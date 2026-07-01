Moment mal. Stellen Sie sich vor, Sie greifen morgens zum Smartphone – und ChatGPT hat über Nacht schon für Sie gearbeitet. Keine Frage eintippen. Kein Prompt. Einfach aufmachen, lesen, loslegen. Genau das verspricht OpenAI mit dem neuen Feature ChatGPT Pulse: proaktive KI-Impulse, die täglich frisch auf Ihr Gerät kommen. Klingt krass? Ist es tatsächlich.

Was ist ChatGPT Pulse überhaupt?

Kurz gesagt: ein Paradigmenwechsel. OpenAI hat ChatGPT Pulse als Preview-Feature vorgestellt – und es funktioniert grundlegend anders als alles, was ChatGPT bislang gemacht hat. Statt auf Ihre Frage zu warten, arbeitet die KI nachts. Sie analysiert Ihre bisherigen Chats, Ihr Feedback und optional verbundene Apps wie Gmail oder Google Calendar. Das Ergebnis erscheint morgens als eigener Bereich in der mobilen App: „Today’s Pulse“.

Dort warten laut TechCrunch typischerweise fünf bis zehn visuelle Karten auf Sie. Jede Karte ist ein kompaktes Briefing: relevante Updates, offene To-dos, thematische Impulse – zusammengestellt aus dem, was die KI über Ihre Interessen und Ihren Alltag gelernt hat. Einmal täglich. Nicht mehr, nicht weniger.

Das klingt nach einer News-App. Ist es aber nicht. Der Unterschied ist entscheidend: Hier kuratiert keine Redaktion, kein Algorithmus nach Klickwahrscheinlichkeit. Die KI kennt Ihren Kontext. Sie weiß, dass Sie gestern nach einem Python-Problem gefragt haben. Sie weiß, dass Sie nächste Woche eine Präsentation halten. Und sie liefert morgens genau dazu passende Impulse – ungefragt.

Der Unterschied zu klassischen Push Notifications

Hier wird’s wichtig, denn viele Berichte vermischen gerade zwei verschiedene Features. ChatGPT Pulse ist kein klassischer Push-Reminder. Pulse ist ein Feed-Bereich innerhalb der App, den Sie aktiv öffnen. Die KI legt Ihnen morgens eine Art personalisiertes Briefing-Tablett vor – aber sie klingelt nicht auf Ihrem Sperrbildschirm.

Das übernimmt ein anderes, separat laufendes Feature: Scheduled Tasks in ChatGPT. Damit lassen sich echte Push Notifications auf iOS und Android einrichten. Sie sagen der KI: „Erinner mich täglich um 8 Uhr, meinen Posteingaben zu checken.“ ChatGPT Tasks schickt dann tatsächlich eine Benachrichtigung – als Mobile-Push, Desktop-Pop-up oder E-Mail, je nach Einstellung. Tasks läuft derzeit als Beta für Plus-, Pro- und Teams-Nutzer.

Pulse und Tasks ergänzen sich also. Pulse ist das proaktive Morgen-Briefing, das Sie begrüßt, wenn Sie die App öffnen. Tasks ist der Mechanismus, der Sie überhaupt erst daran erinnert, die App zu öffnen. Zwei Features, eine neue Interaktionsdynamik.

Für wen ist Pulse aktuell verfügbar?

Ehrliche Antwort: noch für sehr wenige. OpenAI hat Pulse als Preview exklusiv für ChatGPT Pro gestartet – das Abo kostet 200 US-Dollar pro Monat. Free-User und Plus-Abonnenten schauen vorerst aus der Röhre.

Das ist einerseits verständlich. Pulse läuft über Nacht und generiert personalisierte Recherchen – das kostet Rechenleistung. OpenAI testet die Infrastruktur zunächst mit einer kleinen, zahlungsbereiten Nutzergruppe, bevor der Rollout breiter wird. Andererseits ist 200 Dollar monatlich eine Schwelle, die viele Nutzer nicht überspringen wollen oder können.

Laut mehreren Berichten plant OpenAI eine spätere Erweiterung auf Plus-User und eventuell alle Abonnenten – aber konkrete Termine gibt es dafür noch nicht. Wer also auf das Feature hofft, muss entweder tief in die Tasche greifen oder abwarten. Ich persönlich bin gespannt, wie schnell OpenAI hier nachzieht: Die Funktion ist zu interessant, um dauerhaft im Pro-Silo zu bleiben.

So funktioniert die personalisierte Kuration

Das Herzstück von Pulse ist die overnight research. Während Sie schlafen, verarbeitet ChatGPT drei Datenpunkte: Ihre bisherigen Gesprächsverläufe in der App, Ihr explizites Feedback (welche Antworten Sie bewertet oder weiterverfolgt haben) und – auf Wunsch – externe Datenquellen.

Die Kalender- und Gmail-Integration ist dabei rein optional. Sie verbinden Accounts nur nach ausdrücklichem Opt-in. Die KI kann dann zum Beispiel ein Meeting-Briefing für Ihren 10-Uhr-Termin vorbereiten oder auf eine offene E-Mail hinweisen, die eine Antwort braucht. Wer das nicht möchte, bleibt bei der rein chat-basierten Personalisierung.

Das Ergebnis sind dann diese Karten in „Today’s Pulse“. Jede Karte ist anklickbar und führt direkt in einen neuen Chat-Kontext. Sie tippen nichts, Sie formulieren keinen Prompt – die KI hat den Einstieg schon vorbereitet. Wer sich bisher gefragt hat, wie ChatGPT-Prompts die eigene Produktivität steigern, merkt hier: Pulse übernimmt genau diesen Schritt selbstständig und nimmt Ihnen die kognitive Einstiegsarbeit morgens ab.

Scheduled Tasks senden echte Push Notifications – ein separates Feature neben Pulse. (Symbolbild)

Proaktive KI: Chance oder Kontrollverlust?

Moment mal. Bevor die Begeisterung überwiegt, lohnt ein kritischer Blick. Eine KI, die ungefragt Ihre Daten auswertet und täglich Empfehlungen serviert – das ist eine neue Qualität der Interaktion. Und sie bringt echte Fragen mit sich.

Erstens: Wer kontrolliert, was die KI für relevant hält? Das Curation-Modell von Pulse ist noch nicht vollständig transparent. OpenAI beschreibt die Grundprinzipien, aber wie genau der Algorithmus gewichtet, bleibt unklar. Nutzer könnten in eine Informationsblase geraten, die von der eigenen Chathistorie bestimmt wird – krass eng, wenn man die App monatelang für ein einziges Thema genutzt hat.

Zweitens: Privacy. Die Anbindung an Gmail und Google Calendar ist opt-in, das ist gut. Aber jede Verbindung ist eine weitere Datenschicht, die Sie OpenAI anvertrauen. Wer das nicht möchte, sollte die Konnektoren deaktiviert lassen – das ist ausdrücklich möglich. Trotzdem gilt: Je mehr Kontext die KI bekommt, desto genauer wird das Briefing. Das ist ein klassisches Privacy-Dilemma.

Drittens – und das ist meine persönliche Einschätzung – verändert Pulse die Erwartungshaltung an KI grundlegend. Wenn ChatGPT jeden Morgen auf mich wartet, statt ich auf es, verschiebt sich die Dynamik. Das ist easy verlockend. Es ist aber auch eine neue Abhängigkeit, die man bewusst eingehen sollte.

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Was Pulse im Arbeitsalltag konkret verändern kann

Schauen wir uns an, wie Pulse in der Praxis aussehen könnte – ohne dabei in Werbesprech zu verfallen. Ein Szenario: Sie arbeiten als freiberuflicher Texter und nutzen ChatGPT regelmäßig, um Briefings zu strukturieren, Recherchen anzustoßen oder Textentwürfe gegenzulesen. Über Wochen entsteht so eine dichte Gesprächshistorie. Pulse wertet genau diese Historie aus und könnte Ihnen morgens eine Karte zeigen, die auf ein noch offenes Kundenprojekt hinweist, eine zweite mit aktuellen Entwicklungen zu einem Thema, das Sie letzte Woche recherchiert haben, und eine dritte mit einem Einstieg in einen Folge-Chat zu einem unvollendeten Entwurf.

Das ist kein Hexenwerk, aber es ist nützlich – weil es die mentale Last reduziert, sich morgens erst einmal zu erinnern, wo man gestern aufgehört hat. Pulse übernimmt das Orientierungsritual, das viele Menschen sonst mit Notizbüchern, Task-Apps oder einfach mit einem langen Blick auf den Desktop-Kalender erledigen.

Ein weiteres Szenario: Führungskräfte, die ChatGPT mit ihrem Google Calendar verbunden haben, bekommen morgens automatisch aufbereitete Agenda-Karten für den Tag. Keine manuell eingetippten Fragen, kein Prompt wie „Bereite mir ein Briefing für mein 14-Uhr-Meeting vor“ – das passiert bereits, bevor der erste Kaffee fertig ist. Für diesen Anwendungsfall ist Pulse tatsächlich mehr als ein nettes Feature: Es ist eine echte Zeitersparnis.

Wichtig bleibt dabei: Pulse ersetzt keine eigenständige Vorbereitung. Die KI liefert Impulse, keine fertigen Entscheidungen. Wer Pulse als Denkstütze nutzt und die Karten kritisch einordnet, profitiert. Wer erwartet, dass die KI alle Arbeit erledigt, wird enttäuscht werden.

Notification-Management: So behalten Sie die Kontrolle

Gut, dass OpenAI hier keine Black Box gebaut hat. Wer Pulse und Tasks nutzt, hat konkrete Stellschrauben. In den App-Einstellungen lassen sich verbundene Accounts jederzeit trennen. Scheduled Tasks können pausiert, bearbeitet oder gelöscht werden. Push-Notification-Berechtigungen für die ChatGPT-App verwalten Sie wie bei jeder anderen App direkt in den iOS- oder Android-Systemeinstellungen.

Für Tasks gilt: Sie bestimmen Häufigkeit und Thema. Die KI fragt nicht selbstständig neue Reminders an. Sie planen explizit, was Sie erinnert haben möchten – und ChatGPT führt das aus. Damit sind proaktive KI-Impulse kein Wildwuchs, sondern gezieltes Werkzeug.

Praktischer Tipp für den Start: Lassen Sie die Gmail- und Kalender-Integration zunächst deaktiviert. Beobachten Sie eine Woche, wie Pulse mit reiner Chat-Personalisierung arbeitet. Dann entscheiden Sie, ob der Mehrgewinn durch externe Daten den Privacy-Aufwand rechtfertigt. Easy nachsteuerbar, keine dauerhaften Verpflichtungen.

Pulse im Vergleich: Was andere KI-Assistenten heute schon bieten

ChatGPT Pulse tritt in einen Markt ein, der bereits in Bewegung ist. Google hat mit Gemini in Google Workspace ähnliche proaktive Funktionen integriert: Zusammenfassungen ungelesener E-Mails, automatisch vorbereitete Meeting-Notizen, vorgeschlagene Antworten. Der Unterschied zu Pulse liegt im Ökosystem-Ansatz – Gemini greift tief in Google-Dienste, Pulse hingegen startet von der Chat-Historie als zentralem Datenpunkt und ergänzt externe Daten optional.

Microsoft Copilot in Teams und Outlook geht einen ähnlichen Weg wie Gemini: Der Assistent ist eng ins Produktivitäts-Ökosystem eingewoben und liefert proaktive Vorschläge direkt im Arbeitskontext. Auch hier ist die Stärke die tiefe Integration, nicht die offene Plattform.

Pulse positioniert sich anders: Als plattformübergreifendes, app-zentriertes Briefing-Feature, das nicht an ein bestimmtes Ökosystem gebunden ist. Wer weder vollständig in Google Workspace noch in Microsoft 365 lebt, sondern ChatGPT als eigenständiges Werkzeug nutzt, findet in Pulse eine Ergänzung, die keine erzwungene Ökosystem-Bindung voraussetzt. Das ist ein echter Differenzierungspunkt – und erklär, warum das Feature auch außerhalb der Pro-Zielgruppe mittelfristig relevant werden dürfte.

Das größere Bild: Wohin entwickelt sich mobile KI?

ChatGPT Pulse ist kein Einzelfall. ZDNet ordnet das Feature in einen breiteren Trend ein: KI-Assistenten kämpfen darum, den Morgen von Nutzern zu prägen – ähnlich wie es Social-Media-Feeds und News-Apps jahrelang getan haben. Der Unterschied ist die Personalisierungstiefe. Kein kuratiertes Massenprodukt, sondern ein Briefing, das tatsächlich nur für Sie gilt.

Google arbeitet mit Gemini an ähnlichen Ansätzen, Apple integriert proaktive KI-Logik tief in iOS – Stichwort App Intents. Und auch Perplexity baut seine mobile App konsequent in Richtung proaktiver Such-Features aus. Der Wettbewerb um den „ersten Screen am Morgen“ ist voll entbrannt.

Für Nutzer bedeutet das: Die Zeiten des reinen Chatbots sind gezählt. Reaktive Abfragen bleiben, aber proaktive KI-Impulse kommen dazu. Wer ChatGPT heute nur als Antwortmaschine kennt, sollte Pulse als Vorgeschmack auf eine neue Gerätedynamik verstehen. Das ist krass schnell gegangen – und noch krasser, was in den nächsten zwölf Monaten folgen wird.

Es bleibt eine offene Frage: Wollen wir wirklich, dass unsere KI morgens auf uns wartet – oder ist das der Komfort, der jeden anderen Assistenten obsolet macht? Was denken Sie?

Was Sie jetzt konkret tun können

Sie nutzen ChatGPT Pro? Öffnen Sie die mobile App und prüfen Sie, ob „Today’s Pulse“ bereits als Bereich erscheint. Der Rollout ist phasenweise, also keine Sorge, falls es noch nicht da ist. Geduld zahlt sich tatsächlich aus.

Sie nutzen Plus oder Free? Richten Sie Scheduled Tasks ein. Damit holen Sie sich schon jetzt proaktive Push-Notification-Funktionalität in Ihre ChatGPT-App – ohne Pro-Abo. Einfach in der App einen neuen Chat öffnen, „Erinner mich täglich um [Uhrzeit] an [Thema]“ eintippen und die Berechtigungen freigeben. Das ist der quick win, während Pulse noch hinter der Pro-Paywall liegt.

Und egal, welches Abo Sie haben: Prüfen Sie Ihre App-Benachrichtigungseinstellungen. Proaktive KI-Impulse sind nur dann sinnvoll, wenn Sie selbst entscheiden, wann und wie viel davon ankommen soll. Okay, das ist vielleicht der wichtigste Satz des ganzen Artikels.