Sie auf den Hersteller angewiesen. Bei Home Assistant und ESPHome arbeiten tausende Menschen an Lösungen – und teilen sie kostenlos. Das offene Smart-Home-Ökosystem profitiert von dieser Gemeinschaftsdynamik enorm.

Noch ein abschließender Gedanke zum Thema Dokumentation: Wer sein DIY-Smart-Home selbst baut, trägt auch die Verantwortung für die Dokumentation. Notieren Sie, was wo eingebaut ist, wie Geräte heißen, welche IP-Adressen vergeben wurden. Ein simples Textdokument oder eine Markdown-Datei reicht – besser ist eine Wiki-Lösung wie Notion oder Obsidian. Denn das Gedächtnis vergisst. Die Dokumentation nicht. Und wenn Sie irgendwann umziehen oder das System weitergeben wollen, ist eine gute Dokumentation unbezahlbar. Das haben wir bei digital-magazin.de aus eigener Erfahrung gelernt – das erste eigene Smart Home war nach zwei Jahren ohne Dokumentation kaum noch zu warten. Heute gilt: dokumentieren, bevor man die nächste Konfiguration ändert. Immer. Wer sein Smart-Home-Wissen mit anderen teilen möchte, findet auf Plattformen wie GitHub zahlreiche Home-Assistant-Konfigurationen, die als Inspiration dienen können. Das offene Home-Assistant-Repository auf GitHub ist der Ausgangspunkt für tausende Community-Beiträge.