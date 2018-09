E-Commerce Live – Onlinehandel für die ganze Familie erfahrbar machen

Aus dem erfolgreichen Afterbuy Barbeque wird in diesem Jahr das Event „E-Commerce Live“. Das Ziel ist es, an die Erfolge der vergangenen Jahre anzuknüpfen und Groß und Klein Berührungspunkte mit dem Onlinehandel zu verschaffen. In gemütlicher Atmosphäre gibt es reichlich Gelegenheit, um an Vorträgen oder Workshops teilzunehmen und zu netzwerken. Ein abwechslungsreiches Programm bietet gute Unterhaltung für alle Altersgruppen. E-Commerce Live wird somit zum Event für die ganze Familie.

Daten und Fakten zu E-Commerce Live

Am 29.09.2018 präsentiert sich das Afterbuy Barbeque unter neuem Namen und mit neuem Gesicht. E-Commerce Live ist ein Event für die ganze Familie rund um das Thema Onlinehandel. Die Veranstaltung findet erstmalig in Düsseldorf statt. Als Veranstaltungsort wurde das Areal Böhrer gewählt, weil dieses eine attraktive Umgebung mit guter Verkehrsanbindung bietet. Das Event knüpft an die Erfolge des Afterbuy Barbeques an und setzt ebenfalls auf eine gemütliche Atmosphäre und ein ansprechendes Ambiente. Entsprechend sind in den Ticketpreisen, die von 45,00 € bis zu 1.499,00 € reichen, Getränke und Verpflegung enthalten.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Player im E-Commerce und diejenigen, die sich für den Onlinehandel interessieren. Die Workshops und Vorträge sind so gestaltet, dass sowohl Einsteiger in der Welt des Onlinemarktes als auch erfahrene und erfolgreiche Onlinehändler einen Mehrwert daraus ziehen. Geschäftsleute können wertvolle Kontakte für ihr Business knüpfen und interessierte Laien gewinnen einen guten Einblick in den Status Quo des E-Commerce.

Ein spannendes Programm erwartet die Besucher

E-Commerce Live richtet sich an ein breites Publikum aus allen Altersgruppen. So gibt es beispielsweise ein Kinderprogramm, zu dem eine Schatzsuche und Piraten gehören. Zudem ist durch eine professionelle Kinderbetreuung dafür gesorgt, dass der Nachwuchs immer bestens aufgehoben ist und unterhalten wird. Für die Erwachsenen gibt es eine spezielle Abendveranstaltung, die sich ganz den Besonderheiten und aktuellen Trends im E-Commerce verschrieben hat.

Unter anderem gibt es eine Reihe von Vorträgen namhafter Experten, die ihr Fachwissen und ihre Erfahrung mit den Besuchern des Events teilen. Zusätzlich werden diverse Workshops angeboten. Hier besteht die Möglichkeit, das erlernte Wissen praxisnah anzuwenden und zu vertiefen. Ebenso steht genügend Zeit zum Knüpfen wertvoller Geschäftskontakte zur Verfügung. Hierbei leistet das hervorragende Catering gute Dienste. Mit dieser Kombination aus Fachwissen, Netzwerken und gemütlicher Atmosphäre knüpft E-Commerce Live an die erfolgreiche Strategie des Afterbuy Barbeques an.

Diese Experten sind bei E-Commerce Live vertreten

Bei E-Commerce Live sind mit Amazon, eBay, DHL, Facebook und vielen anderen namhafte Unternehmen vertreten, die als bedeutende Global Player im internationalen Onlinehandel angesehen sind. Unter anderem werden Gäste wie Eben Sermon von eBay, Kai Herzberger von Facebook, Christian Otto Kelm von Amazon, Gerald Schönbucher von REAL und SEO-Experte Mark Steier bei der Veranstaltung vertreten sein. Diese Experten geben einen Einblick in die Funktionsmechanismen des Onlinehandels und zeigen, wie die eigene Unternehmensstrategie optimiert werden kann. Diese Informationen sind so aufbereitet, dass Einsteiger und Start-ups ebenso davon profitieren wie bewährte und große Unternehmen.