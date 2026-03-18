Zigbee vs. Thread vs. Matter: Welches Protokoll gewinnt

Zigbee, Thread, Matter – drei Begriffe, die in Smart-Home-Foren gerne wild durcheinandergeworfen werden. Was genau der Unterschied ist, welches Protokoll in welchem Setup gewinnt und was Sie beim nächsten Gerätekauf wissen müssen.

Vor einigen Monaten hat mich eine Bekannte gefragt, ob sie das neue IKEA-Lampenset kaufen soll. „Das unterstützt Matter und Thread“, stand auf der Verpackung. „Ist das besser als mein altes Zigbee-Zeug?“ Gute Frage. Die Antwort dauerte eine halbe Stunde und endete mit einem Glas Wein. Dieser Artikel soll es kürzer machen.

Vorab: Zigbee, Thread und Matter sind keine Konkurrenten auf der gleichen Ebene. Sie spielen in verschiedenen Lagen eines Protokollstapels. Das zu verstehen ist der Schlüssel zu allem anderen.

Zigbee: Der bewährte Veteran mit Ablaufdatum

Zigbee gibt es seit 2003. Es ist ein IEEE-802.15.4-basiertes Mesh-Netzwerkprotokoll, das auf niedrigem Stromverbrauch und hoher Gerätedichte ausgelegt ist. Philips Hue, IKEA TRÅDFRI (ältere Generation), SONOFF, Aqara – alle haben ihr Imperium auf Zigbee aufgebaut.

Zigbee ist zuverlässig, günstig und weit verbreitet. Das sind seine Stärken. Seine Schwächen sind strukturell: Zigbee ist proprietär fragmentiert. Ein Zigbee-Gerät von Philips Hue spricht nicht automatisch mit einem Zigbee-Gerät von IKEA – beide brauchen ihren eigenen Hub als Dolmetscher. Das Protokoll selbst ist zwar standardisiert, aber die Implementierungen sind es nicht.

Wer heute noch ein großes Zigbee-System betreibt, hat oft viel Geld investiert und fährt damit gut. Zigbee 3.0, die aktuelle Spezifikation, ist stabiler als die Vorgänger. Aber neue Geräte kaufen? Die Industrie verabschiedet sich gerade von Zigbee. Die Migration weg von proprietären Protokollen läuft auf vollen Touren.

Thread: Das Netzwerkprotokoll der Zukunft

Protokollvergleich Smart Home

Thread ist auch ein IEEE-802.15.4-basiertes Mesh-Protokoll – aber hier hören die Gemeinsamkeiten mit Zigbee auf. Thread baut auf IPv6 auf. Das bedeutet: Jedes Thread-Gerät hat eine echte IP-Adresse. Keine proprietäre Schicht, keine Übersetzung nötig.

Thread ist ein reines Netzwerkprotokoll. Es sagt nichts darüber aus, wie Geräte miteinander sprechen oder welche Funktionen sie haben. Thread ist die Autobahn. Was darüber fährt – welche „Sprache“ die Geräte sprechen – das regelt eine Anwendungsschicht wie Matter.

Was Thread besonders macht: das Mesh ohne zentralen Hub. Geräte leiten Pakete selbst weiter, finden sich neue Routen, wenn ein Knoten ausfällt. Ein Thread Border Router (ein Gerät mit WLAN und Thread-Chip) verbindet das Thread-Netz mit dem Heimnetzwerk. Apple TV 4K, HomePod mini, IKEA DIRIGERA, Google Nest Hub – alle können diese Rolle übernehmen.

Thread ist effizienter als Zigbee, weil es auf Standard-IP-Technologie basiert. Debugging ist einfacher. Integration in andere Systeme ist einfacher. Die Thread Group wird aktiv weiterentwickelt – Thread 1.4 ist der aktuelle Stand, Thread 1.5 ist in Planung.

Matter: Das Anwendungsprotokoll, das alles vereinen soll

Matter ist kein Netzwerkprotokoll. Matter ist ein Anwendungsstandard, entwickelt von der Connectivity Standards Alliance (CSA), getragen von Apple, Google, Amazon, Samsung und über 500 weiteren Unternehmen.

Matter definiert, was Geräte tun können und wie sie sich beschreiben. Ein Matter-Glühbirne „weiß“, dass sie dimmen kann, eine Farbtemperatur hat und ein/ausschaltbar ist – und das in einem Format, das Apple Home, Google Home, Amazon Alexa und Home Assistant gleichzeitig verstehen.

Matter kann über verschiedene Transportprotokolle laufen: Thread (für batteriebetriebene, niedrigleistungs Geräte), WLAN (für Geräte mit Stromanschluss) und Ethernet. Theoretisch auch über Bluetooth LE für das initiale Pairing.

Das klingt nach dem Heiligen Gral des Smart Home. Ist es auch – mit Einschränkungen. Matter 1.3 (aktuell) deckt noch nicht alle Geräteklassen ab. Ventilatoren, Türschlösser mit komplexen Funktionen, Alarmsysteme: noch nicht vollständig standardisiert. Aber die Roadmap ist ambitioniert.

Der direkte Vergleich: Wer gewinnt in welchem Szenario?

Wir bei digital-magazin.de haben verschiedene Setups miteinander verglichen. Hier das Ergebnis in klaren Worten:

Szenario 1: Neueinsteiger, Budget unter 500 Euro. Matter-kompatible Geräte kaufen, bevorzugt Thread-native. IKEA TRÅDFRI neue Generation oder Eve Systems sind gute Startpunkte. Zigbee meiden – zu viel Vendor-Lock-in.

Szenario 2: Bestehendes Zigbee-Setup mit Philips Hue oder IKEA alt. Nicht sofort alles wegwerfen. Zigbee-Geräte funktionieren weiterhin. Neue Geräte als Matter/Thread kaufen, über Home Assistant oder einen Multi-Protokoll-Hub (Philips Hue Bridge v2 unterstützt Matter) integrieren.

Szenario 3: Technikbegeisterte mit Home Assistant. Home Assistant unterstützt Zigbee (via Zigbee2MQTT oder ZHA), Thread (via Matter-Integration) und dutzende andere Protokolle gleichzeitig. Hier ist Protokoll-Reinheit weniger wichtig als Gerätekompatibilität und Preis.

Szenario 4: Apple-Ökosystem-Nutzende. Thread-native Matter-Geräte sind die perfekte Wahl. Apple HomeKit unterstützt Matter nativ, und der HomePod mini oder Apple TV 4K übernimmt den Border-Router-Job. Ideal.

Zigbee vs. Thread: Die technischen Unterschiede im Detail

Adressierung: Zigbee nutzt proprietäre 16-Bit-Adressen. Thread nutzt IPv6 – jedes Gerät hat eine globale IP-Adresse.

Zigbee nutzt proprietäre 16-Bit-Adressen. Thread nutzt IPv6 – jedes Gerät hat eine globale IP-Adresse. Hub-Bedarf: Zigbee braucht zwingend einen Hub als Koordinator. Thread braucht nur einen Border Router (IP-Brücke).

Zigbee braucht zwingend einen Hub als Koordinator. Thread braucht nur einen Border Router (IP-Brücke). Interoperabilität: Zigbee-Geräte verschiedener Hersteller sind ohne Home Assistant oft inkompatibel. Thread-Geräte mit Matter kommunizieren herstellerübergreifend.

Zigbee-Geräte verschiedener Hersteller sind ohne Home Assistant oft inkompatibel. Thread-Geräte mit Matter kommunizieren herstellerübergreifend. Reichweite: Ähnlich (10-30m in Gebäuden, mehr mit Mesh-Erweiterung).

Ähnlich (10-30m in Gebäuden, mehr mit Mesh-Erweiterung). Frequenz: Beide nutzen 2,4 GHz – können also mit WLAN interferieren. Thread ist dabei effizienter im Kanal-Management.

Beide nutzen 2,4 GHz – können also mit WLAN interferieren. Thread ist dabei effizienter im Kanal-Management. Stromverbrauch: Beide sehr niedrig; Thread bietet mit Version 1.4 optimiertes Schlafverhalten für Endgeräte.

Wer auf reine Zukunftssicherheit setzt, sollte neue Geräte konsequent auf Thread/Matter ausrichten und Zigbee nur für bestehende Installationen behalten.

Z-Wave: Der stille Dritte im Bunde

Der Vollständigkeit halber: Z-Wave ist ein weiteres Mesh-Protokoll, das auf 868 MHz arbeitet – im Gegensatz zu Zigbee und Thread, die beide 2,4 GHz nutzen. Das macht Z-Wave weniger anfällig für WLAN-Interferenzen, aber auch teurer und weniger verbreitet.

Z-Wave hat eine treue Community, besonders im professionellen Installationsbereich. Aber auch hier gilt: Die Zukunft heißt Matter. Die Z-Wave Alliance arbeitet an einer Matter-Integration, die Z-Wave-Geräte als Matter-Endpunkte erscheinen lassen soll. Ein interessanter Ansatz, der die bestehenden Installationen schützt.

Frequenz, Reichweite und Störsicherheit: Die technischen Details

Alle drei Protokolle – Zigbee, Thread und Z-Wave – operieren auf verschiedenen Frequenzen. Das hat praktische Konsequenzen für die Hausinstallation.

Zigbee und Thread arbeiten beide auf 2,4 GHz. Das ist die gleiche Frequenz wie das Haus-WLAN, viele Babyfone, Bluetooth und Mikrowellen. In einem kleinen Haushalt ist das kein Problem. In einem großen Haushalt mit vielen 2,4-GHz-Geräten kann es Kanalkonkurrenz geben.

Z-Wave arbeitet auf 868 MHz in Europa – weit unter den 2,4-GHz-Interferenzen. Das macht Z-Wave in HF-dichten Umgebungen (viele WLAN-Netze in Mehrfamilienhäusern) stabiler. Der Preis: Z-Wave-Geräte sind teurer, und die Reichweite ist etwas geringer.

Thread hat gegenüber Zigbee einen Vorteil beim Kanal-Management. Thread-Netzwerke können Kanäle dynamischer wechseln und sich besser an Interferenzen anpassen. Das ist einer der Gründe, warum Thread in dichten Wohnumgebungen (Mehrfamilienhaus mit vielen WLANs) stabiler läuft als Zigbee.

Die Rolle von Bluetooth LE in der Smart-Home-Landschaft

Bluetooth Low Energy (BLE) ist das vierte Protokoll, das in Smart-Home-Diskussionen oft vergessen wird. Matter nutzt BLE nicht als dauerhaftes Transportprotokoll, aber für das initiale Pairing – wenn ein neues Matter-Gerät zum ersten Mal mit dem Controller verbunden wird.

Reine BLE-Smart-Home-Geräte – oft im Bereich Fitness und Gesundheit – sind für das klassische Smart Home weniger geeignet: kurze Reichweite, kein Mesh, abhängig von der Nähe zum Controller (meist Smartphone). Aber BLE als Pairing-Protokoll für Matter ist ein eleganter Ansatz: günstig, überall verfügbar (jedes Smartphone hat Bluetooth), und nur für den Einrichtungsmoment nötig.

Passend zum Thema:

Hersteller-Analyse: Wer auf was setzt

Interessant ist, wie sich die großen Hersteller positionieren:

Apple: Reiner Thread/Matter-Fokus. Keine Zigbee-Unterstützung in HomeKit. Konsequenteste Matter-Implementierung am Markt.

Reiner Thread/Matter-Fokus. Keine Zigbee-Unterstützung in HomeKit. Konsequenteste Matter-Implementierung am Markt. Google: Thread/Matter als Primär, behält aber Works-with-Google-Home für ältere Protokolle. Pragmatischer Ansatz.

Thread/Matter als Primär, behält aber Works-with-Google-Home für ältere Protokolle. Pragmatischer Ansatz. Amazon: Alexa unterstützt Matter, Z-Wave und Zigbee über Echo-Hubs. Breiteste Protokollabdeckung, aber weniger fokussiert.

Alexa unterstützt Matter, Z-Wave und Zigbee über Echo-Hubs. Breiteste Protokollabdeckung, aber weniger fokussiert. IKEA: Klarer Schwenk zu Thread/Matter. Neue Geräte ausschließlich Thread-nativ. DIRIGERA Hub als Zigbee-Bridge für Altgeräte.

Klarer Schwenk zu Thread/Matter. Neue Geräte ausschließlich Thread-nativ. DIRIGERA Hub als Zigbee-Bridge für Altgeräte. Philips Hue: Zigbee-Kern, aber Matter-Gateway über die Bridge v2. Hybrider Ansatz, der beide Welten verbindet.

Zigbee-Kern, aber Matter-Gateway über die Bridge v2. Hybrider Ansatz, der beide Welten verbindet. Aqara: Zigbee-Stärken behalten, Matter über M350-Hub ergänzt. Ideal für gemischte Setups.

Die Richtung ist klar: Matter und Thread sind die Zukunft. Zigbee ist die Gegenwart für bestehende Installationen. Wie verschiedene Hersteller Matter implementieren, hat das Team von digital-magazin.de ausführlich recherchiert – die Unterschiede sind erheblicher als man denkt.

Wer seinen aktuellen Stand bewerten möchte und wissen will, ob ein Wechsel zu Thread/Matter sinnvoll ist: Die praktischen Erfahrungen mit neuen Matter-Geräten sprechen für sich. Die Protokollprobleme der alten Welt sind lösbar – und die neue Matter-Welt ist besser als ihr Ruf.

Was kaufe ich jetzt – die pragmatische Antwort

Neue Geräte 2025/2026: Matter-zertifiziert kaufen, Thread-nativ bevorzugen. Hersteller wie Eve Systems, Nanoleaf, IKEA (neue Generation) und Apple sind hier die saubersten Implementierungen.

Bestehende Zigbee-Installationen: Laufen lassen, aber nicht mehr ausbauen. Wenn ein Gerät kaputt geht und ersetzt werden muss: Matter als Ersatz kaufen.

Und für alle, die noch gar nicht angefangen haben: Herzlichen Glückwunsch. Sie starten zur besten Zeit – mit einem Standard, der tatsächlich hält, was er verspricht.

Ein letzter Gedanke für alle, die mit dem Lesen dieses Artikels angefangen haben, weil sie eine konkrete Kaufentscheidung vor sich haben: Kaufen Sie Matter. Zigbee, wenn Sie bereits viel davon haben und nicht alles wegwerfen wollen. Thread, wenn Sie ein neues Setup starten. Die Protokollfrage ist weniger dramatisch als in Foren manchmal dargestellt – was zählt, ist, dass Ihre Geräte das tun, was Sie von ihnen erwarten. Und mit Matter 1.3 ist das heute für die meisten Anwendungsfälle gewährleistet. Bei Fragen zur konkreten Geräteauswahl für Ihre Plattform hilft dieser Überblick zu Matter-kompatiblen Geräten weiter.

Noch eine Ergänzung für alle, die konkrete Kaufentscheidungen treffen müssen: Achten Sie beim Kauf neuer Geräte auf das Matter-Logo auf der Verpackung. Dieses Logo garantiert die Zertifizierung durch die Connectivity Standards Alliance – nicht alle Hersteller kommunizieren das transparent auf Amazon-Listings. Im Zweifel: Hersteller-Website aufrufen und den Abschnitt „Kompatibilität“ lesen. Viele Geräte werden als „kompatibel“ mit Matter beworben, meinen aber nur, dass sie über einen Matter-Controller steuerbar sind – nicht dass sie selbst Matter sprechen. Das ist ein wichtiger Unterschied, der im Alltag Konsequenzen hat.

Ein Abschlusswort zur Zukunft: Die Protokolllandschaft wird sich weiter konsolidieren. Matter 1.4 und Thread 1.5 kommen. Neue Geräteklassen werden hinzukommen. Aber das Fundament steht: IPv6, Mesh-Networking, offene Standards, herstellerübergreifende Kompatibilität. Wer heute in dieses Fundament investiert, baut auf etwas Beständiges. Das ist ein Versprechen, das Zigbee nie halten konnte – und das Thread und Matter einlösen.