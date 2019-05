Was das Schaufenster im Ladengeschäft, das sind sie im Onlineshop: Die Produktbeschreibungen und -darstellungen. Die Qualität der Produktbeschreibung ist maßgeblich am Erfolg eines Onlineshops beteiligt. So dienen sie nicht nur der funktionalen Darstellung eines Produktes. Vielmehr fungieren Produktbeschreibungen als SEO-optimierte Landingpages für Suchmaschinenergebnisse, die sich positiv auf die Generierung des Traffic hinsichtlich des dazugehörigen Shops auswirken kann. Zudem nehmen erfolgreiche Produktbeschreibungen auch Einfluss auf die Conversion Rate und erlauben es, in einem Markt mit vielen Angebotene Produkte miteinander zu vergleichen und tragen idealerweise zu viralen Weiterempfehlung bei.

Folgende Punkte sind beim Erstellen optimaler Produktbeschreibungen besonders zu beachten:

Emotionen erwecken

Fesseln Sie Ihre Kunden durch eine originelle Produktbeschreibung. Hierbei ist zu beachten: Verkaufen Sie nicht das Produkt, sondern das Erlebnis. Denn je stärker Sie Ihren Kunden auf einer emotionalen Ebenen begegnen, desto höher wird auch Ihre Conversion sein.

Unique statt Duplicate Content

Zudem ist die Mitführung des Herstellertextes als Produktbeschreibung nicht zu empfehlen, da diese als Duplicate Content gilt und im SEO-Sumpf untergehen würden. Setzen Sie auf Unique Content und steigern Sie Ihre Chance im Kampf um ein Siegertreppchen im SEO-Ranking.

In der Kürze steckt die Würze

Fassen Sie sich kurz und fügen Sie die wichtigsten Punkte informativ zusammen. Hierbei ist aber zu beachten: Je höher die Investition, desto mehr Informationen wünscht sich der Kunde, um sicher zu sein, dass richtige Produkt auszuwählen.

Artikelattribute

Um die Vorteile und Details eines Produktes für den Shop-Besucher auf einen Blick zugänglich zu machen, sollten die wichtigsten Produktattribute in einer Listendarstellung präsentiert werden. Dies macht besonders Sinn, da Onlienshop-Besucher häufig auf der Suche nach dem richtigen Produkt die Detailseite nicht sorgfältig lesen, sondern diese vielmehr überfliegen und auf besondere Keywords achten.

Bilder sagen mehr als tausend Worte

Dort, wo Beschreibungen nicht weiterhelfen, können Bilder hilfreich sein. Produktabbildungen oder sogar Produktvideos komplettieren Produktbeschreibungen und sind integraler Bestandteil einer guten Produktpräsentation. Somit können Sie fundamentaler Erfolgsfaktor eines Onlineshops sein. Sogenannte Thumbnails (Vorschaubilder) spielen eine besondere Rolle. Sie entscheiden oftmals, ob sich ein potentieller Kunde näher für ein Produkt interessiert und mehr Details verlangt. Ein Shopsystem mit einer umfangreichen und leistungsstarken Bilderverwaltung ist daher unerlässlich.

Automatisiertes Cross-Selling

Bieten Sie ihren Kunden einen Erlebnishorizont durch personalisierte Empfehlungen und automatisiertes Cross-selling an. Durch intelligente weiterführende Produktvorschläge und Produktwelten bei der Beschreibung animieren Sie ihre Kunden zu Zusatzkäufen. Features wie „Kunden mit Ihrem Warenkorb kauften auch“ versetzen Kunden in eine Shoppingwelt der besonderen Art.

Bewertungen

Ermöglichen Sie es Ihren Kunden, Kritiken und Feedback zu hinterlassen und stellen Sie somit eine gewisse Interaktion zwischen Ihren Kunden und Ihnen her. So stellen

Bewertungen und Testberichte eine unabhängige und objektive Meinung von Käufern dar und schaffen Vertrauen beim potenziellen Käufer. Zensur von negativen oder sogar das Hinzufügen von positiven Bewertungen ist daher ein absolutes No-Go für Shopbetreiber. Vielmehr können Kundenbewertungen neben den Absatzzahlen auch als eine wertvolle Orientierng fungieren.

Vorsicht Copyright

Um eine Abmahnung wegen Verstoßes gegen das Urheberrechtrecht zu vermeiden, sollte im Falle der Verwendung von fremden Inhalten der Rechtsinhaber vor Veröffentlichung kontaktiert und schriftlich um Erlaubnis gefragt werden. Im Zweifel gilt jedoch: kreativ werden und Texte sowie Fotos selbst erstellen.

Fazit:

Eine gute Produktbeschreibung ist meist der erste und vermutlich einer der wichtigsten Schritte, wenn Sie erreichen möchten, dass Ihr Produkt aus der vielanbietenden Masse heraussticht. So lassen sich erfolgreiche Produktbeschreibungen relativ unmittelbar in Rankingpositionen, Conversion Rates und Social-Media-Backlinks messen.