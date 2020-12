Turbo für die Digitalisierung: cbs und SAP pushen Selective-Ansatz als globalen Standard für S/4HANA-Umstieg

Softwaregestützte Migration ist Teil des S/4 Move Programms und ermöglicht eine neue Kundenorientierung

Heidelberg, 07. Dezember 2020 – SAP-Kunden benötigen mehr Flexibilität, Geschwindigkeit und Wertorientierung auf ihrem Weg in die Digitale Transformation. In einem offiziellen Positionspapier für ihre weltweite Kundschaft hat die SAP deshalb erstmals den softwaregestützten Selective Data Transition-Ansatz (SDT) als globalen Standard für den Umstieg auf S/4HANA vorgestellt. Der SDT-Ansatz ist Teil des S/4 Move Programms und ermöglicht eine neue Kundenorientierung: Die maßgeschneiderte Migration von Geschäftsprozessen und Daten als selektiven Mittelweg zwischen Systemumstellung (Brownfield) und Neuimplementierung (Greenfield). cbs ist Gründungsmitglied von SAP”s SDT-Experten-Community und enger Partner der SAP für Industrieunternehmen. Mit der Transformationssoftware cbs ET Enterprise Transformer ermöglicht cbs großen SAP-Kunden schnelle und wertschöpfungsoptimierte S/4HANA-Migrationen in flexiblen, globalen Bezugs- und Liefermodellen. Das Beratungs- und Softwarehaus ist heute der weltweit einzige Komplettanbieter für End-to-End-Transformationslösungen nach SAP S/4HANA.

Die Digitalisierung wartet nicht. Es geht um Bereitstellungstempo, um Wettbewerbsvorteile, um klaren Nutzen. Kein Unternehmen kann sich ein ausuferndes und kostspieliges Megaprojekt über viele Jahre leisten. Die SAP-Kunden benötigen mehr Flexibilität und Geschwindigkeit, um den Umstieg auf ein intelligentes ERP zu meistern. Die SAP hat diese Notwendigkeit erkannt und bereits 2019 eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen: “SAP S/4HANA® Selective Data Transition Engagement”. Als Gründungsmitglied der Community bietet cbs Corporate Business Solutions seinen Kunden einen ganzheitlichen End-to-End-Transformationsansatz.

cbs gilt als S/4-Pionier, verfügt über Erfahrung aus mehr als 2.000 Transformationsprojekten rund um den Globus und ist seit 25 Jahren Partner der internationalen Industrie. Der bewährte Go-to-S/4-Approach von cbs für Großunternehmen folgt der Maxime: Was ist für Unternehmen wertschöpfend in einer gewissen Zeit umsetzbar? Wie finde ich den richtigen Grad an Prozessveränderung bei der Umstellung nach S/4? Zeit ist der kritische Faktor. Die entscheidende Frage: Wie lässt sich Projekt beschleunigen – und das bei maximaler Prozesskontinuität?

Notwendige Voraussetzung für SDT-Projekte ist die Nutzung einer Spezialsoftware. cbs hat mit ET Enterprise Transformer for SAP S/4HANA® die weltweit erste Transformationssoftware, mit der sich bestehende Prozess- und Systemlandschaften ganzheitlich und flexibel auf die Lösungs- und Datenstrukturen von S/4HANA übertragen lassen. Im Leuchtturmprojekt beim globalen Energiesystem-Hersteller Viessmann hat cbs ET Enterprise Transformer seine Stärke bewiesen. Damit ist cbs ET die erste Software weltweit, die im Härtetest gezeigt hat, welchen Mehrwert SDT als Schlüsselbaustein einer massiv beschleunigten, unternehmensweiten Prozess- und Datentransformation bietet. Für Großkonzerne und Kooperationspartner besteht zudem die Möglichkeit, den cbs ET zu erwerben und die Datentransformation in Eigenregie durchzuführen.

“cbs ET ist der Wegbereiter und Motor der Digitalen Transformation nach S/4. Als weltweit einziger Komplettanbieter für SAP-Beratung und -Transformation bieten wir alles, was ein Kunde braucht, aus einer Hand: Ganzheitliches Consulting, Best Practices für alle Arten von Business Transformationen sowie umfassende technische Migrations-Services”, erklärt Rainer Wittwen, Mitglied der Geschäftsleitung.

Weitere Informationen zum selektiven Ansatz: https://support.sap.com/en/offerings-programs/support-services/data-management-landscape-transformation/selective-data-transition-engagement.html

Das Ziel großer Industrieunternehmen sind digitale Geschäftsprozesse auf einer globalen Lösungsplattform. Die internationale Unternehmensberatung cbs Corporate Business Solutions ist der Schlüssel für diese Vision. Die Prozessberater und SAP-Spezialisten unterstützen internationale Konzerne und Hidden Champions umfassend und weltweit. Mit einem einzigartigen Komplettangebot für die Unternehmenstransformation, dem Selective S/4HANA Transition Angebot und der Standardsoftware cbs Enterprise Transformer® for SAP S/4HANA® realisiert cbs für Industriekunden die ONE Digital Enterprise der Zukunft. Das Beratungsunternehmen ist Gründungsmitglied der globalen Community “SAP S/4HANA® Selective Data Transition Engagement”. In dieser Experten-Gemeinschaft werden gemeinsam mit SAP globale Standards und Migrationsroutinen für Transformationen geschaffen. cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 600 Mitarbeiter am Firmensitz in Heidelberg, an sieben weiteren deutschen Standorten sowie acht internationalen Dependancen. Unterstützt durch Near- und Offshore-Center sowie ein starkes Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Großprojekte und kundennahe Lösungen rund um den Globus.

Kontakt

cbs Corporate Business Solutions GmbH

Erik Wegener

Rudolf-Diesel-Straße 9

69115 Heidelberg

0622133040

erik.wegener@cbs-consulting.de

http://www.cbs-consulting.de