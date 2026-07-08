Claude Cowork kommt auf Smartphone und Webbrowser. Anthropic macht seinen KI-Agenten damit weniger zum Desktop-Werkzeug und mehr zu einer laufenden Arbeitsinstanz, die Aufgaben über Geräte hinweg begleitet. Genau das ist die spannende Verschiebung: Nicht der Chat wird mobiler, sondern die Arbeit selbst.

Der Laptop ist zu, das Meeting läuft, der Zug hat wieder nur so halb Netz. Früher war das für viele KI-Agenten der Moment, in dem die schöne Automatisierung zur Geduldsprobe wurde. Bei Claude Cowork will Anthropic genau diese Reibung entfernen: Der Agent startet nicht mehr nur auf dem Desktop, sondern rollt seit dem 7. Juli 2026 in Webbrowser und mobile Apps aus.

Das klingt erst einmal nach einer gewöhnlichen Plattformmeldung. Noch eine App, noch ein Menüpunkt, noch ein bisschen Sync. Aber so schlicht ist es nicht. Anthropic verschiebt Cowork von einer lokalen Desktop-Erfahrung in eine Remote-Sitzung, die im Account weiterläuft. Aufgaben sollen also nicht abbrechen, nur weil ein Gerät schläft. Wer einen Report, eine Recherche oder eine Auswertung startet, kann später am Smartphone nachsehen, Zwischenfragen beantworten und das Ergebnis prüfen.

Wir bei digital-magazin.de haben uns die Ankündigung genauer angeschaut, weil sie sehr gut zu einem größeren Muster passt: KI-Agenten verlassen die Entwicklerkonsole und landen in den Oberflächen, in denen normale Wissensarbeit passiert. Der Unterschied zwischen „Chatbot fragt zurück“ und „Agent erledigt Arbeit“ wird dadurch praktischer. Und riskanter.

Claude Cowork wird mobil: Was Anthropic wirklich ändert

Die wichtigste Neuerung steht in der offiziellen Ankündigung: Claude Cowork wird für Mobile und Web ausgerollt. Der Beta-Zugang startet über mehrere Wochen hinweg zunächst bei Max-Nutzenden, weitere Tarife sollen folgen. Im Web beginnt eine Cowork-Sitzung direkt auf der Claude-Startseite, mobil sitzt Cowork in der Seitenleiste der Claude-App für iOS und Android.

Technisch geht es um drei Dinge. Erstens wandern Sitzungen und Dateien mit dem Account mit. Zweitens können Aufgaben im Hintergrund weiterlaufen, auch wenn kein Gerät online ist. Drittens kommen Rückfragen dorthin, wo Menschen sie eher sehen: aufs Smartphone. Anthropic formuliert das freundlich als „work follows you“. In der Praxis heißt es: Der Agent wird weniger an den Rechner gebunden und stärker an den laufenden Arbeitskontext.

Das ist für alle interessant, die bereits mit Agenten experimentieren. In unserem Artikel zu OpenAIs Agent Builder und mobilen Apps ging es um die Frage, wie Custom Agents aus dem Labor in konkrete Anwendungen kommen. Claude Cowork nimmt einen anderen Weg: nicht zuerst App-Baukasten, sondern ein fertiger Arbeitsagent, der direkt über Geräte hinweg läuft.

Die Desktop-App bleibt trotzdem nicht überflüssig. Anthropic schreibt ausdrücklich, dass der Desktop weiterhin die volle Cowork-Erfahrung bietet, vor allem wenn Claude lokale Dateien oder den lokalen Browser nutzen soll. Das ist ein wichtiger Punkt, weil viele Berichte sonst schnell den Eindruck erwecken: Mobile ersetzt Desktop. Nein. Mobile wird eher Fernbedienung, Kontrollpunkt und leichter Einstieg.

Vom Chat zum KI-Agenten: Warum der Ort plötzlich zählt

Bei Chatbots war der Ort lange egal. Ob Sie eine Frage im Browser, in der App oder am Desktop stellen, ändert wenig am Prinzip. Sie tippen, das Modell antwortet. Bei einem KI-Agenten sieht das anders aus. Der Agent hält Kontext, öffnet Werkzeuge, sammelt Daten, baut Dateien, fragt nach Freigaben und arbeitet über mehrere Schritte. Da wird die Oberfläche zur Infrastruktur.

Genau hier liegt der eigentliche Sprung. Claude Cowork soll Aufgaben nicht nur beantworten, sondern abarbeiten. Anthropic beschreibt Beispiele wie E-Mail-Verläufe auswerten, Transkripte prüfen, Nachrichtenlage einbeziehen, Briefings schreiben und Entwürfe vorbereiten. Das ist typische „Arbeit um die Arbeit“: niemand wird dafür eingestellt, alle verlieren daran Zeit.

TechCrunch zitiert in seiner Einordnung Daten von Anthropic: In einer Stichprobe von 1,2 Millionen anonymisierten Cowork-Sitzungen aus mehr als 600.000 Organisationen entfielen laut Anthropic 33,4 Prozent auf Geschäftsprozesse und 16,4 Prozent auf Content-Erstellung oder Copywriting; Softwareentwicklung machte 8,7 Prozent aus. Diese Zahlen sollte man nicht überinterpretieren, weil Anthropic hier über das eigene Produkt spricht. Trotzdem zeigen sie eine Richtung: Cowork ist nicht nur ein Coding-Spin-off.

Das passt zu dem, was wir bei digital-magazin.de schon länger beobachten. Der Markt für KI-Agenten teilt sich grob in zwei Lager: Entwickelnde bekommen mächtige Werkzeuge für Code, Tests und Deployments. Alle anderen bekommen Assistenten für Recherche, Tabellen, Folien, Kundenkommunikation, Prozessdokumentation und interne Abstimmung. Claude Cowork will genau diese zweite Gruppe abholen.

Warum Smartphones für KI-Agenten mehr sind als ein nettes Extra

Ein Smartphone ist kein guter Ort, um einen 40-seitigen Bericht zu redigieren. Es ist aber ein hervorragender Ort, um eine Entscheidung zu treffen. Soll der Agent noch eine Quelle prüfen? Soll er die E-Mail nur als Entwurf lassen? Darf er eine Tabelle mit einem verbundenen Tool abgleichen? Braucht die Präsentation eine kürzere Version? Solche Mikro-Entscheidungen blockieren Agenten oft stärker als Rechenleistung.

Darum sind mobile Push-Benachrichtigungen für Claude Cowork nicht Beiwerk. Sie sind der Kontrollkanal. Anthropic betont, dass nichts endgültig verschickt oder freigegeben wird, bevor Nutzende es geprüft und genehmigt haben. Das ist gut, aber auch notwendig. Ein Agent, der mit Dateien, E-Mails, Kalendern und Unternehmensdaten arbeitet, darf nicht wie ein Autopilot mit schlechter Laune handeln.

Die mobile Erweiterung macht Cowork damit näher an den Arbeitsrhythmus vieler Menschen. Zwischen zwei Terminen kurz eine Richtung setzen. Im Zug eine Rückfrage beantworten. Nachmittags am Webbrowser das Ergebnis prüfen. Diese Art Nutzung ist viel realistischer als die alte Vorstellung, jemand sitze drei Stunden lang neben einem Agenten und schaue zu, wie dieser Klick für Klick eine Aufgabe abarbeitet.

Ein ähnliches Muster sehen wir bei proaktiven KI-Impulsen auf dem Smartphone: Je stärker KI-Systeme selbst Aufgaben vorbereiten, desto wichtiger wird der kleine Moment, in dem Menschen eingreifen. Nicht als Daueraufsicht. Als Entscheidungspunkt.

Smartphone-Benachrichtigungen werden bei KI-Agenten zum Kontrollkanal für Freigaben und Kurskorrekturen (Symbolbild)

Claude Cowork im Webbrowser: Niedrigere Hürde, aber nicht dieselbe Tiefe

Der Webbrowser ist für Cowork mindestens so wichtig wie das Smartphone. Viele Unternehmen lassen Desktop-Installationen nur nach Prüfung zu. Manche Beschäftigte arbeiten an wechselnden Geräten. Andere wollen einfach nichts installieren, nur um einen Agenten zu testen. Wenn Cowork über claude.ai erreichbar ist, sinkt diese Einstiegshürde deutlich.

Gleichzeitig bleibt der Browser begrenzt. Lokale Systemdateien, lokale Browseraktionen und manche tiefen Desktop-Abläufe hängen weiterhin an der Desktop-App. Das ist kein peinlicher Makel, sondern Sicherheitsarchitektur. Wer einem Agenten Zugriff auf lokale Ordner gibt, sollte sehr genau wissen, welche Ordner gemeint sind und welche Aktionen genehmigt werden müssen.

Auf der offiziellen Produktseite zu Claude Cowork beschreibt Anthropic die Kernidee als autonomen Arbeitsagenten, der mit Dateien, Anwendungen und verbundenen Tools arbeitet. Dort stehen auch die Tarife: Pro, Max, Team und Enterprise enthalten Cowork, wobei Nutzungslimits gelten. Der neue mobile und Web-Zugang startet aber zuerst in der Beta für Max.

Für Teams ist das ein klassischer Testfall. Ein Browserzugang macht Pilotprojekte leichter, aber er ersetzt keine Richtlinie. Wer darf Cowork nutzen? Welche Daten dürfen angebunden werden? Welche Aufgaben sind tabu? Welche Ergebnisse müssen geprüft werden? Wenn diese Fragen fehlen, wird aus einem praktischen Agenten schnell ein Schattenprozess mit hübscher Oberfläche.

Was Cowork kann und was Sie besser nicht aus der Hand geben

Claude Cowork eignet sich besonders für Aufgaben, die viel Kontext brauchen, aber nicht die finale Verantwortung tragen. Also: Meetingnotizen verdichten, E-Mail-Verläufe sortieren, Projektstände sammeln, eine erste Präsentation strukturieren, Vertragsordner nach Fristen durchsuchen, Tabellen auf Unstimmigkeiten prüfen oder Recherchematerial in ein Briefing bringen.

Schwierig wird es bei Entscheidungen mit rechtlicher, finanzieller oder reputativer Wirkung. Eine E-Mail an Kundschaft, eine Personalentscheidung, eine Budgetfreigabe oder ein Angebot darf nicht einfach „durchlaufen“. Anthropic sagt zwar, dass der Mensch final prüft. Aber die Praxis hängt daran, ob Teams diese Prüfung ernst nehmen oder irgendwann genervt auf „Freigeben“ tippen.

Die Grenze ist nicht technisch, sondern organisatorisch. Ein Agent kann eine gute Vorlage liefern. Er kann aber nicht wissen, welche politische Nebenbedeutung eine Formulierung im Unternehmen hat, welche Kundschaft gerade sensibel reagiert oder welcher interne Konflikt unter einer harmlosen Excel-Zeile liegt. Diese Zwischentöne sind echte Arbeit. Leider.

Für Unternehmen ist deshalb ein kleines Rollenmodell sinnvoll: Cowork darf vorbereiten, vergleichen, zusammenfassen und entwerfen. Menschen entscheiden, verschicken, löschen, eskalieren und geben verbindliche Aussagen frei. Klingt banal. Ist aber genau die Linie, die in hektischen Arbeitswochen zuerst verwischt.

Die Konkurrenz schläft nicht: KI-Agenten werden zur Arbeitsoberfläche

Anthropic ist mit Cowork nicht allein. OpenAI schiebt Codex und agentische Arbeitsmodi aus der Entwicklung heraus in Wissensarbeit. Google verbindet Gemini enger mit Android, Workspace und mobilen Oberflächen. DeepL baut mit seinem Agenten an einem europäischen Automatisierungsprofil für Unternehmensprozesse. Und Perplexity experimentiert mit Such- und Browser-Workflows, bei denen Recherche und Handlung näher zusammenrücken.

Der Vergleich mit DeepL Agent für Geschäftsprozesse zeigt gut, wie verschieden die Ansätze sind. DeepL argumentiert stark aus Unternehmensabläufen, Sprache und Prozessautomatisierung heraus. Anthropic setzt bei Cowork auf die persönliche Arbeitsumgebung: Dateien, Kalender, E-Mail, Messaging, Web und verbundene Tools. Beides läuft auf denselben Punkt zu: KI soll nicht nur Text erzeugen, sondern Arbeitspakete übernehmen.

Spannend ist auch die mobile Seite. Bei Grok Mobile und Echtzeit-KI ging es um einen Assistenten, der auf dem Smartphone näher am Alltag sitzt. Claude Cowork nimmt eine nüchternere Business-Perspektive ein. Weniger „frag mich alles“, mehr „beobachte meinen Auftrag und melde dich, wenn ich gebraucht werde“.

Das Rennen wird damit nicht nur über Modellqualität entschieden. Es geht um Verteilung. Wer in Browser, Smartphone, E-Mail, Slack, Office-Suite und Dateisystem steckt, hat einen Vorteil. Wer dort fehlt, bleibt ein Tab unter vielen. Genau deshalb ist Cowork auf Mobile und Web strategisch größer, als die nüchterne Produktmeldung vermuten lässt.

Preise, Verfügbarkeit und Nutzungslimits

Für den Start gilt: Die Beta kommt über die nächsten Wochen zuerst für Max-Nutzende. Weitere Pläne sollen folgen. Max kostet laut Claude-Produktseite 100 US-Dollar pro Monat in der 5x-Variante und 200 US-Dollar pro Monat in der 20x-Variante; Pro liegt bei 20 US-Dollar monatlich beziehungsweise 17 US-Dollar pro Monat bei jährlicher Zahlung. Preise können sich ändern, und Steuern sind nicht immer enthalten. Also bitte vor einem Rollout direkt beim Anbieter prüfen.

Anthropic verlängert außerdem die verdoppelten Cowork-Nutzungslimits bis zum 5. August 2026. Das ist praktisch, weil Agenten-Aufgaben mehr Kontingent verbrauchen als normale Chats. Wer Cowork nur fragt, „mach mir mal eine Zusammenfassung“, merkt das weniger. Wer Cowork mehrere Quellen, Dateien, Tabellen und Folien zusammenführen lässt, merkt es sehr schnell.

Gerade hier passt der interne Blick auf Enterprise-KI-Preismodelle und Agentic-AI-Kosten. Agenten kosten nicht nur Abo-Gebühr. Sie kosten Aufmerksamkeit, Governance, Integration und manchmal erstaunlich viele Tokens. Ein mobiler Kontrollkanal löst dieses Problem nicht. Er macht es sichtbarer.

Für Einzelpersonen ist der Max-Start verständlich, aber teuer. Für Unternehmen ist eher Team oder Enterprise relevant, weil dort Admin-Kontrollen, Rollen, Ausgabensteuerung und Nutzungsanalysen zählen. Die große Frage lautet nicht: „Kann Cowork laufen?“ Die Frage lautet: „Darf Cowork in unserem Arbeitskontext laufen, und wer sieht, was dabei passiert?“

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Sicherheit: Der Agent ist nur so gut wie seine Grenzen

Wenn ein KI-Agent im Hintergrund arbeitet, muss Vertrauen anders organisiert werden als bei einem Chat. Der Chat produziert Text, den Sie lesen. Ein Agent erzeugt Zwischenstände, nutzt Werkzeuge, verändert Dateien oder bereitet Kommunikation vor. Das ist mächtiger und deshalb empfindlicher.

Anthropic betont auf der Cowork-Produktseite, dass Nutzende Zugriff auf Ordner und Tools selbst wählen und Löschaktionen Zustimmung brauchen. Das ist die richtige Richtung. Trotzdem sollten Unternehmen nicht allein auf Produktversprechen setzen. Sie brauchen eigene Regeln: keine sensiblen Personaldaten in frühen Tests, keine Kundendaten ohne Freigabe, keine automatischen externen Aktionen, klare Protokollierung und regelmäßige Stichproben.

Eine gute Faustregel: Alles, was Sie einem neuen Teammitglied nicht ohne Einarbeitung geben würden, sollte auch kein Agent ohne Prozess bekommen. Das ist nicht misstrauisch. Das ist professionelle Hygiene.

Besonders heikel sind mobile Freigaben. Sie sind bequem, aber sie können zu schnell werden. Wer auf dem Weg zur Bahn eine E-Mail-Freigabe antippt, liest anders als am Schreibtisch. Cowork braucht deshalb nicht nur Benachrichtigungen, sondern vernünftige Freigabearten: kurze Korrekturen mobil, finale Freigaben für sensible Vorgänge lieber am großen Bildschirm.

Was Claude Cowork für den Arbeitsalltag bedeutet

Der größte Nutzen liegt nicht darin, dass Cowork plötzlich auf dem Smartphone läuft. Der Nutzen liegt darin, dass Arbeitsaufträge nicht mehr an eine einzelne Sitzung gekettet sind. Start am Morgen, Rückfrage unterwegs, Prüfung am Nachmittag. So arbeiten Menschen ohnehin. Cowork versucht, sich diesem Rhythmus anzupassen.

Das kann Teams tatsächlich entlasten. Ein Agent, der aus fünf verstreuten Quellen eine saubere Vorlage baut, spart Zeit. Ein Agent, der nach jedem zweiten Schritt eine Entscheidung braucht, spart weniger. Die Kunst wird sein, Aufgaben so zu schneiden, dass Cowork genug Autonomie hat, aber nicht die falschen Dinge entscheidet.

Nach unserer Recherche bei digital-magazin.de ist Claude Cowork deshalb weniger ein „Chatbot auf dem Handy“ als ein Testlauf für die nächste Arbeitsoberfläche. Smartphone und Browser sind dabei nicht bloß zusätzliche Kanäle. Sie sind der Versuch, Agentenarbeit in die Lücken des Tages zu schieben: zwischen Meetings, Pendelstrecken, Kaffeetasse und Kalenderchaos.

Ob das im Alltag befreiend oder nervig wird, entscheidet sich an der Qualität der Rückfragen. Ein guter Agent fragt selten, aber genau. Ein schlechter Agent unterbricht ständig, weil ihm Kontext fehlt. Cowork muss beweisen, dass es zur ersten Gruppe gehört.

Der Punkt ist: KI-Agenten werden erwachsen

Claude Cowork auf Mobile und Web ist kein kleiner Komfortpatch. Anthropic baut Cowork zu einer dauerhaften Arbeitsinstanz aus, die über Geräte hinweg denkt, wartet, fragt und weiterarbeitet. Das ist genau die Richtung, in die der Markt drängt.

Für Nutzende heißt das: ausprobieren, aber mit klaren Grenzen. Starten Sie mit ungefährlichen Aufgaben. Lassen Sie Cowork Material sammeln, Vorlagen bauen, Notizen sortieren und Entwürfe vorbereiten. Prüfen Sie, wo der Agent wirklich Zeit spart und wo er nur neue Rückfragen erzeugt. Und geben Sie ihm erst dann sensiblere Aufgaben, wenn der Prozess sitzt.

Für Unternehmen ist die Botschaft noch deutlicher. Mobile KI-Agenten werden kommen, ob über Claude, OpenAI, Google, DeepL oder andere Anbieter. Die beste Vorbereitung ist keine Tool-Euphorie, sondern ein sauberer Rahmen: Datenklassen, Freigaben, Rollen, Protokolle und ein ehrlicher Blick auf Kosten. Dann kann Cowork nützlich werden. Ohne diesen Rahmen ist es nur ein sehr höflicher Praktikant mit zu vielen Schlüsseln.