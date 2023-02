Digitale Trends, die 2023 von Bedeutung sind

Neue digitale Erfahrungen, wie das Metaverse, bieten bedeutende Chancen, um Werte zu schaffen. Unternehmen, die sowohl in der digitalen als auch in der realen Welt tätig sind, können durch die Einbindung dieser Touchpoints in ihre Geschäftsmodelle und Dienstleistungen neue Einnahmequellen generieren. Das Metaverse kann die Art und Weise, wie Unternehmen und Kunden miteinander interagieren und Produkte kaufen – seien es virtuelle oder reale -, nachhaltig verändern. Dieses neue Medium kann als weitere Verkaufsplattform dienen.