YouTaxi in Ahaus: Kann Community-Carsharing ÖPNV-Lücken auf dem Land schließen?

Ein Start-up aus dem Münsterland will zeigen, dass Carsharing auf dem Land funktioniert – ohne Verwaltungsaufwand, ohne Subventionsfass ohne Boden. YouTaxi setzt auf ein ungewöhnliches Modell: Die Community erledigt alles selbst.

Mobilität auf dem Land: Ein Problem, das wächst

Wer in einer deutschen Kleinstadt oder im ländlichen Raum lebt, kennt das Problem: Busse fahren selten, Taktzeiten sind lang, und wer kein eigenes Auto hat, ist schnell abgehängt. Die klassischen Lösungsansätze – Bürgerbusse, Rufbusse, kommunale Fahrdienste – stoßen an ihre Grenzen. Sie kosten Geld, brauchen Personal und skalieren schlecht.

Genau in diese Lücke stößt YouTaxi, ein Projekt der Tobit Laboratories AG aus Ahaus. Seit dem 1. April 2026 läuft die Pilotphase – mit 20 Elektrofahrzeugen in der selbsternannten „Digitalstadt Ahaus“. Das Besondere: Die Plattform kommt ohne eigenes Betriebspersonal aus. Die Nutzer übernehmen alles selbst.

Das Credit-System: Wer hilft, fährt günstiger

Das Herzstück von YouTaxi ist ein Community-Credit-Modell. Wer ein Fahrzeug zu einer Ladestation bringt, es reinigt oder einem anderen Nutzer entgegenfährt, bekommt Credits. Diese Credits lassen sich gegen Fahrten einlösen. Im Extremfall kann man gratis mobil sein – vorausgesetzt, man ist bereit, gelegentlich einen kleinen Dienst zu übernehmen.

Für Kommunen klingt das attraktiv: Keine eigene Fahrzeugflotte, kein Personal, kein laufender Verwaltungsaufwand. Fahrzeuge können über die offene Plattform angebunden werden, Förderprogramme – darunter LEADER-Mittel, das BMDV-Sofortprogramm „Stadt und Land“ und Elektromobilitätshilfen – können kombiniert werden. Tobit spricht von möglichen Finanzierungsgraden bis zu 80 Prozent.

Zwei Zielgruppen, ein Fahrzeugpool

YouTaxi hat zwei Gruppen im Blick, die im Mobilitätsdiskurs oft vergessen werden: Junge Menschen mit Führerschein, aber ohne eigenes Auto – laut Tobit über ein Drittel der 18- bis 25-Jährigen – und ältere Menschen, die ihr Fahrzeug aufgegeben haben, aber nicht auf individuelle Mobilität verzichten wollen.

Das ist ein kluger Ansatz. Beide Gruppen haben ähnliche Bedürfnisse, aber unterschiedliche Fähigkeiten. Das Community-Modell schafft einen Anreiz, sich gegenseitig zu unterstützen – und nebenbei soziale Kontakte zu knüpfen, die im ländlichen Raum oft fehlen.

Was Ahaus zum Testlabor macht

Die Wahl Ahaus als Pilotstandort ist kein Zufall. Die Stadt von rund 40.000 Einwohnern vermarktet sich aktiv als „Digitalstadt“ und ist seit Jahren ein Testfeld für kommunale Tech-Projekte. Tobit selbst ist dort ansässig – man kennt die lokalen Strukturen, die Politik ist wohlgesonnen, und die Stadt gewährt den YouTaxi-Fahrzeugen kostenloses Parken auf allen städtischen Parkplätzen.

Das hilft dem Pilotprojekt. Ob das Modell auch in Kommunen funktioniert, die keine besondere Digitalaffinität mitbringen und wo Tobit kein Heimspiel hat, wird sich erst zeigen müssen.

Offene Fragen bleiben

YouTaxi klingt überzeugend auf dem Papier – aber Community-getriebene Plattformen haben ihre eigenen Tücken. Was passiert, wenn nicht genug Nutzer aktiv mitmachen? Was, wenn Fahrzeuge schlecht geladen, schmutzig oder an ungünstigen Orten stehen? Das Credit-System soll genau das verhindern, aber ob es in der Praxis funktioniert, zeigt erst der Betrieb.

Auch das Thema Haftung und Versicherung – gerade bei Fahrzeugen, die von Privaten bewegt werden – ist bei Carsharing-Modellen immer ein kritischer Punkt. Tobit setzt auf die chayns-Plattform als technologische Basis, was auf eine durchdachte Infrastruktur hindeutet. Aber Details zu Versicherungsmodellen kommuniziert das Unternehmen bisher wenig öffentlich.

Im Mai soll das Angebot um Cargo-Transporte erweitert werden – dann auch mit Personenbegleitung. Ein weiterer Schritt, der zeigt, wie breit Tobit das Konzept denkt.

Ein interessanter Ansatz – mit echtem Potenzial

YouTaxi ist kein fertiges Produkt, sondern ein Experiment. Aber es ist eines der wenigen Carsharing-Konzepte, das die spezifischen Probleme des ländlichen Raums ernst nimmt: fehlende Infrastruktur, knappe Kommunalhaushalte, demographischer Wandel. Wenn die Pilotdaten aus Ahaus überzeugend sind, könnte das Modell tatsächlich Schule machen.

Wer das Projekt verfolgen möchte: YouTaxi dokumentiert Nutzungsfrequenz, Fahrzeugauslastung und CO2-Einsparungen transparent. Das ist ungewöhnlich für ein Pilotprojekt dieser Größe – und ein gutes Zeichen.