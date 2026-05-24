Fast-Track-Regulierung für Deep-Tech-FinTechs: Was wirklich auf dem Tisch liegt

Ein Gastkommentar im Handelsblatt sorgt gerade für Gesprächsstoff in der deutschen Start-up-Szene: Fast-Track-Verfahren für Deep-Tech-FinTechs, massiv aufgestockte Förderfonds, verbindliche Genehmigungsfristen – klingt verlockend. Der Haken: Bislang ist das alles politische Forderung, kein geltendes Recht. Rechnen wir nach, was konkret auf dem Tisch liegt und was davon Wunschdenken ist.

Was der Handelsblatt-Gastkommentar konkret fordert

Der Impuls kam dieser Tage aus dem Kommentarbereich des Handelsblatts: Vertreter aus der deutschen Start-up- und Verbandslandschaft fordern in einem Gastkommentar ein regulatorisches Umdenken für Deep-Tech-Unternehmen. Die Kernpunkte sind bemerkenswert präzise: zehn Tage für die Vollständigkeitsprüfung eines Antrags, 30 bis 60 Tage für Standardgenehmigungen, klar definierte Eskalationsfristen für komplexe Fälle. Dazu soll der bestehende DeepTech & Climate Fonds „deutlich um mehrere Milliarden Euro“ aufgestockt werden.

Das klingt nach einem Systemwechsel. Ist es aber noch nicht. Es handelt sich um politische Positionen, nicht um beschlossene Gesetzgebung. Wer als Compliance-Officer oder FinTech-Gründer morgen zur BaFin geht und auf „Fast-Track“ besteht, wird freundlich, aber bestimmt auf die regulären Verfahren verwiesen. Dennoch lohnt sich die Analyse: Was wäre gewonnen, wenn diese Forderungen Gesetz würden? Und warum ist der Weg dorthin steiniger als der Kommentar suggeriert?

Meine persönliche Einschätzung: Die Forderungen sind richtig. Dass sie überhaupt so konkret formuliert werden, zeigt, wie groß der Druck aus der Praxis inzwischen ist. Aber zwischen Handelsblatt-Meinung und BaFin-Bescheid liegen oft Jahre.

Fast-Track-Regulierung: Was das konkret bedeuten würde

Rechnen wir nach, was ein Fast-Track-Verfahren im Alltag eines Deep-Tech-FinTechs bedeuten würde. Ein Quantencomputing-Start-up, das algorithmisches Trading-Infrastructure anbietet, braucht je nach Geschäftsmodell entweder eine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz (KWG, § 1 Abs. 1), dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG, § 2 Abs. 2) oder – bei Krypto-Assets – nach der europäischen MiCAR-Verordnung. In der Praxis berichten Marktteilnehmer von Wartezeiten von mehreren Monaten bis weit über ein Jahr, abhängig von der Komplexität des Geschäftsmodells und der Qualität der eingereichten Unterlagen.

Ein standardisierter Fast-Track würde das Verfahren nicht inhaltlich erleichtern – die Qualitätsanforderungen blieben dieselben. Aber er würde planbare Zeitfenster schaffen. Für ein Start-up ist der Unterschied zwischen sechs und vierzehn Monaten Time-to-Market oft existenziell: Burn-Rate läuft, Investoren werden ungeduldig, Wettbewerber aus London oder Zürich sind längst am Markt. Ein Antragspaket für eine Zahlungsdienstlizenz nach ZAG kostet in der Vorbereitung leicht 80.000 bis 150.000 Euro an Anwalts- und Beratungskosten – und das, bevor überhaupt eine Entscheidung gefallen ist.

Die Fast-Track-Regulierung würde also nicht weniger Bürokratie bedeuten, sondern berechenbarere Bürokratie. Das ist der entscheidende Unterschied für Investoren, die Kapital auf Basis von Meilensteinen allokieren.

Die Zulassungshürden für KI- und Quanten-FinTechs heute

Der Haken bei Deep-Tech-FinTechs liegt nicht nur in der Dauer, sondern in der strukturellen Passung. Die BaFin und die Bundesbank arbeiten mit technologieneutralen Normen – das ist grundsätzlich sinnvoll, führt aber bei wirklich neuartigen Geschäftsmodellen zu Reibung. Ein KI-gestütztes Kreditscoring-Modell fällt unter KWG-Anforderungen, sobald Kreditentscheidungen getroffen werden. Gleichzeitig greifen die Anforderungen der EU-KI-Verordnung für Hochrisiko-KI-Systeme. Zwei Regulierungsregime, zwei Antragsprozesse, zwei Behörden – das summiert sich.

Für Quantencomputing-Anwendungen im Finanzbereich ist die Lage noch unklarer. Quantensichere Verschlüsselung im Zahlungsverkehr oder quantengestützte Portfoliooptimierung berühren regulatorische Fragen, für die es noch keine erprobten Präzedenzfälle gibt. Europas Quantencomputing-Sektor kämpft trotz realer technologischer Substanz gegen eine massive Lücke bei Kapital und regulatorischer Einbettung – eine Einschätzung, die sich mit den Praxisberichten aus der Szene deckt.

Die Bundesbank empfiehlt FinTechs explizit, frühzeitig zu klären, ob ihr Geschäftsmodell unter KWG, ZAG, WpIG oder MiCAR fällt, und bei Unsicherheit den Dialog mit der Aufsicht zu suchen. Das ist pragmatisch – aber kein strukturiertes Fast-Track-Angebot. Early Engagement existiert, ist aber informal und unverbindlich. Wer keine Antwort bekommt, hat keine Möglichkeit, zu eskalieren.

Was der Stifterverband und die Regulierungsdebatte sagen

Das Impulspapier des Stifterverbands vom Februar 2025 geht in dieselbe Richtung wie der Handelsblatt-Kommentar, aber nüchterner. Die Autoren diagnostizieren ein fragmentiertes deutsches Forschungs- und Entwicklungssystem, das zu wenig Schnittstellen zwischen Hochschulen, Start-ups, Kapitalgebern und Verwaltung bietet. Die Forderung: schnellere, weniger bürokratische Förder- und Genehmigungsverfahren, stärkere regionale Innovationsökosysteme, mehr missionsorientierte Programme.

Konkret formuliert der Stifterverband, dass Deutschland im internationalen Vergleich bei der Übersetzung von Deep-Tech-Forschungsergebnissen in marktfähige Produkte hinterherhinkt. Das betrifft nicht zuletzt den FinTech-Bereich, wo KI, Quantentechnologie und Distributed-Ledger-Anwendungen bereits in anderen Märkten produktiv im Einsatz sind. Das regulatorische Umfeld ist dabei ein zentraler Faktor – aber bei Weitem nicht der einzige.

Mehr Fondsvolumen allein löst das Lizenzierungsproblem nicht – ohne Fast-Track verbrennt Kapital im Wartezimmer. (Symbolbild)

Internationaler Vergleich: FCA, SEC und die Schweiz machen es vor

Zum Vergleich: Die britische Financial Conduct Authority (FCA) betreibt seit 2016 eine regulatorische Sandbox, in der Start-ups neue Finanzprodukte in einem kontrollierten Umfeld und mit reduziertem Aufsichtsdruck testen können. Die Aufnahme erfolgt in Kohorten, dauert in der Regel sechs Monate und schließt aktive Betreuung durch die Behörde ein. Das Modell ist nicht perfekt – Kritiker weisen darauf hin, dass die Sandbox keine dauerhafte Lösung für strukturelle Regulierungslücken bietet – aber es gibt Gründern planbare Testbedingungen.

Die US-amerikanische SEC arbeitet mit einem FinHub, einem dedizierten Anlaufpunkt für innovative Finanzunternehmen, der formelle und informelle Vorabkonsultationen ermöglicht. In der Schweiz hat die FINMA mit der FinTech-Bewilligung ein eigenes, schlankeres Lizenzierungsmodell eingeführt, das für Unternehmen gilt, die Publikumseinlagen bis zu 100 Millionen Schweizer Franken entgegennehmen, aber kein klassisches Kreditgeschäft betreiben. Das ist kein Fast-Track im engeren Sinne, aber ein proportionales Regime, das deutschen Regulatoren als Vorlage dienen könnte.

Unter dem Strich: Deutschland hat nach dem Wirecard-Skandal verständlicherweise auf Kontrolle gesetzt. Die BaFin-Reform war notwendig. Aber die Nebenwirkung ist eine Aufsichtskultur, die Qualität über Geschwindigkeit stellt – und dabei in Kauf nimmt, dass innovative Geschäftsmodelle abwandern oder gar nicht erst entstehen. Die FCA-Sandbox zeigt, dass beides kein Widerspruch sein muss.

Gegenargumente: Was Kritiker der Fast-Track-Idee einwenden

Die Forderung nach beschleunigten Genehmigungsverfahren klingt intuitiv richtig – aber es gibt gewichtige Einwände, die ernstgenommen werden sollten. Das wichtigste Gegenargument: Qualität und Geschwindigkeit stehen im Finanzaufsichtsrecht in einem realen Spannungsverhältnis. Die BaFin prüft Lizenzanträge mit dem Ziel, Verbraucher, Anleger und die Systemstabilität zu schützen. Ein Fast-Track, der diesen Schutz unterhöhlt, wäre kontraproduktiv – nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch für die Glaubwürdigkeit des deutschen Finanzplatzes.

Ein zweites Gegenargument betrifft die Ressourcen der Aufsichtsbehörden. Kürzere Fristen für Antragsteller bedeuten automatisch höheren Bearbeitungsdruck auf BaFin-Mitarbeitende. Ohne signifikante personelle Aufstockung und digitale Prozessoptimierung auf Behördenseite sind die geforderten Zeitfenster schlicht nicht realistisch umsetzbar. Wer Fast-Track-Regulierung fordert, muss auch bereit sein, die Investitionen in die Aufsichtsinfrastruktur mitzutragen.

Drittens: Nicht jedes Deep-Tech-FinTech ist tatsächlich so innovativ, wie es auf der Pitch-Deck-Folie erscheint. Ein beschleunigtes Verfahren könnte die Fehleranfälligkeit bei der Selektion erhöhen, wenn der Prüfungsmaßstab unter Zeitdruck verwässert wird. Die Antwort auf dieses Problem liegt nicht im Verzicht auf Fast-Track, sondern in klaren Qualitätskriterien für die Aufnahme ins beschleunigte Verfahren – ähnlich wie bei der FCA-Sandbox-Selektion.

Diese Einwände entkräften die Grundforderung nicht, aber sie zeigen: Fast-Track-Regulierung ist kein regulatorisches Selbstläufer-Konzept. Sie erfordert politischen Willen, Behördeninvestitionen und klare Abgrenzungskriterien, damit das Instrument nicht zur Beliebigkeit verkommt.

Der DeepTech & Climate Fonds: Was Aufstockung für Startups bedeutet

Der DeepTech & Climate Fonds (DTCF), aufgelegt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gemeinsam mit dem Bundesfinanzministerium, hat ein Zielvolumen von bis zu einer Milliarde Euro und läuft bis 2030. Er investiert als Co-Investor in Wachstumsrunden von Deep-Tech- und Climate-Tech-Unternehmen in Deutschland – technologieoffen, also nicht ausschließlich auf FinTechs ausgerichtet. KI, Robotik, Quantentechnologie, neue Materialien, Industriesoftware: das Spektrum ist weit.

Was bedeutet eine Aufstockung „um mehrere Milliarden Euro“, wie im Handelsblatt-Gastkommentar gefordert, konkret für ein Deep-Tech-FinTech? Rechnen wir nach: Eine typische Series-B-Runde für ein Quanten-FinTech liegt heute im Bereich von 20 bis 50 Millionen Euro. Bei einem Co-Investment-Anteil von 20 bis 30 Prozent durch einen staatlichen Fonds wäre das ein Hebel von vier bis sechs auf privates Kapital – das heißt, jeder staatliche Euro mobilisiert vier bis sechs Euro aus dem Privatsektor. Aus einer Milliarde Fondsvolumen werden so theoretisch vier bis sechs Milliarden Gesamtkapital für die Szene.

Der Haken: Staatliche Fonds sind keine Freifahrtscheine. Sie haben eigene Renditeziele, Investitionskriterien und Governance-Anforderungen. Für FinTechs mit Deep-Tech-Charakter ist der DTCF ein möglicher, aber kein garantierter Kapitalbaustein. Die Forderung nach Aufstockung ist legitim – aber ohne parallele Fast-Track-Regulierung löst mehr Kapital das Lizenzierungsproblem nicht. Ein gut finanziertes Start-up, das 14 Monate auf eine BaFin-Entscheidung wartet, verbrennt sein Kapital im Wartezimmer.

Algorithmisches Trading und quantengestützte Risikomodelle – Bereiche, in denen Deep-Tech-FinTechs heute Rendite-Vorteile versprechen – setzen eine zeitnahe Marktzulassung voraus. Ohne die kann das beste Kapital keine Rendite erwirtschaften.

Was FinTech-Gründer und Compliance-Officer jetzt tun können

Bis Fast-Track-Verfahren Gesetz werden – falls sie es werden – bleibt die Praxis. Wer heute ein Deep-Tech-FinTech aufbaut oder als Compliance-Officer begleitet, sollte mehrere Punkte beachten. Erstens: Frühzeitig klären, welches Regime greift. KWG, ZAG, WpIG und MiCAR schließen sich nicht immer gegenseitig aus – Mischmodelle sind möglich und erfordern koordinierte Antragsstrategien. Die Bundesbank bietet Orientierungshilfen und Kontaktmöglichkeiten für Rückfragen an.

Zweitens: Den informellen Dialog mit BaFin und Bundesbank suchen, bevor der formelle Antrag gestellt wird. Early Engagement ist zwar unverbindlich, kann aber Monate sparen, wenn es Missverständnisse über die Erlaubnispflicht früh ausräumt. Drittens: Die regulatorische Planung als Kapitalplanungsfaktor behandeln. Ein Antragsverfahren, das ein halbes Jahr oder länger dauert, ist ein Kostenblock – und sollte in der Liquiditätsplanung genauso auftauchen wie Personalkosten oder Serverinfrastruktur.

Viertens: Den DTCF als einen von mehreren möglichen Kapitalgebern prüfen, aber nicht als alleinige Lösung einplanen. High-Tech Gründerfonds, EXIST, regionale VC-Programme und KfW-Finanzierungen bieten je nach Phase zusätzliche Optionen. Fünftens: Die politische Debatte verfolgen. Die Forderungen nach Fast-Track-Regulierung sind klar formuliert und kommen aus der Mitte des wirtschaftspolitischen Diskurses. Es wäre nicht das erste Mal, dass aus einem Handelsblatt-Gastkommentar in zwei bis drei Jahren ein Referentenentwurf wird.

Szenarien: Wie Fast-Track-Regulierung den Markt verändern könnte

Wer die Debatte nüchtern beobachtet, sollte sich zumindest vorstellen können, was passiert, wenn die Forderungen tatsächlich umgesetzt werden – und was passiert, wenn sie es nicht tun. Szenario eins: Fast-Track wird Gesetz, der DTCF wird signifikant aufgestockt, und die BaFin erhält die Ressourcen, die für kürzere Bearbeitungszeiten notwendig sind. In diesem Fall ist realistisch denkbar, dass Deutschland innerhalb von drei bis fünf Jahren einen messbaren Aufholeffekt im Deep-Tech-FinTech-Segment erzielt. Unternehmen, die heute nach London oder Amsterdam ausweichen, könnten ihren Hauptsitz in Deutschland halten oder verlagern. Der Effekt wäre nicht nur symbolischer Natur: Steueraufkommen, Arbeitsplätze und Technologie-Spin-offs aus Hochschulen würden im Land bleiben.

Szenario zwei: Die Forderungen bleiben politisch, setzen sich aber nur teilweise durch – etwa durch unverbindliche Zielfristen ohne gesetzliche Sanktion bei Überschreitung. In diesem Fall wäre der Effekt begrenzt. Behörden, die keine echte Konsequenz bei Fristverletzung fürchten müssen, werden ihre Priorisierung kaum verändern. Unverbindliche Leitlinien zur Bearbeitungsgeschwindigkeit gibt es bereits – sie haben die Situation bislang nicht strukturell verbessert.

Szenario drei: Nichts ändert sich. Der Status quo bleibt bestehen, während andere europäische Standorte ihre regulatorischen Rahmenbedingungen weiter optimieren. Dieses Szenario ist das wahrscheinlichste, wenn der politische Druck nachlässt – und gleichzeitig das schädlichste für den Innovationsstandort Deutschland. Deep-Tech-FinTechs, die einmal ihren Schwerpunkt ins Ausland verlagert haben, kehren selten zurück.

Was bleibt

Die Forderungen liegen auf dem Tisch. Zehn Tage Vollständigkeitsprüfung, 30 bis 60 Tage Standardgenehmigung, mehrere Milliarden mehr für den DeepTech & Climate Fonds – das ist kein Wunschkonzert, sondern eine konkrete regulatorische Agenda. Sie ist heute noch nicht Gesetz, aber sie ist präziser formuliert als alles, was in den letzten Jahren aus der deutschen Standortdebatte herausgekommen ist.

Unter dem Strich: Deutschland hat die Technologie, hat die Forscher, hat – wenn auch zu wenig – das Kapital. Was fehlt, ist ein regulatorischer Rahmen, der Deep-Tech-FinTechs nicht zwingt, sich zwischen Innovation und Compliance zu entscheiden. Ob Fast-Track-Regulierung und eine aufgestockte Fondsstruktur diesen Widerspruch auflösen können, wird sich daran messen lassen müssen, wie schnell aus politischen Forderungen verbindliche Verfahren werden.

Die entscheidende Frage, die sich FinTech-Gründer und Investoren stellen sollten: Können Sie es sich leisten, noch zwei bis drei Jahre zu warten – oder ist der nächste Standort bereits einen Zug entfernt in Richtung London oder Zürich?